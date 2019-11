Getafe - FC Barcelona: a sentenciar la eliminatoria

Getafe y FC Barcelona se enfrentan en la vuelta de los octavos de final de Copa del Rey. Los azulgranas tienen el juego a su favor tras el 4-0 de la semana pasada en el Camp Nou. Sin embargo, “los azulones” intentarán salir con actitud y lograr remontar o al menos ganar el encuentro.

En el partido de ida de la semana pasada, Leo y Cesc Fábregas daban la victoria a al cuadro azulgrana tras dos dobletes. Precisamente, el encuentro era el retorno del argentino tras su larga ausencia. Aunque solo jugó treinta minutos el 10 azulgrana tuvo tiempo de anotar dos tantos y colaborar en la victoria.

Aunque el encuentro parte de puntos de vistas distintos ambos equipos saldrán sobre el terreno de juego dispuesto a ganar. El Getafe llega al encuentro en su peor momento de la temporada. Los hombres de Luis García anotan cuatro derrotas ligueras que lo han situado en mitad de la tabla clasificatoria. De hecho, ganar el partido serviría para recuperar la moral y poder afrontar con optimismo su compromiso liguero del próximo domingo ante la Real Sociedad.

Por su parte, el FC Barcelona llegará con ansia de cumplir con el trámite y dar por terminada la eliminatoria. El resultado de la ida y el buen juego instaurado reforzará sus ganas de pasar a cuartos de final.

No obstante, lejos de dar el match por sentenciado el técnico azulgrana, Tata Martino, aseguraba en la rueda de prensa previa que no quiere relajaciones. “Después de enfrentarme al Getafe en tres ocasiones en poco tiempo he aprendido que es un equipo que puede sorprender y no nos podemos relajar”, explicaba. Además, el argentino añadía: “Muchas veces un partido se complica por creer que el resultado está cerrado. Por suerte, el equipo no ha dado nunca muestras de escudarse en un resultado previo. El objetivo es jugar como si la eliminatoria estuviese 0-0”, afirmaba el técnico azulgrana.

Posibles onces Getafe - Barcelona

Aunque Tata Martino no avanzó nada sobre el once que saldrá, no se espera que Leo Messi regrese a la titularidad en el Coliseo Alfonso Pérez. Después de estar en el banquillo los dos anteriores encuentros tras su reaparición y por precaución todo apunta que el diez azulgrana podría regresar al once inicial el domingo ante el Levante, su próximo compromiso Liguero. Neymar, quién aún no ha jugado como titular ni un partido desde que llegó de vacaciones, parece ser una de las opciones ante el Getafe.

Por su parte, Andrés Iniesta y Gerard Piqué, que esta semana se han entrenado al margen por problemas físicos, descansaran. En ese sentido, Sergi Roberto y Marc Bartra, podrían ser los jugadores elegidos en esta ocasión. Finalmente han quedado fuera por decisión técnica Busquets y Alba.

Los hombres de Luis García necesitarán personalidad y suerte sobre el terreno de juego. En ese sentido, Jordi Codina, el guardameta del Getafe, declaraba en rueda de prensa que era un partido difícil de solucionar aunque no imposible. "La remontada es difícil pero en el fútbol no hay nada imposible y pueden pasar muchas cosas. Lo que está claro es que vamos a ir a ganar el partido y a intentar remontar. Por ganas no va a ser", afirmaba el jugador.

A pesar de la aparente dificultad, el técnico del Getafe podría dar continuidad al equipo que jugó la pasada semana en el Camp Nou. Sin embargo, la lesión del lateral derecho Juan Valera cambiaría las opciones y podría dar paso a Álvaro Arroyo. Además, en el extremo izquierdo Diego Castro optaría al once al lesionarse Jaime Gavilán.