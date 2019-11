Resultado Rueda de prensa de la renovación de Xabi Alonso en 2014

14:16 ¡Hasta aquí la retransmisión de la rueda de prensa de Xabi Alonso en directo para VAVEL! El tolosarra estará hasta 2016 vistiendo de blanco, y tal y cómo él mismo ha afirmado, tiene al Real Madrid más que interiorizado. ¡Hasta pronto!

14:13 FOTO | Con esta cara tan afable, fue Xabi Alonso respondiendo uno a uno a los compañeros de prensa. (Foto | Dani Mullor - VAVEL).

14:10 FOTO | Xabi, sonriente, estará en el Madrid hasta 2016. (Foto | Dani Mullor - VAVEL).

14:07 FOTO | Otra toma de la entrada de Xabi a la sala de prensa. (Foto | Dani Mullor - VAVEL).

14:05 FOTO | Así hacía entrada en la sala de prensa Xabi Alonso (Foto | Dani Mullor - VAVEL).

14:02 Un Xabi Alonso cercano, muy concreto y sobre todo, feliz por su renovación, ha dejado sus impresiones durante 30 minutos.

13:58 Xabi: "Seguir teniendo un papel importante fue importante, ser un jugador con el que contase el club".

FOTO | Xabi y Butragueño en RDP

13:57 Xabi: "Illarramendi tiene un futuro brillante. Aquí aprende día a día, los primeros meses tienes que ser una esponja. Yo no soy maestro de nada, aunque si tengo una conexión especial con él".

13:57 Xabi: "No se cómo estaré en 2016".

13:56 Xabi: "Después de estas cinco temporadas, el Madrid te va calando. Ya tengo muy calado el madridismo".

13:55 Xabi: "Me he presionado mucho a mí mismo, no quería tomar la decisión en función de nada más que de mi físico, quería ser honesto y no coger la vía fácil".

13:54 Xabi: "Cristiano Ronaldo merece el Balón de Oro".

13:53 Xabi: "Aunque ya conseguí una con el Liverpool, mi deseo es lograrla con el Real Madrid, sería algo histórico".

13:52 Xabi: "Estamos mejorando, pero creo que podemos seguir mejorando".

13:51 Xabi: "Mi papel en el equipo no ha cambiado en exceso (respecto a la pasada temporada".

13:50 Xabi: "Poco a poco la perforación en el tímpano va cerrándose, y mañana en la revisión hablando con el míster veremos si estaré para el domingo".

13:50 Xabi: "No, tengo una buena relación con Mourinho pero nunca me dijo de ir al Chelsea".

13:49 Xabi: "Probablemente, Ancelotti haya sido uno de los que más hayan insistido en que me quedase".

13:48 Xabi: "Mi compromiso con el equipo es total, estaré para lo que el entrenador necesite".

13:47 Xabi: "No he tenido ofertas en firme, o al menos no tenía conocimiento. Todos mis compañeros me han animado a continuar".

13:46 Xabi: "Que el Bernabéu me dedicase una ovación, no solo ahora sino durante todos estos años, ha sido importante, estoy muy agradecido".

13:46 Xabi: "Mi familia se siente muy cómoda en Madrid, y eso también ha sido importante".

13:46 Xabi: "Desde el primer momento, sabía que estar en el Real Madrid era la mejor opción, el mejor sitio dónde poder estar".

13:45 Xabi: "No he querido tomar la decisión hasta que no estuve totalmente recuperado. En cuanto me he encontrado bien, hemos empezado hablar, y hemos llegado a una conclusión muy feliz para todos".

13:45 Xabi: "Los problemas de pubis me hicieron que quisiera ver cómo me encontraba".

13:44 Xabi Alonso: "Me alegra sobre todo por la afición, que me ha mostrado todo su cariño".

13:43 Xabi Alonso: "Estoy aqui para reiterar mi compromiso con el Madrid".

13:42 Butragueño: "Con Xabi, seremos capaces de afrontar los retos que se nos plantean. Xabi, gracias por seguir formando parte de la familia madridista"

13:41 Butragueño: "Es un honor estar aquí junto a Xabi, un futbolista que representa los valores del madridismo".

13:40 ¡Hace entrada Xabi Alonso! Acompañado por Emilio Butragueño, ya toma asiento.

13:33 Seguimos esperando a que haya movimiento, con la sala de prensa cada vez más llena.

13:28 Parece que, aunque por poco, la comparecencia de Xabi Alonso comenzará con algo de retraso.

13:25 Empieza a moverse el ambiente con la salida del compañero de prensa del Real Madrid a escena. Los fotógrafos toman posiciones en torno al micrófono que en breves instantes ocupará Xabi Alonso.

13:20 Poco a poco, se va llenando la sala de prensa. Primero los compañeros gráficos, poco a poco, las radios y televisiones van llegando y posicionándose.

13:15 Sin duda, el que más ha respirado con la noticia de la renovación de Xabi fue, sin duda, su técnico, Carlo Ancelotti. El italiano se pasó las últimas ruedas de prensa y entrevistas reiterando su confianza en la estancia de Alonso. Sin ir más lejos, dos días antes del anuncio oficial, en su paso por EsRadio, el de Reggiolo apelaba al espíritu navideño para intentar terminar de convencer al tolosarra: "Espero que esté feliz aquí y renueve. Me gustaría que fuera pronto, sería el mejor regalo de Navidad".

Ancelotti dejó claro que su deseo era que Xabi continuase de blanco (Foto | Carla Cortés - VAVEL).

13:10 ¡Ya están abiertas las puertas para acceder al feudo blanco, y en VAVEL estamos preparados para el inicio de la rueda de prensa del jugador tolosarra!

13:05 Cuando se le preguntaba a cualquier jugador del Real Madrid por qué pensaban acerca de la continuidad de Xabi Alonso, el resultado era concluyente. Voces tan destacadas como las de Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Sergio Ramos o Álvaro Arbeloa, no han dudado en señalar como clave su renovación para mantener intactas las opciones de cara al futuro del conjunto blanco. Especialmente en el caso del salmantino, amigo íntimo del tolosarra, que fue de los primeros en felicitar a Alonso por su renovación, valiéndose de su perfil en Twitter para hacerlo público.

Enhorabuena @XabiAlonso!! Más contento no puedo estar, amigo.. "Two more years" pic.twitter.com/mmb3fRdDBE — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) enero 8, 2014

13:00 Indiscutible en los esquemas de Pellegrini primero, Mourinho después, y por último, en las tácticas de Ancelotti, el concurso del tolosarra ha sido clave para dotar de sentido al juego blanco, de equilibrio a un equipo eminentemente ofensivo, y con su experiencia y dotes de mando, comandar desde la medular a un conjunto que tiene en el futbolista vasco a toda una referencia mundial.

12:55 La foto más esperada llegó por la tarde. Tanto el presidente blanco, Florentino Pérez, como Xabi Alonso, se mostraron ante los medios del club con la elástica que corroboraba la noticia de la ampliación del vínculo del tolosarra con la entidad merengue. Después, llegó la firma del nuevo contrato, y la foto de rigor con las Copas de Europa como telón de fondo. (Fotos | Real Madrid).

12:50 Se había hablado de Juventus, Chelsea o incluso, PSG, como destinos probables para Xabi Alonso si éste decidía no renovar. Como su anterior contrado vencía en junio de este año, desde el 1 de enero era libre para negociar libremente con cualquier otro equipo, aunque al final, se decidió por darle continuidad a su periodo como madridista.

12:45 Fue el propio futbolista tolosarra, quién a través de las redes sociales dio por concluidas las especulaciones alrededor de su continuidad, o no, en la entidad blanca. Con un mensaje de compromiso y una foto, cuyo modelo parece haberse convertido en marca registrada del propio Xabi, el de Tolosa certificaba su compromiso con el Madrid por, al menos, dos años más.

Esta seguirá siendo mi casa por dos años más. Un placer comunicároslo. Muy muy feliz ¡¡Hala Madrid!! pic.twitter.com/hURnYccz3W — Xabi Alonso (@XabiAlonso) enero 8, 2014

12:40 ¡Buenos días, y bienvenidos a un nuevo directo de VAVEL! En esta ocasión, nos trasladamos hasta la sala de prensa del Santiago Bernabéu, para asistir a la comparecencia de prensa que se anunció paralelamente a la oficialización de una de las noticias más esperadas por el madridismo: la ampliación del vínculo de Xabi Alonso con el Real Madrid hasta 2016.