Manuel Rodríguez, un accionista 'valiente' habla en VAVEL

"Creo que hablo en nombre de la mayoría del deportivismo cuando digo que el proceso electoral ha sido una vergüenza. Se ha jugado muy sucio, se han dicho muchas mentiras conscientemente y se ha hecho mucho daño, por hacer daño, por intentar conseguir la presidencia.

Así comenzó su exposición Manuel Rodríguez, accionista del Deportivo. Tuvo palabras para todos los implicados en el proceso electoral al indicar que "Hasta el día que se retiró Lendoiro hubo mucho ataque envenenado, hipócrita y oportunista por todas las partes implicadas y también por parte de la administración saliente."

La parte de su elocución que más trascendencia ha tenido es el momento en el que le pide a Tino Fernández humildad y valentía: "La humildad para entender y valorar de donde venimos y valentía porque quiero un equipo de élite otra vez, yo crecí viendo a Mauro Silva y no quiero estar mucho más tiempo en Segunda.

Entrevista

Pregunta. Como deportivista, ¿cómo ha vivido los últimos meses? El descenso, 31 de julio, las Juntas de Accionistas,...

Respuesta. Hemos sufrido otro descenso injusto, así que muy mal. Por lo demás, siempre confié en que se encontraría una solución. Respecto a la Junta prefiero no comentar nada, es agua pasada.

P. ¿Cuáles son los mayores cambios que ha notado en el Deportivo durante los últimos 5 años?

R. La influencia cada vez mayor de la deuda a la hora de ajustar el presupuesto. El equipo es cada vez menos competitivo, inevitablemente.

P. ¿Cree que acertó Lendoiro retirándose de la candidatura?

R. A pesar de que me dolió, creo que vio que no tenía suficiente apoyo y decidió apartarse. Era lo que había que hacer, la gente prefería a Tino, no se podían enturbiar más las elecciones.

P. ¿Cree que debió hacerlo antes?

R. No, tenía que intentar seguir ya que aun tenía cierto apoyo.

P. Como ya sabrá, su intervención en la Junta ha sido de las más aplaudidas en la sala y a su vez de las más comentadas en las redes sociales. ¿Por qué decidió hacerla? ¿Cómo se sentió al ver la reacción de la gente, se lo esperaba?

R: Lo vi claro tras la primera Junta. Hubo muchas cosas que se dijeron que no me gustaron, al igual que el ambiente, había sido muy tendencioso, muy sucio.

Al ver la reacción de la gente me alegre mucho, me di cuenta que comprendieron que lo decía como deportivista y no como "Lendoirista" (que a su vez, odio esa etiqueta).

P. En la Junta comentó que iba a votar a Tino Fernández a pesar de que no era la mejor opción, ¿por qué cree eso y a quién hubiera visto como mejor candidato?

R. Personalmente, Lendoiro era el mejor, pero como ya he dicho, no procede argumentarlo.

Tino siempre había sido mi segunda opción en caso de que Lendoiro se retirase. Aunque no me gustó su estrategia electoral y muchas cosas que dijo, demostraba ser un deportivista comprometido. Tampoco comprendí muchos ataques personales que sufrió del tipo "celtarra", "corrupto", etc..

P. También comentó el cambiar el nombre de "El Mundo del Fútbol" por "Augusto César Lendoiro", ¿cree que eso podría llevarse a cabo?

R. Ahora hay otras cosas muy importantes que solucionar, pero creo que a medio plazo sería de justicia hacerlo.

P. Tras lo visto en la primera Junta de Accionistas, ¿esperaba tanta cordialidad en la asamblea?

R. Si, por eso hablaba de oportunismo. Sin Lendoiro como contrincante se calmó muchísimo el ambiente, pero repito que no quiero dar ejemplos, hay que pasar página.

P. ¿Cómo ve el Deportivo con Tino Fernández como presidente? ¿Cree que podrá volver a ser un equipo de élite?

R. Ya dije que también me gustaba y por mi parte, ahora estoy a muerte con él a pesar de que tiene por delante una situación muy difícil.

Estoy esperanzado en que sí, en que volvamos a ser un equipo de élite.

P. Haciendo alusión al pasado, ¿qué recuerdos tiene de cuando era niño en Riazor?

R. El ir siempre con mi padre (y sigue siendo así), aprendí mucho de él ya que había sido árbitro.

P. ¿Cuál ha sido el momento que más le ha marcado fuera de Riazor?

R. Sin duda, la cara de Florentino en el Centenariazo, impagable.

P. ¿Qué momentos le gustaría volver a vivir?

R. Me gustaría reeditar la Semifinal pero esta vez con Mauro Silva y Andrade en el equipo, también volver a escuchar el himno de Champions en Riazor, era lo mejor.

P. En un futuro, ¿vería a Manuel L. Cascallar al frente de la presidencia del club?

R. Estamos iniciando un nueva etapa, así que prefiero no hablar sobre un hipotético futuro lejano. De Cascallar, solo decir que me ha parecido muy sensato sobre su campaña.