Osasuna - Real Madrid: El Sadar tiene la última palabra

Se suele decir que soñar es gratis. Es cierto, no cuesta dinero, pero en algunas ocasiones las fantasías tiene otro coste. En este caso, la Copa ese un molesto compromiso que te corta una tarde de trabajo. Este implica un esfuerzo adicional que no hace más que mermar tus fuerzas ante la vuelta al objetivo principal, pero que en ocasiones puede compensar a nivel anímico y moral para reengancharse con decisión al trabajo. Así, la eliminatoria frente al Real Madrid es para Osasuna un contratiempo, un alto en el camino cuando los rojillos habían cogido buen ritmo de carrera. No obstante, y a pesar de la dificultad de la empresa, lograr algo positivo del partido de mañana no parece una locura.

Hace un mes, ambos equipos se vieron las caras en El Sadar en un partido que acabó 2-2

Por supuesto, "algo positivo" no es sinónimo de pase a cuartos de final. En Osasuna son realistas, como han insistido a lo largo de la semana, y, si bien saben que pasar de ronda con un 2-0 en contra ante uno de los mejores equipos de mundo es un sueño casi utópico, nadie les censura al pensar que pueden hincarle el diente al Real Madrid de Carlo Ancelotti. Los precedentes no pueden ser más claros y cercanos. Aunque no se lograra la ansiada victoria, los hombres de Javi Gracia, con Oriol Riera a la cabeza —literalmente—, pusieron el serios apuros a los merengues en El Sadar hace exactamente un mes en el partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga. Los navarros se pusieron 2-0 al filo del descanso y solo una genialidad de Isco mantuvo a los blancos en el partido tras la expulsión de Sergio Ramos. Al final, tras un segundo tiempo en el que los rojillos bailaron el agua a su rival, la expulsión de Silva y un gran testarazo de Pepe posibilitaron al Madrid salvar los muebles cuando todo parecía perdido.

Prácticamente dos jugadas aisladas condenaron a Osasuna, que durante más 40 minutos, se impuso al Madrid por 2-0 en igualdad de condiciones. Un resultado que les valdría mañana a los locales para forzar la prórroga. Ya lo avisó Ancelotti antes del partido de ida: "contra Osasuna tenemos que lograr una buena ventaja para tener un partido de vuelta confortable". No fue así. El 2-0 inquieta a los blancos, que conocen de la dureza de El Sadar para los merengues, uno de los campos que más veces ha visto claudicar a todo un Real Madrid.

CR7, el "Rifle" y El Sadar

Por si fuera poco, uno de los ídolos de la afición navarra en los últimos años, el uruguayo Walter Pandiani ya se ha encargado de calentar el duelo:

Pandiani sobre Cristiano y el balón de oro: "Tanto lloraste que te lo dieron. ¡Felicitaciones!"

Además de la arenga osasunista, "el Rifle" disparó también contra el enemigo, concretamente al flamante nuevo Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. "Tanto lloraste que te lo dieron. Felicitaciones!!! Pero sos el mejor del momento no del 2013!", escribió con sorna el actual jugador del Miramar Misiones sobre el portugués, con quien tuvo un caliente rifi rafe en uno de sus últimos enfrentamientos en El Sadar. Cierto es que para después rectificó —"Reconozco q me equivoque!! El mejor del Momento se llama Luis Suárez. Me voy a donde algunos me mandaron!!"—, pero eso no evitó las alabanzas de alguno de sus seguidores: "Si @pandianioficial tiene el triple de Copas del Rey, el doble de Supercopas de España y las mismas Ligas que @Cristiano habrá que decirlo", dijo un follower en un tweet del que hizo eco el propio Pandiani.

En cualquier caso, mañana Cristiano Ronaldo estrenará galardón en uno de los campos más hostiles para el luso, que incluso llegó a pedir ante las cámaras el cierre del, por aquel entonces, Reyno de Navarra. "El ambiente fue fatal. Ha sido como una batalla. Quien manda en el fútbol tiene que ver lo que ha pasado porque no es bueno para el espectáculo ni para los niños que disfrutan del fútbol", dijo en 2011 el portugués tras caer derrotado en Pamplona gracias a un gol de Camuñas que dejaba la Liga en bandeja al FC Barcelona. Lo dicho, el duelo está servido.

De mosquita muerta

Javi Gracia: "Siendo realistas sabemos que está muy complicado, pero desde luego no vamos a regalar nada"

No obstante, como suele ocurrir, la vida real es mucho menos apasionada de lo que se pinta en Twitter, y más con un hombre como Javi Gracia en el banquillo, que mide con precisión todas y cada una de las palabras que salen por su boca. "Siendo realistas sabemos que está muy complicado, pero desde luego no vamos a regalar nada, vamos a intentar pasar. Queremos intentarlo y explotar al máximo nuestras opciones", ha dicho el preparador navarro esta mañana en Tajonar. Aún así, el técnico pamplonés, ha querido dejar claro cuales son las prioridades de este equipo. "Ojalá seamos capaces de pasar la eliminatoria, pero en el caso de que no sea así, no nos va a minar ni un ápice nuestra confianza en la competición que realmente nos tiene que dar vida: la Liga", ha matizado Gracia.

Para explicar las posibilidades que tiene el conjunto rojillo de pasar, el ex preparador de Almería y Cádiz ha recordado el duelo que enfrentó ha ambos en Liga. "Hacer muy bien las cosas, tener la fortuna necesaria para que el rival no esté a su mejor nivel... Un poco todas esas cosas que nos hicieron ponernos por delante en el marcador en el partido de Liga con 2-0 y que luego no supimos mantener", ha lamentado el navarro en rueda de prensa.

Ancelotti: "Sabemos lo difícil que es jugar en Pamplona"

En las escasas sesiones que ha tenido para preparar el encuentro, Gracia ha tratado de hacer ver a sus jugadores "que es posible, que la realidad así lo indica". Esto es precisamente lo que teme el técnico visitante, que ya ha avisado de lo que les espera en El Sadar. "Sabemos lo difícil que es jugar en Pamplona, ya tuvimos problemas. Ellos jugarán un partido muy intenso y harán todo lo posible para ganar. Tenemos que estar concentrados, jugar nuestro fútbol y no pensar que tenemos ventaja. Tenemos que tratar de ganar y marcar lo más pronto posible", ha dicho Carlo Ancelotti esta mañana en Valdebebas.

Cambios en ambos conjuntos

Y como viene a ser costumbre en los partidos de Copa, muchas variaciones en ambos onces con respecto al fin de semana. Por parte osasunista, Javi Gracia no ha querido mostrar sus cartas hasta mañana al término del último entrenamiento antes del partido ante los madrileños, cuando hará pública la relación de jugadores convocados para el encuentro, entre los que no estarán Armenteros y Manu Onwu.

Ambos jugadores se han estado ejercitado por separado junto al readaptador físico Josu Sesma y se espera que se encuentre disponibles para el próximo partido de liga ante el Granada. El argentino, continúa recuperándose de su elongación y el valtierrano, de su rotura de fibras. Además de ellos, tampoco estarán en la lista los lesionados de gravedad Sisi y Nino —este último sin ficha y esperando su finiquito—y el recientemente incorporado Cristian Lobato, que continúa con su puesta a punto.

Andrés y Acuña serán titulares en sustituación de Riesgo y Oriol Riera

En cuanto al once que presentará Osasuna para lograr la gesta, el primer cambio será bajo palos. Si habitualmente era Asier Riesgo el encargado de defender la portería rojilla en Copa, la expulsión de Andrés Fernández en el Benito Villamarín trastoca los planes de Javi Gracia. El murciano deberá cumplir sanción el domingo en Los Cármeles, por lo que previsiblemente será titular mañana para no exponer a su compañero a una posible baja que dejara la plantilla navarra sin porteros ante un duelo de vital importancia como es el del próximo fin de semana.

Y si Andrés ocupará el primer puesto de la alineación inicial, Javi Acuña ocupará el último. El delantero paraguayo, que apenas lleva cinco días en Pamplona, apunta a la titularidad ante el que fue su ex equipo. El "Toro", que ya disputó sus primeros minutos con la zamarra rojilla ante el Betis, pasó por el segundo equipo madridista entre 2008 y 2010. El arieta guaraní llegó al Castilla como una joven promesa procedente del Cádiz —donde coincidió con Gracia como entrenador—, e incluso llegó a ser convocado por Pellegrini para un partido con el primer equipo, pero, a pesar de su inicio fulgurante en el filial, las lesiones acabaron lastrando su paso por Valdebebas. Mañana, Acuña tendrá una ocasión de oro para demostrar dos cosas: 1. que se equivocaron dejándole marchar y 2. que es un jugador muy válido para Osasuna.

La titularidad del paraguayo sentará al catalán Oriol Riera en el banquillo por primera vez desde el partido de ida de dieciseisavos de final ante el Málaga. El ariete de Vic, máximo goleador rojillo con siete dianas, está haciendo una temporada de ensueño, que empieza a despertar el interés de equipos como el Everton. Sin embargo, la acumulación de minutos empezaba a pesar en sus piernas y la llegada de los nuevos fichajes suponen un respiro para el futbolista formado en La Masía.

Modric y Marcelo se quedan en Madrid; Coentrao vuelve a la convocatoria y será titular

Los que también descansarán, aunque ya en el bando madridista, son Luka Modric y Marcelo, como así ha confirmado Ancelotti en rueda de prensa. De hecho, el croata y el brasileño son las dos únicas bajas del conjunto blanco, que viaja con toda su artillería pesada, incluido Xabi Alonso, que no pudo disputar el partido de ida por molestias en su oído tras fracturarse el tímpano en el último partido de 2013.

Al igual que el once de Osasuna, la alineación madridista es toda una incógnita, a excepción de un puesto. "Coentrao está bien. Va en la convocatoria y va a jugar. Lleva 15 días de trabajo muy bueno y le veo concentrado y con ganas de jugar", remarcó el técnico italiano. El lateral portugués vuelve dos meses después a una convocatoria tras una lesión muscular que le dejó durante varios partidos en el dique seco y apunta a la titularidad en el lateral izquierdo.

Posibles onces: