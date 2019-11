Sevilla - Levante: que siga la racha

El Sevilla tiene esta noche ante sí, la oportunidad de sumar su noveno partido consecutivo liguero sin perder, igualando de esta forma la mejor racha de partidos invicto dentro de una misma campaña. Una victoria sevillista no les haría perder comba con la Real Sociedad, que esta jornada se enfrenta al Elche. El Sevilla ha sumado 9 jornadas invicto en las temporadas 2011/12, 1960/61 y 1945/46, siendo este último año muy especial para los sevillistas porque en dicha temporada se ganó el título liguero gracias a la delantera denominada como “los stukas”, que estaba formada por López, Torrontegui, Campana, Raimundo, Berrocal y Pepillo. Mucho han cambiado las cosas hoy en día en el fútbol español y los títulos ligueros son repartidos en su mayoría por Barça y Madrid, aunque en la presente campaña se ha entrometido el sorprendente Atlético de Madrid.

El Levante intentará buscar esta noche romper la racha hispalense de la mano de un técnico muy conocido y a la misma vez querido como es Joaquín Caparrós que regresa al que fuera su estadio durante cinco temporadas. Otra de las rachas que buscarán frenar los granotas es la de sus últimas cuatro salidas, las cuales se han contado por derrotas. El último punto que sacaron los levantinistas fuera de su feudo fue precisamente en Sevilla pero en casa del eterno rival nervionense, el Betis (0-0). Por tanto los hombres de Caparrós buscarán sacar algo positivo de Nervión para seguir sumando puntos y firmar cuanto antes el objetivo de la salvación, que parece que este año va estar más barato que otros años.

Un punto valioso

En la pasada jornada los sevillistas visitaban el Vicente Calderón, estadio del que solo había salido vivo el Barcelona tras empatar, no era un encuentro fácil para los de Emery y así se vio desde el primer minuto. El Atlético atacó desde el primer minuto y el Sevilla esperó atrás agazapado las posibles contras conducidas por Rakitic. En un córner que no acertó a despejar con contundencia Beto, el asturiano David Villa aprovechó el rechace e hizo el primer tanto colchonero, número 14 en la cuenta personal del guaje frente a los de Nervión. En la segunda mitad se vio un Sevilla muy distinto, los cambios efectuados le dieron al conjunto visitante mas posesión y mas llegada y en una jugada aparentemente inofensiva Juanfran cometía un penalti sobre Bacca que posteriormente transformaba el capitán Rakitic. Tras el gol sevillista, el Atlético se volcó sobre la portería sevillista pero el partido no se movió del 1-1.

Ración doble de Barça

Cuando los equipos saben cuales su calendario de liga, hay cuatro fechas que se marcan en especial, son los partidos frente a Real Madrid y Barcelona. Esta semana al Levante le ha tocado recibir al club blaugrana, un Barcelona que venía de empatar en el Calderón y que no se podía permitir otro tropiezo si no quería que el Real Madrid se le acercara más en la tabla clasificatoria. El partido comenzó de la manera más sorprendente, adelantándose los granotas con un gol de Vyntra en el minuto 10, cuando aún no se había llegado al minuto 20, Piqué hizo el empate para los barcelonistas que desde ese mismo instante buscaron el gol de la victoria, pero que gracias a un gran trabajo defensivo de todo el equipo levantinista fue incapaz de perforar por segunda vez la portería de Keylor Navas que cuajó una gran actuación y mantuvo el 1-1 hasta el final.

Este partido ya era esperado para los levantinistas, lo que no pensaban a buen seguro es que en la misma semana tuvieran que enfrentarse por segunda vez al Barcelona, pero tras eliminar a Recreativo de Huelva y Rayo Vallecano en las rondas previas les tocó en suerte el equipo del Tata Martino en cuartos de final. Si ya es complicado jugar dos partidos semanales para equipos que no están acostumbrados como el propio Levante, aún se complica más la situación si ambos encuentros son frente al Barcelona. En el partido copero los levantinistas volvieron a marcar primero.

En la segunda mitad el conjunto de Caparrós buscó seguir el mismo guión que en el partido de Liga, mostrándose muy ordenado y jugando con cinco defensas atrás que hacían muy complicadas las internadas blaugranas. En uno de los pocos huecos que dejó el Levante atrás, Tello se interna en el área y su disparo es rechazado por Javi Jiménez, en el intento de despeje por parte de Vyntra, su golpeo va a parar a la pierna de Juanfran que introduce el balón en su propia puerta. Ese gol dejó muy tocado a los granotas y a partir de ahí los barcelonistas hicieron mucho daño y Tello marcó un triplete tras sendas asistencias de Leo Messi dejando el marcador final en 1-4.

En la primera vuelta

Recién iniciada la liga, tras haberse disputado solo la primera jornada de liga en la que ambos habían perdido frente a Atlético y Barcelona respectivamente llegaban granotas y nervionenses buscando estrenar su casillero de puntos. En el partido se observó la evidente falta de ritmo por parte de ambos conjuntos y especialmente en los sevillistas que sumaron a este hecho el encontrarse con un equipo completamente renovado y que aún no carburaba como se esperaba. El partido tuvo poca historia, en ciertos momentos se hizo soporífero y el resultado inicial de 0-0 no se movió en los 90 minutos y dio el primer punto para ambos conjuntos.

El Levante solo sabe lo que es ganar una vez en Sevilla, fue en el año 1927 durante la disputa de la Copa del Rey de S. M. Alfonso XIII, tras ese partido, el Sevilla ha sumado seis victorias, la última en la campaña 2010/11 por 4-1 con un triplete de Luis Fabiano que firmó uno de los mejores partidos con la elástica sevillista. Después de esta última victoria, los granotas han cambiado un poco la historia y han podido sacar dos empates en las últimas campañas.

Bienvenido Caparrós

Cuando el entrenador del Levante salga de su vestuario, el tiempo se parará en el Ramón Sánchez Pizjuán, la afición clavará sus ojos en el túnel de vestuario y la afición brindará una sonora ovación a un entrenador que dejó huella en el Sevilla y que sin duda no podrá evitar que otro año más las lágrimas vuelvan a inundar sus ojos. Dirigió al club de Nervión durante cinco temporadas, clasificándolo para la Europa League y disputando un total de 176 partidos con 74 victorias, 43 empates, 59 derrotas y demostrando siempre su sevillismo allá por donde ha ido. Dieciséis enfrentamientos son los que ha vivido el utrerano frente al Sevilla, sumando 3 partidos, 4 empates y 9 derrotas con un total de 15 goles a favor y 30 en contra.

Posibles onces

Para el partido frente al Levante, Unai Emery tendrá como principal baja la del lateral izquierdo Alberto Moreno que tras regresar de su lesión frente al Atlético y ser expulsado no podrá reencontrarse con su afición, la cual no lo ve correr por la banda desde el partido frente al Celta de Vigo, que coincide con la última derrota sevillista en liga. Por otro lado el técnico vasco planteará un equipo muy similar al mostrado en el encuentro frente al Getafe, con el posible cambio de Iborra por Mbia que acaba de salir de su lesión. Cheryshev podría tener minutos si el partido lo requiere.

Por su parte, Caparrós, presentará pocas novedades respecto a su último partido, fundamentando su ataque en David Barral, hombre que se está convirtiendo en el referente ofensivo granota esta temporada. El delantero no podrá contar con las asistencias de Pedro Ríos que ha causado baja y no viajará con el grupo a Sevilla. Su puesto en el once titular podría ocuparlo Xumetra.

Las claves del partido estarán en el ritmo que sea capaz el Sevilla de imprimirle al partido desde el primer minuto, para provocar que el Levante, conforme vayan avanzando los minutos comience a notar el cansancio que tendrá acumulado por los duros encuentros que ha tenido frente al Barcelona, Caparrós planteará un partido en el que se encerrará atrás y buscará el gol en una contra que pueda pillar desprevenido al conjunto de Emery que debe tener cuidado de no despistar demasiado su defensa.

Foto 1: ApoCaballero Vavel.

Foto 2: Sevilla F.C.

Foto 3: Joaquín Caparrós oficial.