Betis-Athletic: puntuaciones del Athletic, ida octavos de final de la Copa del Rey

El conjunto vasco no logró remontar el tanto inicial de Rubén Castro. El partido parecía dominado por los rojiblancos la primera media hora pero las pérdidas de balón en campo propio propiciaron el gol del conjunto bético. El Athletic lleva dos partidos seguidos sin marcar y preocupa la falta de pegada en el equipo bilbaino. Kike Sola dispuso de ocasiones claras para marcar, pero no lo consiguió. A pesar de ello, el navarro fue insistente e incluso se topó con el poste. El resultado final obliga al Athletic a poner todas las esperanzas de disputar los cuartos de final de la Copa del Rey en San Mamés, donde ya logró remontar el mismo resultado ante el Celta la eliminatoria anterior.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7:Bastante bien / 8: Muy bien / 9:Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

ERNESTO VALVERDE

6 | El técnico rojiblanco apostó por un once novedoso, con muchas rotaciones. De inicio, las grandes novedades fueron Morán, Beñat, Ibai Gómez y Kike Sola. Su apuesta no dio resultado en la primera parte y en la segunda dio entrada primero a Muniain y Herrera y después a De Marcos. Los cambios parecieron hacer reaccionar al equipo, pero el gol nunca llegó.

IAGO HERRERÍN

4 | El entrenador extremeño ya alineó a Iago en los partidos de Copa ante el Celta y decidió dar continuidad al arquero suplente en la competición copera. Su actuación dejó bastante que desear. Estuvo desacertado en la toma de decisiones en momentos clave. Primero una muy mala salida ante Rubén Castro que, si Cedrick hubiera estado mínimamente acertado, habría terminado en gol. Después, en el gol del Betis, ni salió a por el balón ni fue capaz de desviar el cabezazo de Rubén Castro.

ANDONI IRAOLA

5 | No tuvo demasiado trabajo en defensa el de Usurbil pero tampoco se mostró muy sólido y en ataque le costó incorporarse. A medida que iban pasando los minutos y cuando el conjunto bilbaino se vio con el marcador en contra, el lateral rojiblanco fue incorporándose al ataque y trenzando alguna jugada con Ander Herrera e Ibai Gómez. No cometió errores notables, pero son ya varios los partidos en los que sus actuaciones están siendo muy discretas.

MIKEL SAN JOSÉ

5 | Una vez más demostró carencias en defensa. A pesar de ser un jugador que va bien por arriba, su lentitud en los movimientos que realiza a la hora de defender se hicieron notar también hoy. En otros partidos ha demostrado que su aportación en ataque ha sido más eficaz que en defensa. Hoy tan sólo consiguió rematar una vez a portería pero no se encontró con el gol.

CARLOS GURPEGI

6 | Venía disputando buenos partidos el capitán desde hace varias jornadas y hoy a punto estuvo de marcar a balón parado. Sin embargo, no estuvo acertado en el gol encajado. Por lo demás su actuación fue buena, pero el error en la marca a Rubén Castro en el gol es muy claro y debió estar más atento en esa acción.

MIKEL BALENZIAGA

7 | Parece ir asentándose en el lateral izquierdo rojiblanco. Sus aportaciones en ataque en el día de hoy fueron notables. El ex del Valladolid insistió con centros desde la banda izquierda buscando la cabeza de Kike Sola. Bien es cierto que el gol verdiblanco llega de un centro desde su banda, pero por lo demás su actuación fue bastante consistente.

ERIK MORÁN

5 | En su debut cometió un grave error en la entrega y hoy falló en este aspecto en alguna ocasión. Tenía el difícil papel de suplir a Iturraspe, que venía ofreciendo auténticas exhibiciones, pero su actuación no estuvo a la altura. No fue un partido horroroso ni mucho menos, estuvo más o menos acertado repartiendo el juego en campo rival, pero no estuvo bien sin balón y provocó demasiadas pérdidas en campo propio.

MIKEL RICO

6 | Valverde lo sustituyó en la segunda parte para tratar de ir a por el gol con jugadores de perfil más ofensivo, pero su actuación hasta entonces no había sido mala. Hoy no tenía al lado un seguro de vida como estaba siendo Iturraspe pero en los primeros minutos se movió bien por el campo y trató de hacer jugar al equipo. Al final del primer tiempo tuvo ocasión de empatar el partido con un golpeo de volea pero no estuvo acertado. Tampoco fue uno de los mejores partidos del ex del Granada.

BEÑAT ETXEBERRIA

5 | Se reencontraba ante su afición y Valverde le puso de inicio por primera vez desde hace varios partidos. Comenzó jugando en la media punta, delante del Mikel Rico y Erik Morán. Con la entrada de Herrera, retrasó su posición durante algunos tramos del partido. No fue un gran partido del vizcaíno, pero se fue ovacionado por su antigua afición al ser sustituido por Óscar De Marcos.

MARKEL SUSAETA

5 | No ha rendido al nivel esperado durante los últimos encuentros. Cometió un grave error en la entrega que a punto estuvo de costar un gol a su equipo y no fue capaz de generar mucho peligro arriba. Lo mejor del de Eibar durante el encuentro fue un centro para Kike Sola que podría haber supuesto el primer gol del partido y haber marcado un encuentro distinto.

IBAI GÓMEZ

6 | Lo intentó a lo largo de todo el partido, tanto cuando jugó por la izquierda como cuando jugó por la derecha. Sus centros encontraron a Kike Sola en más de una ocasión y sus internadas generaron cierto peligro en la meta verdiblanca. Ante la falta de pegada de los de arriba en el Athletic, Ibai es un jugador que puede generar mucho peligro con disparos lejanos pero que hoy tampoco consiguió anotar para el conjunto de Valverde.

KIKE SOLA

7 | Después de 4 meses de baja, el navarro regresaba a una convocatoria de Ernesto Valverde. El técnico decidió que jugara de inicio dejando a Toquero en el banquillo. El 9 rojiblanco estuvo durante los 90 minutos buscando el gol. No logró aprovechar las claras ocasiones de las que gozó, pero su insistencia no cesó durante todo el partido. Algunas las mandó fuera, otras las paró el guardameta bético y en otra ocasión se topó con la madera. Es cierto que desaprovechó numerosas ocasiones pero no hay que olvidar que llevaba poco más de noventa minutos disputados y los de hoy eran sus primeros desde hace 4 meses. Es evidente que el Athletic tiene un claro problema en la delantera, pero la actuación del navarro en el Villamarín ha resultado esperanzadora a pesar de no haber firmado el gol

ANDER HERRERA

7 | Saltó al terreno de juego en el minuto 59 en sustitución de Mikel Rico y trató en todo momento de hacer jugar al equipo y crear ocasiones. Ejecutó dos muy buenos pases a la espalda de la defensa para Kike Sola, que a punto estuvieron de de suponer el empate. En los últimos minutos, cuando el Betis estaba más encerrado en su campo, Ander intentó buscar soluciones y crear alguna jugada que pudiese dar el empate al equipo rojiblanco.

IKER MUNIAIN

6 | Ingresó al campo a la vez que Ander, en sustitución de Susaeta. Nada más entrar al campo realizó una muy buena conducción que pudo crear peligro. Después, aparte de un buen centro con la zurda, no consiguió generar excesivo peligro y no tuvo el espacio que necesita para ofrecer sus mejores cualidades.

ÓSCAR DE MARCOS

6 | Entró a 10 minutos del final en lugar de Beñat y dio un pequeño empujón al equipo. Ejecutó un gran pase para Kike Sola y el delantero navarro lo estrelló contra el poste. Uno de sus desmarques podría haber supuesto el gol del empate, pero su posición estaba ligeramente adelantada a la línea defensiva bética y la jugada quedó invalidada.

ÁRBITRO: ÁLVAREZ IZQUIERDO