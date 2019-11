El Barakaldo CF presenta su spot "Revolution"

La semana pasada el Barakaldo Club de Fútbol anunciaba la campaña de captación de socios para la segunda mitad de la temporada actual, pero, en la mañana de ayer, vio la luz un video realizado por un habitual colaborador del club, Bideon Producciones.

Una campaña de socios que ya ha surtido efecto, consiguiendo más de tres decenas de socios en apenas unos días, el Club ha conseguido más de una treintena de socios nuevos. Así, el Barakaldo CF se coloca con 2085 socios, sólo por debajo del número de abonados de la 2008/2009. El pueblo parece haber respondido al llamamiento del equipo de la localidad gracias a la bajada del 50% del abono, ya que por 64€ un adulto puede ver los partidos restantes de Lasesarre, además de conseguir un descuento en caso de que los gualdinegros entraran en playoff.

En el vídeo se pueden observar imágenes del feudo gualdinegro nunca antes vistas, además de algunos momentos de la temporada en los que el 'Baraka' deleitaba a sus aficionados con goles. Un motorista callejea por el pueblo mientras salen por momentos socios y aficionados del club fabril. Una original campaña mmque tanto el jefe de prensa del Barakaldo, Gustavo Vigo, como el encargado de la productora audiovisual anteriormente citada han tenido toda la culpa. Hemos hablado con el encargado de prensa de los gualdinegros acerca de este curioso anuncio.

Pregunta: ¿Cómo se le ocurre a uno hacer este tipo de spot?

Respuesta: Bueno, la idea surge en mejorar y sobre todo modernizar el aspecto audiovisual del Club. Surgió la posibilidad ya desde el año pasado, de colaborar con una productora profesional como Bideon Producciones y se decidió realizar diferentes campañas de captación de socios.

P: Ya hemos visto los spots de la pasada campaña con caperucita, mucho humor o algún secuestro. ¿Cuál va a ser el siguiente?

R: Pues la idea de este spot, es "Revolution". Jugar un poco con el juego de palabras de "Revoluciones", "Evolución"... y hacer un recorrido por el núcleo del municipio con un "Eh! Hazte socio del equipo de tu pueblo". Se trataba de hacer algo diferente al año pasado, donde se jugó con el humor sobre todo y se vinculó con los spots a varios socios/as que no dudaron en ayudar en su realización. Como bien comentó Josu Muñoz, diseñador gráfico que nos ha ayudado también a realizar el cartel de la campaña de abonados de la segunda vuelta, este Club ha cambiado durante los últimos años y creemos que el punto de inflexión fue el año del descenso. Después de aquel año, la gente no bajó los brazos y salimos de Tercera División habiendo recuperado la ilusión por luchar e incluso, con un Club más saneado económicamente y dejando atrás fantasmas pasados. Creemos que este año es hora de re-evolucionar y revolucionar a todos, ya no voy a decir lo de "este año sí".¿Por qué no?

P: ¿Crees que el pueblo responderá de verdad?

R: Eso ya es otro asunto. Conocedores de los tiempos difíciles que atravesamos, lo que pretendemos es que el Club siga moviéndose y no se quede quieto. A veces acertaremos; otras no, pero lo que no se puede es estar quieto y dejar sólo que funcione algún día el boca a boca. El mensaje es claro con este tipo de campañas y con la ayuda y colaboración de los medios de comunicación, parte fundamental para nosotros en la mejora de cualquier Club, si el pueblo no responde, seguiremos y sobre todo, que no sea por no seguir intentándolo.

A continuación, el spot.

Video cedido por Bideón Producciones.