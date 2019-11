CD Lugo - SD Eibar: la vuelta de Rennella, contra la ilusión armera

El 2013, un año de ensueño desde cualquier punto de vista (mantener la categoría holgadamente, exitosa conversión en SAD, mejora sustancial en varias áreas de la institución) tuvo un final agridulce para el CD Lugo. La mala racha de cinco partidos consecutivos sin ganar, cosechando un punto de quince posibles, emborronó un final de año que, por lo demás, había sido excepcional. Así las cosas, nada mejor para empezar con buen pie este 2014 que hacerlo ganando delante de la propia afición, y hacerlo, además, frente a uno de los equipos revelación de esta temporada en la Liga Adelante, una Sociedad Deportiva Éibar que ocupa un ambicioso cuarto puesto clasificatorio en su primer año de vuelta en Segunda, donde es poco menos que una institución. Los armeros, pues, acuden al Ángel Carro con la moral por las nubes tanto por la clasificación como por los resultados de sus últimos partidos, con dos victorias consecutivas ante Deportivo de La Coruña y Alavés.

Los rojiblancos, no obstante, afrontan el duelo con un regalo de Reyes anticipado: la vuelta a una convocatoria de su jugador-franquicia, máximo artillero y principal esperanza de los aficionados locales para voltear la mala racha: Vincenzo Rennella. El francoitaliano, ausente en los últimos dos meses de competición, salvo su breve aparición frente al Sporting, donde recayó, es el clavo ardiendo al que la parroquia lucense se agarra para mejorar sus guarismos ofensivos. Como dato al respecto, baste recordar que Rennella, dos meses después, sigue ostentando el título de “capocannonieri” de los de Setién, con seis tantos, al que solo se le acerca el otro punta del equipo, Fran Sandaza, con cinco dianas. Precisamente el aspecto ofensivo es uno de los puntos a mejorar, ya que, si bien el equipo sigue manejando ocasiones de gol, la efectividad del equipo se ha resentido con la falta de Rennella.

El retorno de Rennella afila las opciones ofensivas del Lugo

En realidad, Setién podrá contar, por primera vez en mucho tiempo, con la totalidad de su plantilla de cara al partido contra el Éibar, lo que hace que la competencia por un puesto en el once aumente. Con Rennella recuperado para la causa, Pablo Álvarez cogiendo ritmo de competición desde la titularidad de los dos últimos partidos y la vuelta al once de Seoane tras cumplir ciclo de amonestaciones frente al Hércules, el técnico cántabro dispondrá de una variedad total de posibilidades para plantear el partido, y antes del comienzo tendrá que realizar tres descartes de la convocatoria de veintiuno.

Así las cosas, Setién podrá alinear prácticamente a su equipo de gala, a excepción de Rennella, que con toda probabilidad partirá del banquillo. Las dudas se centran en el eje de la zaga, donde antes del parón navideño Tena le había ganado el puesto a Pavón, y en banda derecha, donde Pablo Álvarez hizo lo propio con su tocayo Pablo Sánchez. Sobre lo que no hay ninguna duda es sobre el timón del equipo, gobernado por la dupla Pita – Seoane, ni en los laterales, copados por De Coz y Manu, que además participó en el partido solidario “Champions for Life” en el Santiago Bernabéu, lo que da idea del crecimiento del club en los últimos años.

El Éibar, cuarto, viaja sin Diego Rivas ni Gilvan Gomes

El Éibar, por su parte, llega al partido en la nube que le supone el cuarto puesto clasificatorio, y con posibilidades, según como se den otros resultados, de terminar la jornada incluso líderes, a pesar de que desde el club armero solo se hable de sumar hasta alcanzar la permanencia matemática. Para el partido del sábado, Garitano contará con la baja sensible del veterano mediocentro Diego Rivas, pieza fundamental del engranaje azulgrana, por acumulación de amonestaciones. El “otro” Diego Rivas del Éibar, el portero, otrora jugador del CD Lugo y uno de los “héroes del ascenso”, tampoco viajará a Lugo, si bien no es de los ex más queridos por la afición lucense. Además del cambio obligado de Diego Rivas, que con toda seguridad será sustituido por el también mediocentro Errasti, desde Éibar se especula con la inclusión en el once del central Albentosa en lugar de Arregi, lo que se traduciría en más centímetros en la zaga eibarresa y más peligro para el Lugo en las jugadas a balón parado en su contra. Quien a buen seguro será titular es Jota Peleteiro, mediapunta por el que el Lugo mostró interés en incorporar a la plantilla tras ascender a la Liga Adelante, aunque al final el de Pobra do Caramiñal eligiese el Castilla, donde apenas jugó. Ahora, en el conjunto armero, Jota parece querer recuperar el tiempo perdido en la capital y es pieza básica para Garitano. Gilvan Gomes, delantero brasileño, se cayó a última hora por lesión.

Para completar, arbitrará el colegiado Valdés Aller, árbitro de infausto recuerdo para la afición lucense tras la incomprensible expulsión de Seoane el pasado año ante el Sporting de Gijón. Los jugadores rojiblancos pueden tomárselo como un reto más a batir, ya que el Lugo no conoce la victoria en la Liga Adelante con este colegiado. Aún así, el encuentro puede servir al Lugo para terminar con la mala racha, recordar el play off de ascenso frente a los armeros, que les llevó a Segunda, y comenzar el 2014 con tres puntos más en el casillero. No será fácil, frente a un Éibar lanzado, pero al Lugo le va lo difícil.

Convocatoria CD Lugo: Dani Mallo, José Juan, De Coz, Víctor Díaz, Pavón, Tena, Víctor Marco, Jorge García, Manu, Pita, Seoane, Rafa García, Pablo Álvarez, Pablo Sánchez, Álvaro Peña, Ernesto, Iago Díaz, Iván Pérez, Juanjo, Rennella y Sandaza.

Convocatoria S.D. Éibar: Xabi Irureta, Jon Irazusta, Eneko Bóveda, Txema Añibarro, Raúl Navas, Raúl Albentosa, Aitor Arregi, Yuri Berchiche, Gorka Kijera, Jon Errasti, Diego Jiménez, Dani García, Ander Capa, Alain Eizmendi, Jota Peleteiro, José Morales, Mikel Arruabarrena y Urko Vera.

Posibles alineaciones: