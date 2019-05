26 años después, la Real Sociedad pasa a cuartos de final

El partido de los hombres de Jagoba Arrasate no pasará a los anales de la historia como el más bonito pero sí como el más efectivo. Esta vez, el submarino amarillo no fue el de Liga y los de Marcelino no pudieron con el brillante planteamiento realizado por el entrenador de la Real Sociedad con un trivote desconocido que funcionó de maravilla.

La Real Sociedad apenas concedió ocasiones, la solidaridad entre sus líneas, completamente diferente a la actitud que mostraron los jugadores en el partido de Liga, fue muy efectiva y jugadores no habituales en las alineaciones de Jagoba Arrasate se mostraron a un nivel espectacular. Cabe destacar el debut de Gaztañaga en Copa, quien cuajó un auténtico partidazo. No realizó acciones de gran brillantez ya que su cometido era mucho más oscuro pero con su gran colocación y rigor defensivo cortó las acometidas de los centrocampistas del Villarreal. La valentía de buscar el balón le valió ser uno de los hombres del partido.

El Villarreal dueño del balón

Las cosas no cambiaron mucho del encuentro jugado hace tan solo tres días en Liga. El Villarreal, jaleado por el numeroso público que se acercó a El Madrigal, se hizo dueño del balón. Pero esta vez, las cosas habían cambiado, la presión que los jugadores txuri-urdin realizaron en el centro del campo no dejaba triangular a los amarillos y Moi Gómez no se sentía tan cómodo a la hora de distribuir balones a sus compañeros. El Villarreal ensanchaba mucho el terreno de juego con sus puntas, Jonathan Pereira y Perbet, quien entró en el once en sustitución de Giovani por una inoportuna gastroenteritis, buscaban la velocidad y romper el rigor defensivo de los blanquiazules, pero ni por esas. Esta vez, la línea de cuatro planteada por Arrasate, Carlos Martínez, Ansotegi, Iñigo Martínez y José Ángel no falló y no tuvieron demasiados apuros para solventar las situaciones de agobio más que de peligro.

La Real con un Seferovic demasiado solitario en punta, intentaba nadar y guardar la ropa. Teniendo claro que el primer objetivo era no encajar un gol, intentó salir al contragolpe con el suizo como hombre de referencia arriba y con Xabi Prieto y Chory Castro entrando por las bandas. Y en una de esas acometidas, con un balón robado en tres cuartos de campo local por Chory Castro, se internó hasta la línea de cal desde donde centró al área defendida por Juan Carlos para que de primeras rematara Xabi Prieto. El lanzamiento del capitán lo detuvo el guardameta, pero el posterior rechace fue cazado por Javi Ros quien mandó el balón al fondo de las mallas.

La Real Sociedad había logrado lo más difícil, sin demasiadas acometidas, sin demasiados apuros en su área, se había adelantado en el marcador y, de paso, alejó todos los fantasmas que le sobrevolaban desde el pasado lunes.

Una segunda parte muy intensa

Tanto Arrasate como Marcelino recompusieron sus onces iniciales en el tiempo de descanso. El de Berriatua dejó en la caseta al autor del gol y, en su lugar, introdujo un hombre de refresco que le dio el relevo en la presión sobre la salida del balón, David Zurutuza. Por contra, Marcelino esperó hasta el minuto 59 y al ver que las ocasiones no llegaban, que el hombre más peligroso del Villarreal era el defensa Musacchio a balón parado, realizó casi los tres cambios a la vez. Corría el minuto 59 cuando entraron Aquino y Mario y el 65 cuando entró Uche, autor de dos de los cinco goles del pasado lunes.

Pero ni por esas, ni con estos cambios ni con un penalti que el colegiado se inventó tras piscinazo de Uche en el área de la Real Sociedad, el Villarreal consiguió el tan ansiado gol. El evidente error del colegiado fue enmendado por el propio jugador del Villarreal, el francés Perbet, quien marró el lanzamiento de penalti cuando Eñaut Zubikarai estaba totalmente batido.

Hubo incluso otra jugada polémica más, pero esta vez el colegiado acertó en su apreciación. Musacchio remató a las mallas un centro desde la derecha en una de las ocasiones que el Villarreal llegó al área txuri-urdin, pero el colegiado, a instancias de su asistente, anuló el gol por ayudarse con la mano.

Jagoba Arrasate realizó dos cambios más a falta de pocos minutos para la finalización del encuentro con el objetivo de matar el partido. Carlos Vela sustituyó a Seferovic en el 67 y Griezmann a Chory Castro en el 78. El de Berriatua, con el Villarreal volcado en el área de la Real, buscó el gol de la tranquilidad con la velocidad de sus dos jugadores estrella y casi lo consiguió en una jugada en la que el mexicano Vela tuvo un mano a mano con Juan Carlos. La vaselina de este fue detenida por el guardameta del Villarreal.

Y no hubo tiempo para mucho más. La Real Sociedad, con la lección bien aprendida defendió con intensidad los últimos minutos y mantuvo a buen recaudo el tesoro que en forma de gol había conseguido Javi Ros en la primera mitad. De esta forma, el equipo donostiarra logró el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey después de 26 años. Ahora espera el Racing de Santander, un conjunto que milita en la Segunda B.



