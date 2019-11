Real Madrid - Osasuna: salir con vida del Bernabéu

Las oficinas de El Sadar no paran de recibir llamadas. El martes se confirmó el fichaje del exbarcelonista Cristian Lobato —que el miércoles fue presentado—; para el próximo fin de semana se espera a Javi "Toro" Acuña, con el que solo queda solucionar los típicos "flecos" de su contrato; e, incluso, en las últimas horas se está hablando de una posible tercera incorporación: Mamadou Koné, delantero marfileño del Racing de Santander. La inminente salida de Ariel Núñez y Nino, que dejan la delantera rojilla en cuadro, sitúan al mercado como centro de atención total y absoluto de la actualidad rojilla, especialmente tras la victoria del pasado domingo ante el Espanyol que permite a los de Javi Gracia respirar fuera de los puestos de descenso.

Pero, ¡oye!, ¡que mañana hay Copa! Contra pronóstico y en una de las eliminatorias más raras que se recuerdan en los últimos años por Pamplona, los navarros eliminaron al Málaga de Bernd Schuster. Con el equipo, por aquel entonces, en puestos de descenso y ahogado en la clasificación, el compromiso copero no pasaba de eso: un mero y molesto compromiso cuyo único objetivo parecía interrumpir la preparación de los partidos de Liga, lo que realmente importaba e importa al conjunto rojillo. Tras comenzar el partido de ida perdiendo 3-0 todo parecía encaminado a una eliminación rápida y casi indolora, pero el conjunto andaluz dio demasiadas facilidades que los de Gracia tuvieron que aprovechar. Al final 3-3 y un resultado más que favorable para el partido de vuelta que comenzó con otro regalo: cuando no se había alcanzado siquiera el minuto uno, Weligton remataba sobre su propia portería un centro de Armenteros que acababa en el fondo de las mallas. El resultado final fue de 1-1, pero, gracias al valor doble de los goles, Osasuna se clasificó para octavos donde ahora espera el coco.

El Real Madrid sufrió para eliminar a un batallador Olímpic de Xàtiva, de Segunda B.

Producto de la normativa económica que empareja en dieciseisavos de final a los Segunda B con equipos en competiciones europeas, al Real Madrid le tocó remangarse las medias para visitar La Murta, feudo del modestísimo Olímpic de Xàtiva. Los Jesé, Isco, Morata y compañía saltaron al verde para solventar el trámite de todos los años, pero el coraje del conjunto valenciano les permitió sacar a los locales un resultado más que positivo para encarar el partido de vuelta: 0-0. Sin embargo, el famoso "alcorconazo" no se pudo repetir. Un gol a los 16 minutos de Asier Illarramendi y un penalti transformado por Di María poco antes de cumplirse la media hora de juego sentenciaban a un batallador Olímpic y ponían a Osasuna en el horizonte blanco.

Mirando al Betis de reojo

Jugar contra el Madrid siempre motiva, tanto a jugadores, como aficionados. Quizá más hace apenas cinco o seis años, cuando las diferencias entre los arriba —culés y merengues— y los de abajo —el resto— eran ocasionalmente salvables. No obstante, la simple posibilidad de destronar a un rey en su palacio pone los dientes largos a cualquiera, por mínima que sea. Eso sí, siempre con cautela. "Vamos a Madrid con ilusión de jugar ante un buen equipo y ver qué somos capaces de hacer y si tenemos opciones después de pelear en casa para pasar. Pero no quiero cargar al equipo con una excesiva responsabilidad en que hay que pasar esta eliminatoria teniendo en cuenta los partidos que tenemos de Liga", ha asegurado Javi Gracia en rueda de prensa. La entidad del rival obliga al preparador navarro a marcarse como objetivo para mañana proseguir con la buena dinámica de los últimos partidos, antes pelear por superar una ronda que se antoja complicada.

Damià aseguró en rueda de prensa que prefiere "ganar en Sevilla" el domingo, que en el Bernabéu.

Las, a priori, escasas posibilidades de los rojillos —y más en una ronda de 180 minutos— impiden a la plantilla dejar de mirar, aunque sea de reojo el campeonato doméstico. El propio Damià Abella aseguró tras el entrenamiento del martes que si tuviera que elegir, preferiría "ganar en Sevilla" el próximo domingo ante el Betis que hacerlo mañana ante el Real Madrid. De hecho, el lateral catalán clasificó el partido de suma importancia en términos "de motivación", principalmente de cara al encuentro en el Benito Villamarín del día 12 que cerrará la primera vuelta. "Puntuar contra el Betis sería bueno y ganar, fantástico: 21 puntos en 19 jornadas sería una muy buena primera vuelta", opina el jugador, aunque asegura, están centrado en el compromiso copero: "Ojalá seamos capaces de conseguir un buen resultado para que luego en casa podamos pasar la eliminatoria, algo que sería precioso, muy ilusionante, un plus y un estímulo para seguir con motivación y con buen ánimo en las sesiones y los partidos".

No obstante, el canterano culé reconoce la dificultad del duelo, especialmente al jugarse en el Santiago Bernabéu. El gerundense ha declarado que el equipo merengue "parece mucho más grande" cuando juega ante su público, un factor emocional que "influye mucho" en el rendimiento del jugador. Eso no significa que el conjunto rojillo vaya a salir acobardado al coliseo blanco, pero el capitán navarro, Patxi Puñal, ha querido templar los nervios y poner cabeza antes del duelo. "Ni vamos a ir a lo loco a apretarles ni a meter el autobús en la portería", ha asegurado el veteranísimo centrocampista rojillo.

Ancelotti: "Contra Osasuna tenemos que lograr una buena ventaja para tener un partido de vuelta confortable".

En cualquier caso, la cuesta de enero de hace difícil para todo hijo de vecino, inclusive para el Real Madrid. Con más esperanzas puestas en la Copa que su rival, el entrenador madridista Carlo Ancelotti ha dado a entender que el objetivo de los blancos de cara al encuentro de mañana es dejar la eliminatoria lo más sentenciada posible para afrontar el resto de competiciones con mayores garantías. "Es un mes importante en el que tenemos muchos partidos y contra Osasuna tenemos que lograr una buena ventaja para tener un partido de vuelta más confortable”, ha dicho el italiano en sala de prensa.

Para el extécnico de Chelsea, Milan y PSG, entre otros, jugar el primer partido en Madrid es importante para lograr este propósito: “Jugar en nuestra casa es más confortable que hacerlo fuera. La afición del Bernabéu es muy importante y también su cariño en todos los partidos". No obstante, su homólogo en Pamplona, tiene una visión totalmente contraria. "A mí me gusta jugar la vuelta en casa con nuestra afición. Siempre ayuda. Pienso que tenemos nuestras opciones", ha afirmado Javi Gracia.

Bajas significativas

Si bien se suele decir que la Copa es un torneo para dar minutos a los menos habituales y descanso a los titulares, en este caso, el técnico navarro no va a poder cumplir a rajatabla con esta regla no escrita. La semana pasada, una rotura fibrilar dejaba a Manu Onwu fuera de la convocatoria y con un parte médico que alargaba su recuperación en dos o tres semanas. Esta lesión ha llegado en un momento complicado para la delantera rojilla, que se encuentra en cuadro tras la inminente marcha de Ariel Núñez y Nino. El ribero, por supuesto, se quedará en Pamplona recuperándose de su dolencia, mientras que el paraguayo y el andaluz no viajarán con el equipo a la espera de concretar su salida del club.

Bajas de Osasuna: Manu y Armenteros por lesión; Ariel, Nino, Lolo, Lobato y Echaide por decisión técnica.

Esta situación deja a Oriol Riera como único delantero disponible para Gracia. El ariete de Vic jugó el pasado domingo los 90 minutos ante el Espanyol y se espera que este fin de semana haga lo propio frente al Betis. Por tanto, el preparador pamplonica tendrá que elegir entre situar a Riera en punta u optar por la opción de falso 9, un método para el que tampoco podrá contar con Emiliano Armenteros, que el martes se retiró del entrenamiento con molestas en la parte interior de su muslo derecho y finalmente se ha quedado fuera de la convocatoria por precaución. Completan la lista de bajas Lolo, por descanso; Lobato, que aún no está en condiciones de jugar con el equipo; y Echaide, un fijo entre los descartes.

En el Real Madrid, la baja más significativa la protagoniza Xabi Alonso. El tolosarra se rompió el tímpano en el último partido de 2013 y, tras probar ante el Celta en la última jornada, aseguró no encontrarse en situación de disputar el encuentro ante Osasuna. El griterío de la grada en un partido de fútbol se antojan demasiados decibelios para el maltrecho oído del centrocampista internacional y aprovechará su ausencia en la lista para visitar a un especialista. Se suma, por tanto, en el capítulo de bajas a Fabio Coentrao, que está apurando su regreso para la próxima semana; Raphael Varane, que sigue recuperándose de sus problemas de rodilla; y Sami Khedira, lesionado de gravedad.

Bajas del Madrid: Xabi Alonso, Coentrao, Varane y Khedira por lesión.

El que sí estará, aunque en el banquillo, será el expedientado Di María. El argentino ha sido protagonista en los últimos días tras despedir al público del Bernabéu con un gesto que ha sido interpretado negativamente por muchos medios. El argentino, que está temporada está siendo duramente criticando por un sector amplio del madridismo, salió del campo agarrándose los testículos antes de ser sustituido por Benzema, aunque al término del partido aseguró que era un movimiento natural y que no pretendía ofender a nadie. "Yo aguanto los silbidos, no hice ningún gesto para nadie, simplemente me la acomodé", dijo en una radio de su país. El "Fideo" cuenta con la confianza de Ancelotti, que asegura creer la versión del ex del Benfica, pero también adelantó que mañana no será de la partida. "No empieza el partido porque voy a poner a un jugador más fresco, pero no tiene problemas para jugar. Mañana no es titular, pero no por lo ocurrido. Tenemos a Bale, que no fue titular contra el Celta", recordó el italiano.

Estos son los posibles onces: