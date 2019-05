Tata Martino: "Es un partido trascendental, pero no decisivo"

Tata Martino compareció en rueda de prensa tras el último entrenamiento del Barcelona para preparar uno de los partidos más decisivos de la Liga. El técnico azulgrana aceptó la importancia del partido pero quiso quitarle hierro a la posibilidad de perder: "Si bien es un partido trascendental no es decisivo".

"No creo que tenga características de decisiva en función a lo que todavía queda. Pero sí me parece muy importante de cara a todo lo que nos queda por delante para asentar posturas tanto en la Liga como en Europa. Es muy importante por la parte anímica y por la incidencia que tiene fuera", explicó haciendo referencia a que la victoria tendría más consecuencias anímicas que en el transcurso del título.

Preguntado por quién tenía más a ganar en el partido, dijo que la situación de ambos equipos era pareja: "No considero que uno se juegue más que el otro. Si empatamos, seguiremos iguales y le abriremos una puerta al Real Madrid para acortar diferencias".

Atlético, el equipo más sólido de Europa

Tata Martino se deshizo en elogios hacia el equipo de Simeone: "Probablemente ha sido el equipo más solido de Europa, no solo de España". Respecto al tipo de partido que se esperaba, el técnico no quiso olvidar lo sucedido en la Supercopa en verano: "No podemos perder de vista lo que ha pasado en los dos partidos anteriores. Es una posibilidad que se repita el mismo tipo de partido o que haya alguna circumstacncia de juego que haga el partido más abierto".

A pesar de la inevitable comparación con dicha eliminatoria, Tata manifestó que el Barcelona "estaba mejor que hacía cinco meses", mientras que el Atlético de Madrid "había sostenido un alto nivel desde entonces".

La titularidad de Messi

El tema por el que más fue preguntado el técnico argentino fue sobre Messi y su posible titularidad. Martino no quiso revelar el misterio "Está bien e hizo 30 minutos fenomenales frente al Getafe, pero viene de un periodo largo de inactividad. Lo decidiremos mañana".

Preguntado por si Leo Messi le pidiera ser titular, le condecería la presencia en el once inicial, Martino declaró: "Este es un momento de mucho diálogo pero es injusto que me hagáis una pregunta a mi de la que sabriáis la respuesta si estuvierais en mi lugar". A pesar de esta sincera afirmación, luego quiso matizar su mensaje: "Él no me diría de ser titular. No hagan tan fácil esta decisión porque estamos hablando del mejor futbolista del mundo".

El técnico argentino dio a entrever que Messi no será titular: "Es un futbolista que cuando inicia los partidos le gusta terminarlos. Es más fácil ponerlo cuando ya está empezado el partido". Aunque añadió: "En ningún caso es fácil dejar fuera un jugador, y menos a Messi".

Martino quiso recalcar que la elección de futbolistas no sería fácil: "Teniendo el estado de forma que tienen los jugadores en el momento actual, hace mucho más difícil mi decisión". También, que la dimensión del rival no le haría caer en la precipitación: "Lo que más me importa es como estén ellos, no la mirada del rival, porque a los entrenadores nos hacen tomar decisiones precipitadas. Siempre me interesó tener a todos los futbolistas en la parte más importante de la Liga y de la Champions".

La vuelta de Neymar, Alves y Afellay

Preguntado por el tiempo que llevan Alves y Neymar sin jugar un partido, Martino no se mostró preocupado: "Si están concentrados es porque tienen posibilidades de jugar el partido. Alves tuvo un proceso respiratorio pero ya está recuperado. Neymar ya estaba concentrado para el partido contra el Getafe pero tuvo una indisposición y tuvo que quedarse fuera".

Respecto a Afellay, el jugador viajará sin el alta médica: "Está trabajando casi normal, no tiene el alta medica. Es un partido muy importante y decidí que todos los jugadores que tienen disponibilidad de jugar viajaran".