CE Sabadell - SD Ponferradina: puntuaciones de la Ponferradina, jornada 23

Que la Deportiva tiene un grave problema del centro del campo hacia arriba es algo que queda patente partido tras partido. Claudio deberá reforzar las bandas y la delantera de cara a la segunda mitad de la temporada si no quiere tener que sufrir lo que queda hasta la jornada 42. Al igual que vimos la semana pasada contra el Córdoba, la Deportiva no crea peligro por las bandas, haciendo que Javi Lara tenga que apoyar a los dos interiores y quede descubierto el equipo en el centro del campo, de forma que hay que confiar en la buena forma de los dos medio centros para no sufrir atrás. Hoy fue uno de esos días, mal en el centro del campo, el Sabadell llegaba fácilmente al campo de la Deportiva e intentaban atacar con centros, sobre todo desde la banda de Carpio, para buscar suerte en un centro de la defensa que no tuvo demasiado trabajo en la primera mitad, pero que en la segunda sufrió sobre todo a raíz de la primera amarilla a Alberto Aguilar. Mal en defensa la Ponferradina, tuvo que confiar el empate en la segunda mitad a un acertado Roberto Santamaría, al que solo se le ha podido achacar un gol anulado al Sabadell por fuera de juego al encontrarse dos jugadores del Sabadell en posición de offside, que le impidieron ver la trayectoria del balón y estirarse correctamente para blocarlo.

Si el equipo estuvo mal abajo, peor estuvo arriba. Nauzet hoy podía haberse quedado en el banquillo o en su casa merendando un bocadillo de chorizo, porque la Deportiva no tuvo ocasiones en prácticamente todo el partido. Un tiro de Yuri al palo en la segunda parte y el gol de Cristian fueron las únicas actuaciones del portero canario. Problemas para Claudio, que deberá esforzarse al máximo en estos últimos días del mercado invernal para fichar un portero tras la salida de Diego García, y algún jugador que pueda resolver (o al menos intentarlo) el poco acierto de cara a portería de una Ponferradina a la que le quedan entre 15 y 20 puntos de aquí hasta el 6 de junio para lograr la segunda permanencia de su historia en Segunda División.

(0-3 Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Claudio Barragán

6 | El equipo intentaba no encajar goles e irse a Ponferrada al menos con un empate. El gol del Sabadell llegó en una contra donde la defensa se encontró completamente descolocada. Reaccionó pronto al gol, con un cambio a dos minutos del descanso que le dio el primer gol de la Deportiva. En la segunda parte, realizó dos cambios ofensivos que estuvieron a punto de costarle caro a la Deportiva atrás.

Santamaría

8 | Contundente en todas sus actuaciones, sin trabajo prácticamente en la primera parte, y muy bien en la segunda. Poco pudo hacer en el gol, tiro que Toni Lao colocó perfectamente a la escuadra contraria de su portería. Salvó al equipo en la recta final del encuentro, a pesar del gol anulado al Sabadell por fuera de juego.

Carpio

5 | La jugada del gol del Sabadell vino del jugador al que tenía que cubrir, aunque el resto del partido actuó con bastante solvencia en el lateral derecho e incluso en el centro de la defensa.

Alberto Aguilar

5 | Pudo hacer mucho más en el gol del Sabadell, donde se tiró al suelo en lugar de aguantar al delantero. Pasó desapercibido en la primera parte, y apareció en la segunda parte para evitar un par de buenas ocasiones del Sabadell. Fue amonestado por una falta peligrosa en la frontal del área, y fue expulsado por saltar con el codo por delante a dos minutos del final.

Alan Baró

6 | Sacó varios balones peligrosos del área de Santamaría, aunque también pudo hacer más en el gol del Sabadell, donde le cogieron bastante adelantado.

Óscar Ramírez

7 | Fue de menos a más, junto con Alan, el más correcto de la defensa. Y eso que no fue el día de la defensa blanquiazul, por donde se colaron bastantes ocasiones en la tarde de hoy.

Jonathan Ruiz

5 | Bien en la presión, pero le ganaron la espalda en más de una ocasión, provocando varias ocasiones de gol por parte del Sabadell. La amarilla que le mostraron en la segunda parte fue por una entrada por detrás a destiempo.

Juande

6 | Supo sacar el balón a tiempo, jugando a veces un poco más arriba de su posición cada vez que Javi Lara se iba hacia una banda. No entró mucho en juego, pero estuvo correcto repartiendo a las bandas.

Rueda

5 | Casi no creó peligro por la derecha, aunque hoy fue prácticamente imposible crear peligro por las bandas.

Marquitos

5 | Lo intentó por las dos bandas, creando más peligro por la izquierda con el apoyo de Javi Lara. Sin embargo, faltó fortuna y un delantero que pudiese aprovechar sus internadas. Salió notablemente enfadado del campo dos minutos antes de terminar la primera parte, aunque no fue el peor del encuentro.

Javi Lara

4 | Casi no se le vio en todo el partido. Es un jugador que destaca en los tiros libres, y el único que disfrutó el día de hoy fue prácticamente en medio campo. Por lo demás, no contribuyó al juego ofensivo del equipo, jugando demasiado por las bandas y dejando el centro del campo prácticamente descubierto.

Fofo

6 | Participó bastante poco en el juego de la Deportiva. La única acción destacable fue la asistencia a Cristian en el gol blanquiazul, pero tampoco le llegaron muchos balones. Demasiado abajo en ocasiones, llegando a conceder faltas en campo propio.

Cristian Fernández

7 | Marcó el gol del empate un minuto después de salir al campo, definiendo muy bien por encima de Nauzet. Poco más en la segunda parte.

Yuri

4 | Poca cosa. Un tiro al poste, lo único destacable del brasileño en esta tarde.

Dieguito

4 | El murciano no gozó de ocasiones y tampoco de muchos balones. Jugó prácticamente la totalidad de sus minutos por detrás de Yuri, desde donde Diego no pudo crear peligro al marco de Nauzet.

ÁRBITRO: Melero López

7 | No tuvo demasiado trabajo, un supuesto penalti en la segunda parte en el área de la Deportiva de Alberto Aguilar sobre Aníbal que no era, y perdonó la amarilla al delantero. Por lo demás, el árbitro estuvo correcto, no dejándose influir por la grada en ninguna de sus actuaciones. Tampoco se equivocó en las tarjetas que mostró. Correcto gol anulado en fuera de juego al Sabadell n el 89, donde un delantero en posición antirreglamentaria despista a Santamaría en su estirada. A pesar de las declaraciones de Claudio y del "fuera, fuera" del Nova Creu Alta, desde la perspectiva del portero uno de los dos delanteros no permite ver la trayectoria del balón, y el otro despista a la hora de levantar la pierna, con un defensa de la Deportiva por delante de él.

