Sestao River – CD Tudelano: tres puntos para no descolgarse

Casi un mes después del último partido jugado por el River ante su afición, el fútbol vuelve a Las Llanas con un choque que cerrará la vigésimoprimera jornada de liga en el grupo segundo, y que, a la luz de las cifras, se presenta bastante desigual entre Sestao y Tudelano.

Los números, con el River

Y es que nueve puestos y doce puntos separan en la actualidad a los vizcaínos — novenos con 31 puntos — de los navarros — antepenúltimos con 19 — , con el agravante de que sólo una derrota han sufrido los anfitriones en Las Llanas (1-3 ante el Leganés), el mismo número de victorias que ha cosechado su rival a domicilio (1-2 en Getafe allá por el mes de septiembre). Por si fuera poco se citan uno de los equipos más goleados del grupo, el Tudelano con 31 tantos encajados, con uno de los más realizadores, el Sestao, con 32 goles a favor de los que la friolera de 18 corresponden a Jito Silvestre, actual pichichi de toda la Segunda B.

Tampoco el escaso historial de enfrentamientos entre ambos conjuntos juega a favor del Tudelano, que en su única visita a Las Llanas desde que el club de la Margen Izquierda se refundara con su vigente nombre, caía in extremis por 2-1, tras remontar los locales, con goles del "Rifle" Martín y Mikel Orbegozo el tanto iniclal del visitante Azpilicueta. Queda eso sí, como último precedente favorable a los navarros, el partido disputado en el Ciudad de Tudela en la segunda jornada de liga, en el que los anfitriones conseguían una de sus tres únicas victorias de la temporada gracias a un solitario tanto de Jordi Martí.

Sin embargo se respira cierto recelo en el seno del club verdinegro, que no se fía de las estadísicas y sí en el cambio de imagen advertido por su próximo visitante. En efecto, vizcaínos y navarros vienen de estrenar el nuevo año con sendas victorias por idéntico marcador: 3-0 vencieron los sestaoarras en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, de la misma forma que los blanquinegros conseguían doblegar en su campo al filial de la Real Sociedad.

Feliz año nuevo

Aunque este resultado no sirviera para que ni uno ni otro equipo ascendieran algún puesto en la tabla, sí que les permite afrontar el segundo tramo de la competición con renovados ánimos para conseguir sus diferentes objetivos: el del Sestao, seguir coqueteando con los puestos de privilegio de la clasificación; el del Tudelano, remontar cuanto antes para salir del descenso. Además no hay que olvidar que estas victorias han supuesto cortar las respectivas rachas de partidos sin conocer el triunfo que ambos conjuntos acumulaban: cuatro partidos llevaban los que dirige Ángel Viadero sin sumar los tres puntos, cifra que se elevaba dramáticamente hasta los catorce en el equipo de Tudela, lo que provocó la destitución al término de la primera vuelta de su técnico, Juan Carlos Beltrán, y la contratación del experimentado Manix Mandiola como revulsivo desde el banquillo.

Mandiola habla claro

En su novena temporada en la categoría de bronce, el flamante entrenador del equipo visitante reconocía, en declaraciones exclusivas para VAVEL, que el resultado cosechado en su debut era el deseado para un recién llegado:. "En estos primeros momentos en los que aún estás conociendo a tu plantilla, lo que más puedes aportar es ilusión. Siempre piensas que puedes ganar pero no sabían ni cómo iban a responder mis jugadores ni tampoco el rival, que es el típico filial imprevisible que nos perdonó en el primer tiempo pero al que superamos en la segunda parte".

El técnico vasco no quiso arrogarse excesivos méritos en el éxito del domingo: "Lo importante era ganar para acabar con esa dinámica negativa que arrastra el equipo desde hace tres meses. Parece que por ganar has inventado algo, pero si hubiéramos jugado mejor y hubiésemos acabado perdiendo, seguro que la lectura habría sido otra. No fue una cuestión de cambios, sino simplemente de ilusión y de tener la suerte de cara".

Algunos de los cambios más destacados que se pudieron apreciar en el debut de Mandiola, como la inclusión de un tercer central, el juego más directo o el mayor énfasis en la concentración defensiva, también fueron matizados por el técnico eibarrés, quien apuntó a un planteamiento puntual, en el que la veteranía y experiencia de los once elegidos primaba por encima del sistema, "Yo no pretendo que mis jugadores se adapten a un sistema de juego preconcebido, más bien me intentaré adaptar yo a ellos, que tienen un perfil, que no creo que se ajuste demasiado a un estilo de juego muy directo".

Aunque en Sestao se espera a un Tudelano bien pertrechado atrás y sin concesiones en defensa, Manix no da por bueno el empate de antemano: "Si somos mucho mejores, estamos serios y damos nuestra mejor versión un punto no sería bueno. A priori, si quieres empatar, tienes que salir a ganar, que es lo que vamos a hacer en Sestao. en la situación en la que estamos, teniendo que sumar de 3 en 3, no podemos salir a especular.

Por otra parte Mandiola quiso subrayar el capricho del calendario, que le ha hecho jugar sus dos primeros partidos ante los dos equipos en los que forjó su carrera como futbolista en la década de los 80. Así, el que fuera integrante de la histórica plantilla del Sestao Sport que consiguiera el ascenso a Segunda División A en 1985, compartió delantera con ilustres verdinegros como Primi, Valverde o Mendilíbar, y sigue manteniendo el contacto con los que fueron sus excompañeros formando parte de la Asociación de Veteranos del Sestao. "A nivel futbolístico, Sestao tiene dos cosas: una buena afición y un campo bonito para competir. En esta categoría, si no el mejor, Las Llanas es de los que más se vive el fútbol. Aunque como visitante sabes que vas a sufrir por lo que aprieta la grada, lo prefiero a campos fríos con pista de atletismo y sin apenas gente". A pesar de que no ha conocido la derrota en las tres anteriores ocasiones que se ha sentado en el banquillo visitante de Las Llanas en la categoría de bronce, para Manix " el Sestao siempre ha sido un rival históricamente complicado, y no dudo que el domingo lo volverá a ser.".

Mandiola: "En la situación en la que estamos, teniendo que sumar de 3 en 3, no podemos salir a especula r".

Con su homólogo en el banquillo local, Ángel Viadero, Manix reconoce haber coincidido varias veces, curiosamente a partir del relevo producido en la SD Eibar en el año 2010, cuando a falta de dos jornadas el ahora técnico del Sestao era cesado del banquillo armero y sustituido por el propio Manix Mandiola. No deja de ser tampoco otra anécdota que, tres años después, y tras la no renovación de José Luis Ribera como entrenador del Sestao, el nombre del eibarrés fuera uno de los que se rumoreaban en el entorno del club de Las Llanas para ocupar un cargo para el que al final sería elegido el técnico cántabro.

Tras haber estado un año y medio sin entrenar, Mandiola no se ha mantenido al margen de la actualidad del grupo 2, aunque confiesa que nunca le ha dado importancia a recabar excesiva información de los rivales,y que ahora prefiere centrarse más en el conocimiento de sus propios jugadores. A pesar de haber entrenado a varios de los jugadores de su rival , como Josu, Bingen, Alberto o Aketxe, no cree que el conocimiento directo de los rivales sea una ventaja determinante: "También conocían perfectamente los jugadores del Getafe a Messi, pero si no eres capaz de hacer bien lo tuyo no te vale de nada".

El optimismo de Bingen

Precisamente en el Sestao, será Bingen Erdozia, el nombre más reseñable en la lista de convocados que, como viene siendo habitual en los partidos de casa, Ángel Viadero hará oficial el mismo día del encuentro. Con la baja médica desde diciembre de Arkarazo, el otro lateral izquierdo de la plantilla, el técnico cántabro ha tenido que recurrir a Resines o Urkizu para que jueguen a pierna cambiada en el puesto de 3. Esto podría dar alguna opción en el once local al defensor guipuzcoano, que también atendió amablemente a VAVEL, mostrándo su gran alegría tras su reaparición en Getafe." Fue un doble regalo de año nuevo, tras pasar más de tres meses desde que me lesioné, volver a ser uno más del grupo y además hacerlo ganando fuera de casa".

Apenas fueron diez minutos, pero llenos de sensaciones — "Se me hizo hasta raro, fue casi como si llevara mil años sin jugar a fútbol"— y muy importantes, para coger ritmo de competición: "Yo estoy entrenando muy bien esta semana y, aunque es difícil por el periodo de inactividad, si el míster decidiese contar conmigo desde el inicio estoy preparado para ello"

Bingen: "Creo que podemos estar peleando hasta el final por entrar arriba."

Sobre el mes de demora sobre las primeras previsiones estimadas de regreso a las convocatorias Bingen aclaró que "para que el músculo se rehiciera otra vez los tres meses era un tiempo normal, según había contrastado con gente de fútbol que había tratado o sufrido la misma lesión. Sin embargo ya al segundo mes me había incorporado a los entrenamientos del equipo" precisó el futbolista de Hernani.

Recordando el momento en el que caía lesionado en Lezama, en la jornada sexta de liga, y las dudas generadas por el equipo hasta entonces. Bingen volvió a insistir en que, quince jornadas después, el tiempo ha venido a darle la razón: "Éramos un equipo nuevo de arriba a abajo pero había una buena base, pero sabía que íbamos a ir hacia arriba. Es más, yo creo que todavía hay más margen de mejora".

Como buen conocedor del que fue su antiguo entrenador, Bingen no tiene dudas sobre lo que espera de su rival el domingo: "Manix es un entrenador que imprime carácter en el vestuario, y a pesar de que lleva poco tiempo, seguro que ya habrá influido como para hacer del Tudelano un equipo peleón, bastante tosco y difícil de ganar".

Sobre los objetivos del equipo verdinegro, que a estas alturas de la competición se encuentra a sólo cinco victorias de la permanencia, y a escasos tres puntos de los playoffs de ascenso, el futbolista del Sestao señaló que no era un tema que se comentara excesivamente en el vestuario, pero se mostró particularmente ambicioso: "Yo sinceramente miro hacia arriba. No tengo dudas de que el River no tendrá ningún problema para salvarse, y creo que podemos estar peleando hasta el final por entrar arriba."

Alineaciones probables

Así las cosas, y si finalmente Viadero apostase por no arriesgar, lo más probable es que repitiese el once que se trajo los tres puntos de Getafe, con Urkizu en el lateral izquierdo, Tato acompañando al senegalés Diamanka en el mediocampo, y una línea de tres con Josu, Gerardo y Álex García como escuderos del killer, Jito Silvestre.

Por parte visitante, Mandiola, que recupera en el lateral izquierdo a Lumbreras tras cumplir su partido de sanción, mantendrá la duda de su máximo goleador, Jordi Martí, que sufrió un pinchazo en el gemelo que le obligó a retirarse en el último partido de liga. Su sustituto, Álex Sánchez, se presume como el hombre que acompañe al mediapunta Fernando Esparza en la zona de vanguardia blanquinegra.

El resto de la plantilla está a disposición del técnico guipuzcoano, que presumiblemente volverá a apostar por incrustar a Nandi como tercer central, además de con el recientemente recuperado de su publalgia, Fernando Delgado, como carrilero derecho.

SESTAO RIVER: David Moral; Resines, Cabero, Esnaola, Bingen; Diamanka, Tato; Josu Hernáez, Gerardo, Álex García; Jito.

CD TUDELANO: Zaparain; Delgado, Nandi, Jonathan, Lalaguna, Lumbreras; Reche, Azpilicueta, Víctor Bravo; Esparza y Álex Sánchez.