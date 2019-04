Los leones arrollan y hunden al Pucela

El partido comenzó con los dos equipos tratando de mostrar sus cartas y dejar claras sus intenciones desde el pitido inicial del colegiado, acercándose en primera instancia el Pucela a las inmediaciones de Gorka Iraizoz por medio de un centro de Patrick Ebert desde el costado diestro al que no pudo llegar Víctor Pérez. Acto seguido, fueron los locales los que pretendieron contrarrestar a sus oponentes a través de una buena jugada de Ander Herrera, permitiéndose incluso hacer un precioso gesto técnico, habilitando con ello en la frontal a Balenziaga. Aunque el lateral zurdo de los vascos no pudo realizar un disparo certero, algo que no era fácil puesto que lo intentó al primer toque y sin controlar el esférico.

A partir de esta acción, los hombres de Ernesto Valverde empezaron a controlar el tempo del choque y dispusieron de una excelente oportunidad después de una incursión en el área de Aduriz, quien se zafó de la presión de su marcador para llevar a cabo un preciso envío hacia Ander. Aun así, el potente chut del centrocampista del Athletic fue despejado a la perfección por Diego Mariño merced a sus extraordinarios reflejos. En el saque de esquina que vino provocado por la intervención del joven guardameta vigués, Carlos Peña alejó el peligro aéreo con contundencia pero fue Ibai el que ejecutó un fuerte lanzamiento al aprovechar el rechace del salmantino que se marchó rozando el travesaño.

El duelo se calmó por momentos con motivo de la buena disposición defensiva de todos los integrantes del plantel albivioleta, si bien es cierto que los bilbaínos demostraban un magnífico control de la pelota y entrañaban una seria amenaza cada vez que se aproximaban a los dominios de Mariño. No obstante, los castellanos aprovecharon un contragolpe que en principio no parecía que iba a acabar en buen puerto gracias a la pausa y la calma de Javi Guerra, quien aguantó el balón de forma sensacional para abrir al flanco derecho donde aguardaba Ebert. El extremo alemán disparó a portería sin dudarlo, un golpeo que no fue nada certero y que Guerra no pudo beneficiarse del rechace, siendo Óscar finalmente el encargado de controlar el cuero y de batir con un disparo raso y cruzado a Iraizoz, colocando así el 0-1 en el luminoso del nuevo San Mamés. A pesar de ello, el tanto no debería haber subido al marcador porque el '10' del Real Valladolid se encontraba en posición antirreglamentaria en el instante en el que el máximo artillero de los suyos bajó la pelota en el punto de penalti.

Los pucelanos despiertan a las fieras

Los vizcaínos no se vinieron abajo en ningún momento, manteniéndose fieles a su estilo y notando el apoyo y la confianza de su hinchada desde cualquier parte de las gradas de su feudo. Y a punto estuvieron de igualar la contienda a los pocos minutos de la diana transformada por Óscar, disponiendo Aduriz de una doble oportunidad que pudo solventar Mariño con alguna que otra complicación para atajar el esférico. El Athletic empezaba a morder de verdad, consciente sobre todo de la posibilidad que tenía de auparse en la cuarta posición de la tabla después del pinchazo de la Real Sociedad en el día de ayer en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe. Esta vez fue Ander Herrera, el mejor de los suyos con diferencia en el primer cuarto del encuentro, el que probó suerte con un lanzamiento lejano que blocó el cancerbero rival en dos tiempos.

Sin embargo, los pucelanos quisieron aportar un toque de tranquilidad a la confrontación con la finalidad de apaciguar las numerosas embestidas de su adversario. En una bonita triangulación colectiva en la que fueron capaces de salir con el balón controlado desde la línea defensiva, los visitantes se adentraron en el campo de los bilbaínos con cierto criterio y fue Víctor Pérez quien se ocupó de finalizar la jugada con un chut realmente lejano que fue a parar mansamente a las manos de Gorka Iraizoz. Sin apenas un respiro para tomar aliento y reflexionar al respecto, los vascos se perfilaron nuevamente por el costado derecho, aprovechando las carencias defensivas en el día de hoy de Zakarya Bergdich, de cara a efectuar un pase en largo que tocó un defensor blanquivioleta y que a punto estuvo de introducirse en el fondo de las mallas de su propia portería.

Los pucelanos quisieron tranquilizar la confrontación para apaciguar las embestidas de su adversario

Después de una dura acción de Marc Valiente sobre Aduriz que le costó la cartulina amarilla al futbolista catalán, el bando local se internó en esta comparecencia por la banda izquierda, un lugar perfectamente ocupado por Mikel Balenziaga, el responsable de realizar un centro teledirigido a la cabeza del '20' rojiblanco. Pese a ello, el testarazo del ariete guipuzcoano fue demasiado blandito y Mariño no tuvo ningún problema para agarrarlo con gran seguridad. A continuación, fueron los pucelanos los que cercaron el área de los de Valverde gracias a un envío de Bergdich que buscó por arriba a Javi Guerra, pero el delantero malagueño estaba en fuera de juego justo cuando el franco-marroquí le mandó el esférico.

Tras la reanudación, Juan Ignacio Martínez se dio cuenta del asedio que estaba sufriendo por el lateral de Bergdich y decidió colocar a Ebert en el flanco zurdo para que cooperara en tareas defensivas junto con su compañero. El Athletic salió dispuesto a lograr el empate lo antes posible y cerca estuvo de obtener su premio mediante una jugada colectiva entre Ander y Susaeta, llegando el cuero al centro del área albivioleta donde esperaba Ibai Gómez, quien no lo dudó ni un segundo y la golpeó de primeras con un lanzamiento fuerte, raso y bien colocado. La afición bilbaína estaba cantando el gol cuando Diego Mariño demostró una gran agilidad para repeler la pelota estirando el brazo de manera espléndida, permitiendo de esta forma que los pucelanos mantuvieran la mínima ventaja en el electrónico.

Mariño desespera a los rojiblancos

El cuadro rojiblanco siguió desarrollando una incesante presión arriba con la finalidad de sacar un rendimiento muy positivo en la salida del cuero de su oponente, aprovechando uno de esos errores para elaborar una excelente acción que llevaron a cabo entre Iraola y Aduriz. El delantero vasco habilitó al lateral derecho de los suyos con un certero taconazo, aunque Mariño pudo despejar el esférico después de un disparo un tanto flojo de su contrincante. Aun así, la jugada siguió su curso y fue Ander Herrera el que lo intentó entrando desde el costado izquierdo, pero su golpeo fue directo a la guarida del inconmensurable portero de los vallisoletanos. Los bilbaínos estaban embotellando a su rival en el área, siendo nuevamente el '21' del conjunto vasco el que se plantó cara a cara con el arquero gallego, quien pudo sacar un pie salvador que evitó la igualada de su contrincante y provocó la desesperación en la parroquia del Estadio de San Mamés.

No obstante, el Athletic lo siguió intentando por todos los medios con la intención de levantar un choque que se le estaba empezando a poner realmente complicado. El técnico albivioleta tomó la decisión de dar entrada a Larsson en detrimento de Víctor Pérez, pretendiendo con dicha sustitución que el sueco apoyara por el costado derecho a Rukavina de la misma manera que estaba haciendo Ebert por el flanco opuesto con Zakarya Bergdich. Este cambio no consiguió frenar los ataques ni el empeño de los rojiblancos en cercar las inmediaciones de Mariño, siendo esta vez Aduriz el que realizó un poderoso chut lejano que repelió el '13' de los castellanos a la banda zurda, una zona del terreno de juego en la que se encontraba Ibai para controlar el cuero y superar con suma tranquilidad a un cancerbero que hasta ahora había sido insuperable. El marcador reflejaba a falta de media hora un empate a uno, algo que iba a espolear en demasía a los vascos y minaría un poco la moral del Real Valladolid.

Los pupilos de Ernesto Valverde trataron de bajar una marcha con el objetivo de recuperar algunas de las fuerzas gastadas a lo largo de todo el encuentro debido a su increíble esfuerzo, una cuestión de la que tratarían de sacar partido los pucelanos para mantener las tablas en el electrónico o incluso tomar ventaja una vez más en la contienda. De hecho, Óscar González probó suerte con un disparo lejano al comprobar que Gorka se encontraba un pelín adelantado, aunque el guardameta vasco respondió a las mil maravillas a la picardía del goleador esta noche de los castellanos. Pero el Athletic no deseaba que su oponente se le subiese a las barbas, por lo que realizó otra combinación colectiva de mucha calidad que acabó con una asistencia de Aduriz con un pase de cabeza del que se benefició De Marcos para fusilar a Diego Mariño en el área pequeña y situar el 2-1 en el luminoso.

Aluvión bilbaíno en el último cuarto de hora

Ibai se internó en el área merced a una pantalla de Óscar de Marcos digna de un pívot de baloncesto

La afición vizcaína estallaba de júbilo porque su equipo se encontraba en ese instante en posiciones de Liga de Campeones, cerrando la parte alta de la tabla del campeonato doméstico por detrás de los tres colosos de la Liga BBVA. Y su alegría sería todavía mayor tras un saque en largo de Iraizoz, el cual fue controlado a la perfección por Aduriz para habilitar posteriormente a Ibai, quien se internó en el área merced a una pantalla de Óscar de Marcos digna de un pívot de baloncesto y que le permitió superar otra vez a Mariño a través de un golpeo raso al palo largo. Esto suponía el doblete del '11' rojiblanco, además de asegurar prácticamente los tres puntos para el zurrón de los suyos. Aunque la confirmación definitiva llegaría a falta de cinco minutos para la conclusión del duelo, cuando De Marcos se perfilara por el flanco derecho al zafarse de la marca de su rival, enviando el cuero al área con gran maestría para que fuese Ander el encargado de llevar a cabo un preciso cabezazo y ponerle la puntilla a los pucelanos.

Pero los castellanos, con su orgullo totalmente herido, se volcaron arriba para maquillar el resultado y así fue como Valdet Rama, después de efectuar una acción individual que daría la vuelta al mundo si se tratara de otros jugadores bastante más mediáticos que el albano-kosovar, se regateó a todos los defensores que le salieron a su paso y perforó la red de la portería defendida por Gorka con un zapatazo ante el que nada pudo hacer el meta de los locales. Y ya no habría tiempo para más, el trencilla decretó el final de la disputa y confirmaba la victoria por cuatro tantos a dos a favor de los intereses de la escuadra bilbaína, consiguiendo con ello escalar hasta el cuarto lugar de la clasificación al superar al Villarreal. Por su parte, el Pucela permanece en la antepenúltima posición con dieciséis puntos, empatado con el Rayo Vallecano y estando a un partido de la salvación, junto con el problema de que son ya cuatro salidas consecutivas en la competición de la regularidad en las que los hombres de Juan Ignacio reciben un póker de goles en contra.

Los goles del partido Athletic - Real Valladolid en vídeo

Óscar, 0-1, minuto 15

Ibai, 1-1, minuto 64

De Marcos, 2-1, minuto 75

Ibai, 3-1, minuto 81

Ander, 4-1, minuto 86

Valdet Rama, 4-2, minuto 90

Así lo vivimos en VAVEL.

Fotos: Ricardo Larreina | UGS Visión