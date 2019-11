Entrevista. Pedro Carrión: "No me veía saliendo del San Fernando"

Pedro Carrión Padial (25-01-1978) recaló en el San Fernando CD en enero de 2011 tras pertenecer al Alcalá, por entonces, en el grupo IV de Segunda División B. El malagueño cumplirá en enero su particular cumpleaños en la entidad. Tres años, cuatro temporadas, un ascenso y 73 goles en 110 encuentros le convierten en una leyenda para los isleños. Partió hacia La Isla para cubrir un puesto que dio bastantes quebraderos de cabeza al entrenador azulino en aquella etapa, Antonio Iriondo. El pasado noviembre vivió su capítulo más triste en el San Fernando, cuando dejó de ser convocado por motivos disciplinarios y una lesión en el gemelo. Tras superar este obstáculo, y feliz por la remontada ante el Guadalajara, VAVEL contacta con el delantero, quien nos atiende amablemente para charlar sobre la actualidad y su estancia en el club.

Pregunta: Un objetivo para estos seis meses que quedan de temporada.

Respuesta: Jugar el máximo posible, intentar marcar goles, dar asistencias, aportar veteranía, ilusión y, sobre todo, que el San Fernando quede lo más alto posible en la clasificación. Escalar puesto a puesto.

P: ¿Se vio fuera del San Fernando en algún momento?

R: No. Mi intención era arreglar la situación y seguir aquí. Aunque algunas veces ambas partes no arreglábamos lo ocurrido, se buscaba tener un final feliz. Con lo que llevo en el mundo del fútbol, además de los tres años desde que recalé en San Fernando, yo no me veía saliendo del equipo.

P: ¿El partido contra el Guadalajara se lo tomó como un re-debut?

R: No, pero tenía muchas ganas de demostrar lo mismo de cada domingo. Además, por el parón que tuve como consecuencia de lo ocurrido, sumando la tensión del momento, tuve un pequeño pinchazo en el gemelo. Esto me hizo llegar con más ilusión al encuentro. Se notaba que estaba falto de ritmo, pero suplí de la mejor forma posible. Salí muy satisfecho por mi trabajo realizado, aunque me hubiese gustado marcar como delantero que soy. Tuve una buena ocasión en la primera parte, pero los goles van a llegar. Me sentí cómodo con el grupo.

"Mi intención era arreglar la situación"

P: ¿Empieza a recuperar el San Fernando la seña de identidad que le caracterizó la pasada campaña?

R: Creo que el equipo por juego, desde tres meses para acá, ha ido recuperando el estilo de lo que quiere Masegosa. Ha habido lesiones, por lo que no se puede tener el once inicial que desea el entrenador. También se han dado circunstancias como la mía, además de que el equipo se ha encontrado en posiciones bajas de la tabla. Todo esto merma mucho pero por experiencia tienes que hacer o proponer el doble, dar el máximo para puntuar o sacar algo positivo en cada partido. Si hubiéramos estado en puestos altos y existiera una buena dinámica durante todo el año, todo sale por inercia y es más fácil resolver los encuentros. Lo más importante es que los últimos resultados son positivos para el San Fernando. En los tres partidos pasados se ha conseguido dos victorias y un empate ante el Cacereño, choque en el que se hicieron méritos más que suficientes para traernos los tres puntos. Si no ganamos fue por ese miedo producido por la necesidad imperiosa de salir del descenso. Nos encontramos ya fuera de esos puestos y poco a poco cogeremos una mejor dinámica, como se empieza a ver en los partidos de casa. Se está teniendo mucha confianza y el nivel del club se va asemejando al del pasado campeonato. Eso es lo importante.

P: ¿Cuál es el objetivo que os marcáis para la próxima jornada ante el Cádiz CF?

R: Seguir en la misma línea, respetando al rival como hacemos con todos los equipos. Saldremos en Carranza sabiendo que necesitamos los puntos, como cada jornada. A partir de este encuentro comienza la cuenta atrás de la segunda vuelta. Nosotros haremos nuestro trabajo con nuestro estilo, siempre guiándonos por las directrices de Masegosa. Si nos traemos la victoria mucho mejor.

P: ¿Existe miedo en el vestuario por la posición del equipo o por un posible descenso?

R: No, en absoluto, aunque quizás nos hayamos visto sorprendidos por los resultados que se daban cuando no lográbamos puntuar, lo que formaba una curiosa brecha entre nosotros y nuestros rivales más directos. Como he comentado anteriormente, estamos recuperando nuestra identidad tras un mal arranque, por tanto, no ha existido tal miedo. Se sabe que hay buen equipo y yo confío en él. También hay que tener en cuenta que tenemos un pequeño margen de error, cosa que no hubiéramos tenido si nuestro casillero marcara cinco o seis puntos menos. En la actual situación, no nos urgen tanto las prisas. Con la dinámica de Masegosa y cuando nos veamos en mitad de la tabla, la plantilla estará más tranquila.

P: Excelente comportamiento de sus compañeros hacia usted, ¿no cree? Celebración de Ñoño, palabras de Berni, etc.

R: A mis compañeros no les puedo reprochar nada. Siempre se ha hablado del buen grupo del San Fernando, de ese buen rollo. Con lo ocurrido, todos han arrimado el hombro a la misma dirección. Se ha salido del descenso. Ellos me han apoyado en todo momento. También quiero destacar, el comportamiento de toda la ciudad de San Fernando, me he sentido muy querido.

"Contra el Cádiz, comienza la cuenta atrás de la segunda vuelta"

P: ¿Se siente un héroe en San Fernando, una leyenda? Es el máximo goleador de la historia del club isleño.

R: No, pienso que cuando llegué existió una excelente comunión entre San Fernando y Pedro Carrión. He estado muy cómodo aquí. Desde que pertenezco a la entidad existen unas buenas cifras y estadísticas. Me siento feliz en la ciudad, muy querido, afortunado, causa que favorece la relación y la comunión existente entre la afición y mi persona. No soy un héroe, solo intento hacer bien mi trabajo. Lo que sí es verdad, es que en el mundo futbolístico el gol es lo que llama más la atención. Hay otros compañeros que llevan bastante tiempo y que se deben de sentir orgullosos y queridos.

P: ¿Se puede complementar con Adrián Gallardo?

R: Sí, sin lugar a dudas. He tenido la feliz suerte de coincidir con él en la Selección Andaluza. Incluso, estuvimos compartiendo habitación, me llevo genial con Adri. El míster puede decidir poner un mediapunta y un delantero o dos delanteros. ¿Por qué no? Alternando. Existe la posibilidad de que uno juegue un tiempo y el otro el segundo. No hay ningún tipo de problema. Aunque Adri haga de delantero referencia, puedo ser un segundo punta, como estuve la pasada temporada junto a Pallarés.

P: Hay que tener en cuenta que sois los dos máximos goleadores de la temporada 2011-2012 del grupo X de Tercera División.

R: (Risas) Aquel año acabé con 41 tantos y él con 32. Fue un pique bonito y sano, desde todos los rincones nos iban llamando. Hasta el tramo final que la balanza se rompió hacia mi favor, nos encontrábamos muy igualados. Hablamos mucho de aquel año y el poder estar ahora juntos en la misma plantilla, los goles caerán hacia el mismo lado: el San Fernando.

P: ¿Se ve con fuerzas para el próximo año?

R: Hablando con la directiva por temas de contrato nunca he querido firmar más de un año, debido a mi edad. No me gustaría permanecer en un sitio en el que no rindiera. Intento ir día a día, año a año. Si me encuentro bien físicamente, ¿por qué no? Aunque no pienso en eso, si la temporada finaliza bien, con goles, estaría encantado de firmar otro año. Hay futbolistas que se retiran con 35-36 años, pero me gustaría acabar mi etapa de jugador superando la barrera de los 40.

"Me siento bastante cañaílla"

P: ¿Se siente cañaílla?

R: Lo he hablado con muchas amistades y personas de La Isla. Hemos creado un grupo humano, de amistades, y me encuentro bastante cómodo en San Fernando. Me siento bastante identificado con el equipo, y siento a la ciudad, a su forma de vida y de ver el fútbol, entre otras cosas. Me siento bastante cañaílla.

P: Un deseo.

R: Ahora que va a empezar el 2014, marcar muchos goles para que el San Fernando Club Deportivo esté lo más alto posible en la clasificación.