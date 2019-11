Levante UD - FC Barcelona: la hora de la revancha

Al igual que ocurriera en la eliminataria de octavos de final, al Barça le toca enfrentarse dos veces a un mismo equipo con pocos días de diferencia. Si ya le tocó enfrentarse en Liga y Copa al Getafe en la misma semana, en esta ocasión es el Levante el que tendrá que verse las caras con los azulgrana por segunda vez en tan sólo cuatro días. Pero la sensación con la que Martino y los suyos enfrentaron el encuentro en Madrid es muy diferente a la que tienen hoy, después de haber encajado un resultado que no estaba en las previsiones de los azulgrana.

Así, tras el empate conseguido el pasado domingo en Liga, el Barça vuelve al Ciutat de Valencia con el objetivo de tomarse la revancha. El reciente empate ante el Levante metió al Real Madrid de lleno como un rival más en la lucha por la Liga, pero un mal resultado en el partido de hoy podría tener consecuencias mucho peores. El Barça no puede permitirse tener problemas para seguir en ninguna de las competiciones, por lo que el Tata Martino llega a Valencia con un equipo lleno de cambios con los que pretende recuperar las buenas sensaciones.

Algunos de esos cambios serán forzados, ya que Piqué y Montoya se han quedado fuera de la convocatoria por no encontrarse en su mejor momento físico. A esas bajas se les une la de Andrés Iniesta, al que Martino había pensado recuperar para hoy pero que finalmente no ha llegado por no encontrarse completamente recuperado de su lesión. Con los problemas que ha tenido el equipo con las lesiones de Messi y Neymar no están las cosas para tomar riesgos. La ausencia de estos jugadores llevará al Tata a tener más de ocho cambios en el once inicial.

Vuelven Alexis y Puyol

La idea del Tata Martino era recuperar a Iniesta hoy para poder dar descanso a Cesc y Xavi. El primero lleva demasiados partidos sin descansar, y con Xavi hay que ser prudentes para evitar nuevas lesiones. Pero la ausencia del manchego hará que probablemente alguno de los dos acabe formando parte del once inicial. Otra opción sería adelantar a Song y dejar su sitio a Busquets, pero el técnico argentino también querría dar descanso a Sergio, por lo que esta última posibilidad parece un poco menos probable.

Pero no todo son malas noticias para el entrenador azulgrana a la hora de elaborar su nuevo once. Alves, que fue baja en Liga por sanción, volverá al terreno de juego en el Ciutat de Valencia. Junto con Adriano, será casi con total seguridad uno de los extremos que el Tata alinee en el encuentro de Copa del Rey. Y Puyol parece encontrarse ya en plena forma física, por lo que es bastante probable que podamos verle en el once inicial ante el Levante, formando pareja de centrales con Bartra. La delantera estará casi con seguridad en manos de Messi y Tello, con Pedro y Alexis jugándose la tercera plaza.

Pero si en el once inicial se van a suceder los cambios, no parece que vaya a ocurrir lo mismo con la estrategia del Tata. Aunque el único gol en el partido de Liga se consiguiera a balón parado, el Barça va a seguir jugando a su manera: tocando balón e insistiendo. Una estrategia que no terminó de funcionar el pasado domingo, pero que en anteriores encuentros ante el Levante sí ha dado muy buenos resultados (sólo hay que recordar el 7-0 conseguido en el partido de ida).

Messi, mejor en Copa desde su regreso

Para evitar la falta de gol que llevó al Barça a dejarse dos puntos ante el Levante el pasado domingo, los azulgrana vuelven a confiar en el de siempre. Leo Messi, desde su regreso tras su lesión, ha demostrado tener mejor suerte en Copa del Rey que en Liga. Mientras en los dos partidos que ha disputado del torneo de K.O. ha conseguido nada menos que cuatro dianas, desde que se recuperó aún no ha conseguido marcar en Liga. Y qué mejor que un nuevo partido de Copa para despejar las pocas dudas que puedan surgir sobre él.

Los regresos, las rotaciones y la innegable calidad del jugador argentino son la mejor arma azulgrana para demostrarle al Levante que lo ocurrido el pasado domingo no fue más que un espejismo para los valencianos. Está en las manos del Tata Martino y sus hombres hacer que el resultado que ha puesto la liga al rojo vivo quede en el olvido tan sólo unos días más tardes.