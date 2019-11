Granada - Real Valladolid: lavado de cara para el nuevo año

Los pupilos de Juan Ignacio Martínez realizan el viernes a las nueve de la noche su primer partido del año dos mil catorce lejos de las orillas del Pisuerga, concretamente a Granada, en un partido que se presume de lo más igualado entre dos conjuntos que tienen un mismo objetivo: salvarse lo antes posible. El cuadro castellano no atraviesa su mejor momento, aunque a decir verdad no ha terminado de encontrarse en lo que va de temporada. Tras la contundente victoria frente al Celta, el Real Valladolid ha encadenado tres partidos sin ganar y lo más preocupante es que la imagen mostrada no invita a ser optimista.

Por su parte el Granada, cuatro puntos por encima de los pucelanos y que viene de caer con estrépito ante el Almería por tres tantos a cero en la última jornada liguera, encara el partido con la intención de alejarse lo máximo posible de sus rivales más directos. Las sombras también rondarán sobre el Estadio Los Cármenes, ya que la eliminación copera ante el Alcorcón sigue presente en la entidad andaluza. Para combatir todas estas dudas Lucas Alcaraz podrá volver a contar con Dani Benítez y con Roberto, que a buen seguro estarán deseosos de poder ayudar a sus compañeros.

Máxima igualdad

Será muy complicado definir a uno de los dos equipos como favorito, ya que ninguno de ellos está destacando ni por su juego ni por sus resultados, además teniendo en cuenta los precedentes de la pasada campaña el partido se prevé de los más parejo. El pasado curso futbolístico el Real Valladolid consiguió rescatar un punto de tierras granadinas gracias a un fabuloso gol de libre directo de Patrick Ebert, que permitió a los castellano regresar con un preciado botín que acercaba la salvación al José Zorrilla. Solamente El-Arabi fue capaz de perforar la portería vallisoletana, para dar esperanzas a un Granada que ocupaba una preocupante posición en la tabla.





Sin embargo, históricamente el “head to head” es favorable al Real Valladolid, ya que de un total de doce partidos, el Pucela ha cosechado seis victorias, dos empates y cuatro victorias. De estos doce encuentros seis se han disputado en suelo andaluz y el resultado no es del todo malo para los pucelanos, porque hasta en dos ocasiones ha conseguido la victoria, solamente se ha visto superado en tres encuentros mientras una única vez ha habido tablas. No es uno de los enfrentamientos más clásicos que se pueden encontrar dentro del fútbol español y más teniendo en cuenta que solo han coincidido cuatros temporadas en la categoría de oro de nuestra liga, de ahí que solo se hayan visto las caras en doce ocasiones.

Además la máxima igualdad viene motivada por el mismo objetivo que comparten ambos clubes, la salvación. Tanto Granada como Real Valladolid son dos equipos de lo que comúnmente se conoce como “la misma Liga” y es que la diferencia es cercana entre ambos conjuntos, cuatro son los puntos de separación que tiene el Granada que ocupa la décimo tercera posición, con el Pucela que ocupa la última posición de permanencia.

Muy poco casero

Lejos de ser un fortín, el Estadio Nuevos los Cármenes es una oportunidad perfecta para los equipos visitantes de intentar sacar algo positivo lejos de casa. Seis son los puntos que ha conseguidos sacar el Granada ante su afición que ha visto como Espanyol, Valencia, Getafe, Atlético, Sevilla y Real Sociedad se han llevado los tres puntos para sus respectivas casas. De hecho el Granada es, tras el Rayo Vallecano, el segundo equipo que menos puntos consigue delante de su afición, siendo tan solo capaces de ganar ante Athletic y Málaga.

Por tanto la asignatura pendiente para Lucas Alcaraz y los suyos será mejorar notablemente su producción en casa, de esta manera la salvación estará mucho más cerca para los granadinos.

Pese a todos estos datos, el Real Valladolid es uno de los equipos que cuando actúa en la condición de visitante no invita al pánico, solamente el Betis ha sido capaz de sacar menos puntos que los blanquivioletas, que tan solo cuentan con seis puntos lejos de su feudo conseguidos ante Rayo Vallecano, Elche, Levante y Valencia.

Para poder sacar algo positivo de esta visita, el cuadro entrenado por Juan Ignacio Martínez deberá prestar mucha atención a jugadores como Dani Benítez, Brahimi, pero sobre todo tendrá que tener mucho cuidado con Piti. El ex-capitán bucanero, está firmando una buena temporada en su primer curso futbolístico con la camiseta rojiblanca. El-Arabi, pichichi del equipo con seis tantos, será otro de los focos de peligro que tendrá que tener en cuenta el Real Valladolid si quiere que su aventura en Granada acabe con final feliz.

El Pucela, de nuevo con bajas

Juan Ignacio Martínez no podrá contar con Álvaro Rubio, sancionado tras ver cinco amarillas; ni con Heinz, Alcatraz, Ebert y Osorio, lesionados. La lista de convocados la forman: Mariño, Jaime, Rukavina, Jesús Rueda, Valiente, Peña, Bergdich, Rossi, Víctor Pérez, Baraja, Sastre, Rama, Larsson, Omar, Óscar, Javi Guerra, Manucho y Zubi.

En el Granada, Lucas Alcaraz cuenta con las ausencias de Diakhaté e Ighalo, por problemas musculares y Yebda por sanción. De esta manera, la convocatoria está formada por: Roberto, Karnezis, Nyom, Foulquier, Mainz, Murillo, Angulo,Fran Rico, Recio, Iturra, Coeff, Brahimi, Benítez, Buonanotte, Piti, Pereira, El Arabi y Riki.

Posibles alineaciones

De confirmarse los rumores que llevan sonando durante esta semana, el Granada saltará al terreno de juego con un 4-3-3 en el que Dani Benítez no tendrá cabida a pesar de recibir el alta y entrenarse con normalidad durante la semana. Lucas Alcaraz optará por tanto por el ya mencionado esquema con el principal fin de conseguir la tercera victoria en casa y darle así un regalo navideño atrasado a su afición, que también supondrá un golpe sobre la mesa porque comenzará a dejar descolgado a uno de sus rivales directos.

Así las cosas los Roberto será el encargado de cubrir una vez más de cubrir la meta local, resguardando a su meta la línea de cuatro defensas estará formada por Mainz y Murillo como pareja de centrales, Nyom como lateral derecho y Bryan Angulo por el costado izquierdo. En el centro del campo se baraja la opción de una línea de tres en la que Iturra y Recio actuarían como pivotes mientras que Fran Rico ocuparía un posición más adelantada para intentar enganchar con la línea de arriba. La línea más ofensiva la formarán Piti por la parte derecha, Brahimi por el flanco izquierdo y la tarea del gol recaerá una vez sobre el pichichi de elquipo, El-Arabi que ya sabe lo que es hacerle gol al Real Valladolid.

En el lado castellano, no habrá grandes sopresas en la alineación pucelana que formará con su ya cáisco 4-2-3-1. Una vez más Diego Mariño será en guardián bajo palos, con una línea de cuatro defensas formada por los inamovibles Valiente y Rueda, con el serbio Rukavina en el lateral diestro y Peña en el costado izquierdo. La zona del medio campo es la que se presume con más dudad, pero parten como favoritos para formar en el once Rossi y Víctor Pérez. La mayor revolución se verá en las bandas, con Larsson en la derecha y Bergdich u Omar en la izquierda, mientras que la media punta será cosa de Óscar que buscará filtrarse entre los centrales rivales para surtir de balones al hombre gol del Pucela, Javi Guerra que con doce tantos (1 en Copa) es el máximo goleador del equipo, y cuarto máximo artillero de la Liga con un total de once goles en la competición doméstica.

(foto: granadacf1931.blogspot.com)