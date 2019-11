Peña Sport - Fuenlabrada: choque de intereses

El partido que enfrentará al Peña Sport y al Fuenlabrada tiene un toque especial. Ambos equipos necesitan sumar los tres puntos, a pesar de luchar por cotas distintas, ya que la victoria se les antoja fundamental. Los madrileños necesitan hacerse con la victoria si quieren dormir una jornada más en zona de playoffs. Por su parte, el conjunto local está más necesitado ya que el tren de la permanencia podría empezar a marcharse.

Sin duda alguna, la Peña Sport no atraviesa un buen momento, a su mala racha deportiva, se le acumulan numerosas bajas que arrastra, a saber: Igotz, Gastán y Garde, este último tras lesionarse en la pasada jornada en su partido frente al Amorebieta. Todas estas bajas hacen que Merino tenga que apostar de nuevo por Eder para ocupar un lugar en el centro de la zaga, esto puede ser un hándicap para la defensa más goleada del Grupo 2 junto a la del CD Laudio. Si el equipo disfrutase de un buen bagaje ofensivo este sería un mal menor, pero aquí las cosas tampoco pintan bien para los de Tafalla, ya que recordamos que hasta ahora tan solo ha conseguido anotar nueve tantos.

Un pésimo ataque ante una gran defensa

"La Peña" no consigue la victoria desde la jornada 16 cuando se impuso al Tudelano por 3-1, esto hace que los tafalleses estén al borde del desahucio deportivo, porque si no empiezan a sumar puntos es muy posible que el año que viene ocupen una plaza en la Tercera División.

También afronta con varias bajas el Fuenlabrada: Anuarbe, Pachón, Edu Payá y David Borrás no podrán disputar este encuentro, quizá la menos importante de ellas sea la del guardameta Borrás ya que los otros tres jugadores del equipo madrileño suelen ser de la partida del once de los de Visnjic. El técnico serbio además tampoco podrá contar con Omar, flamante fichaje, ya que su ficha aún no ha sido tramitada. Además, parece que Antonio López volverá a la convocatoria tras varias semanas de ausencia por sus problemas musculares. El que ya no disputará ningún partido más para el Fuenlabrada será Wilfred tras su reciente fichaje para el segundo equipo del Valencia.

El Fuenlabrada con bajas pero a por los tres puntos

Cuatro son las jornadas que lleva ya el equipo de la capital de España sin perder, esto les ha permitido volver a la zona de privilegio, pero no se deben despistar ya que el listado de equipos esperando un posible pinchazo para ocupar su plaza es bastante amplio. El hecho de enfrentarse ante el farolillo rojo no debe hacer que se confíen ya que como sabemos, el fútbol no es una ciencia exacta.

Vicente Gil Coscolla, del coelgio andaluz, será el encargado de dirigir este choque de la jornada 23 que tiene previsto comenzar a las 16:00 del domingo en el Estadio San Francisco.

Posibles onces iniciales

Peña Sport: Gonzalo; Javi, Eder, Sito,Iván; Itu, Toni, Borja,Sota, Morant y David.

Fuenlabrada: Basilio; Josué, Aguilar, Aguza, Alcañiz; Guti, Borja, Molino, Carlitos; Cala y Carlos López.