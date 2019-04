Racing de Santander - Almería: la Copa es especial

Ambos tienen trayectorias muy diferentes en sus respectivas ligas. Mientras que uno es primero con 35 puntos en el Grupo primero de Segunda División B, el Racing de Santander, el otro está saliendo de la zona de debajo de Primera División siendo 14º, el Almería.

David contra Goliat

Los santanderinos llegan después de haber ganado a un señor equipo como es el Sevilla. Un equipo de la máxima categoría que a priori nada podía temer ante un Segunda B, sin embargo la lógica no se antepuso. En la ida elSevilla ganó con un solitario tanto de Jairo, ex del Racing. En la vuelta, en el Sánchez Pizjuán, el Racing golpeó con dos tantos, uno de Miguélez de penalti y otro de Koné.

Antes de encontrarse contra el Sevilla, los cántabros tuvieron que pasar por encima de L’Hospitalet y del Leganés. Contra los catalanes tuvieron un duro partido y muy divertido para un espectador neutral dada la cuantía de los tantos. Fue un partido loco con siete goles en total donde ganaron los racinguistas por 3-4. El siguiente encuentro fue contra el Leganés, se empató a un solo tanto pero el Racing ganó en la tanda de penaltis.

Eliminatoria Rival Partido único Partido de ida Partido de vuelta Resultado final Segunda ronda C.E. L’Hospitalet 3-4 3-4 Tercera ronda C.D. Leganés 1-1 (penaltis) 1-1 Dieciseisavos de final Sevilla F.C. 0-1 0-2 2-1

Intensidad en la ida

Por su parte, la Unión Deportiva Almería eliminó a la Unión Deportiva Las Palmas en dieciseisavos de final, este ha sido el único enfrentamiento de los rojiblancos en Copa del Rey, ya que al ser equipo de Primera División, empieza a jugar desde la cuarta ronda de la competición.

La eliminatoria se decidió en Gran Canaria, los almerienses golpearon duramente en la primera parte ya que a la media hora ya ganaban 0-3 con dos goles de Óscar Díaz, uno de penalti, y otro tanto de Aleix Vidal. En la segunda parte Nauzet Alemán puso el 1-3 en el marcador.

El partido de vuelta fue largo y tedioso, sobre todo conforme pasaban los minutos. El Almería se veía dentro de la siguiente ronda segundo tras segundo que pasaba, en cambio, Las Palmas se veían fuera de ella mientras que el tiempo se esfumaba sin lograr ningún gol.

Sin cobrar pero a por todas

Los locales pese a no cobrar desde hace meses, siguen mostrando un alto rendimiento en Liga y Copa. Paco Fernández, entrenador del Racing, tiene decidido que su equipo le plantará cara al cuadro rojiblanco. No ha desvelado nada del once, solo ha comunicado que Koné no será titular ya que llegó tarde de Costa de Marfil por problemas administrativos y no ha podido entrenar. No están convocados por decisión técnica Nieto y Miguélez y por lesión Juanpe y Francis.

El técnico insiste en que en su equipo no hay suplentes, todos cuentan igual, y pondrá a los once jugadores que estén más frescos. Paco Fernández también ha tenido tiempo para “tirarle flores” al Almería: "Hay que intentar hacerles frente y que el equipo de la cara. Es un buen equipo que igual tiene pocos puntos para lo que merecen. Vendrán con confianza, tienen jugadores rápidos y gente joven que está sorprendiendo y que querrán ganarse el puesto."

Con muchas ganas

Los rojiblancos viajan este miércoles a las 11:30 hacia Santander para jugar el partido de Copa que afrontan pletóricos de moral tras el gran partido que jugaron contra el Granada. Los almerienses no volverán al sur después del encuentro, se quedaran entrenando en Santander dos días más y el viernes por la tarde viajará a Bilbao para enfrentarse el sábado contra el Athletic.

El equipo ha recibido muchos elogios, quizás haya sido el mejor partido del Almería en lo que llevamos de temporada. Para el partido contra el Racing, no podrá contar con Rodri y Nelson. Sin embargo, ambos jugadores viajarán con el equipo por si pueden jugar contra el Athletic de Bilbao, algo que no es seguro. Lo más seguro es que sea el debut de Hans Martínez y de Mané.

En una entrevista para el Diario de Almería, Aleix Vidal ha hablado sobre la competición nacional: “La Copa es una competición que me gusta mucho, somos futbolistas profesionales y estamos preparados físicamente para jugar partidos entre semana porque muchos equipos lo hacen. Si fuera todas las semanas sí que sería un problema, pero si es de vez en cuando y es una competición bonita si al final te tocan equipos grandes merece la pena”.

Hoy en sala de prensa, Francisco ha comentado que hay que controlar la euforia del partido contra el Granada ya que se ha abierto una brecha con los de abajo. También ha comentado que pese a que la actual racha sea buena, no se ha hecho nada en Liga aun. Francisco sabe que el vestuario está convencido en que se puede y que las diez primeras jornadas de liga fueron un escarmiento. Pese a todo, no está confiado contra el Racing, el Sardinero es un duro campo y pese a que la Copa no es la competición importante, se pondrá toca la carne en el asador. Probablemente Hicham y Antonio Marín tenga sus minutos, y ha aclarado, que Rodri y Nelson seguramente no estarán contra el Athletic.

Sobre los posibles fichajes ha comentado lo siguiente: "Tan solo nos falta la llegada de un delantero. Un jugador diferente a lo que tenemos con Rodri y Óscar Díaz. Pero no podemos fallar y estamos mirando el mercado. Aunque está difícil porque hay equipos que están pagando más de dos millones de euros por la cesión de un delantero y eso nosotros no podemos hacerlo". Y sobre Suso: "Es un jugador comprometido e importante para nosotros".

El momento de Antonio Marín e Hicham

En la pasada eliminatoria fueron Kiu e Hicham, el coreano por partida doble, en la ida y en la vuelta. Esta vez es el turno del internacional sub 19 con España y del internacional sub 20 con Marruecos. Francisco ha comunicado en rueda de prensa que los va a poner en liza y es un gran momento para que se puedan ver sus destellos de calidad.

Si quieren seguir subiendo al primer equipo de vez en cuando entre semana deben ayudar a que el pase a la siguiente ronda se materialice. De esta manera seguro que Francisco, un hombre que los conoce muy bien por su pasado en el filial, sigue contando con ellos para sus próximas convocatorias en la competición copera.

Enfrentamientos entre ambos equipos

Dada la diferencia histórica de ambos clubes, Racing de Santander y Almería no se han enfrentado muchas ocasiones. Han jugado diez partidos en total, ocho en Primera y dos en Segunda.

Fecha Competición Local Resultado Visitante 05/05/13 Segunda División Almería 2-1 Racing 02/12/12 Segunda División Racing 3-4 Almería 03/03/11 Primera División Almería 1-1 Racing 17/10/10 Primera División Racing 1-0 Almería 28/02/10 Primera División Racing 0-2 Almería 27/09/09 Primera División Almería 2-2 Racing 03/05/09 Primera División Racing 0-2 Almería 14/12/08 Primera División Almería 1-1 Racing 24/02/08 Primera División Racing 1-0 Almería 30/09/07 Primera División Almería 0-1 Racing

Foto 1: realracingclub.es

Foto 2: facebook.com

Foto 3: udalmeriasad.com