Amaya: "No podemos bajar los brazos. Mientras haya puntos, hay esperanza".

Con la emoción generada por la llegada de Leo Batistao y la ilusión de los nuevos fichajes, la afición bética se mantuvo fiel a su equipo, conjurándose una vez más para apoyar a su equipo en esta difícil situación. Sin embargo, en el minuto 2 se esfumó toda esperanza con el tempranero gol de Roberto Torres. La incomprensible expulsión de Nono no fue nada comparado con lo que faltaba por llegar. Una vez más, la defensa naufragó.

Nacho: "Tenemos que echarle coraje, valor y remar todos en la misma dirección"

De esto eran consciente los jugadores, ya que en este caso, los jugadores que pasaron por zona mixta fueron los defensas y capitanes de una nave que naufragó, Nacho y Amaya. Para Nacho no había ningún secreto del porqué de esta nueva derrota: “Nos está pasando en todos los partidos en este año, creamos ocasiones la mayoría de los encuentros pero nos falta terminar las jugadas y el rival con un fallo defensivo, con una contra, nos hace gol y se nos pone el partido cuesta arriba".

El lateral se encontraba visiblemente contrariado al analizar lo sucedido ante algo que se ha convertido en habitual para los verdiblancos: "Si nos pasa eso un domingo tras otro es porque no salimos con la intensidad, con la actitud. Son errores nuestros, tenemos que evitarlos y la culpa es nuestra". Para el malagueño, no hay explicación posible a los errores que están lastrando a su equipo: "Se ha hablado mucho en el vestuario también, que tenemos que evitar esas cosas, pero pasan los domingos y nos vuelve a pasar". Pasan los partidos pero la situación no mejora y el Betis sigue siendo el farolillo rojo de la Liga. Sin embargo Nacho, movido más por el corazón que por la lógica, se muestra optimista: "Quedan muchos partidos por delante, estamos en una situación en la que lo fácil es echar la culpa al de al lado y lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos y ahora, más que nunca, tenemos que echarle coraje, valor y remar todos en la misma dirección".