Real Valladolid - Villareal CF: puntuaciones del Real Valladolid, jornada 21

Mucho tiempo después para un equipo que está agonizando, el Real Valladolid ha conseguido ganar y tomar aire para salir de una crisis de resultados que lo habían sumido en los puestos de descenso. El vencido ha sido un equipo como el Villarreal, que lucha por la Liga de Campeones, por lo que estos tres puntos tienen un valor aún más importante merced al sufrimiento experimentado por los once jugadores y los 13.000 aficionados que agonizaban en las butacas. Rueda, a la salida de un lanzamiento de falta, ha sido el protagonista del gol pucelano. De este modo el Pucela se sitúa con 19 puntos y ve el objetivo de la permanencia un poco más cerca.

JUAN IGNACIO MARTÍNEZ

7 | Ya era hora de que las cosas saliesen bien para los de Zorrilla. El entrenador de un conjunto en puestos de descenso siempre sabe quie está en la cuerda floja, así que este triunfo permite que el ex del Levante recupere crédito cuando la ciudad ya cuestionaba sus cualidades técnicas. Ha incluido en el once titular, ante la baja de Marc Valiente, al recién llegado Mitrovic en vez de al denostado Heinz o a Peña como parche y Bergdich en el lateral. El serbio ha dado la razón a su míster y ha ayudado a los suyos a mantener la puerta a cero. Los cambios realizados fueron acertados a juzgar por la evolución del encuentro, por lo que la suma de estos factores consolidan a Juan Ignacio en el banquillo pucelano.

MARIÑO

7 | ¡Qué bueno que viniste, Diego! Lo de este muchacho es espectacular, si alguien está manteniendo junto a Guerra al Pucela en la pelea es el arquero. Mariño es quien evita que muchos goles cantados besen las mallas de su portería, y de nuevo ha vuelto ha suceder ante los amarillos. A pesar de no haberse visto hostigado por los de Marcelino, el '13' ha salido victorioso de un mano a mano con Uche que ya sumía a la parroquia en el miedo del gol. A su vez, en una jugada embarullada ha evitado que un despeje de un zaguero traspasara la línea de gol con unos reflejos felinos. Mariño es clave si este Valladolid quiere seguir en Primera.

RUKAVINA

7 | El serbio, quién sabe por el motivo concreto, ha vuelto a sus fueros. Hacía muchas jornadas que no se veía a Antonio correr la banda como un jabato e impedir a los atacantes superar su posición amén de dar alternativas por la derecha en labores ofensivas. No ha parado de correr en 90 minutos en una de sus mejores actuaciones del curso, si bien tampoco había muchos precedentes con los que comparar. Ha sido muy llamativo su abrazo con su compatriota Mitrovic, recién concluido el choque, pues ha reflejado la excitación de Rukavina ante un nuevo triunfo.

RUEDA

7 | Su cabeza ha sido la clave del partido. Con ella ha puesto el único tanto del choque que ha dado el triunfo a los suyos. También con la testa ha impactado con su pareja en la zaga, por lo que ha acabado la contienda con una aparatosa venda. Después de perder la titularidad en favor de Peña en Bilbao, el extremeño se ha puesto las pilas y ha vuelto a dar lo mejor de sí mismo contra unos atacantes de enjundia como Uche o Dos Santos. Se ha entendido muy bien con el fichaje invernal Mitrovic, han sabido coordinarse y de este modo dan buenas nuevas a una afición poco acostumbrada a la solidez defensiva.

MITROVIC

7 | Agradable, muy agradable el debut del balcánico. Ha dado aire a una líena defensiva que hacía aguas en las últimas jornadas a base de contundencia y una considerable capacidad de anticipación, faceta muy a destacar en un central. A su vez, al ser zurdo, es un gran complemento para Rueda y Valiente, diestros, ya que los entendidos en la materia defienden que haya un central diestro y otro zurdo. A falta de más entrenamientos y de dominio del idioma, Mitrovic ha sido una noticia positiva en el Valladolid.

PEÑA

6 | Sólido, como siempre, partido de Carlos González Peña. En esta ocasión el zurdo no se ha prodigado en demasía en facetas ofensivas, principalmente porque era más necesaria su comparecencia en defensa que en área rival. Los rivales se han encontrado con un lateral fuerte y sobrio, que rara vez se equivoca y que con su regularidad se está ganando a los aficionados pucelanos.

ÁLVARO RUBIO

7 | El riojano tiene ya años y partidos a sus espaldas, y vaya si se nota. Es un fajador nato, un pivote en la medular que acude como oxígeno al rescate de sus compañeros, ya en defensa o en ataque. Si está fresco de piernas, su capacidad táctica es el metrónomo que señala el camino a seguir por la nave de Juan Ignacio. El capitán hará llorar a más de un vallisoletano cuando decida que su ciclo en el balompié ha concluido.

ROSSI

6 | La intensidad y el coraje del joven italiano gusta en Valladolid. Quizá tenga que controlar más sus revoluciones y tener más presencia defensiva, pero el '5' es un hombre importante para el centro del campo. Aunque está cedido, Fausto es el primero en salir al verde con el cuchillo entre los dientes para defender la casaca pucelana. Ha dejado algunos detallitos de jugador con clase antes de dar paso, con ciertas molestias en sus piernas, a Víctor Pérez.

VALDET RAMA

6 | Aceptable la labor del albanokosovar en la jornada de hoy. No es un fuera de serie, ni mucho menos, pero Valdet es un guerrero que lucha con intensidad y fiereza cuando tiene la pelota en sus pies y cuando ha de recuperarla. Es cierto que debe mejorar ciertos aspectos en su fútbol, pero su entrega siempre es bienvenida. Fue remplazado por Omar a falta de unos 20 minutos.

LARSSON

7 | Las piernas de este muchacho son lo nunca visto. El escandinavo no para un momento de correr, morder al rival y de presionar. A su vez, es un maestro conduciendo contrataques y ganando carreras por las que nadie apostaría un real a que el sueco puede llevarse al zurrón. No ha tenido ocasiones específicas de gol, aunque lo ha compensado con litros de sudor y decenas de sprints de acá para allá. No completó el partido, ya que Manucho ocupó su lugar en una probable apuesta del entrenador por el africano como referencia para controlar los balones aéreos.

ÓSCAR

6 | El salmantino es el mejor de este equipo, de sus botas salen cosas que el resto de sus compañeros no conseguirían ni con toda la práctica del mundo. No ha tenido su mejor partido, pero siempre deja destellos a los aficionados. Ha sufrido un aparatoso golpe al final del partido, al parecer en la rodilla, así que Zorrilla clama para que no sea nada grave y el charro pueda seguir haciendo de las suyas y no sufra lesión.

JAVI GUERRA

6 | Guerra hoy ha tenido que luchar más con su pareja de baile, Musacchio, que por meter la pelota en la portería. El adversario era duro pero no ha impedido que el malagueño haya hecho un buen partido con su juego de espaldas y aperturas a banda. Sus 11 goles a lo largo de la campaña han servido para que su equipo aún conserve esperanzas para seguir en la lucha.

VÍCTOR PÉREZ

6 | El manchego ha dado oxígeno al centro del campo cuando ha salido del banco para ocupar el lugar de Rossi. Con él en el campo el Valladolid ha conseguido defenderse con éxito de las acometidas del Villarreal. Se avecina una hermosa competencia entre el '22' y Rossi por la medular del equipo.

OMAR

6 | El canario ha tenido 20 minutos para intentar convencer a su entrenador, que no lo ve como titular. Ha tenido buenos detalles en la banda izquierda para tejer acciones de peligro y ha mostrado una dosis de su calidad, aunque sique quedando mucho por delante para que Omar Ramos pueda consoldiarse como fijo.

MANUCHO

S.C. | El angoleño ha jugado poco más de 5 minutos más el descuento con la clara función de presionar al rival y conseguir presencia en el juego aéreo.

ÁRBITRO: DEL CERRO GRANDE

6 | El trencilla no ha tenido excesivos apuros, ya que el partido no ha sido especialmente complicado. Su lunar ha sido la gestión de las amonestaciones, ya que en ocasiones ha mostrado un gatillo fácil a la hora de mostrar amarillas por acciones o protestas no tan potentes como para poder merecer tal castigo.

Fotos: EFE.