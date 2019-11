El Getafe B remonta para salir de la quema

Por primera vez en la temporada, el Getafe B jugaba su jornada liguera a las 16:00 del domingo. Acostumbrados a disputar los enfrentamientos a las 12:00, la coincidencia horaria con los “mayores” hizo que el filial jugase a primera hora de la tarde.

Ni mucho menos el partido desmereció en ritmo aunque el horario reclamase más un descanso tras el emocionante empate matutino del Getafe CF. Los jóvenes canteranos quisieron proseguir la gloria del domingo y deleitar al aficionado con una contienda digna de admirar, con el aliciente de ver a Ian González debutar como titular.

El Real Madrid C aterrizó en Getafe con el objetivo de puntuar, después de acumular cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. Pesó más el resultado de la ida (0-2 en Valdebebas) para el término final del encuentro.

El tanto de Melero no condiciona el partido

Pocos respiros dio el partido entre Getafe B y Real Madrid C. Nada más dar comienzo, Grande dejaría claras sus intenciones con una excepcional jugada que descolocó a la defensa rival. El ariete peleó un balón en el centro del campo para llegar con fuerza al área visitante, pero los zagueros merengues lograron cortar su acometida.

Alegría de inicio que se prolongó durante casi todo el encuentro. El Getafe B no dio tregua y llegó a disponer de dos saques de esquina seguidos que no dieron tranquilidad alguna al Madrid C. El juego, abriendo el campo por las bandas gracias a los laterales de largo recorrido José Ruiz y Forniés, descompuso el esquema de los de José Aurelio Gay.

El fútbol nunca lleva por bandera la justicia, y el destino cayó en caos para los azulones cuando, en el minuto 10 de partido, Melero introduciría en la meta de Oviedo (portero juvenil, titular hoy con el equipo) un balón llegado desde un saque de esquina.

El partido quiso desestructurarse y caer en favor de los blancos, pero la intensidad del centro del campo del Getafe B no dejó pie a ello. Ramón Arcas y Jorge Sáez conformaron una dupla perfecta, donde el primero se encargaba de recuperar y cortar balones con valentía, mientras que Sáez hacía las labores de creador para deslumbrar con el balón en los pies. El equilibrio de ambos añadió seguridad a una delantera que lo aprovechó a la perfección.

El joven Ian González debutaba con el Getafe B tras su paso por el Atlético de Madrid B. El delantero vivió su primer partido con el filial azulón como titular, ocasión que aprovechó para dejar muestras de su calidad. El espigado futbolista se posicionó por detrás de Grande, llevando a cabo un despliegue físico para que el ariete obtuviese mejores espacios con los que buscar el desmarque.

Ian González debutó jugando como titular

Sería Grande, pasados diez minutos del tanto visitante, quien pondría la igualada en el marcador. El delantero recibió un balón en el corazón del área para rematar con ímpetu entre el bosque de piernas visitantes. El gol llegó justo en el momento idóneo para ver al Getafe B más activo y móvil.

El Real Madrid C no supo recomponerse ni aprovechar la ventaja inicial. Tan solo Bruno y Ángel aprovecharon la verticalidad para intentar intimidar la meta defendida por Oviedo. Las acometidas merengues no obtuvieron resultados ante una zaga azulona perfectamente cohesionada y firme, donde los balones eran cortados constantemente por Vigaray o Manu Torres.

Las ocasiones de relevancia en los últimos minutos de la primera mitad llegaban con continuidad por bando getafense. Grande se proclamó como delantero incansable, rematando todos los balones que le llegaban tanto desde la banda a centro de Ruiz o Forniés, como de los medidos pases de Jorge Sáez.

Ivi culmina una remontada necesaria

La presión ofensiva fue santo y seña del filial en la tarde del domingo. El Real Madrid C no aguantaba con la posesión, pese a que Medrán se mostrase seguro y fiable con el pase en corto. Tras la salida de vestuarios, el Getafe B mantuvo la intensidad y el juego mordiente en banda.

A escasos diez minutos del inicio de la segunda parte, Ivi marcaría un gol de gran calidad para lograr la remontada. El exjuvenil se introdujo en la banda diestra con fiereza para introducirse en el área visitante. Con calidad acomodó la pierna para fusilar a Alfonso con un excelente tiro cruzado dirigido con precisión a la escuadra.

Justo resultado el que vivía el Getafe B, recibiendo la recompensa de un trabajado partido en facetas físicas. Jorge Sáez continuó su gran partido, desplegando el fútbol en tareas más defensivas.

El Real Madrid C quiso crecer con el paso de los minutos, y el extremo Ángel dispuso de varias ocasiones que bien hicieron temblar a la grada local. El jugador del Madrid C tiró de calidad para recorrer la banda y driblar dentro del área buscando el tiro. De estas numerosas jugadas llegaron peligrosos córner que impusieron sobre el césped el nerviosismo común. Pero no solo la defensa se luciría hoy, el juvenil Iván Oviedo, titular hoy sentando en el banquillo a Ángel Galván, se mostró seguro y firme anticipándose a las jugadas y con solvencia en las salidas de portería. Dispuso de dos grandes paradas que lograron mantener la ventaja en el resultado final.

Iván Oviedo en una de las paradas del partido. Foto: Bea Cobos | VAVEL.

Gracias a esta victoria, el Getafe B logra ascender en la tabla y colocarse en la 15ª posición, dejando atrás los temidos puestos de descenso. Más allá de la clasificación, los azulones demostraron estar más compenetrados, pese a las numerosas bajas con las que contaban hoy (Álex Felip, Dani Hernández u Oliver). La próxima jornada, los de Molina se enfrentarán al Barakaldo como visitante, partido de alto riesgo frente al tercer clasificado.

Puntuaciones VAVEL 2B