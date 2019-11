Levante - Barcelona, Copa del Rey en directo

00:05 Y por nuestra parte, invitaros a leer las crónicas de las secciones del Levante y del Barcelona, sus puntuaciones y las declaraciones de los protagonistas. El Barcelona se lleva una renta importante para casa pero el Levante ha dado una muy buena imágen en la primera mitad. La semana que viene, la vuelta en el Camp Nou. Os esperamos aquí, en VAVEL. ¡Gracias por su atención!

00:04 Y el último, 1-4 Tello





00:02 1-3 Tello





00:00 1-2 Tello





23:58 1-1 Juanfran en propia portería.

23:56 Os dejo los goles del partido: 1-0 de El Zhar.





23:54 El gol en propia puerta ha supuesto un palo anímico para el Levante y aire fresco para el Barcelona, que veía como se le aplanaba el camino de cara a la vuelta. Después, el Barcelona se ha sentido más cómodo y Messi y Tello han hecho el resto.

23:49 Caprichos del fútbol, la Copa nos regala una parte de cada. Si en la primera mitad el Barcelona sufría y el Levante disfrutaba, en la segunda al revés. Messi se viste de asistente en su partido 400 y hace que Tello coja confianza con un hat-trick balsámico. Con este hat-trick de Tello, los 5 jugadores ofensivos del Barcelona han sumado al menos un hat-trick en la presente temporada, algo digno de destacar.

90' + 2 ¡FINAL DEL PARTIDO! Gana el Barcelona por 1-4 con goles de Juanfran en propia portería y Tello, que se lleva el balón a casa. El gol del Levante lo ha anotado El Zhar.

90' + 1 Fuera de juego de Ángel, sacará Pinto.

90' Tarda mucho Alves en dar el centro y el Barcelona pierde la ocasión.

90' Dos de añadido.

89' Aunque parezca mentira, en 43 minutos el Barcelona ha metido 4 goles cuando en 135 no había tenido facilidades ni para crear ocasiones. Messi se viste de asistente y se transforma en el mejor asistente del mundo. Cuando se viste de goleador, es el mejor goleador del mundo.

86' Sí, otra vez. Messi para Tello y el extremo mete el tercero de su cuenta y el cuarto del Barcelona. Conexión letal.

86' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE TELLOOOO! ¡HAT-TRICK!

83' ¡La vuelve a sacar Javi Jiménez! Disparo desde la frontal de Tello que saca el portero a córner.

82' Tello está haciendo mucho daño a la espalda de Nagore. Entre él y Messi han solucionado el partido con dos jugadas clave.

81' Le pueden hacer falta, le pueden coger la camiseta, pero Messi no para. Enorme conducción de Leo, llega a la frontal, ve el desmarque de Tello y se la pone para que Crisitan solo tenga que meterla dentro. Espectacular Messi.

80' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE TELLOOOO!

79' Ahora el Levante sale un poco más a buscar al Barcelona, a tres cuartos de campo. Los centrales intentan aguantar la línea arriba para reducir espacios en el centro del campo.

78' Saque de esquina para el Levante que atrapa Pinto.

78' Mucho más profundo el Barcelona en esta segunda mitad, sobre todo por las bandas. Alves ha sido muy protagonista en esta segunda mitad.

77' Balón a saque de puerta y se producen dos cambios, entra Nong por El Zhar por parte local y entra Alexis por Pedro en el Barcelona.

76' ¡A córner Messi! Buena jugada del Barcelona que remata Messi en el interior del área pero el disparo de Messi toca en Juanfran y se va a saque de esquina.

75' Toca y toca el Barcelona buscando matar el partido. El Levante que busca las contras para empatar el partido.

73' Centro de Pedro que se va a saque de esquina. Entrará Alexis Sánchez.

72' Cambio en el Levante, entra Ángel por Barral. Anteriormente había entrado Pedro Ríos por Xumetra.

71' Amarilla para Adriano por cortar un contragolpe.

70' ¡La saca Vyntra cuando ya entraba! Messi la picó pero Vyntra llegó a sacarla. Era el 1-3.

69' Contragolpe del Levante que no llega al área gracias al esfuerzo de Pedro. Cada vez salen menos y más lentos los pupilos de Caparrós.

67' Posesión larga del Barcelona que acaba con fuera de juego de Dani Alves. El Levante acusa el cansancio y el Barcelona encuentra espacios. Messi está eléctrico y cada balón que toca se traduce en peligro para el Levante.

64' ¡Vuelve a parar Javi Jiménez! Jugada de libro del Barcelona que le llega a Xavi dentro del área, el de Terrassa la toca para que vaya a dentro pero aparece Javi Jiménez para sacarla. Partidazo del portero.

63' Aprieta el Barcelona arriba con más hambre que nunca, ahora sí que se siente como pez en el agua el equipo de Martino.

61' ¡Paradón de Javi! Jugada de Messi, que está desatado, pero su disparo lo saca Javi Jiménez.

60' Pase espectacular de Messi que lo deja sólo ante Javi y define a la perfección. Remonta el Barça.

60' ¡GOOOOOOOOOL DE TELLOOOOO!

59' Ovación del Ciutat de Valencia a Puyol, todo un detalle.

58' ¡Fuera Barral! Disparó desde fuera pero el balón no encontró portería.

57' ¡Fuera Alves! Lo probó de lejos pero se fue arriba.

56' Entra Mascherano por Puyol, veremos que tiene el capitán del Barça.

54' Puyol en la jugada posterior al gol del Barcelona se ha lesionado y piden el cambio. Entrará Mascherano por él.

53' Increíble jugada, pase en profundidad para Tello, el extremo remata y Javi despeja. Ese despeje le cae a Vyntra que quiere despejarlo hacia la banda y le da a Juanfran y el balón acaba entrando. Absolutamente increíble.

53' ¡GOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

52' Dos centros consecutivos del Levante anima a la hinchada del Ciutat de Valencia. La jugada acaba con recuperación del Barcelona

51' Fuera de juego de Tello, lo sigue intentando el Barça.

50' El Levante sigue mordiendo pero el Barcelona le pone más intensidad que en la primera mitad.

49' ¡Puyol fuera! Su remate se va desviado.

49' Saque de esquina tras otro centro de Alves.

48'¡Atajó Javi Jiménez! Centro peligrosísimo de Alves que no encuentra rematador y atrapa Javi.

46' ¡Avisa Sergi Roberto! Remató mal un centro de Pedro pero avisa el Barcelona. Primera posesión, primer desborde por fuera.

46' Empieza el partido como le interesa al Barcelona, tocando de lado a lado, intentando encontrar los espacios por fuera.

45' ¡EMPIEZA LA SEGUNDA MITAD!

22:58 En pocos minutos empezará la seguna mitad del Levante - Barcelona en VAVEL. Los 22 hombres ya están sobre el césped.

22:56 Al inicio parecía que el Barcelona encontraba espacios por fuera pero tras los primeros 20 minutos han empezado a tener más problemas. Xavi y, sobre todo, Sergi Roberto han ido desapareciendo y el equipo lo ha notado. Tampoco han estado finos Alves y Adriano en sus subidas.

22:52 Las consignas tácticas han funcionado en el Levante, ya que siguen poniendo en apuros a los jugadores del Barça en cuanto se acercan al área. Defensa de 4 inicial pero en cuanto el Barcelona se acerca, los extremos replegan, los laterales cierran y se convierte en una línea de 6, con el trivote por delante basculando hacia donde está el balón y con Barral sólo en punta.

22:46 Primera parte que sigue el guión del partido de Liga: pocos espacios por dentro, dificultad en el ataque azulgrana y las jugadas a balón parado marcan la diferencia. El Zhar ha aprovechado la única clara para el Levante. Pedro y Adriano no han convertido las dos buenas ocasiones para el Barcelona. Quedan 45 minutos en el Ciutat de Valencia y 90 en el Camp Nou, pero el escenario es immejorable para el Levante.

45' ¡Final de la primera parte! Sorpresa al descanso, gana el Levante 1-0, con gol de El Zhar.

43' Falta en ataque del Barcelona, sacará el Levante.

42' Centro de Pedro que sale rebotado hacia fuera del área. En la jugada siguiente, el Barça consigue un saque de esquina.

40' Línea de 6 atrás del Levante, con 3 por delante. Espectacular entramado defensivo de Caparrós, que con una falta lateral ya tiene el gol que quería.

39' Presión alta del Barcelona que hace que recuperen el balón rápidamente. Aprietan en este final para empatar antes del descanso.

38' Posesión larga en la frontal del Levante, el Barcelona busca el espacio.

36' ¡Fuera Messi! Su disparo sale lejos de la portería. No se está sintiendo cómodo el argentino.

32' Muchas imprecisiones en el Barcelona y mucha disciplina y claridad en el Levante. El Levante es eficiente y el Barcelona no encuentra las soluciones a los problemas que le genera la defensa. El acierto hace el resto: dos claras falladas por parte visitante, una metida por parte local.

31' ¡Otra pérdida que aprovecha Barral! Ha conducido hasta la frontal del área pero Bartra ha podido recuperar el balón.

30' Falta lateral que no saca bien Puyol, Pinto para el primer disparo de El Zhar pero también caza el rechace y la mete dentro. 1-0 y el Levante que se viene arribo y cree en sus posibilidades.

30' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE EL ZHAR!

30' Partido más trabado, sin ritmo y el Levante más lejos de la portería. Xavi y Sergi Roberto no intervienen.

28' Saque de esquina para el Barcelona que acaba en otro saque de esquina, en el lado contrario. Aprieta el Barça.

26' ¡A la barrera Sergio! Disparó muy duro pero impactó en la barrera.

24' Amarilla para Bartra por cortar un balón con la mano cerca de la frontal del área. Falta peligrosa.

23' El control de Adriano no es bueno y la oportunidad se pierde. Primera gran ocasión perdida para el equipo de Martino tras el palo de Pedro.

22' ¡La que ha fallado Adriano! Pase magistral de Messi que lo deja solo ante Javi pero el brasileño ha dudado y ni ha disparado ni ha centrado.

21' 32% de posesión para el Levante y 68% para el Barcelona.

20' Ahora el fuera de juego es de Pedro. Los fuera de juego indican la verticalidad con la que se juega.

19' Fuera de juego de Barral, balón para el Barcelona.

18' Gestos de desaprobación de Martino cuando los jugadores no disparan desde fuera. Quiere que amenacen desde fuera pero, de momento, no hay tiros de larga o media distancia.

18' Centro de Xavi que se va por la línea de fondo. El Barcelona juega mucho más vertical que el domingo pasado.

17' ¡Por poco se aprovecha Xumetra! Error importante de Alves en la salida de balón pero Xumetra no puede seguir con el esférico.

16' Saque de esquina para el Barcelona, que está atacando contínuamente en este tramo.

15' Conducción de Sergi Roberto en la frontal superando la línea de presión. Importantísimo para su equipo hoy.

14' Mal centro de Alves cuando los de Martino tenían ventaja en las posiciones de remate.

13' Otra vez el Levante cerrándose muchísimo en el centro y dejando las bandas libres. Por ahí Tello y Pedro están encontrando espacios.

12' La saca la defensa, sigue jugando el Barcelona.

11' Falta clara sobre Tello de Nagore, peligrosa. Ubicada en el lateral, a la izquierda del ataque visitante.

9' Fuera de juego de Pedro tras un pase de Xavi a la espalda de la defensa.

8' El Barcelona se toma un respiro y tiene la posesión más larga hasta el momento. ¡Qué ritmo más alto que tiene el partido y lo bonito que está siendo!

7' Se suceden centros al área del Levante pero el balón acaba rechazado.

6' ¡Buen centro de Tello que envía Camarassa a córner! Desbordó con facilidad en la banda y sacó un saque de esquina.

5' ¡Al palo Pedro! Responde el Barcelona con una jugada individual del canario en la frontal del área y por poco marca el primero.

4' ¡Otro centro de Xumetra tras robo en el centro del campo! La perdió esta vez Messi.

3' Muy intenso el Levante, apretando muy arriba al Barcelona. Basan sus opciones de robar en la anticipación, cosa que les está saliendo muy bien en estos instantes iniciales.

2' ¡Otra vez el Levante! Pérdida de Xavi tras un pase flojo de Adriano y Barral por poco encuentra espacio para disparar.

1' ¡Avisa el Levante, avisa Xumetra! Le coge la espalda a Adriano pero su disparo le sale flojo.

1' Primer balón del Levante y primer balón hacia Barral. Punta referencia que puede hacer daño en cualquier jugada.

1' ¡Empieza el partido en el Ciutat de Valencia, primer balón para el Levante!

21:58 Jugadores sobre el césped, se saludan los capitanes y se hace el sorteo. ¡Esto empieza ya!

21:55 Repasamos las alineaciones a poco de empezar. El Levante sale con Javi Jiménez, Nagora, Vyntra, Juanfran, Nikos, Camarassa, El Adoua, Sergio Pinto, Xumetra, El Zhar y Barral. El Barcelona con Pinto, Alves, Bartra, Puyol, Adriano, Song, Xavi, Sergi Roberto, Tello, Pedro y Messi.

21:52 Acaba el partido en Anoeta. La Real Sociedad vence 3-1 al Racing y llegará con ventaja a Santander. Posible rival del ganador de la eliminatoria que empieza en el Ciutat de Valencia, con el Levante - Barcelona en VAVEL. ¡Quedan menos de diez minutos!

21:49 Para acabar las estadísticas, en los duelos directos entre Levante y Barcelona, los de Valencia han marcado 33 goles y los culés, 77.

21:46 El equipo que pase esta eliminatoria se encontraría con el ganador de la eliminatoria entre la Real Sociedad y el Racing de Santander. A poco para el final, la Real Sociedad gana por 3-1.

21:43 El Levante ha perdido 5 de los últimos 6 partidos frente al Barcelona y ha ganado 1 de los últimos 17. Y un apunte a destacar, sobre todo por la importancia de los goles en campo contrario. Tras 27 partidos, el Levante ha encajado goles en 25 de ellos, dejando la portería a 0 en sólo dos ocasiones. Para seguir vivos en la competición es clave no encajar.

21:38 Menos de media hora para el inicio, seguimos con estadísticas coperas entre ambos equipos: En sus 5 partidos en el Ciutat de Valencia en Copa, el Levante ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 2. Con el de la última jornada, el 1-1 es el resultado más repetido entre estos dos conjuntos, ya que se ha visto 5 veces.

21:33 Pero una mala estadística persigue al argentino en el día de hoy: Messi no ha marcado en su partido 100, ni en el 200 ni el 300. Veremos si rompe la racha negativa en el 400. Y otra racha negativa la de Joaquín Caparrós, que nunca ha ganado como local al Barcelona.

21:29 En estas 10 temporadas en la primera plantilla azulgrana, de los 399 partidos disputados, Messi ha ganado 277, ha empatado 80 y ha perdido 42. Es decir, con él, el Barcelona gana un 70% de los partidos que juega y pierde tan sólo un 10%. Números impresionantes del argentino.

21:24 Con la alineación ya confirmada, aunque su presencia estaba prácticamente asegurada, Leo Messi jugará su partido número 400 con la camiseta del Barcelona. Desde su debut en Montjuïc, Messi ha disputado 399 partidos, ha marcado 331 goles, ha ganado 4 balones de oro, 3 botas de oro, 6 Ligas, 2 Copas del Rey, 6 Supercopas de España, 3 Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes.

21:21 Sergi Roberto será titular frente al Levante en el Ciutat de Valencia. Via fcbarcelona.cat

21:18 En el banquillo local se sentarán Navas, Nong, Ángel, Pallardó, Pedro López, Pedro Ríos y Jordi César.

21:15 Caparrós escoge un trivote en el centro del campo, desplaza a El Zhar a la derecha, Xumetra a la izquierda y deja a Barral solo en punta. 4-5-1 muy marcado para seguir tapando los pasillos interiores y para que el Barcelona no tenga superioridad por el centro con Sergi Roberto, Xavi y Messi. Como en el partido de Liga, Caparrós deja el espacio en las bandas y se centra en tapar el medio.

21:10 Y los once jugadores que ha escogido Caparrós: Javi Jiménez, Nagora, Vyntra, Juanfran, Nikos, Camarassa, El Adoua, Sergio Pinto, Xumetra, El Zhar y Barral.

21:08 En el banquillo azulgrana estarán Valdés, Mascherano, Alba, Busquets, Cesc, Alexis y Dongou.

21:05 Ya tenemos el once inicial del Barcelona, no hay novedades: Pinto, Alves, Bartra, Puyol, Adriano, Song, Sergi Roberto, Xavi, Tello, Pedro y Messi.

21:00 El aspecto del Ciutat de Valencia a falta de una hora para el inicio. Via @fotlipou

20:55 Poco más de una hora para el Levante - Barcelona , aquí en VAVEL. En unos minutos tendremos los onces iniciales oficiales.

20:50 El desempate se jugó en Zaragoza dos días después del partido de vuelta y el Levante eliminó al Barcelona con un contundente 3-0. En aquella temporada el Levante era equipo de Segunda División mientras que el Barcelona estaba en la máxima categoría a nivel estatal. Los aficionados del Levante esperan que las coincidencias no acaben en la competición la ronda y los partidos que los enfrentan. Sueñan con otro recital y clasificarse para las semifinales. En el fútbol, nada es imposible.

20:45 Aunque parezca mentira, no es la primera vez que Barcelona y Levante juegan un partido a los pocos días de verse las caras. Fue en una eliminatoria de la Copa del Rey y también en los Cuartos de final. Corría el año 1935 y tras los empates en Barcelona (2-2) y en Valencia (1-1) se tuvo que programar un partido extra de manera immediata, ya que el sábado de esa semana se sorteaban las semifinales.

20:40 De confirmarse la notícia, Nagore debutará con la camiseta azulgrana tras su fichaje en este mercado de invierno. Nagore ha disputado el primer tramo de liga en el Alcorcón, en la Liga Adelante. Tras cuatro campañas en el equipo madrileño ha podido llegar a un equipo de Primera División a los 33 años de edad. Alcorcón, Girona, Alicante, Lorca o Azkoyen son algunes de los equipos en los que Nagore ha militado en su carrera deportiva.

20:35 Por parte de Joaquín Caparrós, el posible once inicial que pondrá en el césped del Ciutat de Valencia es Javi Jiménez, Nagore, Vyntra, Juanfran, Nikos, Camarassa, Sergio Pinto, Pedro López, Xumetra, El Zhar y Barral. El héroe del partido de ida, Keylor Navas, dejará su puesto a Javi Jiménez. El jóven Camarassa también entraría en el once inicial junto con Sergio Pinto. La novedad más destacada, si se cumplen el once oficialmente, era la que comentábamos anteriormente: la titularidad de Barral.

20:30 A falta de confirmación oficial, Martino alineará para este partido entre Levante - Barcelona, a Pinto, Alves, Puyol, Bartra, Adriano, Song, Xavi, Sergi Roberto, Tello, Messi, Pedro. Con este once, Martino quiere corregir esos errores: Tello abrirá el campo dejando el espacio por dentro a Adriano, Sergi Roberto puede superar la línea de presión rival con conducciones y Pedro intentará desde el lado contrario al que jugó en Liga desbordar y crear superioridad.

20:25 En cambio el Barça intentará no cometer los mismos errores y poder adelantarse en la eliminatoria. El equipo falló en el uno contra uno en ataque, en la profundidad ofensiva y en la amplitud en el ataque. Ni Xavi ni Cesc superaron en conducción la línea de presión del centro del campo, ni Alexis ni Pedro superaron al lateral para crear superioridades por fuera, ni Messi pudo desbordar por dentro. Veremos si en el Levante - Barcelona de hoy solucionarán los problemas que se encontraron en Liga.

20:20 El partido de hoy, a diferencia del de liga, es la primera parte de los 180 minutos que se jugarán en total. Así pues, no sólo se deberá tener en cuenta el resultado si no los goles en campo rival. El Levante sabe que las posibilidades de eliminar al Barça pasan por no encajar en el partido de ida y, a poder ser, ir con ventaja al Camp Nou. Los jugadores de Caparrós primarán, aún más, la defensa sobre el ataque e intentarán desquiciar al Barcelona como ocurrió en el partido de la pasada jornada liguera.

20:15 En cambio, los hombres de Martino salieron descontentos. No hicieron su mejor partido pero los méritos que hicieron no equivalen al resultado obtenido. El equipo chocó contra dos paredes: la defensa y Keylor Navas. Buscaron casi con obsesión el ataque por el centro, intentando encontrar los pasillos interiores que no existían y sin disparar a puerta para asustar a los pupilos de Caparrós. Aún así, Messi, Xavi, Tello y Alexis pudieron marcar desde el interior del área pero el acierto tampoco estaba de su lado.

20:10 El partido de Liga dejó sensaciones dispares. El equipo del Ciutat de Valencia montó un entramado defensivo al alcance de muy pocos equipos. Negó cualquier intento de ataque por el centro cerrando los pasillos interiores, dejó las bandas libres sabiendo que el poder aéreo ofensivo del Barcelona no es su mayor baza y salió al contragolpe cuando pudo para intentar ganar el partido. El plan de Caparrós habría sido de 10 de no ser por una acción a balón parado que no entraba en el guión. Precisamente las jugadas de estrategia son un punto muy fuerte de los hombres granotas y fallaron en ese aspecto en esa acción. A la postre, les costó 2 puntos.

20:05 Por parte visitante, el técnico Martino no podrá contar con Iniesta, que tampoco ha entrado en la lista para este partido. Las bajas ya sabidas de Neymar y el propio Iniesta se suman a las de Piqué y Montoya por decisión técnica. Martino sigue con las rotaciones habituales entre Liga y Copa y más en este periodo con partidos cada tres o cuatro días. En la dirección contraria han ido Alves y Puyol, que tras perderse el partido de liga, uno por sanción y otro por decisión técnica, pueden ser titulares en el Levante - Barcelona de ésta noche.

20:00 Los dos equipos contaran con bajas significativas y sensibles. En primer lugar, Caparrós no podrá contar con Rubén, Diop, Babá o Ivanschitz, entre otros. El ex-entrenador del Athletic de Bilbao y Sevilla, entre otros, hace rotaciones y cambia mucho la lista en comparación a la de hace pocos días, con hombres habituales fuera pensando en el próximo compromiso liguero frente al Sevilla. Pero respecto al partido de liga, sí podrá contar con su delantero titular, Barral. Otro de los jugadores que no podrá alinear es David Navarro. Os dejamos la lista entera en el siguiente enlace.

19:55 Por otro lado, el entrenador del Levante, Joaquín Caparrós, destacó que el partido más importante era el del Barcelona y que no iban a regalar nada. El técnico se muestra ambicioso tras la buena imágen que dio su equipo en liga y, pese que la lista de convocados es muy distinta a la que llevó en la pasada jornada liguera, asegura que "confiamos en los futbolistas que llevamos". El entrenador del Levante asegura que juegan contra un "pedazo de equipo" y que en partidos así se "requiere el doble o el triple esfuerzo" al habitual. También podéis leer las declaraciones completas aquí.

19:50 El entrenador del Barcelona, Gerardo Martino, pasó por la sala de prensa y recalcó que espera un partido muy parecido al de Liga, con un Levante muy bien plantado y con dificultades para atacar. También destacó que "tras dos empates seguidos, si jugamos de la misma manera tenemos más posibilidades de ganar que de volver a empatar" y que "ningún resultado me va a hacer cambiar mi idea". Podeís consultar todas las declaraciones del técnico argentino aquí.

19:45 El partido repite el duelo que también vivimos en VAVEL el pasado domingo, en el mismo escenario. El partido acabó en tablas, con un empate a un gol en el marcador. Dos goles en dos saques de esquina en los primeros veinte minutos hacían presagiar un partido con goles pero el marcador no se movió más. Los culés lo intentaron pero el Levante echó el cerrojo a su portería. Y, caprichos del destino, volverán a verse las caras Caparrós y Martino en 4 días. Y no será el último ya que en una semana, la vuelta. Podéis consultar la crónica del partido de liga aquí.

19:40 ¡Buenas noches y bienvenidos a la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey! En dos horas se juega el Levante - Barcelona en directo aquí, en VAVEL.