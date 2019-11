El Albacete se lleva un duelo directo

Por el resultado de 0-2 se ha impusto el Albacete Balompié al Fútbol Club Cartagena en el duelo directo de dos candidatos al liderato del grupo IV. Rubén Cruz, al borde del descanso, aprovechó una pena máximo cometida por Tarantino que dejó a los locales con uno menos y, César Díaz, al iniciarse el tramo final del partido, sentenció definitivamente. Este resultado devuelve la esperanza a los manchegos y empieza a generar dudas en los de la provincia marítima, pues han desaprovechado dos ocasiones de oro de forma consecutiva.

Luis Tevenet había sorprendido a todos con su once inicial, pues obviamente, no quedó nada contento con la derrota de los albinegros la pasada jornada por 3-0 ante La Hoya Lorca. Primero situó en el once titular a Javier Tarantino, quien apenas había disputado unos minutos oficiales después de recuperarse de su lesión y segundo por adelantar la posición de Riau hasta la de extremo (la que había estado desarrollando el resto de su carrera) para situar en la defensa de dicho flanco a Zurdo, quien se las veía ante su ex equipo. Otro jugador que volvió a la titularidad fue Dani Ruiz, ya recuperado de su lesión en la mano derecha. Sin embargo, todo esta revolución no funcionó como hubiera deseado.

El primer gran suspiro se escuchó en las gradas del Cartagonova al terminar el primer minuto y comprobar que no habían recibido ningún tanto. De hecho, los primeros minutos de juego correspondienron al cuadro local, circunstancia que no fue muy durarera. La primera ocasión de peligro la generó Rubén Cruz al encontrarse sólo delante de Limones, pero el capitán, Mariano Sánchez se lanzó al suelo para evitar que armase el disparo. De hecho el interior zurdo fue el hombre más peligroso del conjunto visitante, pues el recién recuperado Dani Ruiz no le supuso ningún reto para ganarle la espalda.

El único peligro que ocasionaba el club albinegro era la alta presión de que ejercía Fernando sobre Dorronsoro, quien llegaba a sufrir para sacar los balones de su área, pero ningún disparo peligroso.

Recién cumplido el cuarto de hora, un centro muy cerrado de Jorge Díaz puso el "¡HUY!" en los animadores del equipo manchego, pero Limones envió a Córner. En un mal lanzamiento de dicho saque de esquina, Cruz, de cabeza realizó el primer disparo entre los tres palos, pero su cabezazo fue detenido por el meta Cartagenero.

Tevenet ordenó a los suyos adelantar la línea de presión y en el último tramo de la primera parte fue cuando se vio el juego más vistoso por parte de ambos equipos, aunque las ocasiones de mayor peligro las firmaban los de Luis César Sampedro. Otra vez Mariano Sánchez tuvo que despejar un pase de la muerte que Rubén Cruz colocaba frente a una meta vacía. Muy poco después Jorge Díaz dispondría de dos oportunidades desde la frontal, la primera se marchó a las nubes y la segunda obligó a Limones a lucirse. Mientras tanto, las bandas del Cartagena, Antoñito y Riau se internaban en el área rvial, pero el buen posicionamiento de los zagueros visitantes conseguía que sus centros no encontrasen rematador, salvo uno servido por Dani Ruiz que Riau, estorbado por su propio compañero, Fernando, remató un poco más alto del larguero.

La decisiva doble amarilla de Tarantino en un minuto

Al borde del descanso vendría la debacle cartagenera. En una pérdida de Megías en el centro del campo, Tarantino realizó una fuerte entrenada a Jorga Díaz para evitar que este se viera sólo en su área. Se reclamó expulsión directa para el zaguero, pero Moreno Aragón decidió dejarlo en amarilla. Indiano fue el encargado de ejecutar dicho lanzamiento colgándo el esférico en el área, dónde nuevamente Tarantino agarraría a Rubén Cruz, decretándose así penalti y expulsión por doble amarilla. El propio Cruz lanzó desde los once metros, raso y a su derecha, Limones adivinó la tratectoria, pero no pudo llegar a blocar el esférico.

Los albinegros, arengados por su afición, llegaron al descanso tratando de hacer el gol del empate. La ocasión más clara ocurrió en un lanzamiento de falta que Riau lanzó al área, pero despejó Noguerol (se reclamó penalti por mano de un jugador del conjunto manchego).

La sentencia de César Díaz

En la segunda mitad, los albaceteños tenían muy claro cual debía de ser el guión el partido: llevar el esférico por el centro del campo para cansar a unos rivales en inferioridad. Tevenet introdujo dos variantes al salir de vestuarios, De Lerma, que entró por Dani Ruiz y Segura, quien sustituyó a Riau. El sevillano realizó una buena actuación, sobre todo en sus primeros minutos sobre el césped, pero poco pudo hacer para ayudar. Al contrario de que se vio en el pasado partido frente a La Hoya Lorca, los albinegros se negaron a darse por vencidos, pero la zaga visitante estuvo, como de costumbre, soberbia.

En el minuto 77, un lanzamiento de córner, ejecutado por Indiano sería rematado a bocajarro por Rubén Cruz y detenido por un espectacular Limones, al cual le dio tiempo a levantarse y volver a rozar el esférico que había cazado al rechace César Díaz, pero no evitar con ello que el balón se introdujera en la portería y el Albacete sentenciara ya definitivamente el partido.

Desdde entonces, los locales tuvieron mayor posesión de balón, pero los defensores rivales no permitían que Antoñito, Menudo o Fernando se internaran en el área y, un muy atento Dorronsoro, se anticipaba a todos los balones aéreos que Zurdo colgaba en su área.

¿Qué depara ahora a ambos conjuntos?

Con estas dos derrotas consecutivos, el Cartagena se ve mucho más lejos de la lucha por el liderato y no tan distante de salir de las plazas de playoff, pero con suficiente margen de maniobra para darle la vuelta a la situación y dejar esto en una anécdota. La primera pruebas la tendrán ante un rival modesto, pero en un escenario complicado, ya que la gran cantidad de puntos que el Arroyo CP ha encadenado en casa son los que le han estado manteniendo alejados del descenso. El nuevo entrenador del equipo arlequinado es José Francisco Grao "Pato", quien comenzase el anterior ejercicio entrenando a los albinegros.

En cuanto al Albacete, han evitado pagar caro la falta de acierto de la semana pasada ante el Sevilla Atlético y seguirán tratando de dar alcance a un intratable La Hoya Lorca ¿Qué mejor escenario para tratar de alcanzar el liderato que un derbi? Su próximo enfrentamiento será en el Carlos Belmonte ante La Roda CF, quienes no levantan cabeza últimamente.

Puntuaciones VAVEL 2B