Espanyol - Alcorcón: para seguir disfrutando en la Copa

Miguel Álvarez, en la rueda de prensa posterior al partido de ida, declaró que el 1-0 que acababa de conseguir su equipo les permitía afrontar el partido de vuelta “con ilusión”. Repleto de ella viaja el Alcorcón a Barcelona para disputar el segundo partido de la eliminatoria de octavos de final de Copa.

La Copa del Rey se ha convertido para el Alcorcón en un alivio en una difícil temporada en Liga. La trayectoria del equipo de Álvarez durante la primera vuelta de la competición doméstica ha sido peor que temporadas pasadas, no tanto en juego pero sí en puntos cosechados y esta jornada ha caído a puestos de descenso. En Copa, sin embargo, está sacando brillo a su leyenda de equipo “matagigantes”.

Altas y bajas

Para este partido el técnico alfarero no podrá contar con Sergio Mora ni con Manu Fernández, que están recuperándose de sus lesiones. Antonio Martínez, sancionado, tampoco será de la partida. Dudu Biton, el último fichaje del club madrileño, aún no ha llegado a Madrid y no podrá debutar. Respecto al último partido de Liga, volverá a tener disponible a Héctor Verdés y a Ángel Sánchez.

Con estos cambios, Dani Giménez se perfila de nuevo como portero titular, con Iribas en el lateral derecho, Héctor Verdés y con la duda de Serrán o Chema acompañándole en el centro de la zaga, y Ángel Sánchez en el lateral izquierdo. En el centro del campo jugarán Rubén Sanz y Jony formando el doble pivote. Al ataque, más madera: Fernando Sales, Juli, Christian Alfonso y Sergio Prendes parecen postularse como titulares. No obstante, jugadores de la talla de Dani Pacheco, Óscar Plano, Quini o Javito podrían dar refresco al equipo.

El Espanyol, por su parte, recibe al Alcorcón tras dos derrotas consecutivas. La cosechada en el partido de ida y la sufrida el pasado domingo contra el Real Madrid en su estadio por 1-0. Con la obligación moral de seguir adelante en la Copa, los periquitos pueden notar algo la ansiedad si no consiguen equilibrar la eliminatoria en los primeros compases del encuentro. El técnico Javier Aguirre, que cumple su tercer partido de sanción, no podrá tampoco en esta ocasión sentarse en el banquillo y será su ayudante Alfredo Tena el que dirija desde el césped.

El técnico mexicano recupera a Sergio García, que no pudo disputar el choque frente al Real Madrid, y no podrá contar con David López que no se ha recuperado de su lesión. Con la duda en la portería de si jugará Kiko Casilla o Germán, no sabemos con cuántos jugadores más habituales formará el once inicial. Y es que en palabras de Alfredo Tena, “no vamos a dejar pasar la Copa, nos interesa, pero la prioridad es la Liga”.

Declaraciones previas al encuentro

Miguel Álvarez, al término del último entrenamiento previo al viaje a Barcelona, afirmó en rueda de prensa que llevan “un resultado muy bueno, sabedores que jugamos contra un Primera, que son favoritos y que es un campo difícil”.

El centrocampista Álex Fernández también analizó tras el choque contra el Real Madrid el futuro de su equipo en la Copa: “podemos dar la vuelta a la eliminatoria ante el Alcorcón”, afirmó. Cree que “pasar ronda es factible si estamos al cien por cien”. Aseguró que el equipo “está bien, con ganas” y no pasar la eliminatoria “sería un gran palo”. Para poner todo de su parte, el Espanyol ha puesto las entradas para este partido a precios asequibles (de 5 a 20 euros) para que su estadio presente una buena entrada. Si el público empuja con fuerza, los blanquiazules tendrán un jugador extra para darle la vuelta a la eliminatoria.

Posibles alineaciones