Cristiano Ronaldo: "Es un honor ganar este premio"

Las palabras que Cristiano Ronaldo no pudo pronunciar durante la entrega del Balón de Oro, debido a la emoción que le embargaba, las ofreció al término de la gala, donde se mostró igualmente agradecido con todos los que le apoyan. El galardón es, para el luso, la culminación a un trabajo y esfuerzo continuado en la sempiterna búsqueda por superarse: "Los que me conocen saben la lucha que he tenido durante todo el año para estar a un nivel muy alto y competir con los mejores”

El crack de Madeira trató de expresar las emociones sentidas durante los instantes que siguieron al momento en el que Pelé pronunciaba su nombre, unas sensaciones difíciles de plasmar para el jugador del Real Madrid, que sí hizo hincapié en extrapolar su agardecimiento a quienes hicieron posible la conquista de su segundo Balón de Oro: “Es un honor ganar este premio. Ha sido un momento inexplicable. No se puede explicar con palabras. He vivido mucha emoción y situaciones inolvidables. Quiero dar las gracias al Real Madrid, a mis compañeros de equipo y de selección, a la gente que me votó y a los que me quieren”.

Cristiano quiso explicar sus lágrimas en el atril y señaló que ahora es el momento de seguir trabajando más: "Son lágrimas sinceras y verdaderas. Los que me conocen saben la lucha que he tenido durante todo el año para estar a un nivel muy alto y competir con los mejores. Este trofeo es también de todos los que me apoyan. Ahora quiero seguir trabajando y este premio me va a dar aún más motivación”.

"Lo voy a celebrar en Madrid con la gente que me quiere" Por último, ratificó su deseo de celebrar la conquista con sus compañeros de equipo a su regreso a Madrid, ya que el equipo tiene entrenamiento a las 11 de la mañana para seguir preparando el partido de vuelta de Copa del Rey ante Osasuna: “Es un premio individual, aunque lo he logrado gracias a mis compañeros. Lo voy a celebrar en Madrid con la gente que me quiere y con champán”.

Florentino Pérez: "Se ha hecho justicia"

El máximo mandatario del Real Madrid acompañó a Cristiano Ronaldo a Zúrich, junto con Zinedine Zidane y varios miembros más del club, además de la propia familia del jugador, que no se perdió detalle. Al término de la gala, el presidente madridista se congratuló por el resultado final y aseveró que que el premio es justo: "Se ha hecho justicia porque es el mejor jugador del mundo. Es un ejemplo para todos. Los madridistas estamos muy contentos. Es un día muy especial para todos. Una vez al año, cuando eliges al mejor, es un orgullo que esté en nuestro equipo. Sin ánimo de exagerar, no es sólo el Balón de Oro, sino un reconocimiento a un líder del fútbol que siempre quiere más y que representa esos valores que los madridistas siempre pregonamos pero que emociona”.



Foto: Helios de la Rubia

Por último, Pérez destacó la importancia del reconocimiento a un trabajo y un esfuerzo por encima del propio premio en sí, además de acordarse también de la calidad de Leo Messi y Frank Ribéry, grandes rivales a la postre de Cristiano por el Balón de Oro: “Él da importancia al premio pero no como el premio en sí sino como reconocimiento del esfuerzo. Le da más valor que sus rivales son muy buenos”.