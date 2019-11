Real Madrid - Osasuna: frente a la misma 'piedra'

La Copa del Rey vuelve al Santiago Bernabéu, cuyo equipo tampoco ha dejado a la competición del K.O exenta de las dudas e interrogantes que han caracterizado la línea del juego 'merengue'. Si bien es cierto que en la recta final de 2013, el Madrid presentó alguna ligera mejoría en su fútbol, también lo es que esta no ha seguido una evolución sólida o ascendente que concediera continuidad y seguridad al madridismo, razón por la cual la llegada de Osasuna en estos octavos de final de Copa puede tomarse como un auténtica prueba de fuego para los hombres de Carlo Ancelotti. Y es que a pesar de las dudas presentadas, los blancos han saldado con victorias la gran mayoría de sus encuentros, a excepción de partidos como el que en su día les midió con Osasuna.

Osasuna es uno de los pocos equipos que le ha arañado puntos al Madrid en Liga Corría por aquel entonces la jornada 16 y los dos equipos se encontraban en tierras navarras. Partido complicado para los 'merengues', que en el minuto 39 ya perdían por 2-0 y veían cómo Sergio Ramos seguía el camino a los vestuarios con apenas 43 minutos cumplidos. El panorama no podía presentarse peor para los de Chamartín, que sin embargo acabarían teniendo en Isco y Pepe a sus salvadores de aquella noche, aun con diez sobre el terreno de juego. El conjunto 'rojillo' es, por tanto, uno de los pocos equipos que más allá del juego desarrollado ha logrado arañarle puntos al Madrid en lo que los blancos han de calificar de tropiezo.

Dudas también en Copa

Si el juego que desarrolla actualmente el Real Madrid dista aún mucho de esa excelencia que Carlo Ancelotti prometía al llegar, esto se ha vivido de forma especial en Liga y Copa del Rey. La Champions, gran objetivo 'merengue' en los últimos años, parece acostumbrada a vivir otra versión de los madridistas, que sin embargo no se prolonga en forma de continuidad en otras competiciones. Y el debut copero no deparó nada distinto para los vikingos. Con un 'once' poco habitual ante el Olímpic de Xàtiva, pocos podían esperar que el equipo de Segunda B lograse llegar al duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu con alguna que otra esperanza, por muy remota que esta fuera. Esperanza que concedía el empate a 0 cosechado en La Murta.

Finalmente, los blancos acabarían por imponerse 2-0 en casa y sentenciar así el pase a los octavos de final que ahora les mide a Osasuna pero no sin reconocer las dificultades vividas ante un equipo de inferior categoría pero de igual ilusión y ambición, que se despedía del torneo copero por todo lo alto, nada que ver con una goleada o un 'repaso' y sí con un muy digno partido para la historia del Olímpic.

El duelo disputado hace tan solo tres días en el Bernabéu ante el Celta de Vigo, dejó en evidencia que 2013 no se ha llevado consigo las dudas pero los de Ancelotti están dispuestos a empezar a espantar fantasmas de una vez y no permitirse un nuevo tropiezo ante Osasuna. En esta ocasión el 'factor casa' está de parte de los blancos, que tratarán de obtener un buen resultado en la ida, que les permita no sufrir en demasía en la vuelta.

El Madrid las genera; Jesé las disipa

En plena vorágine con lo que Di María hizo o dejó de hacer, y esperando aún la total recuperación de un Gareth Bale al que ahora le hacen falta minutos hasta alcanzar de nuevo su mejor nivel, Jesé avanza sereno y en silencio, sin prisa pero sin pausa por el camino de la oportunidad. El joven canterano madridista culminó el pasado año recordándole a Carlo Ancelotti que en él no ha de tener a un suplente de lujo, sino a un revulsivo estrella en busca de una ocasión para algo más. Importantísimo fue el postrero gol del Real Madrid en 2013, obra de Jesé Rodríguez, para sentenciar un complicadísimo triunfo en Mestalla ante el Valencia y no descolgarse de las apisonadoras en las que se reflejan Barcelona y Atlético.

Por si esto fuera poco, el canario recibió a 2014 del mismo modo, rubricando el primer gol del año de su equipo ante el París Saint Germain en un amistoso con trasfondo de final,en cuya primera mitad no hubo concesiones por parte de ninguno de los dos equipos. El Madrid se atoró como viene pasándole en algunos partidos, acentuado ante el hecho de no jugar el encuentro con su equipo de gala, sino con dos bloques distintos en cada mitad, que alternó titulares con suplentes. Pero Jesé no entiende de una u otra condición y en lo que debe ser, aprovechó los minutos concedidos para volver a lanzar un grito sin abrir la boca. El fuerte carácter del máximo goelador histórico del Castilla está aprendiendo a contenerse y enfocarse hacia un fin mucho más práctico: jugar a fútbol.

Las intervenciones de Jesé son una continua invitación a Ancelotti a perder el miedo y apostar por él En el último encuentro de Liga ante el Celta, Jesé demostró que no sólo es un gran goleador, sino también un asistente de lujo, un revulsivo de oro y una pieza indispensable para este Madrid. Es joven, le falta experiencia y le sobra tiempo pero las intervenciones del canario son una continua invitación a Ancelotti a perder el miedo y apostar por él sin remilgos. Su salida al césped el pasado lunes, junto a Bale, supuso un antes y un después en el desarrollo de un partido que al Madrid le estaba atrpando como una telaraña, borrándole desde todos loo ángules el camino hacia el gol. Entonces llegó él, con su diniamismo, su chispa de velocidad, su veritiginosidad en ataque, la visión de juego de la que hace gala y ese más que no se explica con palabras para cederle en bandeja a Benema el gol que derrumbó al Celta y encaramó a los blancos hacia un nuevo triunfo. En Copa, Jesé volverá a esperar una nueva oportunidad.

Osasuna, licencia para 'amenazar' al Madrid

El equipo de Javi Gracia se ha ganado esta temporada el pleno derecho a ser uno de esos equipos ante los que el resultado es más incierto, si cabe, para el Real Madrid y es que, además de ser uno de los pocos conjuntos que ha logrado neutralizar la pegada blanca, haciendo que las genialidades de sus grandes estrellas resultasen insuficientes para hacerse con el triunfo, los 'rojillos' se han plantado en los octavos de final midiéndose a otro 'Primera' y con todas las de la ley. Los navarros abrían su participación copera, nada menos que en Málaga en un duelo vibrante y eléctrico donde los osasunistas echaron el resto para demostrar que su participación en Copa no ha de ser una simple anécdota. Los de Javi Gracia se repusieron al gol inicial de Sergio Sánchez en el 31 de la primera parte, al tanto de Antunes (2-0 para los malacitanos) en el 38 e incluso al de Juanmi en el 47 (3-0). Un resultado que les ponía muy cuesta arriba la eliminatoria a falta de 45 minutos del choque de ida. .



Pero en la segunda parte, los osasunistas se enfundaron el mono de trabajo e hicieron de la adversidad un desafío para empezar a recortar distancias sin prisa pero sin pausa. El primer granito de arena para esta árdua tarea lo pondría Roberto Torres en el 57 con el 3-1, un gol que al producirse fuera de casa siempre empuje pero que se presumía insuficiente para los objetivos fijados. Hasta que llegó Omwu para estableer el 3-2 y recordarle al Málaga que toda relajación se paga. Argumento para el que Armenteros daba la estocada final igualando una eliminatoria que parecía más que sentenciada y que ponía todo a favor de los pamplonicas de cara a un choque de vuelta en el que no decepcionaron.

Osasuna remontó un 3-0 en contra en La Rosaleda y acabó clasificándose para los octavos de Copa La sensación de cara al choque definitivo era que el trabajo había empezado a hacerse en Málaga una semana antes y que únicamente restaba darle la estocada final pero El Sadar fue testigo del orgullo malacitano, que si bien había sucumbido estrepitosamente en La Rosaleda, trataría de alzarse lejos de su feudo. No obstante, el tanto de Weligton en propia puerta nada más arrancar el partido (minuto 1) iba a dejarle claro a los 'boquerones' que esta participación copera no se recordaría precisamente como la mejor y ni siquiera el definitivo empate a uno -obra de Eliseu- en el 62 iba a servir ya de nada. Doble empate y proeza para los osasunistas, que no bajaron los brazos en ningún momento y que se llevaban la recompensa del pase a octavos.

Piedra en el camino para el Real

Tras los 'pinchazos' en Liga ante Villarreal (2-2), Atlético (0-1) y Barcelona (2-1), llegaba el momento de emprender el desplazamiento a Navarra, donde los blancos cosecharían el cuarto en Liga y el que a la postre le confirmaría como el tercero en la tabla clasificatoria por delante de sus dos archienemigos, inconmensurables en este campeonato. En un duelo de infausto recuerdo para el Madrid, los de Ancelotti acabarían dando las gracias por el empate arrancadao en El Sadar, tras verse 2-0 y con uno menos.

Y eso que la marcha de Osasuna en la presente temporada tampoco es para echar cohetes. Los de Javi Gracia ocupan la décimo quinta posición en la tabla con 18 puntos, a tan solo 2 de los puestos de descenso. Los 'rojillos' han ganado cinco partidos de los 18 disputados, han empatado 3 y han perdido, nada menos que 10. Además, la condición de local tampoco le ofrece a los osasunistas excesivas garantías a pesar de lo que sufriera allí el conjunto de Carlo Ancelotti. En El Sadar, los navarros han ganado tres partidos, empatado dos y perdido cuatro. Han marcado 9 goles y han encajado 11. Peores datos, además, como visitante; ahí, Osasuna se ha hecho con dos triunfos, un empate y seis derrotas, marcando seis goles y encajando, nada menos que 17.

Es presivisible, por tanto, que el conjunto navarro viaje al Bernabéu con una firme premisa: resistir. Si logran arrancar un resultado positivo del coliseo merengue, como pueda serlo un empate, los de Javi Gracia se lo jugarían todo a lo que ocurra después en su casa, donde salvo alguna excepción, como el 5-1 de hace un par de temporadas, los blancos siempre han sufrido. Y es que la Copa del Rey es una de las grandes esperanzas para Osasuna en una campaña que no se presenta sencilla y que puede suponer, si el equipo hace un buen papel, un plus de alegría para la afición 'rojilla'.

Con 'todo' ante Osasuna

El Real Madrid sólo ha tenido dos días para preparar el envite copero, tras disputar el pasado lunes por la noche el encuentro correspondiente a la décimo octava jornada de Liga. Sin tiempo para nada más, los blancos trabajaron ya con la única novedad en la primera sesión de dos ausencias destacadas: ni Cristiano Ronaldo ni Sergio Ramos entrenaron junto al resto de sus compañeros en la sesión de recuperación, si bien ya lo hicieron con normalidad en el segundo entrenamiento. Una de las dudas en el 'once' que podría presentar Carlo Ancelotti era inicialmente la de Xabi Alonso. El tolosarra se retiraba en el encuentro liguero ante el Celta a los 45 minutos por unas molestias en el tímpano y el técnico italiano daba entrada a Illarramendi, que podría ser de la partida ante Osasuna, ya que Alonso se ha quedado finalmente fuera de la lista.

Otro que también estará, a priori, es Gareth Bale, que ya regresase a la lista de convocados el pasado lunes y que parece totalmente restablecido de sus molestias en el gemelo, que le mantuvieron al margen del grupo durante la recta final de 2013. Bale parece seguir sufriendo los efectos de la 'no pretemporada', aunque también muestra su perseverancia por recuperarse lo antes posible y ayudar al equipo. Xabi Alonso se queda fuera de la convocatoria Su ingreso en el terreno de juego, junto a Jesé Rodríguez el pasado lunes, fue fundamental y clave para desatascar a un Madrid desorientado en la búsqueda del camino hacia el gol. Con la polémica de Di María aún sobrevolando por el Santiago Bernabéu, Ancelotti podría optar por seguir concediéndole minutos al galés o incluso decantarse por un Jesé Rodríguez que puede decir más alto pero no más claro que merece jugar.

Las únicas ausencias claras siguen siendo las de los lesionados de larga duración, Sami Khedira y Raphäel Varane. Este último mostraba hace poco una fotografía trabajando en el gimnasio y aludiendo a la recta final de una recuperación que parece no llegar nunca. A buen seguro uno de los deseos del francés para este nuevo año será el de dejar atrás las lesiones que llevan lastrando lo que se presumía y se presume como una evolución imparable.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID

Porteros: Casillas, Diego López y Jesús.

Defensas: Pepe, Ramos, Marcelo, Carvajal, Arbeloa y Nacho.

Centrocampistas: Bale, Casemiro, Modric, Di María, Isco e Illarra.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema, Jesé y Morata.

Cuatro bajas por lesión en filas 'rojillas'

Si el Real Madrid llega con todo claro -o casi todo- para el importante duelo ante Osasuna, los de Javi Gracia lo hacían con algun que otra incógnita que finalmente se ha disipado tras conocerse la convocatoria. Sisi, Nino, Onwu y Armenteros se quedan fuera de la lista Sabido es que la enfermería del club navarro no está vacía y actualmente los nombres que la ocupan son los de Sisi, Nino y Onwu, mientras que Armenteros se retiraba de la sesión de entrenamiento del pasado martes con molestias en la parte posterior del muslo derecho. Finalmente, el jugador argentino se ha quedado fuera de la lista y supondrá la cuarta baja para los osasunistas de car al duelo del Bernabéu.



Asimismo, el conjunto navarro se ha movido durante el mercado de invierno para reforzar aquellas posiciones que más lo necesitaban en opinión del técnico y eso desenbocaba en la llegada de Cristian Lobato, que el martes pasaba reconocimiento médico para ser presentado el miércoles. El nuevo fichaje de Osasuna entrenaba con normalidad en la primera sesión tras su llegada aunque no estará a disposición de su técnico, que le ha descartado para este primer partido junto a Echaide, Lolo y Ariel Núñez

CONVOCATORIA DE OSASUNA:

Porteros: Asier Riesgo y Andrés Fernández

Defensas: Marc Bertrán, Joan Oriol, Miguel Flaño, Satrústegui, Arribas, Oier, Loties y Damiá.

Centrocampistas: De las Cuevas, Puñal, Cejudo, Silva, Roberto Torres, Raoul Loé y José García.

Delanteros: Oriol Riera

Tres precedentes favorables al Madrid

Real Madrid y Osasuna se han visto las caras en Copa del Rey en tres ocasiones (seis partidos, tres eliminatorias), saldándose todas ellas de forma favorable y además, muy contundente, para los blancos. La primera verz que el torneo del K.O cruzó sus caminos fue en el año 1934. El primer envite por aquel entonces se disputó en Pamplona y se saldó con un 0-3 para los madridistas (goles de Antonio Leoncito, Emilio Sánchez y Luis Regueiro). La vuelta en el Bernabéu fue el golpe de gracia a lo que ya parecía anunciado: 5-1 con los dobletes de José Samitier y Emilio Blázquez, así como el tanto de Eugenio Hilario. El solitario gol de Urrizalqui en el 18 sólo había servido para recortar distancias (3-1) de manera insuficiente.



La campaña 39/40 daría a Osasuna la oportunidad de llevar a cabo su particular revancha pero los blancos no estarían por la labor más que de ratificar lo vivido apenas cinco años antes y el guión volvería a repetirse. El 1-4 en Pamplona (goles de Simon Lecue, Manuel Alday -por partida doble- y Jesús Alonso harían inútil el tanto de Ramón Insausti, que sólo serviría para maquillar el resultado y darle un mínimo atisbo de oxigeno a la esperanza, una esperanza con la que el Madrid acabó en Chamartín, donde se impuso a Osasuna por 3-1 (goles de Luis Marin, Manuel Alday y Antonio López Herran). En esta ocasión, Osasuna había logrado establecer el empate en el minuto 20 gracias al tanto de Alberto Gastón, que no bastaría para que los blancos acabasen imponiéndose de nuevo.

Osasuna y Madrid se han encontrado tres veces en Copa; todo triunfos para los blancos El último precedente copero entre Osasuna y Real Madrid tendría lugar en la temporada 86/87. De nuevo, el primer duelo se disputaría en territorio navarro y de nuevo el Madrid se impondría, en esta ocasión por 1-2 (goles de Jorge Valdano y Hugo Sánchez) para desnivelar el 1-1 que Pachi Ripodas había establecido en el minuto 47. El postrero duelo se desarrollaría en el Santiago Bernabéu, donde el Madrid sentenciaba con el 4-1 definitivo. De nuevo Pachi Ripodas (Osasuna) anotaría para los suyos logrando el empate tras el primer gol de Hugo Sánchez pero el doblete de Rafael Gordillo, cuyo primer gol llegaba sólo tres minutos después del tanto osasunista, y la definitiva diana de Carlos Santillana serviría para ratificar lo que ya es una dinámica en Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna, una dinámica que los blancos querrán prolongar hoy, aunque se dé el rasgo diferenciador de que por primera vez entre ambos conjuntos, el choque de ida se juega en Madrid.

Exigencia - diversión

Carlo Ancelotti es plenamente consciente de que los objetivos del Real Madrid pasan por lo máximo siempre y aunque la Liga y la Champions se perciban como prioridades, la Copa no puede quedar relegada a un plano secundario. El italiano recordó en sala de prensa las complicaciones que expuso Osasuna en el partido de Liga, aunque confía en el 'factor casa' del que no gozaron en aquella ocasión (jornada 16): “Jugar en nuestro estadio es más cómodo que hacerlo fuera. La afición del Bernabéu es importante para todos los partidos y mañana también porque afrontamos una eliminatoria difícil contra un equipo que nos dio muchos problemas en la Liga. Es una competición importante y mañana tenemos que obtener un buen resultado y coger ventaja para tener un partido de vuelta confortable”.

Por su parte, Javi García, expresaba en rueda de prensa cuáles son sus sensaciones de cara a esta eliminatoria copera y cómo la toma. Sabedor del gran trabajo efectuado por su equipo, el técnico osasunista no quería cargar con una excesiva responsabilidad a los suyos: "Vamos a ver qué somos capaces de hacer en el primer partido para ver si en el segundo tenemos opciones en nuestra casa de poder pelear la eliminatoria." “El objetivo es disfrutar de una eliminatoria que nos hemos ganando eliminado al Málaga. Luego veremos si podemos dar otra alegría y pasar de ronda. Pero desde luego no quiero cargar al equipo en estos momentos con una excesiva responsabilidad si caemos eliminados". Y es que la complicada situación en Liga obliga a extremar precauciones ahí y centrar toda la atención en los siguientes encuentros ligueros.

