Osasuna - Athletic de Bilbao: un partido de los de antes

Los tiempos avanzan y el fútbol cambia. Atrás quedaron aquellos años en los que 22 hombres rudos —con un frondoso bigote a ser posible— corrían como posesos tras un balón marrón de cuero, defendiendo hasta el hastío los colores de su camiseta; una camiseta plana, de algodón y preferiblemente con un entramado de cordones que cerraban el cuello de la zamarra. Nada de tejidos transpirables con microporos. Los jugadores, literalmente, sudaban la camiseta. Era otra época. Tampoco se comtemplaba que un estadio adquiriera el nombre de un patrocinador —por mucho que fuera a pagar—, ni que una equipación pudiera ser mancillada en su parte frontal con el nombre de una casa de apuestas. Como todos los clubes, Osasuna y Athletic han caído en el inevitable bucle del mercado del balompié, pero sus encontronazos sobre el verde tapiz aún guardan ese regustillo añejo de un envejecido licor —por mucho que el rojo impoluto y el franjeado rojiblanco queden ocultos tras los pertinentes sponsors—.

Incluso, ambos equipos parecen empeñados esta temporada a romper con los estereotipos que se les presuponen tras tantos años recorriendo campos de Primera División. Osasuna, con Javi Gracia, ya no es ese equipo que colgaba de la orden de 30 balones al área por tiempo y, si fuera posible, por obra del central desde la defensa. Los rojillos elaboran y sacan el balón jugado. Atacan por el centro y hacen uso del fútbol de toque y reemplazamientos de su franja ofensiva. De hecho, la estrategia y el juego aéreo no están dando demasiado frutos a los navarros en los últimos años. Aún así, cuando el marcador y el cronómetro aprieta, nadie en El Sadar duda en tirar de clásicos.

El Athletic, por su parte, lleva ya varios años demostrando que el fútbol tosco y basado únicamente en el empuje no es lo suyo. Entrenadores como Caparrós, Bielsa y, ahora, el 'Txingurri' Valverde, han lavado la cara a los leones, que hoy día hacen gala de un vistoso fútbol control. Si no, nadie se explicaría la maravillosa temporada que están realizando y que les ha colocado como firmes candidatos a uno de los puestos de Liga de Campeones a final de temporada.

Por un partido a la vieja usanza

Solo un protagonista más: El Sadar. Otro histórico del fútbol nacional. Uno de esos campos en los que tradicionalmente hay que sudar mucho para rascar algún punto —"En El Sadar si no demuestras carácter puedes salir escaldado", ha dicho Valverde—. Una olla a presión con gradas casi verticales al más puro estilo del vertiginoso fútbol inglés. Un templo al que cada domingo acuden sus feligreses para abarrotar el graderío. ¿O no siempre? La afición de Osasuna puede enorgullecerse de ser una de las más comprometidas de la Liga. Cada jugador, entrenador o rival que pasa por Pamplona acaba reverenciando al público del veterano estadio. Sin embargo, en la presente temporada empiezan a verse con demasiada frecuencia "calvas" entre las localidades de El Sadar. La crisis y los precios han acabado mermando la afluencia de aficionados, algo que ni las peores rachas deportivas de la historia de los rojillos habían conseguido.

El precio de las localidaes rondan los 100 euros para los no socios y los 50 para los abonados

Para el partido, el precio de las localidades para los no socios va desde los 90 euros a los 110 euros, mientras que los abonados tendrán que pagar entre 35 y 50 euros por su asiento. ¿El motivo? Que el compromiso ante el Athletic se ha declarado como medio día del club. Precios similares tuvo el partido de hace poco más de dos semanas entre los rojillos y el Real Madrid en Copa, una política que dos de las peñas más veteranas de El Sadar han condenado con protestas y, lo que más duele: su ausencia. Indar Gorri y Lizarra enviaron en aquella ocasión un comunicado en el que confirmaban su ausencia del gradería como protesta "porque el club quiere llenar sus arcas a costa de los socios, quienes ya pagan su abono para toda la temporada". En cualquier caso, ambos colectivos acudieron al estadio para recibir al equipo antes de su compromiso copero ante los blancos, en un gesto orquestado para demostrar su aliento incondicional y su disconformidad con el "fútbol moderno" —como rezaba su pancarta—.

Puñal: "El otro día faltaron los Indar Gorri. A ver si esta vez estamos todos unidos"

No obstante, Patxi Puñal, un hombre empeñado en mantenerse fiel a ese fútbol de antes, con más de 500 partidos a sus espaldas y con el peso de ser el máximo emblema del osasunismo presente, ejerce de pacificador: "El otro día faltaron los Indar Gorri. A ver si esta vez estamos todos unidos y podemos ver una buena tarde de fútbol". Además, el de Huarte puntualiza: nada de lunes a las 9 de la noche ni domingos a las 12 de la mañana, "es un horario de los de antes: domingo a las 5 de la tarde", como debe ser.

Para volver a la normalidad

Las tiranteces entre parte de la grada y la directiva son evidentes, pero, además, en la última semana, varios jugadores rojillos han causado algún que otro dolor de cabeza adicional a los mandatarios osasunistas. Estamos en pleno mercado de fichajes —otra de esos nuevos aditivos del fútbol del siglo XXI— y los teléfonos de las oficinas de El Sadar no han parado de sonar en los últimos días. Con la baja de Ariel Núñez, la inminente salida de Nino y las incorporaciones de Acuña y Lobato parecía que la participación de Osasuna en negociaciones con jugadores había acabado; nada más lejos.

Raoul Loé está en Londres para cerrar su fichaje por el West Ham, que pagará 2,2 millones

A falta de confirmación oficial, el centrocampista camerunés Raoul Loé ha sido traspasado al West Ham de la Premier League por 2,2 millones de euros (1,1 ahora y los restantes en junio). El espigado pivote llevaba varias semanas siendo espiado por los agentes del conjunto inglés y ayer pudo concretarse definitivamente la transacción. De hecho, si Osasuna todavía no comunicado la operación es porque Raoul partió este viernes hacia Londres y todavía no ha pasado el reconocimiento médico, algo que se espera que ocurra en breve.

Sin embargo, la medular rojilla no deja de ser noticia. Si la salida del camerunés no se consideraba un contratiempo deportivo, debido a los escasos minutos con los que estaba contando y la posibilidad de tirar del filial —concretamente del canario Maikel Mesa—, la petición de traspaso del 'Gato' Silva —que argumenta su decisión en las deudas que tiene con el club y la falta de minutos— si preocupa y mucho a directiva y cuerpo técnico. Un equipo chino estaría muy interesado en la contratación del chileno, que percibiría un suelo superior al doble de su actual ficha. Para ello, Silva tendría que dejar la disciplina navarra antes del 31 de enero, fecha en la que se cierra el mercado. Osasuna pide 3 millones, mientras que el representante del jugador ofrece 1'7 para la carta de libertad.

Habrá que ver en qué queda el asunto, pero Javi Gracia se ha mostrado muy cabreado con la situación generada tras filtrarse la noticia: "Parece que Raoul ya está en camino y ahora hablamos de otra salida de otro jugador del centro del campo... Yo entiendo la necesidad del club, que obliga a vender queramos o no queramos; pero no queremos. Necesitamos que ese jugador se quede, no queremos que se vaya nadie más". El técnico pamplonica es consciente de que, a pesar de la buena racha del equipo, el descenso todavía está demasiado cerca y dos bajas en la medular pueden lastrar en demasía al equipo. "Las necesidades de Javi Gracia pasan al plano que pasen. Las económicas del club obligan a una serie de movimientos, pero las necesidades del entrenador las comunica y dice lo que es conveniente y necesario para que el equipo continúe funcionando al nivel que está. Si se le hace caso seguiremos compitiendo como ahora, si las necesidades siguen apretando cada vez correremos más riesgos de no cumplir objetivos", ha dicho el preparador de Osasuna.

Otro tema es el caso Konè. El delantero marfileño del Racing de Santander podría tener ya un precontrato firmado con Osasuna para las tres próximas temporadas y su llegada en enero dependería del estado de Cristian Lobato. El catalán llego muy falto de ritmo y su estado físico generaba muchas dudas, pero, contra todo pronóstico, el ex jugador del Barça B ha entrado en la convocatoria para el partido ante el Athletic. Esto dejaría a Konè en Santader hasta final del temporada, pero el joven ariete no ha querido esperar. El marfileño ha presentado una demanda por impagos ante el Juzgado de lo Social y ha solicitado la ruptura unilateral del contrato con su actual club, lo que podría traerle de cabeza a Osasuna antes de tiempo.

El Athletic, sin descanso

Por su parte, lo rojiblancos tampoco ha podido relajarse en los últimos días, aunque en este caso por motivos bien distintos. Con una plantilla que funciona como una maquinaria bien engrasada, los del Botxo no parecen interesados en salir al mercado en busca de jugadores, lo que no quita que otros asuntos copen los pensamientos de los bilbaínos.

Los leones llevan varias jornadas inmersos en una lucha encarnizada con el Villarreal por el cuarto puesto de la tabla; un bonito duelo que, sin embargo, está exigiendo un plus de entrega a la plantilla bilbaína. El pasado fin de semana los hombres de Valverde tiraban de pundonor para remontar su partido frente al Valladolid (4-2), que se les había puesto muy cuesta arriba en el minuto 15 tras el gol de Óscar. Los pucelanos se encerraron en su área durante los 50 minutos siguientes, pero el acoso local acabó dando sus frutos gracias a un sensacional Ibai Gómez. El delantero vizcaíno, con dos goles y una asistencia, se convirtió en el héroe del partido en sustitución del lesionado Muniain.

El Athletic jugó el pasado jueves Copa del Rey y solo ha tenido dos días para preparar el encuentro

No obstante, el esfuerzo derrochado por los rojiblancos acabó pasando factura en Copa del Rey el pasado jueves. El Athletic se enfrentaba al Atlético, uno de los equipos más en forma del continente, y acabaron pagando su falta de ambición. Un gol de Godín en las postrimerías del primer tiempo aventaja a los madrileños en una eliminatoria en la que, de momento, los hombres de Valverde han demostrado muy poco poder ofensivo. Por supuesto, el dato no ha pasado desapercibido para Javi Gracia que ha reconocido "siendo honestos", le gustaría que los bilbaínos "acusaran" el desgaste realizado entre semana.

Campo propicio para los leones

En 36 partidos en Pamplona: 11 victorias para Osasuna y 14 para el Athletic

No obstante, los antecedentes no son demasiado halagüeños para los rojillos. Osasuna y y Athletic se han enfrentado en Pamplona hasta en 36 ocasiones, con un balance de 11 victorias locales por 14 de los rojiblancos. La última vez que se vieron las caras en El Sadar fue la pasada temporada, en un encuentro que acabaron llevándose los bilbaínos gracias a un gol de Susaeta en el minuto 62, tras dominar los rojillos el partido de principio a fin. Sin embargo, la más dolorosa —literalmente— fue en la temporada 1958/59. El Athletic endosó un contundente 1-8 a los navarros en la que es la mayor goleada encajada en la historia de Osasuna en casa. Un resultado que pude ser algo menos escandaloso, de no ser por la grave lesión del jugador local Adolfo Pérez Marañón, que dejó a su equipo con diez —por aquel entonces todavía no existían los cambios—. Como recuerda hoy Diario de Navarra, una salida con los pies por delante cuando el rojillo se quedaba solo delante del portero provocó que hubiera que extirparle un riñón.

Mejor recuerdo guardan en Pamplona del primer encontronazo entre ambos, en la temporada 1935/36, que acabó con victoria de Osasuna por 4-1. Goleadas aparte, el mejor partido entre ambos de los últimos diez años se saldó con victoria local por 3-2 en la 2005/06. Aquel año la situación era totalmente inversa a la actual: Osasuna marchaba en puestos Champions y el Athletic luchaba por eludir el descenso. Gurpegi adelantaba a los rojiblancos en el 25 y un jovencísimo Raúl García, con un zapatazo marca de la casa, ponía el empate al final del primer tiempo. Savo Milosevic culminaba la remontada con un gol de cabeza en el 61, pero veinte minutos más tarde el Athletic empataba devolvía las tablas al marcador con uno de los gales más extraños que se recuerdan en El Sadar. Mala salida de Ricardo, manos de prácticamente toda la defensa de Osasuna y delantera del Athletic y el balón que no queda claro si llegó a entrar. En cualquier caso subió al marcador y se lo dieron a Iraola. Pero cuando todo parecía abocado al empate, jugadón de Valdo y gol del camerunés Webó en el tiempo añadido.

Partidos duros y bonitos entre ambos. El propio Iraola, hoy capitán de los rojiblancos, lo tiene claro. "Será un partido como todos en El Sadar. Habrá que competir al máximo. Osasuna mete el balón en el área a la que pueden y habrá que estar preparado para eso". Su homólogo en el conjunto navarro no ha sido menos claro. "Es un partido de carácter. Tiene motivaciones por todos los lados", afirma Patxi Puñal, que asegura sobre su rival que, a pesar de que "no tienen grandes fichajes ni grandes figuras, tampoco es probrecito".

En las últimas cinco visitas del Athletic a Pamplona:

Temporada Resultado 2012/13 0-1 2011/12 2-1 2010/11 1-2 2009/10 0-0 2008/09 2-1

Lobato debuta en una convocatoria

Pero mientras que Puñal e Iraola llevan muchos Osasuna-Athletic en sus botas, para otros será una experiencia nueva, especialmente para Cristian Lobato, que entra por primera vez en una convocatoria con su nuevo club. El cuerpo técnico ha considerado que ya está en condiciones de competir y el catalán podría tener minutos en la segunda parte. También estarán, aunque de inicio, Oriol Riera y Armenteros, que durante la semana han estado dosificando sus horas de entrenamientos, pero están en perfectas condiciones para el partido de mañana. En la lista, además de los lesionados Nino y Sisi, no están Joan Oriol, Satrústegui, Echaide, Loé —cerca de cerrar su fichaje por el West Ham— y Manu Onwu que, a pesar de estar prácticamente recuperado de su lesión, no ha entrado en la convocatoria por precaución.

En el Athletic la gran novedad es la vuelta a la convocatoria de Iker Muniain. El menudo centrocampista navarro vuelve así a la lista de Valverde tras dos partidos de baja por una distensión en la rodilla izquierda. "Está en la lista porque está en condiciones de jugar de inicio, luego que lo haga o no será otra cuestión", ha respondido el 'Txingurri' cuando se le ha cuestionado sobre su estado físico. Junto a él, vuelve Erik Morán, mientras Xabi Etxeita y Enric Saborit se caen de la convocatoria y se quedarán en Bilbao con Borja Ekiza y los lesionados Unai Albizua y Gaizka Toquero.

Los posibles onces son los siguientes: