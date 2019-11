La pizarra de Ancelotti: análisis táctico RCD Espanyol

Los cuartos de final vuelve a enfrentar por segunda vez, en Cornellà, a estos dos equipos en este mes de enero. Hay matices distintos en el conjunto de Aguirre respecto a lo que se pudo ver en Liga, como la vuelta de Sergio García. A priori, Ancelotti modificará alguna pieza para intentar solventar las trabas que el mexicano pondrá una vez aprendidos los errores de hace unas jornadas. Espanyol y Real Madrid abren los cuartos de Copa en medio de una jugada de ajedrez.

Fragilidad defensiva

Los de Aguirre tratan de reponerse defensivamente. De ser expeditivos, de cerrar espacios y de minimizar las ocasiones del rival. Su fragilidad defensiva queda manifiesta con los cambios en la pareja de centrales que Aguirre dispone. Además de los dos titulares, Aguirre ha dispuesto a Sidnei o Raúl Rodríguez. En las últimas semanas se han confirmado como fijos Colotto y Moreno, sin embargo en Copa el mexicano ha realizado modificaciones que debilitan la zaga perica.

Las dudas se retroalimentan y es buena ocasión para los delanteros blancos. En primera jornada del año, en Pamplona, como se observa en la imagen, falla Colotto al dejar recibir a Oriol Riera y en un compendio de errores, Cejudo recibe un regalo de Javi López para anotar el único gol del encuentro.

Sin mostrar seguridad, actualmente los defensas del equipo son Héctor Moreno y Colotto en el centro, escoltados por Javi López y Fuentes. La pasividad se entiende por desidia que lleva a los delanteros a afrontar ocasiones francas totalmente inesperadas. De este modo, ante la Real Sociedad en Cornellà, Javi López también falló en la salida de balón y acabó en gol de Griezzman.

A balón parado el equipo no se muestra firme y buena prueba de ello fue el gol de Pepe en el partido de Liga. El 0-1 liguero no hizo justicia a lo que se vio, solo un Cristiano más desacertado de lo normal evitó una renta mayor para los madridistas. El portugués tuvo muchas oportunidades aprovechando su superioridad.

Dudas en la medular

Si hace dos semanas el que no podía ser de la partida era Víctor Sánchez, por 5 amarillas, en Copa Javier Aguirre seguirá sin poder contar con su escudero David López por lesión. Con estos dos jugadores el Espanyol dio un salto de calidad en esta temporada, mostrándose potentes y con recorrido. Sin David López, Modric y Xabi dominaron el choque con facilidad.

La seguridad que imprimen los mediocentros estabiliza al equipo como se vio tres jornadas atrás. El Valladolid visitaba Cornellà pero el gran partido de ambos frenó en seco sus aspiraciones, completando el encuentro Víctor con un gol. Ante sus ausencias, Aguirre sufre un verdadero quebradero de cabeza.

La jornada anterior a la visita blanca fue Abraham el que ocupó el puesto de Víctor Sánchez pero acabó siendo sustituido en pos de la remontada que no acabó llegando. Está por ver quién suplirá a David López ya que no terminó de convencer el ex del Alcorcón, aunque sí mejoró sus prestaciones en Liga ante el Celta. De no jugar el barcelonés, Raúl Rodríguez (titular en el duelo ante el Madrid) o Álex Fernández se postulan para ocupar una posición muy sensible.

Los dos mediocentros no tienen sustitutos de garantías en estos momentos en la plantilla y sus ausencias son notables para el equipo. El Real Madrid deberá aprovechar la baja de David López para controlar el juego. De la mano de Modric e Isco, el Espanyol puede tener complicaciones para frenar las combinaciones merengues, sufriendo por su falta de contundencia defensiva ante la peligrosidad en ataque del Madrid. En Liga, Luka Modric dominó el juego y se espera que Ancelotti trate de buscar otra vez llevar el mando para no sufrir en Cornellà.

Víctor Sánchez en Cornellà ante el Athletic Club (Mundo Deportivo)

John Córdoba, la aparición

El delantero cafetero tardó en acomodarse en el once de Javier Aguirre, sin embargo acabó por hacerse un hueco moviéndose por delante de Sergio García. El rendimiento del colombiano le ha granjeado el cariño de la grada que aún ve en él mayor capacidad de crecimiento.

Con el capitán a su vera, John Córdoba tendrá más comododidades para recibir balones claros respecto al partido de Liga ante el Madrid. Sergio García, que prefiere actuar de segunda punta, está rindiendo a buen nivel por detrás del futbolista procedente de la liga mexicana. Buena prueba de ello fue su gran gol en la recta final frente al Celta que dio los 3 puntos a los espanyolistas.

Córdoba, sin embargo, no rindió a buen nivel frente al conjunto vigués por lo que no es descartable que Aguirre sitúe más adelantado a Sergio García (o Stuani) y Álex Fernández actúe de mediapunta. Asimismo, Pizzi o Torje pueden ser los que ocupen un puesto en la línea de 3 que antecederá a Córdoba. En una banda, Simao y en la otra Stuani parecen claros aspirantes a ser titulares, sin embargo la temporada está siendo algo irregular, ya que Aguirre no da con la tecla de los jugadores más desequilibrantes por banda.

1-4-2-3-1 como dibujo

Javier Aguirre ha ido mutando en sus esquemas aunque con pequeños matices. La base se sustenta sobre 4 defensas, con laterales eminentemente ofensivos y dos mediocentros todoterrenos. Las apariciones de Víctor Sánchez en esta temporada se hacen más visibles y su presencia ofensiva depende de si le acompaña Abraham o Raúl, este último más defensivo.

Las bandas, para el mexicano, son innegociables. El único cambio que puede introducir respecto al dibujo táctico habitual podría ser la entrada de un mediapunta más específico ya que Sergio García suele ocupar posiciones más adelantadas.

Con la posibilidad de ver a Álex Fernández jugar contra su exequipo una vez más, el Espanyol ganaría en consistencia en la medular y llegada. No es descartable acabar viendo un dibujo más parecido al 1-4-3-3 con Álex y Abraham de volantes por delante de Víctor. En punta, las bandas serían para Stuani y Simao (Pizzi o Torje), con Sergio García en punta. En caso de que decida no alterar el dibujo, el 11 titular suele apuntar a Córdoba, pero si Aguirre quiere controlar más el choque podría alinear a Víctor Sánchez y Raúl, con una línea de tres para Sergio García, Simao y Álex, con Stuani en punta.