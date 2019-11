Albacete Balompié 2013: con la mirada puesta en el ascenso

Los objetivos en el Albacete Balompìé durante el 2013 han sido principalmente dos. En lo deportivo, encontrar un esquema y, a partir de él, una forma de jugar que sea referencia partido a partido para conseguir estar el mayor tiempo posible en los puestos de cabeza. En lo institucional, saldar las deudas pendientes.

Mal inicio de año

Comenzó el año 2013 con la mirada puesta en los playoffs y en el Real Jaén, auténtico referente del grupo. Todo se ponía de cara cuando en el primer partido del año vencía en casa al filial del Sevilla FC y conseguía empatar a puntos con el líder. De todas formas, la clasificación estaba tan apretada que sólo dos puntos separaban al primero y al quinto clasificado. Dejar de ganar un par de jornadas te mandaba al quinto puesto y eso fue lo que le pasó al Alba hasta la visita del líder jienense en la jornada 24. El partido se presentaba en el Carlos Belmonte como una “final”, puesto que esa serie de resultados negativos habían puesto al Albacete sexto a siete puntos de la cabeza. Y en el partido, no sólo se ganó, sino que se convenció. La gente salió contenta del estadio y con la moral por las nubes. Si se jugaba así en lo que quedaba de temporada sería difícil no estar al final entre los cuatro primeros.

Nuevo entrenador y clasificación para los playoffs

Esa victoria fue todo un espejismo, puesto que no se ganaron dos partidos consecutivos hasta las jornadas 30 y 31. Los dos equipos de arriba, Cartagena y Jaén, no daban tregua y habrían brecha sobre el resto. La primera plaza que otorga ventaja en los playoffs era una misión imposible. Había que centrarse en conseguir una de las dos posiciones que quedaban libres. Tras la disputa de la jornada 29 y caer derrotado en Murcia ante un equipo que acabaría descendiendo a Tercera, el UCAM, el Alba ocupaba el octavo lugar a dos puntos del cuarto lugar. El hasta entonces entrenador, Antonio Gómez, fue cesado tras casi dos temporadas en el cargo y manteniendo siempre al Albacete en los puestos de arriba. La paciencia de la junta directiva fue mínima y Luis César Sampedro se instalaba en el banquillo manchego. Esas dos victorias consecutivas, sobre todo la última en Cádiz, iban a poner al equipo de nuevo a un punto del playoff.

Al final de la segunda temporada en Segunda B, se jugarían de nuevo los playoffs de ascenso. Después dos empates y una derrota. La cosa se complicaba, pero a falta de cuatro jornadas, el Albacete cogería carrerilla, conseguiendo diez de doce puntos posibles y acabando en tercera posición.

En nueve jornadas Sampedro dejaba al Alba en los puestos de playoff. En dos años en Segunda B, se jugarían las eliminatorias por el ascenso a Segunda División de nuevo. El sorteo iba a deparar un duelo contra el Real Oviedo en la primera eliminatoria, otro equipo que desea volver a la élite por entidad, afición e historia. Tras un partido de ida en Oviedo (1-0), en el que el Alba pudo haber marcado algún gol y traer la eliminatoria más a su favor, vino el partido de vuelta en el Belmonte. En un ambiente de primera entre dos aficiones hermanadas con 11.000 espectadores en la gradas, 2.000 de ellos llegados desde la capital asturiana, el Oviedo supo hacer lo que no hizo el Albacete en la ida, marcar. El sueño del ascenso se esfumaba otra vez. Ahora quedaba rezar para que el dinero llegara.

Salvados por la campana

Mientras el equipo se jugaba el ascenso en el campo, la masa social y la directiva hacía lo indecible para que el equipo no desapareciera o descendiera administrativamente a Tercera División. Fue el 27 de junio cuando Agustín Lázaro, el entonces presidente del Albacete y gerente de Bodegas Iniesta, afirmaba que el Albacete se mantendría en Segunda B, puesto que se habían liquidado los 250.000 euros que se adeudaban a los jugadores.

Había que fichar bueno, bonito y barato. Y Sampedro tenía claras algunas cosas que, hasta la fecha, están viéndose sobre el terreno de juego.

Durante los primeros días de julio se esperaba un inversor que aportase algo de dinero, pero éste no llegó. El 9 de julio la junta presentaba a Luis César Sampedro como el entrenador de la campaña 2013-2014 y se ponía manos a la obra para confeccionar la plantilla.

Se marcharon grandes jugadores como Tete, Adriá, Rocha, David Alba, Zurdo, Curto y el portero Campos. Había que fichar bueno, bonito y barato, y Sampedro tenía claras algunas cosas que, hasta la fecha, están viéndose sobre el terreno de juego.

Como hombres más importantes se contrató a Dorronsoro, un portero de garantías; a los defensas Rojas, de La Roda y Pol Bueso, que tiene la difícil tarea de hacer olvidar a Zurdo. Para el centro del campo vino Indiano, descarte del Cádiz, y Rubén Cruz del Écija Balompié; y para la delantera regresaba César Díaz tras unos años fuera de “su casa”.

Además, Mario Ortiz se quedaba en Albacete tras estar cedido del Espanyol B desde Enero. Un fichaje perfecto para el esquema del equipo. También llegaron Alberto, como portero suplente, Miquel, Israel Bascón y Diego Benito; y se le hizo ficha del primer equipo al defensa del filial José Carlos.

El trabajo de fichajes y preparación de la nueva temporada fue posible, de nuevo, gracias a la familia Iniesta, puesto que en lo institucional, el Albacete vivió una situación convulsa durante varios meses.

A la espera del inversor, que nunca llegó, se convocó Junta de Accionistas para el día 4 de septiembre, con la liga ya empezada. En esa junta apareció un tal Joaquín Echevarría que dijo tener el dinero para sacar al Albacete de la mala situación económica. Con la familia Iniesta en terreno neutral, ganó las elecciones frente al otro candidato, José Miguel Garrido, pero no aportó ese dinero en el plazo que se pactó. Vicente Ferrer de la Rosa "Ferre", uno de los Consejeros que presentó en su candidatura Echevarría y una de las caras más conocidas en el club, cogía los mandos como presidente provisional y convocaba otra nueva Junta de Accionistas para el 24 de octubre.

En ella, esta vez con la única candidatura de José Miguel Garrido, este empresario madrileño saldría elegido como presidente del club manchego. Ha de decirse que, de momento, con una política de austeridad e inyecciones económicas de su propio bolsillo, no se adeudan retrasos de nóminas a jugadores y empleados, pero todo parece indicar que si el Alba no sube a Segunda División la situación esperpéntica vivida este verano no llegue ni a poder producirse. No habrá nadie que coja las riendas del club debido a las deudas que todavía se tienen con la familia Iniesta, 886.000 euros, concretamente.

Inicio de temporada esperanzador

A pesar de los problemas en los despachos, la competición comenzó. En la pretemporada, el juego del equipo había sido vistoso, con una idea clara de tener la posesión de balón e intentar controlar los partidos. Eso animó a la afición y se consiguió captar 5.000 abonados.

Tras las seis primeras jornadas, acababa el mes de septiembre con 13 puntos, en tercera posición. Desde el principio se había estado entre los cuatro primeros. No se daban resultados abultados, pero se convencía en las victorias y en el juego. Se venció en casa al filial del Granada y al Cacereño; y fuera al Atlético Sanluqueño y al Sevilla Atlético. El único empate llegó en casa, frente al Cartagena. La única derrota se produjo en el lugar más inesperado, La Roda. El equipo vecino pasó por encima en el peor partido del Albacete hasta entonces. En la Copa del Rey se pasó la primera eliminatoria al vencer en Almendralejo al Extremadura; pero se cayó eliminado en segunda ronda ante el Nàstic en Tarragona al perder en la tanda de penaltis.

El mes de octubre sería aún mejor que el de septiembre. Con cuatro victorias, en casa ante el Cádiz y el Écija Balompié, y fuera ante San Fernando y El Palo. La derrota llegó en otra visita a un equipo de mitad de la tabla, el Algeciras. El Alba se situaba primero con 25 puntos, 2 sobre el segundo clasificado, el Cartagena, y 4 sobre el Cádiz que era el quinto en la tabla.

Noviembre fue el mes del despegue definitivo en el juego. Sin derrotas en los cuatro partidos disputados, con dos empates y otras tantas victorias. El Alba iba a ilusionar sobre manera a su afición. El partido contra el Lucena fue un gran encuentro. Los aficionados disfrutaron del juego del equipo como hacía años que no lo hacían en Albacete. El otro partido vivido en casa, ante el Guadalajara, acabó en empate, pero fue un auténtico espectáculo futbolístico. En VAVEL se analizó el encuentro catalogándolo como "el mejor partido de la temporada". El otro empate, el único sin goles esta temporada, se dio en la visita a Lorca. El Alba rendía visita al equipo revelación del grupo, La Hoya Lorca. Y la otra victoria se produjo en el último partido del mes, en el que se goleó en casa al Arroyo. El Albacete seguía líder con 33 puntos, uno sobre La Hoya, que era segundo, y cinco sobre la Balompédica Linense, que era quinto.

El Albacete llevaba todo el 2013 sin perder en casa y lo fue a hacer en el peor momento. Y llegó diciembre, con un equipo con la confianza por las nubes. En las jornadas 16 y 17, las dos primeras disputadas este mes, se venció. Primero se ganó en Melilla (1-3) en un partido serio y completo ante un difícil rival. Una semana más tarde se venció, con más problemas de los esperados, al Almería B en el Belmonte. Se llegaba a falta de dos jornadas para el final de la primera vuelta en una situación inmejorable. Primeros, con un punto sobre La Hoya, que no cedía puntos, y abriendo hueco sobre el resto de rivales serios. Y el bache tenía que llegar. Dos últimas derrotas para cerrar el año. En Córdoba ante el filial blanquiverde, que era colista. Y en casa, ante La Balona, en el peor partido de la temporada con diferencia. El Albacete llevaba todo el 2013 sin perder en casa y lo fue a hacer en el peor momento y La Hoya Lorca le sobrepasaba en la tabla. La ventaja sobre Cartagena y Cádiz se había recortado, aunque todavía hay seis puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, la Balompédica Linense, su último verdugo.

Resumimos con números el año del Albacete:

Temporada 2012/2013 Temporada 2013/2014 Ptos G E P Gf Gc Ptos G E P Gf Gc CASA 19 6 4 1 11 7 23 7 2 1 21 10 FUERA 11 3 2 6 8 7 16 5 1 3 10 6 TOTAL 30 9 6 7 19 14 39 12 3 4 31 16

Goleadores:

2012/2013 2013/2014 TOTAL Calle 7 6 13 Rubén Cruz - 12 12 Víctor Curto 6 - 6 César Díaz - 4 4 Rojas - 3 3

Nota: Rubén Cruz, César Díaz y Rojas no estaban en la plantilla la temporada pasada y Víctor Curto no está en la plantilla esta temporada.

Porteros:

Goles encaj. Partidos Coef. 2012-2013 Álvaro Campos 16 22 0,73 2013-2014 Dorronsoro 16 18 0,89

Once Ideal

Los jugadores uno a uno:

DORRONSORO: Es difícil decidirse por Álvaro Campos o por Dorronsoro. La temporada pasada, Campos realizó una excelente campaña y Dorronsoro lo ha hecho olvidar sin lugar a dudas. El cántabro, que se pasó en el banquillo del Alcorcón el curso pasado, ha sabido adaptarse a la categoría sin problemas. A pesar de no ser demasiado alto, va muy bien por arriba y posee unos grandes reflejos.

CARLOS: Con la marcha de David Alba, el de Villarrobledo se ha hecho con un puesto más que fijo en el once de Sampedro. A su frescura y juventud acompaña un poderío que le hace estar en cada disputa de balón. Este canterano recorre la banda derecha de arriba a abajo tantas veces como haga falta. Es incansable hasta la saciedad.

ROJAS: Sampedro tenía claro que necesitaba a un central con estatura que quitase minutos al capitán Noguerol. La solución estaba a 30 kilómetros, en La Roda, y Rojas aceptó sin dudarlo la oferta del Alba. Un baluarte en la defensa que también sabe golear. De momento Sanluqueño, San Fernando y Lucena han sido las víctimas del sevillano.

NÚÑEZ: Este medio centro ha sido reconvertido a central por Sampedro. Extremeño, pero de la casa, puede pasar a organizar el juego cuando la situación lo requiera. El único gol anotado por Miguel Núñez este año sirvió para abrir la lata en el Ramón de Carranza en la victoria ante el Cádiz de la pasada temporada.

ZURDO: El único jugador del Once Ideal que no está ya en la disciplina del Albacete Balompié. El andaluz, ahora en el Cartagena, fue titular indiscutible durante la campaña 2011-2012 y en la pasada temporada fue sustituido al inicio de la segunda parte del encuentro ante el San Roque de Lepe y nada más se supo de él. Dicen que por desavenencias con el entrenador se sabía que no continuaría. Se le echa de menos.

INDIANO: Otro acierto en los fichajes. Tras no jugar nada en los primeros meses del año que acaba, es una pieza clave junto a Mario Ortiz en el centro del campo. No sólo la creatividad que atesora es la única baza del canterano del Atlético de Madrid, pues marcó el gol de la victoria en el partido de esta temporada frente al Cádiz en el Belmonte, devolviendo la moneda a su antiguo equipo que no contó con él como debiera haberlo hecho.

MARIO ORTIZ: Todo un acierto su contratación este verano de pleno derecho. De sus botas ha salido más fútbol que en años se ha visto en la capital manchega. Por él pasa todo el juego de construcción del equipo. Pases medidos en profundidad a las bandas y jugadas de toque con los compañeros de ataque. Tiene la espinita clavada de no poder haber ascendido el año pasado, pero este año se ha propuesto, al menos, volver a intentarlo a tenor de su juego.

CÉSAR DÍAZ: El de Villamalea recaló en el Alba este verano procedente de Melilla. Al principio no gozaba de muchos minutos, pero desde que tuvo que sustituir como titular a Samu, tras la injusta sanción de cuatro partidos de éste, una explosión de ganas y buen juego han caracterizado a la banda derecha del Alba. Era difícil, puesto que Samu lo estaba haciendo bastante bien y Raúl Ruiz también puede ocupar el mismo puesto, pero sus actuaciones frente al Arroyo y, sobre todo, Melilla lo han hecho una pieza clave para Sampedro.

JORGE DÍAZ: Al igual que Mario Ortiz, también recaló en enero este interior izquierdo procedente del Espanyol B. La temporada pasada tuvo que compartir más su puesto, pero en esta temporada se ha hecho como un pilar insustituible en la banda izquierda. El uruguayo no es un gran goleador, pero hace que los demás goleen. Sus internadas en el área han provocado más de un penalti a favor. Sus pases desde la línea de fondo son un quebradero de cabeza para los defensores.

RUBÉN CRUZ: A pesar de haber jugado cinco meses es, desde nuestro punto de vista, el mejor jugador del año. Otro gran fichaje de este verano que ha marcado 12 goles en la primera vuelta que acaba. El utrerano, jugando de media punta, utiliza su estatura y una zurda fantástica para abrir los partidos. El triplete conseguido ante el Guadalajara será recordado por mucho tiempo en Albacete.

CALLE: El referente arriba. A un delantero se le pide gol. El madrileño lo tiene, pero además posee espíritu de lucha y entrega, compañerismo y de la nada crea peligro. Sus remates de cabeza ya los quisieran tener muchos delanteros de categorías superiores. Un auténtico “killer” del área que se entiende a la perfección con Rubén Cruz. Con 13 goles en 2013 es el atacante que mejor le va al juego del Albacete.