Omer Damari podría ser el segundo refuerzo invernal

El fichaje de un delantero que apuntale el ataque del Celta, tantas veces comentado en el entorno celeste, podría estar a punto de producirse. Omer Damari (29/3/89, Rishon LeZion, Israel) sería el elegido, según varios medios del país hebreo. Según Sport Five, el club vigués pagaría 300.000 euros por la cesión del atacante hasta final de temporada y se reservaría una opción de compra en torno a 1.700.000 euros.

Damari juega en el Happoel de Tel Aviv, tercero de su liga. Se trata de un delantero centro puro, con buena capacidad rematadora y movilidad para caer a los costados. Sus números esta temporada están siendo notables: 18 goles en 23 partidos. Anotó cinco en cuatro partidos en la Europa League y 13 en los 19 encuentros que disputó en el campeonato doméstico. Ha sido internacional con Israel en 11 ocasiones y ha hecho tres tantos. El delantero hebreo llegaría para competir con Charles por el puesto de nueve, o, en todo caso, complementarle o acompañarle en el campo en momentos puntuales.

Goles de Damari en 2013.

Según informó el periodista Joshua Halickman desde su cuenta de Twitter, Omer Damari se habría despedido de la afición del Hapoel, a la vez que aseguraba que mañana martes viajaría a Vigo para cerrar su pase.

Omer Damari says "I fly to Spain tomorrow morning & won't play in cup match v H Haifa. I am sad to be leaving Hapoel Tel Aviv, con'td 1/2

Omer Damari 2/2 "But happy to be coming to the Spanish League" Looks like he's headed to Celta Vigo http://t.co/sbiyJDxkDJ