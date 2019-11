La Junta de acreedores del Deportivo de La Coruña

20:48 Y así concluye por hoy el directo de Dépor VAVEL de un 10 de enero clave para el futuro del Deportivo de La Coruña. Gracias por acompañarnos durante el día de hoy y os esperamos mañana con otro emocionante partido en Riazor. También podréis seguirlo en nuestra web a partir de las 17:45 horas. ¡Un placer haber estado con vosotros! ¡Buenas noches y Forza Dépor!

20:36 Germán Rodríguez Conchado, exasesor jurídico del club y candidato a la presidencia, también ha querido compartir sus impresiones sobre la Junta de acreedores de hoy mediante el siguiente comunicado:

20:35 Finaliza la rueda de prensa en Riazor.

20:33 Lendoiro también ha contestado a cuestiones vinculadas a los problemas con el pago de los salarios a los trabajadores de la entidad: "Hay un dinero pendiente de recibir con embargos para poder pagar a los empleados del club".

20:29 En relación a la posible salida de Culio, Lendoiro explica que "mientras no exista el pago, no habrá el transfer a Dubai. Hay un plazo de 48 horas".

20:26 Lendoiro: "La pieza de calificación no me preocupa. No hemos cometido ninguna irregularidad".

20:21 Mientras tanto, en otro orden de cosas de la actualidad del club, el Al-Wasl -equipo dubaití al que, salvo sorpresa de última hora, partirá Juan Culio- anuncia en su perfil de Twitter que sólo aguarda la llegada del tránsfer del futbolista argentino para oficializar su incorporación.

20:15 Lendoiro pide igualdad de trato para el Deportivo en relación a los demás clubes intervenidos por la Ley Concursal: "Mientras en otros sitios estaríamos defendiendo lo mismo, aquí estamos con elucubraciones. No somos más que nadie, pero menos tampoco. El primero que se pone al frente de la manifestación soy yo si hay trato injusto con el Depor".

20:14 En alusión a las posibles medidas de Hacienda, Lendoiro repite otra vez que "no pienso en los embargos, es totalmente injusto. La palabra liquidación ni mentarla. No vamos a entrar en ese juego del miedo".

20:12 Lendoiro vuelve a hacer hincapié en la necesidad de adquirir un compromiso con el futuro de la entidad: "Lo vemos muy claro, muy fácil, mucho más que hace 25 años. Es un gran club, una gran marca, un club de futuro. Si lo ven complicado, que no vayan".

20:11 En respuesta a la pregunta sobre si su decisión de no presentarse a las elecciones puede llegar a revocarse, Lendoiro enfatiza en la idea de que "están metiendo miedo a todo el mundo. Eso no lo vamos a aguantar. Si tienes miedo, lo dices, te vas. Yo no tengo miedo a volver. La gente tiene miedo porque se le mete miedo".

20:07 El líder de la candidatura 'Vamos a ganar este partido' enfatiza en el hecho de que "pese a tratarse de un Convenio con unas teóricas posibilidades de cumplimiento mayores, cuenta con el rechazo de la institución con la que el Deportivo tiene contraída la mayor parte de su deuda". Fernández también ha querido explicar que "nuestro principal esfuerzo se centrará en evitar los embargos que la Agencia Tributaria puede ahora reactivar".

20:04 Tino Fernández, candidato a la presidencia del R.C. Deportivo, ha querido compartir su impresión sobre el resultado de la Junta de Acreedores de esta mañana a través del siguiente comunicado.

20:01 Inquirido en relación a una hipotética negativa de Hacienda a negociar con él y su consejo, Lendoiro dice que "sería terrible que eso fuese así. Si hay algo que va a subir en el fútbol son los derechos de televisión".

19:59 El presidente del Deportivo también aprovecha para mandar un aviso a sus detractores desde los medios de comunicación: "Estamos dejando pasar cosas que se están diciendo y a lo mejor pediremos responsabilidades en el juzgado. Por ejemplo a lo que se publica en La Voz de Galicia".

19:56 En relación a las posibles medidas de embargo de la Agencia Tributaria, Lendoiro explica que "Hacienda tiene todas las garantías con los derechos de televisión para cobrar seguro todo lo que se le debe, lo único que tiene que tener es calma para cobrar".

19:55 El presidente blanquiazul también deja caer que "con nosotros no pueden actuar de forma distinta que el resto del club. No nos vamos a meter debajo de la mesa".

19:51 Lendoiro también ha querido mandar un mensaje a aquellos que dudan del futuro del club: "Si alguien tiene dudas de que el Deportivo no es viable, que se retire, que no haga más daño ya. Estar en las posiciones de media tabla para arriba es viable desde el día de hoy por el convenio que se ha firmado".

19:50 Lendoiro: "Las declaraciones del señor Prada no me tienen el más mínimo crédito. El Deportivo por encima de todo no puede admitir ni lo que diga La Voz de Galicia, ni los políticos, ni nadie. El Deportivo tiene que ser libre".

19:49 Turno para las preguntas de los medios de información allí congregados.

19:47 Lendoiro también ha querido desmentir la inexistencia de reuniones con la Agencia Tributaria: "Esto nos posibilita un marco nuevo de negociación con Hacienda. La gente miente cuando dice que no nos hemos reunido con Hacienda".

19:46 El presidente deportivista confirma los plazos y pasos a seguir que ya se comentaron a lo largo de la mañana: "El convenio de este año lo que supone es que hasta el año 2017 no habrá que pagar nada de créditos ordinarios y subordinados. Son dos años de carencia absoluta".

19:44 El dirigente corcubionés invita a Tino Fernández a acercar sus conclusiones sobre la aprobación del Convenio: "Nos gustaría saber qué opina Tino Fernández del convenio del Deportivo. Esto es complicado de entender y peligroso".

19:43 Lendoiro también enfatiza el hecho de que "desde el punto de vista anímico es importante ver que tenemos apoyos de los acreedores".

19:42 Lendoiro: "Este acuerdo es más favorable para el Deportivo y para los acreedores de lo que pensábamos".

19:40 Lendoiro: "Vamos a reducir el 20% de abstenciones. Podriamos llegar al 70-80 % de votos favorables".

19:37 Lendoiro: "Es necesario un buen convenio y un ascenso. Creo que hemos hecho el mejor convenio de la historia del futbol español".

19:36 Lendoiro: "El consejo de administración solo piensa en dos cosas: la firma del convenio y el ascenso".

19:35 Hace su entrada Augusto César Lendoiro acompañado de otros dos miembros más del Consejo.

19:32 Continúa la espera en la sala de prensa de los compañeros de la prensa coruñesa.

19:09 Nuestros compañeros Nando Martínez (@NandoMartinezDX) y Javi Seijo (@JaviReke) ya están en la sala de prensa del estadio de Riazor. Se aguarda la llegada de Lendoiro y los restantes miembros del Consejo.

18:57 Recordamos que en aproximadamente 15 minutos tendrá lugar en Riazor una rueda de prensa donde el actual Consejo de Administración del Deportivo de La Coruña aclarará los detalles alusivos a la aprobación del Convenio de Acreedores presentado por el club herculino en la Junta celebrada esta mañana.

18:26 Vídeo de Lendoiro a la salida de la Audiencia Provincial.

18:15 Manuel López Cascallar valora para VAVEL lo sucedido esta mañana en junta de acreedores del Deportivo de La Coruña.

"De las dos opciones de convenio, era la mejor. Pero el camino no acaba ahí; es el primer paso de un segundo que se tiene que dar y es seguir negociando un acuerdo con Hacienda para no vivir bajo la sensación de que en cualquier momento te pueden pegar un tiro por la espalda.

Por tanto, satisfechos porque de los dos propuestos era sin duda el que garantiza la viabilidad del Deportivo pero con la obligación de tener que llegar a un entendimiento con Hacienda sí o sí, como siempre hemos mantenido.

Por otro lado, también tengo la sensación de que hemos dejado de aprovechar una ocasión para mostrar unidad entre las candidaturas con un tema tan serio y creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias y de lo que se espera de una institución como el Deportivo. Tendremos que reflexionar todos para que esto no vuelva a suceder.

14:00. Recapitulando, tras haberse celebrado la Junta de Acreedores en la cual se debía elegir entre dos convenios (el del Deportivo o el de Hacienda), los resultados han sido los siguientes:

- 59'44% de los votos a favor del convenio del Deportivo. Las partes que se han negado a votar a favor han sido Hacienda y el Nacional de Montevideo.

- Las características del convenio: Pagar 160 millones, con un 33% de quita ordinaria, en 17 años, con 2 años de carencia (se comienza a pagar en 2016).

- NO existe todavía firma del convenio. A partir de ahora, el juez concursal, en un plazo de diez días firmará el convenio, si no hay oposición. Los plazos para posibles recursos se alargarán hasta después de las elecciones a la presidencia del Deportivo, por lo tanto, hasta el 27 de Enero no se dictará sentencia.

13:45. Las declaraciones de Lendoiro a la salida de la Audiencia Provincial al concluir la Junta de Acreedores.

13:29. Tan solo dos partes han contradecido la propuesta del Deportivo, según @DCCoruna

Solo Hacienda y Nacional de Montevideo se han opuesto a la propuesta de convenio del @RCDeportivo, aprobada por el 59,4 % de los acreedores. — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) January 10, 2014

13:09. Primeros datos oficiales que salen a la luz, vía @franhermida1

Quorum 81,88% (24,5 millones) 59,44 %votaron a favor. OFICIAL — Fran Hermida (@franhermida1) January 10, 2014

12:56. El Deportivo, mediante la propuesta aceptada, tendrá que pagar 160 millones, con un 33% de quita sobre el ordinario, en 17 años, con dos años iniciales de carencia, comenzando a pagar en 2016. Vía @MarcoAsande

El @RCDeportivo tendrá que pagar 160 millones (33% de quita sobre el ordinario) en 17 años (con dos iniciales de carencia). — Marco Antonio Sande (@MarcoAsande) January 10, 2014

12:51. Por otro lado, Hacienda ha solicitado la suspensión de la Junta, vía @DCCoruna

Hacienda ha solicitado la suspensión de la junta por los requerimientos que se le ha hecho a la AFE sobre sus créditos. — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) January 10, 2014

12:47. El todavía hoy presidente del Deportivo de La Coruña dará una rueda de prensa esta misma tarde para ampliar la información proporcionada a la salida de la Audiencia Provincial.

12:46. Lendoiro: "Mucho ya estaba adelantado desde ayer. Hemos conseguido un 60% de apoyo. Es un paso hacia adelante."

12:39. Finaliza la Junta de Acreedores con la APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL DEPORTIVO CON UN 59,4% de los votos a favor.

12:29. Primeras filtraciones que indican que hay quórum para aprobar la PROPUESTA DEL DEPORTIVO. Vía @riazororg

Y mientras, en la Junta de Acreedores del #Dépor, hay suficiente quórum para poder aprobar una propuesta de convenio. — Riazor.org (@riazororg) January 10, 2014

12:25. Estaremos a la espera de nuevas informaciones sobre el devenir de la Junta.

12:09. Lendoiro y Dopico esperando al comienzo de la Junta de Acreedores.

12:08. El futuro del Deportivo pasa por esta sala.

12:05. Comienza finalmente la Junta de Acreedores.

11:56. La entrada de acreedores ha concluido. En breves instantes comenzará la Junta.

11:55. Germán Rodríguez Conchado entra en la sala en calidad de acreedor y candidato a la presidencia del Deportivo de La Coruña.

11:51. El Nacional de Montevideo se encuentra entre los acreedores presentes en la Junta. Su comparecencia es debido al traspaso del guardameta uruguayo Gustavo Munúa en 2003.

11:50. Fran Hermida (@franhermida1) informa que la LFP tampoco asiste a la Junta.

La LFP tampoco acude. Se adhirió a una propuesta — Fran Hermida (@franhermida1) January 10, 2014

11:49. Siguen llamando a acreedores a entrar en la sala.

11:38. Según informa Deportes Cope Coruña (@DCCoruna), la primera propuesta presentada será la del Deportivo de La Coruña.

Recordemos que la primera propuesta sometida a votación es la del Depor. Si obtiene más del 50%, se aprueba. — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) January 10, 2014

11:37. Ni los bancos (Nova Galicia Banco y Banco Gallego) ni la AFE han acudido a esta Junta de Acreedores.

11:34. Cabe recordar que a pesar de que haya acuerdo por qué convenio tomar, la firma NO se realizará hoy, sino dentro de 10 días por el juez concursal, si nadie se opone. Los plazos para posibles recursos se alargarán hasta después de las elecciones. En definitiva, a partir del 27 de Enero es cuando se podrá dictar sentencia.

11:32. Se incorpora la representación de la Agencia Tributaria a la sala.

11:28. Lendoiro acaba de entrar a la sala, acompañado de Dopico y el abogado del club. Llaman al Deportivo a entrar en la sala.

11:15. Informa Fran Hermida (@franhermida1), periodista de la Cadena Ser, el por qué de no haber entrado aún a la Junta:

Están comprobando las adhesiones al convenio ya que son numerosas. Eso ocasiona que no haya comenzado la Junta — Fran Hermida (@franhermida1) January 10, 2014

11:10. En declaraciones a Marco Antonio Sande (@MarcoAsande), Germán Rodríguez Conchado (@GRCFORZADEPOR) se manifestaba así:

@GRCFORZADEPOR: "Si Hacienda embarga porque se aprueba el convenio del Depor sería una inadmisible coacción y un delito de prevaricación". — Marco Antonio Sande (@MarcoAsande) January 10, 2014

11:07. Según Deportes Cope Coruña (@DCCoruna), muchos son los acreedores que no se han acercado hasta la Audiencia Provincial, y se sopesan adhesiones.

En este momento se cotejan adhesiones a propuestas. Varios acreedores han decidido no presentarse en la junta de acreedores del Deportivo. — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) January 10, 2014

10:55. La Junta de Acreedores comienza a tomar un serio retraso, los participantes siguen esperando a que se abran las puertas de la Audiencia Provincial.

10:45. Recordamos que lo que hoy se decide es qué propuesta de convenio saldrá vencedora. ¿La que propone el Deportivo o la que propone Hacienda? Para ello, desde Depor VAVEL os invitamos a participar en nuestra encuesta. ENCUESTA

10:41. Los integrantes de la Junta siguen todavía esperando para poder entrar.

10:36. Lendoiro se encuentra conversando con Pachi Dopico, al margen del resto, minutos antes de entrar a la Audiencia Provincial.

10:27. El futuro del Deportivo de La Coruña pasa por este escenario, en el cual tenemos a un compañero de Depor Vavel informando in situ de todo lo que vaya aconteciendo.

10:25. Llega Germán Rodríguez Conchado a la Audiencia Provincial.

10:18. Llegada de Lendoiro a la Audiencia Provincial, acompañado por Dopico y Rebollo. Vía Stadio Sport (@1StadioSport)

10:12. El asesor jurídico del Deportivo de La Coruña es el primero en llegar al recinto. Vía Stadio Sport (@1StadioSport)

Chaver(asesor jurudico del Depor) es el primero que entra en la Audiencia — Stadio Sport (@1StadioSport) January 10, 2014

10:07. Poco minutos faltan para el comienzo de la Junta de Acreedores, se espera que en breves instantes se realicen las primeras apariciones en la Audiencia Provincial.

9:50. De aprobarse la propuesta del club, la deuda total a pagar se verá reducida de 168 a 98 en los primeros 17 años, y no se comenzará a pagar hasta 2016. (Fuente: La Opinión).

8:00. La Opinión informa que el consejo de administración cuenta con el apoyo con adhesión notarial de más del 50% de los acreedores. ENLACE

7:56. Buenos días. Faltan dos horas y media para el comienzo de la junta de acreedores en la Audiencia Provincial.

1:17. Escucha los programas de radio de ayer jueves de Radio Coruña y Cadena Cope a nivel local, analizando toda la actualidad blanquiazul.

01:09. Esta es la portada de hoy del dxt campeón:

00:35. El pasado día 6 de enero, Manuel López Cascallar analizaba en VAVEL todo lo que podría ocurrir en el día de hoy, la posible venta de Culio y la polémica entre Conchado y Tino Fernández

00:30. "ONIRIA E INSOMNIA La cuenta atrás de la historia entre el Deportivo y Hacienda"

Nuestro compañero Pablo Varela, analizó con una visión distinta estar relación entre el Deportivo y Hacienda

00:23. ENCUESTA : Vota en este enlace

"Hacienda dice que ejecutará los créditos privilegiados si no sale su convenio". Esto contestaba el administrador al ser preguntado si conocía las intenciones de la Agencia Tributaria. Analiza las intenciones del club de que salga elegida su opción y matiza que "es una apuesta arriesgada intentar hacer tragar a Hacienda con un convenio que ya ha dicho que no lo aceptaba".

00:02. En el día de ayer, La Voz de Galicia publicaba una interesante entrevista a Franciso Prada Gayoso, administrador concursal del Deportivo de La Coruña.

OPCIÓN HACIENDA OPCIÓN DEPORTIVO PLAZO 10 AÑOS (8 Deuda privlegiada) 17 AÑOS (2 carencia) QUITA 44% 33% INTERESES 2% 0%

Por un lado los acreedores podrían aceptar el convenio del deportivo con lo que habría que negociar inmediatamente el pago de la deuda privilegiada con Hacienda, ya que podría ejecutar esta deuda desde el momento que sea oficial el convenio elegido. Por otro si la opción elegida es de la de la Agencia Tributaria, muchos analistas y el propio club afirman que la viabilidad y la posibilidad de pagar estos plazos sería muy complicado.

00:00. Día 10 de Enero . VAVEL les da la bienvenida a la cobertura que se realizará desde la redacción del Deportivo de La Coruña durante todo el día de hoy. El futuro del conjunto blanquiazul, en el aire. Desde las 10:30 tendrá lugar en la Audiencia Provincial de A Coruña la junta de acreedores del Deportivo donde las opciones son bien claras.