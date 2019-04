Real Betis - Osasuna: de poder a poder

Sin tiempo casi para respirar, recién llegados de Madrid tras el partido de Copa, los jugadores de Osasuna cogen esta misma tarde un vuelo con destino Sevilla para volver a la realidad: la Liga. Suena a excusa, pero no lo es. La acumulación de minutos, las bajas por lesión, las salidas del club y un pequeño brote de gripe parecen mermar las posibilidades de la plantilla rojilla para un partido de suma importancia ante un rival directo: el Real Betis Balompié.

Entre paraguayos: Javi Acuña sustituye al defenestrado Ariel Núñez.

Para mitigar los efectos de este devastador mes de enero, la gran novedad entre los hombres de Javi Gracia será el último en incorporarse, Javi "el Toro" Acuña. De paraguayo a paraguayo y tiro porque me toca, ese parece ser el pensamiento de Pedja Vasiljevic, secretario técnico de Osasuna, que, menos de 24 horas tras la confirmación de la vuelta de Ariel Núñez al Libertad de Asunción, anunciaba el fichaje de su compatriota procedente del Watford inglés.

El Betis se ha gastado cerca de 4 millones en Baptistao y Erbes.

Afortunadamente para los intereses rojillos, la carga de partidos del equipo verdiblanco es similar. Tras eliminar al Lleida en dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el conjunto dirigido por Juan Carlos Garrido se enfrentó el pasado miércoles en el Benito Villamarín al Athletic, ganando el primer asalto de la eliminatoria gracias a un solitario gol de Rubén Castro: 1-0. No obstante, el delantero canario tendrá un nuevo acompañante en punta de ataque para lo que queda de temporada y que mañana podría debutar como Acuña: Leo Baptistao. El brasileño, cedido por el Atlético de Madrid costará unos 2'3 millones al club andaluz entre el montante de la operación (1'5 millones) y el sueldo del jugador; misma cantidad que invertirá el equipo heliopolitano en Cristian Erbes, ya ex centrocampista de Boca Juniors, pero que aún no ha llegado a la capital andaluza.

La soga bética aprieta

Sorprenderá al aficionado rojillo los montantes económicos en los que se mueve el colista. No es para menos, pues el vestuario verdiblanco empieza a oler las ascuas de Segunda cuando todavía quedan 20 partidos por disputarse. Con tan solo 11 puntos, ocupando el farolillo rojo de la Liga a 5 de los puestos de salvación, el equipo bético —que no hay que olvidar que esta misma temporada ha jugado Europa League— no duda en clasificar el partido como una final. "El partido ante Osasuna es muy importante. Ganar estos encuentros es un paso fundamental para conseguir la salvación. Quedan 20 partidos, no va a ser definitivo, pero sí decisivo" ha dicho en rueda de prensa Garrido, que el pasado mes sustituyó a Pepe Mel en el banquillo verdiblanco.

Jordi Figueras: "Contra Osasuna no valen excusas. Hablaremos en el campo".

Dentro de la gravedad de la situación del conjunto de la capital andaluza, la victoria frente al Athletic ha reforzado la moral de la plantilla. "Contra Osasuna no valen excusas y hablaremos en el campo, como hoy", añadió Jordi Figueras a la conclusión del encuentro. No le queda otra al conjunto bético que, en caso de perder mañana, la salvación podría quedarse a 8 puntos si Celta y Elche solventan con éxito sus compromisos en casa ante Valencia y Sevilla, respectivamente. Sin embargo, en el Benito Villamarín no quieren ni pensar en esa posibilidad y Garrido asegura que el partido ante los rojillos "debe marcar la segunda vuelta en el sentido de que todo el mundo crea que la permanencia es posible".

No obstante, la cruel misión de Osasuna será aguar las esperanzas del aficionado bético. "Podemos dejar a un rival en una situación comprometida", ha dicho Javi Gracia, esta mañana. "Nos serviría para dar un paso importante al final de la primera vuelta. Nos permitiría no vernos siempre tan necesitados". Y es que el técnico navarro quiere quitarse la etiqueta de equipo descendido que, casi desde el mes de agosto lleva acompañando al conjunto navarro. "Durante mucho tiempo he respirado que el equipo que todo el mundo daba por descendido éramos nosotros. Siempre decían que los equipos descendidos eran Osasuna y dos más. Queremos quitarnos la vitola de equipo descendido", y el Betis es el rival más apropiado para pasarle el testigo, aunque reconoce que no pueden confiarse.

"Lo peor que podemos hacer es pensar que nos enfrentamos al colista. Eso sería el primer paso para equivocarnos. A pesar de estar en la última posición, tienen potencial para muchísimo más". El preparador pamplonica recordó que los verdiblancos han sido capaces de ganar en casa frente a rivales de entidad como el Villarreal y el Athletic, pero aseguró que tratarán de que "su situación complicada se alargue".

Tensión y goles por estadística

El ambiente que rodea al partido augura un buen encuentro, eso está claro. El Betis, ante su público, tendrá que poner toda la carne en el asador, mientras que Osasuna, tratará de realizar el fútbol control al que no tiene acostumbrado en los últimos encuentros, eso sí, sin correr grandes riesgos, pero aprovechando cualquier posibilidad de contraataque. El tiempo correrá en favor de Osasuna y la necesidad de los béticos se encargará de generar espacios con el paso de los minutos si se mantiene el empate o un resultado adverso.

Los ingredientes que acompañan al duelo vaticinan una buena tarde de fútbol y los precedentes refuerzan esta teoría. Por supuesto, el gran antecedente entre estos dos equipos no puede ser otro que la gran final de Copa del Rey de 2005. Los andaluces se impusieron en la prórroga al equipo navarro gracias a un gol de Dani, que hacía inútil el tanto de Aloisi y culminaba una temporada de ensueño que acabaría con la clasificación para la Champions League.

En la 2006/07, Osasuna se vengó de la final de copa: 5-1 en Reyno de Navarra y 0-5 en el Ruiz de Lopera.

A pesar de la derrota, aquel capítulo constituye uno de los episodios más importantes de la historia reciente de Osasuna, que la temporada siguiente cogería el testigo de los béticos para colarse entre los cuatro primeros de la Liga, iniciando un periplo europeo de ensueño para los rojillos que terminaría, precisamente en Sevilla, pero ante el otro equipo de la capital andaluza. No obstante, los navarros no se habían olvidado de quienes le habían arrebatado un título que ya rozaban con las manos y, en la temporada 2006/07, los navarros abusaron de los verdiblancos: 5-1 en el Reyno de Navarra y 0-5 en el, por aquel entonces, Ruiz de Lopera. Esta última, por cierto, supone la mayor goleada realizada por Osasuna fuera de casa —por delante del 0-4 del Bernabéu—. Curiosamente, la renta más amplia lograda en Pamplona por los rojillos en toda su historia también fue ante el Betis: 6-0 en la temporada 1936/37.

Rubén Castro tiene cogida la medida a Osasuna desde el último ascenso bético.

No obstante, desde el último ascenso bético en la 2010/11, Osasuna no ha logrado rascar siquiera un punto del feudo verdiblanco. Hace dos campañas, Rubén Castro hacía el único tanto del encuentro para dar la victoria a los suyos y la temporada pasada, de nuevo el delantero canario marcaba el gol de la victoria para decantar a su favor el empate de campaba en el marcador gracias a los goles de Molina y "Gato" Silva. Ese año, el delantero bético vivió uno de los mejores momentos de su carrera, sonando incluso para la Selección Española. Sus 16 goles le convirtieron en uno de los mejores arietes nacionales y Osasuna era de una de sus presas preferidas. Sin embargo, este año el ex jugador de Las Palmas, Albacete y Depor, entre otros, parece no haber encontrado su sitio en la plantilla. Perseguido por las lesiones, solo ha podido disputar 6 partidos de liga —dos saliendo desde el banquillo— y no marca desde la jornada 2 ante el Celta, cuando anotó su única diana del campeonato. En cualquier caso, esta semana, en Copa del Rey volvió a ver portería y apunta a la titularidad con el hambre de gol renovado y ante su equipo fetiche.

En construcción y saturación

Pero Castro, no es, de momento, el centro de todas las miradas. Baptistao, por el bando local, y Acuña, por el visitante, son las dos grandes atracciones del partido, ya que podrían disputar los primeros minutos con su nueva camiseta. En una situación normal, ambos verían el partido desde la grada —apenas les ha dado tiempo a ejercitarse con sus compañeros—, pero la carga de minutos que pesan sobre las piernas de algunos futbolistas podrían incluso darles minutos en la segunda parte.

En el caso de Osasuna, la baja ya confirmada de Ariel Núñez, que vuelve a su club de origen —el Libertad de Asunción— y la rotura fibrilar que arrastra Manu Onwu convierten al paraguayo en la segunda opción de ataque tras Oriol Riera, que nuevamente volvió a disputar los 90 minutos ante el Real Madrid y acumula bastante carreras en sus piernas cuando apenas llevamos una semana de competición desde la vuelta de vacaciones. El otro delantero del equipo, Nino, que espera su finiquito en las próximas horas, se quedará en Pamplona por decisión técnica junto a Echaide y Lobato, la otra incorporación invernal de Osasuna y al que, en principio, le queda "una o dos semanas" para estar jugando, según sus propias palabras.

Más que la carga de minutos, lo que más preocupa a Javi Gracia es un brote de gripe que ha surgido entre la plantilla.

La otra gran baja, esta por lesión, para el encuentro de mañana es la de Emiliano Armenteros. El ex del Sevilla sufrió una molestia en la parte posterior del muslo durante la sesión del martes y, aunque en principio no parecía nada, el argentino sufre una elongación y se espera que esté recuperado para el próximo partido de Liga. Baja significativa que deja muy mermada la línea de tres cuartos. Además, al parecer, un pequeño brote de gripe podría estar azotando a la plantilla y, aunque Javi Gracia ha preferido no dar nombres, más de un jugador podría estar afectado por el virus. De hecho, el técnico navarro ha asegurado que le "preocupa" que haya algún jugador "un poco enfermo", más que estén "cansados", porque ha "dosificado" a los hombres que tienen que jugar los tres partidos en una semana.

En el Betis, en cambio, todo parecen ser buenas noticias esta semana. A las incorporaciones de Baptistao y Erbes y el triunfo sobre el Athletic de Bilbao en la Copa del Rey, se ha sumado la recuperación de casi todos los hombres que estaban con molestias físicas. Chuli, Paulao, Juan Carlos y Matilla han recibido el alta médica y, si no hay contratiempos, podrán jugar el duelo ante Osasuna. El único que sigue sin entrar en el grupo es Nosa Igiebor. El centrocampista nigeriano seguirá al margen de sus compañeros hasta la próxima semana.