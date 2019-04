Resultado Osasuna - Real Madrid en la Copa del Rey 2014 (0-2)

23:27 Y con esto ponemos fin a la retransmisión de este directo. Como siempre, muchas gracias por escogernos para seguir el encuentro y sigan toda la información postpartido y toda la acutalidad en VAVEL.COM. Buenas noches.

23:23 Vemos, para finalizar, algunas imágenes más del partido:

23:21 ANÁLISIS: Arrancó el partido con la intensidad en Osasuna que requería la eliminatoria para remontar el 2-0 que traían los locales en forma de carga. Al Madrid le costó meterse en el partido y darle fluidez al juego pero poco a poco empezó a lograrlo, a hacer recular a Osasuna y dar un paso al frente en el avance hacia la portería rival. El gol de Cristiano Ronaldo en el 21 mediante un lanzamiento de falta directa fue determinante para poner la inercia a favor de los blancos. Andrés Fernández parecía capaz de blocar la falta pero el cuero se escurrió de sus manos y se coló en la portería. Una fantástica jugada de Jesé, que culminaba en un pase a Di María supondría el 0-2 definitivo y el mazazo final para un Osasuna que bajó los brazos. El Real Madrid se verá las caras con el RCD Espanyol en los cuartos de final.

23:19 FINAL DEL PARTIDO. El Real Madrid estará en los cuartos de final de la Copa del Rey; vencieron los blancos en el SAntiago Bernabéu hace una semana (2-0) y ratificaron el triunfo en El Sadar en esta noche con otro 0-2. Anotaron Cristiano y Di María. El Madrid acabó con 9 por expulsión de Coentrao y retirada de Morata, que con el ojo hinchado y entre mareos no aguantó más.

90+3 Remató Torres para que Casillas interviniera evitando el gol de la honra osasunista, que parecen buscar en estos minutos finales los hombres de Javi Gracia.

92' Otro córner para Osasuna, sin consecuencias para el Madrid.

90' Tres minutos añadirá el colegiado.

88' ¡Disparo de Torres! Para Casillas.

88' Córner para Osasuna.

85' Morata se tiende de nuevo en el suelo. No tiene pinta de poder continuar el jugador madridsita, que está haciendo un gran esfuerzo por seguir pero su ojo se lo impide. Fuerte moretón el que tiene el jugador blanco, que se retira del terreno de juego. Faltan apenas cinco minutos, el Madrid está con nueve pero Morata no puede forzar más.

85' AMARILLA: Roberto Torres, nuevo amonestado.

84' SEGUNDA AMARILLA Y ROJA para Fabio Coentrao. Cayó al suelo el portugués y desde ahí levantó la pierna para derribar al jugador rival. Protesta todavía el jugador del Real Madrid mientras enfila el camino a los vestuarios.

82' Pase entre líneas para Morata, que no llega a recibir el delantero madrileño. El balón acaba en el portero osasunista. Ha de recibir continuamente atención Morata en su ojo; se acercaba a la banda a echarse agua minutos antes de su internada al área. No ha de estar pasándolo bien el canterano blanco.

80' ¡UY! Botó un córner el Madrid y por poco no llegó Casemiro, que se lamentaba.

80' CAMBIO: se va De las Cuevas y entra Oriol Riera.

79' Cometió falta Morata, cuyo ojo continúa hinchadísimo. La falta la botó Osasuna sin conscuencias.

77' Disparo de José García, que se pierde demasiado alto por encima del travesaño madridista.

76' Disparo lejano de Acuña, que blocó Casillas sin problemas.

76' 14 minutos le quedan a este partido, que amenazan con hacérseles muy largos a los osasunistas.

75' No llegó Bale al balón en largo que le metían. El balón acaba en saque de banda para el Madrid.

72' Poca intnensidad ya en el fútbol de Osasuna, que si alguna vez tuvo esperanza en darle la vuelta a la eliminatoria, ahora parece haberla diluido.

71' Se duele Morata de un golpe en la cara; tiene el ojo hinchado, aunque no parece clara la acción en la que se golpeó.

69' CAMBIO: se va Jesé y sale Morata.

68' Buena llegada de Isco, que se escoró demasiado y remató al lateral de la red; el balón se marchó a córner, pues golpeó en un zaguero rival.

67' Saque de banda de Osasuna; el balón llegó hasta el área pero nadie logró rematar. El Madrid se hizo con el balón y salió a la contra.

66' CAMBIO: se va Joan Oriol y sale Eneko Satrústegui.

64' Carrusel de cambios, que se convierte en este momento en lo más destacado de un partido y una eliminatoria que parece tener poca historia más. Se le han puesto muy difíciles las cosas a los locales pero aún queda partido y ambos equippos están obligados a dar el todo.

63' CAMBIO: se va Xabi Alonso y entra Casemiro.

62' CAMBIO: se va Cristiano Ronaldo y entra Gareth Bale.

60': CAMBIO: se va Cejudo y entra José García.

58' ¡DISPARO DE DE LAS CUEVAS! Trató de recortar distancias el jugador osasunista mediante un remate lejano que se perdió por alto.

55' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRIIIIIIIIIIIIIIIIIID!!!!!!!!!!!!!!!! ¡¡MARCÓ DI MARÍA!! Fantástica jugada de Jesé Rodrígiuez a la contra, que llega para enviarle el balón atrás a Di María; el argentino sólo tiene que empujar a gol.

53' De las Cuevas forzó un córner para los suyos. La sacó Di María del área madridista.

52' Remate lejano de Di María, flojo y desviado; sin peligro.

50' Toca bien Osasuna pero sin profundidad. Roba el Madrid con bastante rapidez.

48' ¡LOE! Disparó alto el jugador local.

48' Saque de banda para Osasuna.

46' Buena llegada con centro de Arbeloa, que no acertó a rematar nadie; despejó la zaga osasunista.

22:30 ¡EMPEZÓ LA SEGUNDA MITAD!

22:30 A punto de retomarse el partido; ya están los protagonistas sobre el terreno de juego.

22:24 A punto de empezar la segunda mitad. A Osasuna le quedan escasamente 45 minutos para tratar de hacer lo que no ha podido en 135: marcarle un gol al Real Madrid, que le dé esperanza de cara a esa onírica remontada. Arrancó intenso el conjunto navarro, que fue de más a menos con el crecimiento del conjunto blanco. Este empezó sufriendo, merced de la presión rival pero poco a poco empezó a tocar de manera más cómoda.

22:20 Aquí la celebración del tanto de Cristiano, el único que hasta el momento ha subido al marcador de El Sadar, el que establece el 3-0 momentáneo en la eliminatoria, sumándose al 2-0 que se cosechó en el Santiago Bernabéu hace una semana. Era el tanto 40 de Cristiano de falta directa (Dato: mir. Chip)



Foto: Marca

22:18 Vemos ahora algunas de las imágenes que ha dejado esta primera mitad (Fotos: Ángel Martínez)

45' DESCANSO EN EL SADAR. OSASUNA 0 - 1 REAL MADRID.

44' ¡REMATE DE TORRES! Prácticamente a bocajarro aunque con poca fuerza. Casillas blocó sin excesivos problemas.

43' AMARILLA: Fabio Coentrao es el siguiente amonestado por protestar. Señaló el colegiado valenciano que el balón había salido de la línea de cal y reclamó el portugués que no. Aparentemente el luso tenía razón.

40' ¡AL PALO! Cejudo respondió al disparo del argentino y lo hizo con un remate que acababa estrellándose en la base del poste de la portería defendida por Casillas. Rozó el empate el equipo de Javi Gracia.

39' Gran contragolpe guiado por Cristiano y Di María, que finalizó este último con un disparo demasiado alto.

36' ¡UY! Disparo lejano y fortísimo de Xabi Alonso, que trató de culminar una buena llegada del Madrid que se perdía en un rebote. El balón se pierde por línea de fondo y acaba en saque de puerta para Osasuna.

35' La toca con mayor comodidad el conjunto de Carlo Ancelotti, aunque sigue presionando el de Javi Gracia.

34' Disparo lejano de Cristiano Ronaldo, que acaba en manos de Andrés Fernández. Sin peligro para la meta de Osasuna.

33' AMARILLA: Primera tarjeta para el Real Madrid, cuarta del partido. Arbeloa cometió falta sobre Roberto Torres.

32' Votó la falta Cejudo; el balón se pierde por encima de la escuadra de Iker Casillas que, hasta el momento, sigue sin encajar un solo gol en Copa.

32' Falta de Xabi Alonso muy cerca de la frontal del área madridista. LIgeramente escorado hacia la derecha pero muy peligrosa la posición para los blancos.

31' Falta de Illarramendi.

30' No llegó Di María a un pase en largo de Cristiano. Córner para los blancos.

29' Saque de banda para el Real Madrid.

27' Fuera de juego del Madrid. La posición antireglamentaria era cosa de Sergio Ramos en una incorporación al ataque del central sevillano.

25' Trataba de acercarse el Real Madrid pero Osasuna robó, tratando de buscar la reacción. Cortó el avance osasunista el conjunto blanco.

21' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRIIIIIIIIIIIIIIIIIID!!!!!!!!!!!!!!! ¡¡MARCÓ CRISTIANO RONALDO, MARCÓ EL BALÓN DE ORO 2013! Sacó la falta directa el delantero portugués y aunque su disparo fue muy centrado, el balón se le escapó de las manos a Andrés, que tuvo que sacarla del fondo de su portería. Osasuna 0 - 1 Real Madrid. Eliminatoria: Osasuna 0 - Real Madrid 3.

20' AMARILLA: Loe es el tercer amonestado del partido y de Osasuna. Falta sobre Cristiano, que encaraba al mundo para llegar a la portería osasunista.

18' Obtuvo un corner Cristiano para los suyos. Lo bota Xabi y lo despeja con el puño Andrés.

17' Controló Isco un pase en largo, y aunque no había nadie para rematar, el balón se le perdió por línea de fondo. Falta chispa en la delantera madridista. No está pasando apuros,de momento, la zaga local.

16' Se aproximó el Madrid a las cercanías de Andrés pero el pase de Isco, demasiado largo, no lo alcanzó Jesé. Saque de portería para Osasuna.

15' Intensidad, presión, pugna pero sin ocasiones claras hasta el momento.

12' Ahora es Cejudo el que está tendido sobre el terreno de juego. Es Coentrao el que podría haber cometido falta sobre él. Partido trabado en estos minutos iniciales.

9' AMARILLA: Oier ve cartulina por entrada sobre Cristiano, que se duele de su tobillo.



Marca.com

8' AMARILLA: Oiriol Riera ve la primera cartulina del partido por protestar.

6' Pase en largo de Pepe hacia Cristiano, que se pierde por la banda. No acaba de conectar bien el conjunto blanco. Osasuna sigue muy intenso en su presión.

4' Primer intento de aproximación 'merengue'. En pies de Crisitano Ronaldo, que se la pasaba a Isco mientras caía. El malagueño no llegó al balón, que se perdió por línea de fondo.

2' Más intensa la presión de Osasuna, que dificulta la fluidez en la circulación para el Madrid. Le cuesta a los blancos sacar el balón jugado.

1' Trató de rematar Puñal; el balón golpeó en Pepe.

1' Primera falta del partido. La cometió Pepe sobre Acuña. El balón será para Osasuna.

21:30 ¡ARRANCA EL PARTIDO!

21:27 Ahora sí, salen ya los protagonistas al campo, junto con el trio arbitral. Se saludan los dos equipos.

21:26 Los jugaores aguardan ya en el túnel de vesutarios. Todo listo en Pamplona.

21:21 Recordamos que el vencedor de esta eliminatoria se enfrentará con el ganador del duelo que mide a Espanyol y Alcorcón. Duelo vibrante el que ha conformado la eliminatoria entre estos dos conjuntos y que ha terminado saldándose con un triunfo del conjunto catalán. Los espanyolistas se medían al Real Madrid en la última jornada de Liga, donde caían por 0-1 en su feudo. Por su parte, Espanyol y Osasuna se cruzaban en la jornada 18, también en El Sadar. Triunfo local por 1-0. Partidos ajustados con marcadores cortos.

21:12 Ya calientan los dos equipos sobre el terreno de juego. 20 minutos aproximadamente para que empiece el encuentro.

20:57 Mateu Lahoz será el encargado de pitar el encuentro de vuelta de los octavos de final de Copa entre Osasuna - Real Madrid.



Foto: deportesgranada.com

20:55 El equipo blanco ya está en El Sadar; pudo pisar el césped del estadio osasunista y relajarse durante los minutos previos al inicio del choque. Media hora escasamente para que eche a rodar el balón en el coliseo 'rojillo'.

20:53 Vuelve al 'once' Jesé Rodríguez, el hombre que está causando sensación por sus grandes actuaciones. Hay ganas en Chamartín de ver a un canterano triunfar en filas del conjunto blanco y el canario tiene todas las papeletes para hacerlo: calidad, soltura, descaro y la confianza de su entrenador.

20:49 Se aproxima la hora del partido y ya van conociéndose detalles del mismo. Vamos con los 'onces' de ambos conjuntos. Por parte de Osasuna estarán Andrés; Oier, Flaño, Loties, Joan Oriol; Cejudo, Puñal, Raoul Loé, De las Cuevas; Roberto Torres y Acuña. Por parte del equipo madridista, lo harán Casillas; Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao; Alonso, Illarramendi; Di María, Isco, Cristiano; y Jesé.

20:42 Regresando a lo meramente futbolítico cabe recordar que Marcelo se ha quedado en Madrid, por una pequeña sobrecarga, según apuntó Ancelotti en rueda de prensa. Tampoco Luka Modric ha viajado y descansará en este partido. En el equipo rojillo son baja Armenteros, Sisi, Nino y Manu Onwu. Se han quedado fuera de la convocatoria, por decisión técnica, Marc Bertrán, Lolo, Echaide y Lobato.

.20:38 También tuvo lugar la tradicional comida de directivas en el Restaurante Asador Martintxo.

20:37 Osasuna, por su parte, entreanba en la mañana de hoy, última sesión previa al duelo copero de esta noche.

20:34 El Real Madrid llevó ayer martes a cabo su último entrenamiento antes de viajar a tierras pamplonesas. Gran recibimiento a los hombres de Carlo Ancelotti, a pesar de que tradicionalmente el ambiente en El Sadar es hostil en torno al conjunto madridista.

20:20 A pesar de que el técnico osasunista Javi Gracia ha dejado patente en más de una ocasión que lo importante es la Liga por sobre todas las cosas, Osasuna no renuncia a sus posibilidades; no son pocas las que tendrá el equipo 'rojill' en su casa, con su afición. Aquí, los puntos fuertes, y también los débiles del conjunto navarro. Es la particular pizarra de Carlo Ancelotti.

20:18 Recordábamos también a lo largo del día de hoy el gran partido efectuado por el Real Madrid y especialmente por Cristiano Ronaldo de hace dos temporadas en El Sadar, cuando el Madrid de los récords estableció un contundente 1-5 a Osasuna.

20:15 Recordamos también algunos detalles del partido de ida, como el espectacular salto de Cristiano Ronaldo en la pugna por un balón aéreo; un salto que recordaba al mejor Santillana. Datos espectaculares los del crack portugués en su salto.

20:10 Un partido, dos equipos, dos maneras de entender el fútbol y dos visiones distintas de lo mismo. Por un lado, Osasuna, que afronta el duelo con la esperanza que le concede el 2-0 de la ida, un resultado complicado pero de factible reversión. Por otro, el Madrid, con su sempiterna obligación de ganar siempre. Todos los detalles previos al encuentro en las previas de Osasuna y Real Madrid.

20:00 Por su parte, Carlo Ancelotti instaba a la necesidad de marcar un gol pronto y no confiarse en la renta de un resultado que tampoco es excesivo. 'Carletto' sabe de las dificultades que supondrá el duelo en El Sadar y solicitó de sus jugadores la máxima concentración: "Todo el mundo sabe lo difícil que es jugar allí. Será un partido muy intenso, en el que el rival tratará de hacer todo lo posible para llevarse la eliminatoria. No tenemos que pensar que tenemos ventaja y hemos de tratar de marcar lo antes posible”.

19:55 Los dos entrenadores hablaron en el día de ayer para expresar cuál es su particular visión del encuentro y de la eliminatoria. Javi Gracia se mostraba concienciado de lo difícil de la gesta que necesitan pero también aseguraba que pondrán todo de su parte en remontar: "Siendo realistas sabemos que la eliminatoria está muy complicada, peor no vamos a regalar nada y vamos a explotar todas nuestras posibilidades. El rival sabe que tiene una renta y sabe de su potencial ofensivo. Tienen muchas posibilidades de pasar, pero nosotros también tenemos alguna, no sé cuántas, pero sí sé que las vamos a explotar haciendo bien las cosas”.



web de Osasuna

19:50 Algo más tardaba Osasuna en dar a conocer su lista de convocados. Lo hacía Javi Gracia tras el entrenamiento matinal de hoy. Cuatro bajas por lesión: Armenteros, Sisi, Nino y Manu Onwu. Se han quedado fuera de la convocatoria, por decisión técnica, Marc Bertrán, Lolo, Echaide y Lobato. Así pues, esta será la lista de los hombres que el técnico osasunista tendrá a su disposición:

Porteros: Asier Riesgo y Andrés Fernández

Defensas: Joan Oriol, Miguel Flaño, Satrústegui, Arribas, Oier, Loties y Damiá.

Centrocampistas: De las Cuevas, Puñal, Cejudo, Silva, Roberto Torres, Raoul Loé y José García

Delanteros: Acuña y Oriol Riera

19:45 Ausencias confirmadas en filas madridistas, que se suman a las ya conocidas de Sami Khedira y Raphäel Varane. Marcelo se quedará en la capital madrileña, tal y como indicaba el propio Ancelotti, levemente aquejado de una sobrecarga. Fabio Coentrao, con cuyo futuro se ha venido especulando mucho en las últimas horas, con el mercado de invierno todavía abierto, se ha recuperado de sus molestias y regresa a la convocatoria. Carlo Ancelotti daba a conocer la lista de convocados en la tarde del martes. Es esta:



Porteros: Casillas, Diego López y Jesús.

Defensas: Pepe, Ramos, Coentrão, Carvajal, Arbeloa y Nacho.

Centrocampistas: Xabi Alonso, Bale, Casemiro, Di María, Isco e Illarra.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Benzema, Jesé y Morata.

19: 40 Por su parte, el Real Madrid llega, de igual modo, en un momento positivo tras recortar puntos con la cabeza de la tabla. El ajustado triunfo por 0-1 cosechado en Cornellà-El Prat ante el RCD Espanyol hizo sumar a los 'merengues' en detrimento de FC Barcelona y Atlético, que empataron a cero en el duelo del Calderón. Ahora son sólo tres los puntos que separan al equipo de Carlo Ancelotti del líder y el colider.

19:35 Osasuna llegaba a esta eliminatoria de Copa teniendo muy claro que su prioridad pasa por la Liga, donde la situación no es muy halagüeña; pese a todo, los de Javi Gracia desarrollaron un buen partido en el Santiago Bernabéu, que les trae con vida a esta vuelta de octavos. Además, en el campeonato liguero, los osasunistas cosecharon un balsámico triunfo en casa del Betis que les aupaba dos posiciones en la tabla, ubicándoles en la décimo tercera plaza. Respiro para Osasuna y dosis de moral para afrontar esta vuelta.

19:30 Este será el primer encuentro que se dispute tras conocerse el ganador del Balón de Oro. Cristiano Ronaldo saltará al césped de El Sadar como flamante vencedor del anhelado galardón y a buen seguro querrá celebrarlo acuendiendo a su cita con el gol, ya que en la presente edición copera aún no se ha estrenado. Sí lo han hecho Asier Illarramendi (un gol), Benzema (1), Jesé (1), y Di María (1).

19:25 Cabe destacar, no obstante, que si bien El Sadar no es un estadio que se le ha dado históricament bien a los blancos, esta es una tendencia que se vive en Liga; en Copa del Rey, los duelos en Pamplona se saldan siempre con triunfo para el Real Madrid. Cabe recordar que de las tres eliminatorias en las que Madrid y Osasuna se han encontrado a lo largo de la historia, siempre se saldaron favorablemente a los blancos, que no han perdido nunca un partido, ni en casa ni fuera con el equipo rojillo en Copa.



Liga



Copa



Tablas: tercertiempo.es

19:20 A pesar de la ventaja con la que parte el conjunto madridista, El Sadar tendrá la última palabra, un campo que no se le da especialmente bien al Real Madrid. El último duelo allí disputado se saldaba con un empate a 2 en un partido de infausto recuerdo para los blancos. 2-0 se puso Osasuna por mediación de Oriol Riera, que anotaba en el 15 y el 39. Para remtar, Sergio Ramos veía la segunda amarilla en el minuto 43 de partido y los blancos se quedaban con 10 para tratar de acometer la remontada. La adversidad, no obstante, fue el bofetón que necesitaban los de Ancelotti, que por mediación de Isco recortaban distancias dos minutos después de quedarse en inferioridad numérica. El 2-2 definitivo lo establecería Pepe en el minuto 80. Ya sin tiempo para más, el Madrid arrancaba un punto de Pamplona.

19:15 Momento para recordar qué dio de sí el choque de ida en el coliseo madridista. Partido complicado y trabajado por parte de ambos equipos, aunque sólo el Real Madrid puso los goles. Estos fueron obra de Benzema (minuto 19) y Jesé Rodríguez (minuto 60). Importante también para los blancos no haber encajado ningún gol, aunque los dos tantos a favor hacen que lo osasunistas no descarten la gesta de la remontada en su feudo.

19:10 Muy buenas noches y bienvenidos a esta jornada de Copa del Rey, donde se dirimirán las eliminastorias de octavos de final. Entre ellas, la que enfrenta a Osasuna - Real Madrid. Los blancos parten con ventaja tras el triunfo cosechado en el Santiago Bernabéu por 2-0 pero quedan todavía 90 minutos en El Sadar; 90 minutos que les contaremos aquí. Empezamos ya con la previa.