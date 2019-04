Rafael Teruel: "Hitos viene a especular, a llevárselo todo"

Teruel compareció finalmente ante los medios, aunque en un primer momento se negó desde el club que fuera a llevarse a cabo, tras la rueda de prensa de la pasada semana de Juan Miguel Hitos, expresidente del Real Jaén, sobre su intención de recuperar el control del club blanco. De esta forma, Teruel no piensa irse del club, argumenta que las acciones le pertenecen y que ante el no acuerdo entre las partes: "nos van a llevar a otro procedimiento judicial, no nos someteremos a arbitrajes, y litigaremos contra todo lo que nos venga. Esto puede durar entre 10 y 12 años".

Resaltó Teruel, en primer lugar, la "curiosa casualidad" de que Hitos llegue en el momento en que el club está en una categoría superior a la que estaba cuando se marchó. También, expresó que no existe posibilidad de que Hitos no supiera que Teruel había comprado el club a Carlos Sánchez, como Hitos había señalado en su discurso. Los asesores del club aseguraron que se le envió notificación de tal compraventa y dejaron claro que "no existe desde hace mucho tiempo ningún derecho de Hitos sobre las acciones, el legítimo propietario es Rafael Teruel Lara".

Sobre el cese el pasado octubre de Juan Carlos Hidalgo, dijo lo siguiente: "Hitos e Hidalgo se vieron en diciembre, junto al señor Mayenco, con la intención de quedarse con mi puesto y echarme del club, algo que no me pareció bien." Dejó claro, sobre el mensaje que trasladó de que seguiría dos años más en el cargo: "Este año hemos iniciado un proyecto de tres años y es probable que en dos deje el club por circunstancias personales. Queremos que el proyecto deportivo deje al Real Jaén en Segunda División con una buena estructura". Segundo Espinosa intervino para aportar su visión como consejero del área deportiva: "Todo el mundo puede tener claro que la plantilla y el cuadro técnico están perfectamente tranquilos y dispuestos a cumplir los objetivos planteados en este área".

Asimismo, Teruel planteó que es falso que Juan Miguel Hitos pusiera en el Real Jaén los 3 millones de euros que argumenta. Es más, apuntó que Hitos dejó un déficit de 3 millones y medio de euros, además de dejar aumentar la deuda a Hacienda y a la Seguridad Social. Rafael Teruel afirmó que Hitos "viene a especular, a llevarse todo lo que pueda". Además, cree que "Juan Miguel Hitos no tiene capacidad económica para llevar este club". Igualmente, los asesores añadieron que el requerimiento de Hitos se hace "con total ánimo de lucro" y pusieron en duda que Hitos venga con carácter conciliador: "Cuando vino a España la última vez le pedimos dinero, pero no ha aparecido hasta ahora y lo hace con un requerimiento notarial. Por lo tanto, no vemos ningún afán de negociar". También, se justificó que Sergio Hitos, exmiembro del consejo y hermano de Juan Miguel, fuera cesado junto a Hidalgo el pasado octubre por no presentarse a su investidura como consejero ni otorgar un poder legal a nadie para hacerlo.