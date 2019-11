Partidos históricos: Real Betis 2-1 Osasuna Final Copa 04/05

Debido a su complicada situación clasificatoria, la escuadra de las trece barras afronta cada jornada de Liga como una auténtica ‘final’. La próxima tendrá lugar este mismo domingo, cuando visite el Villamarín un Osasuna que ha conseguido distanciarse del descenso. Curiosamente, el cuadro navarro fue el último rival que se midió al Betis en un duelo en el que estuvo en juego un título. Fue hace casi nueve años, el 11 de junio de 2005, cuando los heliopolitanos se proclamaron, por segunda vez en su historia, campeones de la Copa del Rey.

Ese título fue el colofón a una temporada inolvidable, que arrancó con el retorno de Lorenzo Serra Ferrer al banquillo, en sustitución de Víctor Fernández. El técnico balear regresaba así al club en el que había vivido sus mayores éxitos, ya que con los verdiblancos había logrado un ascenso (93/94), un subcampeonato de Copa (96/97), una tercera plaza liguera (94/95) y una cuarta (96/97). Ahora, tras un paso por el Barcelona donde no tuvo demasiada suerte, se ponía al frente del conjunto de La Palmera con la firme intención de reverdecer viejos laureles.

La llegada de Edu y Oliveira revolucionó al conjunto bético

Para ello, se hicieron apenas tres fichajes. Uno, el italiano Castellini, pasaría prácticamente desapercibido durante la competición, debido a que una grave lesión le dejaría fuera de combate. Sin embargo, los otros dos, Edu y Oliveira, formarían una fructífera sociedad que sería clave para que el equipo acabase tocando el cielo. Además, irrumpiría con una fuerza espectacular en el primer equipo Doblas, mientras que canteranos como Pablo Niño e Israel aportaron también su granito de arena. Incluso, formó parte de la plantilla un Jaime Pérez que jamás debutó y al que solo se le pudo ver durante las celebraciones. Mientras, Ito, Mingo, Casas, Belenguer y Palermo se desvincularon.

Con estos mimbres y la mejor generación de gente de la casa de los últimos tiempos (Joaquín, Rivas, Capi, Varela, Dani, Juanito, Arzu, Melli…) a pleno rendimiento, el Betis arrancó la competición algo titubeante. Un empate (ante el Numancia) y dos derrotas (frente a Espanyol y Osasuna), hicieron aparecer los primeros nervios, apaciguados con un 2-1 al Athletic. A partir de ahí, el equipo encadenó diez jornadas consecutivas sin perder (cinco triunfos y otras tantas igualadas) que le catapultaron a los puestos altos de la tabla, de los que no saldría ya hasta el final de la competición.

Alcalá, Cádiz, Mirandés, Gramanet y Athletic fueron las 'víctimas' verdiblancas

Sea como fuere, por entonces ya había echado a andar la Copa del Rey, cuya primera parada para los verdiblancos fue Alcalá de Guadaíra. Allí, los pupilos de Serra sufrieron muchísimo más de lo inicialmente previsto para tumbar al conjunto local, al que solo pudieron dejar en la cuneta en los penaltis y gracias a una fantástica actuación de Doblas. En cambio, no hubo problemas para tumbar después a Cádiz y Mirandés, aunque sí para doblegar a una Gramanet que opuso demasiada resistencia. Tambíén fue emocionante el pase a la gran final, que llegó en San Mamés y desde los once metros, donde de nuevo Doblas estuvo inmenso y Luis Fernández entraría para siempre en la historia.

Precisamente fue en aquellas fechas cuando el equipo, en un impresionante sprint final, logró remontar posiciones y quitarle la cuarta plaza al eterno rival, clasificándose así para la previa de la Champions por primera vez en su historia. Y con el regusto de ese éxito aún en los labios tocaba ponerle el broche de oro al curso en el Vicente Calderón, donde 28 años después de aquel título de 1977, el club aspiraba a sumar su segunda Copa del Rey. Para ello, habría de doblegar a un Osasuna que buscaba purgar en el Torneo del KO los problemas que tuvo en Liga, donde acabó decimoquinto.

Los rojillos soñaban con alzar su primer título oficial

Liderados por Javier Aguirre desde el banquillo, los rojillos habían vivido una profunda renovación en el vestuario, al que habían llegado Corrales, Delporte, Milosevic, Juanma Ortiz, Clavero y los canteranos Gonzalo, David López, Miguel Flaño, Raúl García y Sota. Ellos habían sido los encargados de cubrir las bajas de Antonio López, Bakayoko, Alfredo, Rivero, Pascual, Mateo, Palacios, Gorka García, Pinheiro, Seguro y Jusué. Con todos estos cambios, la plantilla funcionó bien en Copa, donde, tras dejar en la cuneta a Castellón, Girona, Getafe, Sevilla y Atlético de Madrid, iba a pelear por ser campeona.

Lo harían en la noche del 11 de junio en la capital de España, en un partido en el que tendrían delante a un once bético compuesto por Doblas, Melli, Rivas, Juanito, Luis Fernández, Arzu, Assunçao, Joaquín, Fernando, Edu y Oliveira. Por su parte, los navarros comparecieron sobre el césped con Elía, Expósito, Josetxo, Cruchaga, Clavero, Corrales, Valdo, Pablo García, Delporte, Puñal, Webó y Morales. En cuanto al árbitro, este fue Pérez Burrull.

Ambos conjuntos tenían demasiado miedo a perder

Y con mayoría verdiblanca en la grada y un ambientazo propio de grandes partidos, se inició una final en la que los nervios atenazaron a ambos conjuntos. Los heliopolitanos se sentían favoritos, pero quizás la falta de experiencia en estas lides (no se jugaba un duelo así desde 1997) hacía que no estuviesen cómodos sobre el césped. Mientras, Osasuna buscaba dar la sorpresa, si bien era consciente de que tenía menor potencial que su rival y, por tanto, no podía cometer errores. Así, en definitiva, la primera parte fue de dominio alterno, con apenas un par de ocasiones reseñables. Ambas llegaron al contragolpe y durante el primer cuarto de hora de juego, repartiéndose una por cada bando.

Tras el descanso, la decoración no varió demasiado, aunque el paso de los minutos, el cansancio y la cercanía del final depararon novedades. El Betis fue quien tomó el mando y comenzó a poner cerco a la portería defendida por Elía. Un buen centro de Joaquín no encontró rematador, pero espoleó a Osasuna, que probó a Doblas en dos ocasiones por medio de Morales. No obstante, serían los verdiblancos quienes provocarían cambios en el luminoso.

Oliveira adelantó al Betis y Aloisi forzó la prórroga

En el minuto 76, una indecisión que tuvo como protagonistas a Cruchaga y Elía fue aprovechada por Oliveira para marcar el 1-0. El balón entró despacito, raso y casi sin querer, pero puso en bandeja el título para los pupilos de Serra, a los que solo un cuarto de hora separaba de cerrar por todo lo alto una temporada memorable. Sin embargo, en el 84’, Aloisi, tras un medido centro de Delporte, igualaba la contienda, forzando la prórroga y helando la parte de la grada que animaba a la escuadra de las trece barras. Como en 1977, los de La Palmera se iban al tiempo extra con un 1-1 en el marcador. Solo quedaba seguir peleando porque se repitiese la historia.

Para entonces, ya no quedaban cambios por hacer en ninguno de los dos equipos. En las filas rojillas habían entrado David López, Aloisi y Milosevic por Puñal, Webó y Morales. Por su parte, en el Betis se retiraron Rivas, Arzu y Edu por Lembo, Varela y un Dani que, castigado por las lesiones, apenas había contado y que ahora, sin saberlo, tenía una cita con la historia. Ésta no tendría lugar durante los primeros 15 minutos de añadido, en los que fueron los navarros quienes se hicieron con el control del partido, beneficiados por su mejor estado físico.

Dani apareció en el último suspiro para pasar a la historia

Sea como fuere, este dominio no se tradujo en ocasiones claras, por lo que el 1-1 siguió vigente incluso en la segunda parte de la prórroga. Y fue en ese periodo cuando la fiel infantería heliopolitana iba a encontrar un nuevo héroe. En el 115’, Oliveira entregó el balón a Varela, que se fue al ataque, viendo a Dani desmarcado; éste recibió, entró en el área y fusiló ante la salida de Elía, firmando el 2-1 y provocando el delirio en la grada. La Copa volvía a estar muy cerca de viajar rumbo al Villamarín.

Sobre todo porque, desde ese instante, apenas se jugó. Osasuna buscó la igualada, pero no pudo. Máxime cuando Pablo García vio la roja por una durísima entrada sobre Joaquín que, prácticamente, firmó el final del encuentro. Cuando éste llegó, el Calderón vivió una auténtica apoteosis verdiblanca que alcanzó su cénit cuando Cañas recogió el título y, posteriormente, él y toda la plantilla se lo ofreció a la afición.

Fue, en definitiva, el mejor broche de oro posible para una temporada inolvidable y que, nueve años después, sigue recordándose con una sonrisa por Heliópolis. Ahora, coincidiendo con la visita rojilla a La Palmera, toca repetir ese mismo resultado para acercarse al sueño de la permanencia, en otra ‘final’ diferente a aquella, pero quizás con mayor importancia.

(Fotos del texto: 1, 2, 5 y 6, Fiebrebetica.com; 3, Diariodenavarra.es; 4, Elsadar.com; 7, 20minutos.es).