Resumen de la primera vuelta: el Málaga sobrevive al cambio de ciclo

Con la derrota frente al Levante en el Ciutat de Valencia, el Málaga cerraba la primera vuelta de la temporada. El balance de puntos es bastante bajo: 20 puntos en 19 jornadas. Aun así, el Málaga llega al ecuador de la temporada en decimocuarta posición y cuatro puntos sobre los puestos de descenso.

Aunque la posición en la tabla no es mala, lo que preocupa a la parroquia blanquiazul es el pobre juego exhibido por el conjunto de Bernd Schuster. La salvación virtual cada temporada está en torno a los 42 puntos, algo que sería insuficiente para el conjunto malagueño. No obstante, parece que sin llegar a esas cifras algunos equipos podrían salvarse.

Sin gol no hay paraíso

Uno de los puntos débiles en este inicio de temporada ha sido la delantera. Roque Santa Cruz no convence a Schuster, Juanmi ha tenido más minutos que otras temporadas y aun así no es del agrado del alemán. La solución podría ser el marroquí Mounir El Hamdaoui -debutó con un “hat-trick” frente al Rayo- pero parece que su comportamiento no es el adecuado. En lo que llevamos de temporada, el alemán ha probado en punta de ataque con Roque, Juanmi, El Hamdaoui y Samu, pero ninguno en dicha posición agrada a Schuster.

Si se realizase una encuesta por las calles de la capital de La Costa del Sol para preguntar a los malaguistas el once de gala de su equipo, seguramente la mayoría no sabría responder a la pregunta con exactitud. Y es que, desde que llegó al Málaga, Schuster no ha encontrado su once tipo Schuster ha utilizado un 4-1-4-1 pero sigue sin encontrar un once fijo y que le satisfaga. En la portería no hay dudas, Willy Caballero es el encargado de poner el candado a la meta malaguista y lo ha jugado todo. En defensa, Gámez y Antunes son titulares indiscutibles. Otro que no suele faltar es "El Mariscal" Weligton. Su acompañante es una incógnita. Angeleri empezó siendo titular, pero poco a poco Sergio Sánchez le ha ganado el puesto. El que menos minutos ha disputado en defensa ha sido el joven panameño Roberto Chen. En la medular, Tissone es titularísimo, Camacho y Darder van rotando, aunque parece que el canterano rojiblanco se ha ganado el puesto en las últimas jornadas. La media punta es para Portillo, bastante intermitente en su juego, y el dueño de la banda izquierda es el portugués Eliseu. Una de las sorpresas de este Málaga, Samu García, parece que ha encontrado su sitio en la banda derecha.

Abran paso a la cantera

Schuster empezó la temporada dando minutos a jugadores como Fabrice Olinga o Bartlomiej Pawlowski, poco a poco ambos han ido desapareciendo. Además, Bobley Anderson desde un principio no contó con la confianza del alemán, El Hamdaoui, pese a su prometedor inicio, no ha vuelto a jugar y Schuster le ha acusado públicamente de tener sobrepeso. El joven central panameño Roberto Chen fue titular en la goleada encajada ante el Celta en La Rosaleda (0-5), pero lo cierto es que apenas ha disputado minutos

El técnico alemán ha sido bastante criticado. Muchos aficionados le quieren fuera del club, pero Bernd Schuster también ha tenido buena vista en algunas decisiones. Si bien es cierto que se ha "olvidado" de algunos jugadores, ha premiado a otros con minutos y le ha dado paso a los canteranos Sergi Darder y Samu García. Schuster lleva contando con el mediocampista desde el principio de temporada; por el contrario, Samu se ha ido ganando al alemán con el paso de las semanas. La irrupción de los canteranos no es casualidad y desde el seno de la entidad de Martiricos se tienen muchas esperanzas puestas en ellos.

Sufrimiento en La Rosaleda

Al contrario de otras temporadas, donde los andaluces eran inexpugnables en su feudo, este año el Málaga no anda nada fino en La Rosaleda. Al Málaga se le escapó una victoria que tenía en el bolsillo frente al Athletic (1-2), Osasuna ganó sin problemas y Celta goleó en una tarde negra para el conjunto malaguista. Además, Atlético de Madrid (0-1) y Barça (0-1) se llevaron los tres puntos por la mínima.

Amenaza aérea

En jugadas elaboradas, el Málaga tiene serios problemas para poner en apuros a equipos rivales, pero sin duda, uno de los puntos fuertes de este equipo es el balón parado. Gracias a las jugadas de estrategia, los costasoleños han conseguido 7 puntos, los tres últimos en el Martínez Valero ante el Elche, con un cabezazo de Ignacio Camacho.

Los fichajes no cuajan

El club apostó por mezclar veteranía con juventud. Algunos de esos fichajes -al menos por el momento- no están rindiendo como se esperaba. Tissone es el único titular de los fichajes, Angeleri, aunque no es un fijo, también está teniendo minutos, todo lo contrario que El Hamdaoui, Pawlowski, Anderson y Chen. Otro que apenas ha tenido minutos ha sido Flavio Ferreira -lesionado-

Minutos disputados por cada jugador:

Willy Caballero: 1.710 minutos disputados (todos)

Jesús Gámez: 1.620 minutos disputados

Antunes: 1.607 minutos disputados

Tissone: 1.579 minutos disputados

Sergio Sánchez: 1.530 minutos disputados

Portillo: 1.217 minutos disputados

Sergi Darder: 1.144 minutos disputados

Eliseu: 1.032 minutos disputados

Angeleri: 988 minutos disputados

Roque Santa Cruz: 878 minutos disputados

Camacho: 791 minutos disputados

Duda: 674 minutos disputados

Pedro Morales: 582 minutos disputados

Fabrice Olinga: 515 minutos disputados

Samu García 505 minutos disputados

Juanmi: 478 minutos disputados

El Hamdaoui: 432 minutos disputados

Bobley Anderson: 247 minutos disputados

Roberto Chen: 180 minutos disputados

Pawlowski: 167 minutos disputados

Flávio Ferreira: 56 minutos disputados

Carlos Kameni y José Manuel Casado –lesionado de gravedad- no han disputado ningún minuto en esta primera vuelta.

Autor: Carlos Sánchez Villalba.

Imágenes: nuevaeradeportiva.com y La Opinión de Málaga.