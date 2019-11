Paco Jémez: "Estamos trabajando para ser más competitivos"

Con una derrota en forma de goleada contra el Villarreal en el primer partido de 2014, el técnico afirma que: "el vestuario está recuperándose, con ganas de que llegue mañana, sabiendo que el otro día, más allá del resultado, perdimos el partido muy pronto y en eso estamos trabajando. Estamos viendo vídeos, entrenando, venimos por la mañana, por la tarde...cualquier momento es bueno para seguir trabajando para mejorar y volver a ser un equipo con posibilidades de ganar, de ser más competitivos."

Ya son muchas derrotas consecutivas, por lo que, como dijo en el post-partido el lunes, hay que buscar soluciones, una de ellas pasa por el cambio de sistema: "Nosotros hemos utilizado muchos sistemas, no somos un equipo que siempre juega con un sistema fijo, últimamente hemos jugado en 4-3-3. Lo importante es no perder la idea que tenemos. Podemos hacer variantes de sistemas para buscar soluciones, igual que cambiamos jugadores.". Lo que dejó claro es que "lo que sí es indiscutible es la forma de juego, de intentar jugar bien el fútbol y tratar bien el balón, a lo que le falta hacerlo bien en defensa."

Algunos jugadores salieron cabizbajos del estadio el lunes pasado, pero Paco Jémez asegura que "es imposible que el pesimismo cale en el grupo. Estamos preparados para cualquier cosa. El del otro día fue un golpe muy duro, pero no nos ha hecho tanto daño como para llegar ahora el siguiente partido y no estar al máximo nivel. Somos un equipo que vamos a perder partidos, vamos a empatarlos...pero no nos podemos permitir el lujo de que nos afecte. No es que nos dé igual ni mucho menos. Estamos cabreados y poco satisfechos con lo que hemos hecho, pero no estamos hundidos. Tenemos que seguir estando enteros porque es la única manera que tenemos que revertir la situación."

"El Levante intentará aprovecharse de nuestros errores"

Con la importancia de conseguir 3 puntos en liga de manera inmediata, para Paco "el partido de Copa del Rey no molesta, es una oportunidad fantástica para mejorar. Eso sí, queremos mejorar entrenando y compitiendo. Hoy y mañana lo haremos entrenando y mañana por la tarde lo haremos compitiendo. Es una oportunidad para mejorar para que el día del Getafe se vean esos resultados."

En liga ya se ha jugado este mismo partido en Vallecas, y acabó con 1-2 para el Levante, en una derrota injusta, ya que el Rayo no salió casi nunca del campo rival. Para Jémez, "el partido de liga es para tenerlo en cuenta. Ojalá el partido sea igual, porque fue uno de los mejores que hicimos este año, pero, a ser posible, que sea otro resultado. El Levante es un equipo que no nos va a dar nada, muy organizado. Intentarán aprovecharse de los errores que venimos cometiendo. Si somos capaces de no tener esos errores, tendremos oportunidades."

Nombres propios

"Cobeño es un tipo inteligente y, por eso, la única opinión que le interesa es la de su entrenador. Como es un tío inteligente no hace caso a cosas no inteligentes, como es lo de la gente aburrida que no tiene nada que hacer y se sienta en su casa a decir cualquier tontería, que para eso están las redes sociales. Para mí es un fenómeno y no tuvo absolutamente nada que ver en el resultado del otro día. Cualquier portero hubiera encajado un montón de goles porque nos los hicieron todos desde el área pequeña. Está muy tranquilo y sabiendo que tiene mi confianza.", comentaba así la polémica situación de Cobeño, que recibió varias críticas tanto durante como después del partido contra el Villarreal. Se hablaba de dar la posibilidad al tercer portero el Rayo, Isma Gil, contra el Levante, pero Paco confirmó que "Isma no va a jugar porque se montaría gorda, porque daría a pie a que se dijera que yo me he cargado a Cobeño, y no es así, porque para mí es un tío muy válido. Tengo ganas de poner a Isma, pero mañana no va a ser el día. Quiero que juegue Rubén porque Cobeño jugó la liga, pero irán convocados los dos."

Otro nombre que salió a la palestra fue el de Lass Bangoura, con el que habló al final del entrenamiento.: "Lass ha mejorado muchísimo en muchas cosas, pero no ha dado ni una asistencia ni ha marcado un gol este año. La gente dice que está en un fantástico estado de forma, pero para mí eso es un tío que llegue y pone cuatro centros de goles y ha metido 4-7 goles. Es muy buen jugador, pero hay que exigirle. ¿De qué me vale un tío que tira muy bien a canasta si no me mete un punto en todo el partido?. Sobre todo ha mejorado en el ámbito defensivo, nos está ayudando muchísimo; pero, en el plano ofensivo, aunque lo intente, sus números deberían ser mejores de lo que son, y se tiene que concienciar de eso. Yo me cabreo mucho con él porque tiene mucho margen de mejora, que es el que nos ha dado a nivel defensivo, donde es un jugador totalmente distinto, pero todo ese potencial que tiene hay que traducirlo en números."

En el apartado de lesionados hay que destacar el regreso a los entrenamientos de José Carlos, que comienza un mes antes de lo previsto su preparación. El míster del Rayo ha dicho esto sobre otros lesionados: "Lo de Zé Castro es una lumbalgia que le está dando la lata, hay que darle tiempo para que se recupere, pero no sabemos cuánto será. Larrivey, a pesar de que ha entrenado, no está del todo bien y no está para competir."

Hoy han entrenado con el primer equipo los canteranos Viso, Mario, Isi y Rubén Ramiro. Paco confirmó en rueda de prensa que tienen posibilidades de jugar mañana contra el Levante. Hay que tirar de ellos porque no llegan fichajes. Uno de los nombres que apareció para llegar al plantel rayista fue el de Leo Baptistao, que también suena para el Betis. Sobre este jugador, Paco reconoció que "no sé lo que han hablado entre Rayo y Atlético sobre él. Yo estoy pendiente de lo que tengo aquí. Hay que tener buenos deseos para la gente que te ha dado mucho, por eso a Leo le deseo lo mejor esté donde esté."