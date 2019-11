Partidos históricos: Real Betis 1-0 Celta Liga 06/07

La escuadra de las trece barras visitará el viernes al Celta en Balaídos para disputar su enésima ‘final’ de la temporada en busca de una permanencia que ahora tiene a ocho puntos de distancia. Un encuentro que afronta con ánimos renovados tras la llegada al banquillo de Gabriel Humberto Calderón y, además, con el recuerdo fresco de que la campaña pasada su desplazamiento a tierras viguesas se saldó con un triunfo por 0-1.

Curiosamente, esta circunstancia no es para nada nueva en Heliópolis, donde hace siete años se vivió algo muy parecido. No en vano, en los albores de 2007, Luis Fernández sustituyó en el banquillo a Javier Irureta, teniendo como rival precisamente al cuadro gallego. Frente a él, no cabía otra que ganar para mantener las opciones de salvación, algo que se logró en la tarde del 7 de enero, gracias a un gol de Sobis que provocó el delirio en el Villamarín.

Como ahora, aquel equipo no pensaba pasar apuros

Aunque el guión que estaba preparado para aquel curso, como también ocurría en principio con el actual, no preveía que el equipo estuviese cerca del descenso, sino de la zona templada de la tabla. Cierto es que durante el verano hubo muchísimos movimientos importantes. Por ejemplo, Joaquín y Oliveira, dos pesos pesados del vestuario, forzaron su salida, no sin polémica de por medio, rumbo a Valencia y Milan, respectivamente. Igualmente, Varela se marchó al Mallorca, Denilson ‘emigró’ al Girondins, Luis Fernández partió rumbo al Racing, Castellini regresó a Italia, Tardelli puso fin a su cesión, Cañas buscó su retiro en el Alcalá, Juanlu probó fortuna en Osasuna e Israel, tras ser rechazado por las canteras de Chelsea y Real Madrid, inició una aventura en el Mérida.

En la misma línea, se produjeron también variaciones en el área técnica, donde Serra Ferrer dejó su puesto en manos de Javier Irureta. Así, el vasco llevó las riendas de un vestuario al que llegaron numerosas caras nuevas. De hecho, arribaron a Heliópolis Romero, Fernando Vega, Maldonado, Vogel, Wagner, Damiá (ni siquiera debutó en aquella temporada debido a una grave lesión de cadera), Sobis y Odonkor. Con estos mímbres, y después del varapalo que supuso una 05/06 en la que se empezó en Champions y se acabó peleando por no bajar, la idea era, al menos, no pasar apuros.

Con Irureta en el banquillo, el Betis nunca funcionó

No obstante, los resultados se encargarían de dictaminar justo lo contrario. Se arrancó cayendo por 2-1 ante el Valencia, aunque un 3-0 al Athletic en la segunda jornada pareció reconducir todo. Sin embargo, las cosas se torcerían de nuevo justo después, con una racha de siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria (seis derrotas y un empate). Afortunadamente, se reaccionó con un 2-1 al Levante que, pese a todo, no tuvo continuidad. Otras tres igualadas y una derrota dejaron al entrenador en la cuerda floja, hasta el punto de que ni siquiera el hecho de imponerse a domicilio al Nástic (0-1) pudo salvarle de la destitución.

Esta llegó durante el parón navideño y como sustituto la entidad de las trece barras firmó al francés Luis Fernández. Una operación que reactivó el ánimo en la grada en incluso en el equipo, que necesitaba cuanto antes un revulsivo que le permitiera obtener los puntos necesarios para salir de los ‘bajos fondos’ de la tabla. La primera oportunidad para ello llegaría en casa y contra un rival directo, un Celta que tampoco tenía demasiado margen de error.

Los celestes miraban el descenso de reojo

Porque los celestes, con Fernando Vázquez al frente, estaban situados en la zona media, pero mirando siempre de reojo a un descenso del que no le separaba mucha distancia. Se trataba de un proyecto bastante renovado, al que se habían sumado Tamas, Nené, Pablo García, Bamogo, Guayre, George Lucas, Areias, Nacho Franco y una importante hornada de canteranos compuesta por nombres como los de Sergio, Aspas, Jonathan Vila, Abalo, Roberto Lago, Martino y Richy. En cuanto a las bajas, habían cambiado de aires Sergio Fernández, Silva, José Enrique, Javi Guerrero, De Souza, Juan Sánchez, Giovanella, José Ignacio, Isaac y Marcos Bermúdez.

Así las cosas, en la tarde del domingo 7 de enero, el Villamarín fue el escenario de un choque con una importancia capital para el Betis, que saltó al campo con un once formado por Contreras, Miguel Ángel, Rivas, Juanito, Fernando Vega, Arzu, Assunçao, Capi, Fernando, Edu y Sobis. Por su parte, los gallegos alinearon a Pinto, Ángel, Lequi, Tamas, Placente, Jorge Larena, Pablo García, Nené, Gustavo López, Canobbio y Baiano. Completando el panorama, Pérez Lima fue el encargado de impartir justicia sobre el césped.

El control del juego siempre fue verdiblanco

Y desde el principio se vio que los verdiblancos no eran los mismos. Primero, por evidentes cambios en el equipo, donde destacó la presencia de Miguel Ángel como lateral diestro. Después, porque mostró una actitud y una intensidad que había brillado por su ausencia hasta ese momento, algo que, unido a las bajas viguesas en la medular (no estaban ni Iriney ni Borja Oubiña) provocó que el control del juego cayese del lado local en todo momento.

Pese a todo, faltaba coordinación entre todas las líneas y, sobre todo, puntería. De hecho, la mejor ocasión de todo el primer tiempo vino a balón parado. En el minuto 36, Marcos Assunçao lanzó magistralmente una falta al borde del área, pero el balón acabó siendo repelido por el travesaño. Era solo un aviso de que el brasileño, que apenas había contado para el anterior técnico, estaba de vuelta y dispuesto a asumir cuantos galones se le ofreciesen.

El gol del triunfo llegó en el segundo acto

No en vano, se convirtió en el motor heliopolitano, guardando siempre las espaldas y surtiendo de balones a un Capi al que solo le hacía falta tener acierto en el último pase. Mientras, el Celta vivía en un ‘quiero y no puedo’, buscando espacios para hacer daño que no encontraba, ya que por momentos el conjunto vigués parecía estar partido por la mitad. Sea como fuere, y no sin problemas, el marcador no se movería antes del descanso.

Sí lo haría, en cambio, tras él. Con la misma decoración, en el 59’, Assunçao probó a Pinto con un durísimo disparo desde la frontal. El meta gaditano repelió como pudo la pelota, que llegó a los pies de un Sobis que no perdonó. 1-0 y la reacción ya no solo se notaba en el juego, sino también en el casillero de victorias. Aunque quedaba todavía por delante un mundo hasta el final del encuentro.

De eso era consciente a la perfección el Celta, que buscaba sin acierto a un Baiano al que controlaba a placer la zaga verdiblanca. Igualmente, la expulsión de Pablo García en el 67’ por doble amarilla puso todo aún más cuesta arriba para los celestes, que prácticamente desaparecieron a partir de ahí. También lo hizo el propio fútbol, puesto que el encuentro entró en una dinámica de continuas interrupciones por faltas y tarjetas que impidió nuevos cambios en el luminoso.

Los heliopolitanos iniciaron una reacción que se diluyó poco después

Sea como fuere, el pitido final trajo consigo un 1-0 que provocó el éxtasis en una grada del Villamarín que necesitaba triunfos para volver a creer en los suyos. Curiosamente, esta reacción sería efímera, ya que a la semana siguiente llegaría un 5-1 en casa de Osasuna que volvería a complicarlo todo. En cualquier caso, la escuadra de las trece barras, que se reforzaría con Illic, Caffa y Pancrate en el mercado invernal, aguantaría el tipo a base de continuos empates y alguna que otra victoria (frente a Valencia, Athletic y Deportivo) que la mantendrían a salvo e, incluso, haciendo camino en Copa, donde se eliminó al Real Madrid.

Sin embargo, el adiós en el Torneo del KO llegaría frente al Sevilla y en aquella eliminatoria marcada por el botellazo a Juande. Precisamente después de la resolución final de aquel cruce, a puerta cerrada y en Getafe, los verdiblancos cayeron en picado, acumulando doce jornadas sin ganar (siete igualadas y cinco derrotas) que, tras un sonrojante 0-5 contra Osasuna en Heliópolis, se saldaron con la destitución de Luis Fernández.

Como alternativa se apostó por Paco Chaparro, que dirigió al Betis en la ‘finalísima’ de la última fecha en El Sardinero. Allí, justo cuando los verdiblancos eran matemáticamente de Segunda, apareció Edu para lograr la salvación con dos tantos que, de paso, condenaron al Celta al ‘infierno’. Un agónico desenlace que, a buen seguro, firmaría ahora mismo un Calderón que, como Luis Fernández, debutará frente a los vigueses con la imperiosa necesidad de ganar para empezar a remontar el vuelo. El precedente existe y está ahí. Solo resta repetirlo y, a ser posible, mejorarlo un poco.

