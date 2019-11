Toño: "Llevo entrenando varios meses, así que la lesión está olvidada"

Antonio García Aranda, Toño, fue presentado este miércoles en la Ciudad Deportiva como nuevo jugador del Recreativo de Huelva. El lateral izquierdo llevaba dos semanas entrenando con la plantilla albiazul, pero no podía ser inscrito aún en la LFP hasta que saliera algún jugador. Tras la rescisión de contrato del central Álvaro Vega, rumbo a Granada, Toño ya ha podido ser inscrito. En su presentación, el director deportivo Fernando Iturbe lo definió como un jugador "muy veloz, potente, con mucha llegada arriba, y viene a cubrir un déficit que teníamos en el lateral izquierdo". Asimismo, Iturbe dijo sobre el fichaje invernal que "va a tener competencia buena con Fernando Vega y va a tener que ganarse el puesto con él". Sobre la grave lesión que sufrió el año pasado con el Sabadell, aseguró que "llega al cien por cien".

Sobre esta cuestión el propio Toño lo explicaba así: "En ese sentido estoy muy seguro. Llevo dos semanas aquí trabajando y no he tenido ningún problema. En el Villarreal llevaba entrenando fuerte varios meses, y compitiendo también, así que es una cosa olvidada. Además, hoy en día con los cirujanos que hay, está todo perfecto".

El lateral llega dispuesto a tratar de ganarse un puesto en el equipo: "Tengo claro que he venido a un equipo que ni mucho menos está peleando por cosas negativas. Está arriba, lleva una primera vuelta espectacular y lo he tenido claro desde el principio. También hay un compañero como Fernando Vega, que ya lo conocemos todos, que ha jugado mil años en Primera División. Yo vengo para aportar trabajo, humildad, aprender y lo que me diga el entrenador, y a trabajar y a aportar lo que pueda".

"Tengo claro que vengo a un equipo que ni mucho menos está peleando por cosas negativas"

En las dos semanas que lleva en Huelva el futbolista ha podido hacerse una idea del estilo de juego de su nuevo club: "Estoy entrenando muy bien, me he adaptado rápido. Los entrenamientos son muy parecidos a los del Villarreal, con el juego muy rápido, a dos toques y el entrenador ya lo conocemos, le gusta jugar al fútbol. Creo que me he adaptado bien y no tengo ningún problema". El llegar en el mercado de invierno hace más complicado ganarse un sitio en el equipo, pero espera aprovechar las oportunidades: "Llevo dos semanas aquí y hay unos compañeros que están jugando muy bien, y queda trabajar y aplicarse y adaptarse muy rápido porque esto vuela y competir al máximo e intentar igualar el nivel que hay en los entrenamientos y empezar a contar cuando se pueda".

Se definió como "un lateral de vocación ofensiva y defensivamente soy rápido y atento", y también explicó a los medios de comunicación lo que su padre le había hablado de Huelva cuando jugó en el Recre en los años 80: "Me dijo que es una ciudad que vive mucho el fútbol, algo que ya he notado en estas dos semanas que llevo aquí, y todo lo que sea apoyar al equipo y que la gente respire fútbol e ilusión, bienvenido sea. Mi padre me ha hablado muy bien de Huelva".