Rayo Vallecano - Villarreal: partido con distinto fin

El Rayo Vallecano y el Villarreal se verán las caras en la jornada 18 del campeonato nacional de liga. El primer partido del año 2014 de ambos equipos será en el Estadio de Vallecas, donde lucharán por conseguir tres puntos que les permitan empezar el año con buen pie de cara a cumplir sus objetivos.

Mismo objetivo, distinto fin. Así podría definirse el partido que cerrará la jornada, ya que las perspectivas desde las que se afronta el mismo son muy distintas. El Villarreal visita Vallecas en una posición muy cómoda y en la lucha por entrar en competición europea. El submarino amarillo llega séptimo con 28 puntos, y una nueva victoria le devolvería a los puestos Europa League, sexto por delante del Sevilla –que ya ha disputado su partido- , y a expensas de lo que hiciese la Real Sociedad, ya que una derrota de los Txuri-Urdin le otorgaría el quinto puesto.

El Rayo, por su parte, lo hace con un solo objetivo en la cabeza: ganar moral para lo que queda de año y, sobre todo, salir de los puestos de descenso. Los locales inician 2014 decimonovenos con 13 puntos, y buscan una victoria que le permita dar caza al Valladolid, que ya ha jugado su partido y que cierra los puestos de la salvación con 16 puntos. Además, los de Vallecas tendrán un ojo puesto en los partidos que jugarán el Celta y el Osasuna, ya que una derrota de ambos y una victoria rayista supondría que el equipo madrileño igualaría en puntos al equipo vigués y se podría con un punto más que Osasuna, que está con 15.

Último partido y enfrentamientos entre ellos

A pesar de la buena posición que ocupa el Villarreal en la tabla, llega al partido con la necesidad de ganar o al menos puntuar si quiere continuar ocupando los puestos que dan acceso a jugar en Europa, dado que el conjunto que dirige Marcelino García Toral tan solo ha sido capaz de sacar 1 de los últimos 9 puntos que ha disputado, por lo que el aroma a victoria comienza a esfumarse en Villarreal siendo la última a finales del pasado mes de noviembre. Tras ganar por 0-3 al Levante, el Málaga le arrebataría 2 puntos en casa en la jornada 15 con un empate a uno. Posteriormente, tres puntos más se esfumarían en la visita al Camp Nou, donde el submarino amarillo caería por 2-1. Y en el último partido de liga disputado antes del parón navideño el equipo perdería ante el Sevilla en casa por 1-2, con goles de Perbet para los locales, y Bacca y Cala para los visitantes.

El Rayo Vallecano recibe al Villarreal tras dos derrotas consecutivas en liga y, previamente un empate. El equipo madrileño ha conseguido 4 de los últimos 15 puntos disputados, siendo la última victoria en Vigo ante el Celta por 0-2 en la jornada 13. Sin embargo, a raíz de ese encuentro, el equipo solo ha cosechado un empate contra el Betis en el Benito Villamarín, mientras que Espayol, Granada y Athletic se han llevado los tres puntos frente al equipo de Paco Jémez, los dos primeros lo hicieron a domicilio. Además, las estadísticas del Rayo dan que pensar, y no solo por la posición que ocupa el equipo en la tabla, sino en cuanto a las estadísticas de goles: 16 goles a favor y 40 en contra en 17 jornadas, o lo que es lo mismo, un promedio de 0,94 goles a favor y 2,34 en contra por partido. Por tanto, el Rayo necesita una victoria que hace casi dos meses que no consigue que le dé un aire nuevo al equipo, y que le permita ganar confianza y escalar posiciones en la tabla.

Ahora bien, en los enfrentamientos entre ambos, sin duda el Rayo es el que sale peor parado de los dos. El equipo que ahora dirige Jémez no ha ganado nunca al Villarreal en el Estadio de Vallecas en el campeonato liguero, siendo el mejor resultado un 2-2 en la temporada 2002/2003. En los enfrentamientos más recientes entre ellos, los de hace dos años en la temporada 2011-2012, el Villarreal se impuso tanto en Vallecas por 0-2, con goles de Marco Rubén y Ángel López, como en El Madrigal por idéntico resultado, esta vez marcaron Borja Valero y Bruno Soriano. La única victoria rayista frente al equipo de Villarreal fue en la temporada 2000/2001 por 1-5.

Paco Jémez: "Nos hemos puesto un reto para estos próximos dos partidos: salir del descenso"

Este es el objetivo con el que inicia el año el técnico del Rayo y así lo transmitía en rueda de prensa del pasado viernes para analizar el partido frente al Villarreal. Para ello, Jémez analizó la situación en la que llegan sus jugadores, y reconoció que es optimista de cara al encuentro viendo el estado de forma y moral en el que han vuelto al trabajo. "Estoy contento porque los he visto muy bien. La gente ha entrenado muy bien estos días y ha habido sesiones exigentes a las que los jugadores han respondiendo bien. Veo al grupo muy metido y mentalizado para ganar. El lunes es el principio para remontar y estoy muy tranquilo porque creo que los jugadores están por la labor y comprometidos", comentaba el técnico.

Las grandes obras se construyen poco a poco, y así es como se toman desde el Rayo los nuevos objetivos, paso a paso: "un reto para estos dos próximos partidos, que es salir del descenso. Sería un primer pasito y ahora lo que tenemos que hacer es pensar en metas cercanas. Son retos a corto plazo, y eso es lo que vamos a intentar: ganar el lunes", afirmaba Jémez.

"Sé que el lunes van a hacer buen partido"

Al entrenador del Rayo se mostró con total confianza hacia sus jugadores y aseguró que “la gente ya se ha dado cuenta de que tenemos que competir en un nivel espectacular para poder pelearnos con los equipos de Primera División, y ya sólo viéndoles entrenar, sé que el lunes van a hacer un buen partido”. No obstante, cree que el choque será un partido complicado y cree que la clave del triunfo está en no dejar jugar al Villarreal para no tener problemas. “Lo que más me preocupa es que los dejemos jugar.Si les dejamos jugar, lo vamos a pasar mal, y nuestras posibilidades de ganar se van a reducir mucho. Si somos capaces de hacer una presión asfixiante sobre ellos, de mantenerlos controlados, porque es un equipo que tiene mucha velocidad y calidad, creo que tenemos más opciones, aunque no es tarea fácil”, finalizaba el entrenador rayista.

En cuanto a la lista de convocados, Paco Jémez no la anunciará hasta el mismo día del partido. Lo que sí se sabe en cuanto a individualidades es que José Carlos, Seba Fernández y Larrivey continúan siendo bajas por lesión, a pesar de que los dos últimos ya se entrenaron en la última jornada de trabajo en el césped junto al preparador físico, Víctor Paredes. A estos nombres se añaden los de Zé Castro, Arbilla y Cueva, que trabajaron en el gimnasio aunque parece que podrán ser de la partida de Paco Jémez.

Marcelino García: "Vamos a jugar ante un equipo tremendamente necesitado en su campo”

El técnico del Villarreal valoraba con estas palabras el próximo encuentro de su equipo ante el Rayo Vallecano el lunes a las 22:00. Dejó entrever el respeto que tiene al próximo rival y manifestó la calificación de partido complicado que ha querido transmitir a sus jugadores: “El Rayo te obliga a estar en tensión constante. Viene de perder dos partidos en casa en los que se quedo con diez. Es capaz de perder 0-3 ante el Madrid y casi lo levantan. Es un partido difícil y así se lo vengo diciendo a los futbolistas durante toda la semana. Venimos de vacaciones y no quiero distracciones", advertía Marcelino.

"No podemos cometer errores de gran bulto"

También aprovechó para explicar el por qué de la disminución de rendimiento en los últimos partidos de su equipo, al menos en cuanto a puntos cosechados se refiere. Insistió en que la clave para lograr triunfos es “evitar goles fáciles. No podemos cometer errores individuales grandes de bulto. No puedes conceder en Primera goles como ante el Elche en casa, el del Málaga o los dos ante el Sevilla. Tenemos juego y llegada para haber ganado los partidos, pero concediendo tanto atrás es muy difícil", reiteraba el entrenador del Villarreal.

En cuanto a la posible vuelta a los terrenos de juego del capitán Bruno Soriano en Vallecas, Marcelino se mostró cauto: "veremos está tarde. Se le hará una prueba de diagnóstico y valoraremos si está disponible para estar ante el Rayo o no. Lo principal es la lesión en sí y que no vamos a correr ningún riesgo y un calendario cargado aconseja no cometer riesgos". No obstante, el jugador está incluido en la lista de convocacados.

Así mismo habló sobre la situación de la lesión de Farinós, quien aún no ha podido disputar minutos esta temporada, de la que afirmó que es "una lesión complicada" y añadió que no juagará hasta que no esté totalmente recuperado, por lo que será baja junto a Cani y Pablo Íñiguez, los tres por lesión.

Por tanto, la lista de convocados la compondrán los siguientes 18 jugadores: Asenjo, Juan Carlos, Mario, Pantic, Chechu Dorado, Musacchio, Jaume Costa, Jokic, Pina, Trigueros, Bruno, Moi, Hernán, Aquino, Uche, Pebet, Giovani y Jonathan Pereira.

Posibles onces