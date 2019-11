El Burgos pesca en aguas revueltas

Agua estancada, agua envenenada. O eso dicta el refranero español. Un dicho que bien se puede ensamblar al esperpéntico espectáculo que se vivió en la tarde del domingo en La Caseta. Un campo inundado, unos jugadores achicando agua porque los bomberos ni llegaban ni se les dejaba llegar, una directiva que miraba para otro lado y que sacaba a relucir su lado más pesetero, un equipo en su más absoluto declive que ni quería jugar y otro en alza que no cesó en su empeño por hacerlo, y una serie de tretas que pasarán a la historia del fútbol de bronce como uno de sus sucesos más indecorosos. Todo lo anterior, y varias cosas más, fueron las que sucedieron en apenas unas horas en la localidad cántabra. Un partido, unos sucesos, de película.

Esperpento de sucesos en La Caseta

Todo se abría allá por las 15 horas del domingo. Los jugadores del Burgos llegaban a La Caseta con las ganas de hacer lo que pide su profesión, jugar al fútbol. De repente, se dieron de bruces con un campo inservible más digno de otro magnífico deporte, el waterpolo. Esta inusual escena pilló por sorpresa a todos. La Caseta había amanecido inundada por sorpresa, algo que dio lugar a miles de indecentes pensamiento, ya que no había llovido en todo el día. Lo insólito del tema se encontraba en la pasividad del club local ante tal ''infortunio'', que ni mucho menos movió ni un dedo por resolver tal desaguisado. Y es que como más tarde reconocía el propio presidente del club cántabro, Emérito López, a Tiempo de Juego en COPE, no les interesaba jugar hoy, con solo siete jugadores de la primera plantilla y uno de ellos no estaba para jugar. El Burgos, en cambio, no veía otra opción que la de jugar esa misma tarde, con toda su afición -más de 200 burgaleses desplazados a Noja- esperándolo a las afueras del estadio.

Entonces, los propios jugadores del Burgos CF se pusieron manos a la obra para acondicionar el córner inundado. Para sorpresa de los propios jugadores burgaleses, como uno de ellos, Pablo Gallardo, reconocía a VAVEL, cuando se disponían a achicar el agua empezaron a ser increpados por aficionados y empleados del Noja e incluso llamaron a la Guardia Civil repudiando así extrañamente dichas acciones que tan lógicas parecían para todos menos para los locales.

Con el percal aumentando en su anormalidad, se llamó a los bomberos para que fueran ellos mismos quienes sacaran el agua con bombas de achique, pero al llegar al campo los aficionados cántabros impidieron su entrada hasta que la policía intervino para abrir paso.

Victoria del Burgos a pesar de todo

Con la llegada de los bomberos y tras su pertinente intervención, se consiguió erradicar la inundación y con ello acondicionar el césped para el encuentro. Y así, con una hora de retraso de la hora prevista, el partido dio comienzo. Un partido en el que el Noja saltó al campo con 4 juveniles en el once titular, ante la plaga de ausencias en su plantilla por lo impagos de la entidad. Un encuentro que no comenzó sin antes desatar otra polémica. Esta vez no tenía al agua como protagonista, sino el precio de las entradas. Lo pactado con el Burgos era que tendrían un coste de 10 Euros para sus aficionados pero, de buenas a primeras, la directiva de la SD Noja decidió subirles el precio hasta los 18, algo que terminó de enervar a los aficionados visitantes, totalmente molestos ante tal subida.



Momento en el que la bomba de achique sacaba el agua del recinto | Foto: El Diario Montañés - Campoo Sur.

Al final, muchos de los aficionados del Burgos decidieron por no entrar al campo ante tal abusivo precio, a pesar de que su club les puso la facilidad de abonarles la diferencia entre el precio inicial y el final de la entrada. Con todo esto, que no fue poco, se dio comienzo al partido con el guión esperado: el Burgos empujando desde el principio en busca de una holgada victoria y el Noja totalmente encerrado en busca de que los minutos pasaran.

Al Burgos le costó más de lo esperado hacerse con la victoria

La primera parte fue de absoluto dominio visitante, pero no conseguían aportar la suficiente profundidad a su juego como para desequilibrar la balanza. La tuvo Prats en el 12, y Pacheta pasada la media hora de juego, pero el marcador no se movería hasta bien pasado el descanso, cuando Prats inauguraba el casillero de su equipo a falta de 20 minutos para el final. Abierta la lata, llegarían solos los siguientes goles, de Prats y Carralero, que terminaron por cerrar un partido (0-3) y una tarde que no se olvidará fácilmente.