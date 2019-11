Getafe - Rayo Vallecano: el Getafe, contra la historia

Getafe y Rayo Vallecano se verán las caras en la última jornada de la primera vuelta de la liga BBVA. El derbi madrileño tendrá lugar en el Coliseum Alfonso Pérez, y ambos conjuntos buscarán la victoria y acabar con buen sabor de boca la mitad de largo recorrido de la temporada.

Los locales llegan al encuentro en una posición cómoda en la tabla, ocupando el décimo puesto tras la victoria en el día de ayer del Granada, que con los mismos puntos –ambos 23- le arrebata a falta de lo que haga mañana el equipo de Luis García Plaza. El Getafe se encuentra en tierra de nadie. Con 23 puntos está 7 puntos por encima del Valladolid –con su partido 19 ya jugado- , que es quien marca el inicio de los puestos de descenso, y a su vez, se encuentra a 8 puntos de entrar en puestos de Europa League, siendo el Villarreal con 31 puntos quien ocupa el sexto y último puesto, el cual otorga licencia para disputar el torneo internacional.

Por su parte la situación del Rayo Vallecano es más delicada. El equipo de Vallecas es penúltimo con 13 puntos, tres por debajo del Valladolid y del Celta, quien ocupa el último puesto de la salvación. Una hipotética victoria rayista y una derrota del Celta no permitiría salir de los puestos de descenso al Rayo Vallecano, ya que el “golaveradge” lo tiene perdido tanto contra los gallegos como contra los vallisoletanos, pero sí significaría ponerse con los mismos puntos en un triple empate y acercarse más al objetivo de la salvación. Precisamente del tanteo de goles a favor y en contra es de donde, rápidamente, se detecta el problema de los franjirrojos. El equipo de Jémez acabará la vuelta como el equipo más goleado del campeonato, habiendo encajado 45 goles, o lo que es lo mismo, ha recibido 9 goles más que el siguiente equipo que más ha concedido: el Betis con 36.

El hecho de encajar menos goles es el reto que se habrá marcado el equipo de Jémez, lo cual no le fue nada mal en el anterior partido disputado, en Copa del Reyo frente al Levante. El Rayo Vallecano empató sin encajar ningún gol, algo que llevaba sin conseguir desde el pasado 6 de diciembre en el partido que disputó de copa frente al Valladolid en Pucela con idéntico resultado de 0-0.

Con peor resultado salió el Getafe de su enfrentamiento en Copa del Rey. Los azulones jugaron contra el F.C.Barcelona en el Camp Nou, y salieron escaldados con un 4-0 en contra. Cesc y Leo Messi por partida doble fueron los autores de los goles, por tanto, si hay alguien que puede aplicarse el “no hay mal que por bien no venga” ese es el Getafe. Los del sur de la Capital tienen pie y medio fuera de la Copa, por lo que se prevé que Luis García ponga en el césped a sus 11 mejores jugadores para que den el 100% de esfuerzo y fútbol. Mientras que Paco Jémez, el técnico de los visitantes tendrá que valorar el estado de forma de sus jugadores, pensando en el encuentro disputado tres días antes y el que le espera a su equipo el día 15 en Valencia de máxima exigencia y de desenlace de la eliminatoria copera.

Respecto al último partido de liga, ambos equipos vienen de caer de forma contundente. El Rayo perdió en casa frente al Villarreal por 2-5, y el Getafe cayó en el Sánchez Pizjuán por 3-0 contra el Sevilla, por lo que los dos equipos saldrán a por todas para curar las heridas abiertas en liga.

Balance a favor del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano siempre ha ganado al Getafe en primera

7 son las veces que se han enfrentado los 2 equipos de la Comunidad de Madrid: 2 veces en la Liga Adelante, 1 en Copa del Rey y 4 en la Liga BBVA. De esos encuentros se obtiene un balance favorable al Rayo Vallecano, con 4 victorias por 3 del Getafe. Si hay un dato que decanta la balanza de estadísticas a favor de los de Vallecas y que además es bastante curioso es que, desde que los dos equipos son equipos de primera división, el Rayo Vallecano siempre ha ganado al Getafe. Sin embargo, en los tres enfrentamientos restantes, cuando ambos eran equipos de divisiones inferiores, el Getafe venció en todos los partidos.

Luis García: "No es una final, pero sí es vital"

El entrenador del Getafe, Luis García, habló en rueda de prensa respecto al choque contra el Rayo Vallecano. El técnico de los “azulones” reconoció que el derbi madrileño no es una final, pero sí es de vital importancia para ellos: “El partido del domingo, no es una final porque todavía no hemos acabado la primera vuelta, pero es un partido vital para volver a ganar, volver a disfrutar y tenemos que hacerlo además terminando con 26 puntos la primera vuelta (…) el primer año hicimos 24 y el segundo 25”, afirmaba.

"Somos dos equipos que necesitamos ganar"

Así mimos aprovecho la ocasión para elogiar al equipo rival, del cual comentaba que“es un equipo diferente en Primera, nadie juega como él, y lo digo en serio, otros de boca dicen que son equipos que van al ataque, que son ofensivos y no lo hacen. Este año no les está yendo bien porque están en descenso, pero el domingo somos dos equipos que necesitamos ganar, nosotros para cambiar una dinámica mala y ellos para salir del descenso”. Respecto a su situación en la tabla, el entrenador prefirió mostrarse cauto y esperar a que se sucedan los resultados para valorar cuáles son las metas reales del equipo. “A lo mejor dentro de tres jornadas estamos el doce o el trece y ya mirando abajo, estamos todavía a tiempo de cambiar, el equipo no tiene metas ni por arriba ni por abajo estamos todavía en la primera vuelta. El equipo de Michel terminó la primera vuelta con 27 puntos y se salvó en la último jornada”, comentaba Luis García.

Respecto al once que sacará para intentar llevarse los 3 puntos, afirmó que ante la baja de Mosquera por lesión y la posible ausencia de Michel por unas molestias, “entre Lacen, Juan Rodríguez y Borja saldrán prácticamente dos de los tres titulares en el mediocampo. Nos falta el jugador sobre el que se inicia el juego en el inicio pero entre los que jueguen, tendrán que suplir a Mosquera que lo estaba bien”, añadió.

Paco Jémez: "Espero que la predisposición sirva para desechar errores"

El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, hizo lo propio. El técnico canario valoró a su próximo rival, del cual piensa que " es un equipo que ha conseguido formar un grupo muy bueno en todos los aspectos. Tiene equipo para luchar por cosas importantes, es muy competitivo y espero el mejor partido que podamos hacer”. Además ha afirmado que espera que el partido sea “competido y bonito”, y ha asegurado que sus pupilos acuden al partido con “la única mentalidad de ganar”.

"Ha sido una semana muy intensa"

Paco Jémez también hizo autocrítica y reconoció que "los jugadores son los primeros que saben que tenemos que cambiar. Ha sido una semana muy intensa de entrenamientos y hemos hecho bastante más hincapié en las cosas en las que cometemos errores. Espero que por la predisposición de los jugadores esto sirva para desechar errores", aludió.

Además dedicó unas palabras para su jugador Lass, del que cree que "es un jugador con una capacidad muy superior a la que ha demostrado y hay que buscar los caminos para que salte. No se puede permitir jugar 45 minutos como los del otro día, aunque lo intentó, no se tocó la minga. Si supiera que ha llegado a su techo lo dejaría, pero hay que exigirle porque tiene un potencial grandísimo. Lo hacemos para que se motive, salte y se sienta importante", comentó Jémez. Sobre las variaciones en la portería comentó que "es cuestión de que quiero que juegue Rubén. La vuelta de la Copa la jugará Cobeño. Sigo creyendo que Rubén tiene que jugar este partido".

Sobre la lista de convocados que llevará al Coliseum Alfonso Pérez, aseguró sobre Larrivey y Cueva que, "a pesar de que han entrado es prematuro que compitan. De Larrivey dependemos de su nivel de dolor y no queremos complicar eso. No voy a llevar a ninguno de los dos, no están para competir". Además afirmó que entrarán canteranos en la lista de convocados: "Mario y Rubén vienen. Estamos escasos y podrían tener su oportunidad. A los chicos hay que darles una oportunidad y ver que son capaces de darnos para que se sientan importantes."Rubén Ramiro todavía nos puede dar más y tiene que ser exigente porque tiene la oportunidad de su vida. El año pasado, en parte, dejó escapar una oportunidad, pero también es cierto que el nivel era espectacular. Me gusta su forma de jugar e interpretar el fútbol y tiene que motivarse ante la oportunidad de su vida. Yo creo que con eso suelo ser bastante justo. Adrián Embarba aprovechó en su momento la oportunidad. Yo estoy contento con él, pero creo que puede dar mucho más. Mañana será una de las opciones más claras si necesitamos gente de banda y los minutos los tiene que aprovechar porque tiene unas condiciones para poder jugar en Primera", comentaba.

Por tanto, la lista de convocados de Paco Jémez para la visita a Getafe quedará formada por: Rubén, Cobeño, Tito, Mario, Galeano, Gálvez, Nacho, Baena, Adrián, Trashorras, Falque, Saúl, Bueno, Lass, Adrián Embarba, Viera, Rubén, Ramiro y Nery Castillo.

Posibles onces