Resultado Real Madrid - Espanyol en la Copa del Rey 2014 (1-0)

23:00 Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por seguir el fútbol con nosotros y no se pierdan el post partido y toda la información del deporte en VAVEL.COM. Que tengan una buena noche.

22:54 Finalizamos este directo con algunas de las imágenes del partido.

22:51 El Real Madrid se convierte en el primer semifinalista de la Copa del Rey. No sufrió el conjunto de Carlo Ancelotti en el partido de hoy, que volvió a ganar por la mínima: 1-0; el mismo resultado que ha cosechado ante el equipo de Javier Aguirre en los tres enfrentamientos que ha disputado en esta temporada: los dos de copa y uno de Liga. En el primero de ellos, valió el gol de Pepe; en el segundo, el de Benzema y hoy, vale el gol de Jesé para sellar ese pase. Dominó el conjunto blanco en la mayor parte del encuentro; suya fue la posesión y las mejores ocasiones del partido pero los de Javier Aguirre plantaron cara y dieron guerra, con especial relevancia en el final de la primera mitad. La expulsión de Víctor Sánchez ya en la segunda mitad supuso el golpe de gracia para los 'pericos', que llegaron a rozar el empate. No pudo ser y hasta aquí se contabiliza la participación de los blanquiazules en Copa. Como ya señalase Aguirre en las semanas anteriores, la gran prioridad del Espanyol está en la Liga.

90+3 ¡FINAL DEL PARTIDO! No hubo conscuencias en el lanzamiento de esa falta. El Real Madrid es el primer semifinalista de esta Copa del Rey. Los blancos esperarán rival mañana en la eliminatoria entre Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid. Hasta aquí los 90 minutos del partido pero nosotros no nos vamos aún.

90+3 Falta favorable al Espanyol. La cometió Illarramendi y será la última para el conjunto de Javier Aguirre.

90' Otra llegada de Ronaldo, que quiso centrar pero que vio su balón desviado por la zaga rival. Se jugarán 3 minutos más.

89' Llegó bien Cristiano, que se la mandaba a Morata para que este rematase por encima de la portería 'perica'. Se le acaba el tiempo al Espanyol.

87' Falta sobre Morata. Prepara la pierna Cristiano Ronaldo, que acometerá su enésima intentona ante Casilla. ¡A LA BARRERA!

86' ¡LA TUVO RAÚL RODRÍGUEZ! Remató de primeras el jugador espanyolista a la salida de una falta pero el balón acabó perdiéndose, de forma casi inexplicable, por encima de la portería blanca. Era el 1-1.

86' Nuevo cambio en filas blancas; será el último: Casemiro sale por Di María.

84' Otra vez el portugués. Recibió en posición antireglamentaria y cometió falta sobre el meta rival. Anulada la acción, aunque tampoco llegó a marcar el portugués.



Foto: Ángel Martínez.

83' ¡CRISTIANO! Llegó el portugués por la izquierda y su remate impactó en el lateral de la red defendida por Casilla. Sigue el luso buscando el tanto pero este se le resiste ante el Espanyol.

82' Fuera de juego claro de Álvaro Morata.

80' Otro cambio en las filas blancas: se va Isco y entra en su lugar Morata.

77' Tercer y útlimo cambio en las filas espanyolistas: se marcha Alex Fernández y entra en su lugar David López.

76' EXPULSIÓN: Víctor Sánchez ve la segunda tarjeta amarilla y deja a su equipo con diez a poco menos de un cuarto de hora para la finalización del partido. El jugador espanyolista entró con la pierna levantada y después, aparentemente, toca el balón con la mano. No queda claro por cuál de las dos acciones le amonesta el colegiado.

73' ¡Disparo lejano de Xabi Alonso! Disparo raso y potente, que acaba marchándose por poco. No encuentra el segundo tanto el Madrid y el partido continúa abierto.

72' Cambio en el Real Madrid. Calentaba Marcelo pero acabó saliendo Pepe, que ocupará su lugar en el centro de la zaga, enviando a Nacho al lateral zurdo.

72' Rondó el Madrid la búsqueda del segundo pero finalmente el balón acaba lejos de las inmediaciones de Casilla.

70' Córner para el Real Madrid. Sigue tendido sobre el campo Fabio Coentrao. Marcelo se prepara para salir. Topó Coentrao con Stuani en un salto de cabeza.

69' Entrada de Stuani sobre Coentrao, que se dolía en el terreno de juego.

68' Falta sobre Jesé en el centro del campo.

66' Cartulina amarilla para Cristiano Ronaldo.

66' Cambio en filas del Espanyol: se marcha Pizzi y entra en su lugar Stuani.

64' Cóner favorable al Real Madrid. Ramos remata demasiado alto.

62' Aparecía Sergio García por el centro del área 'merengue' y Coentrao enviaba el balón a córner.

62' Lo intenta el Madrid por las dos bandas pero el Madrid topa en el área visitante.

60' La toca bien el Espanyol, que sigue sin renunciar a sus posibilidades. Se cumple ahora la hora de partido.

59' Metía Pizzi un centro al área, que blocó Casillas.

58' Saque de banda para el Espanyol.

55' Fuera de juego de Córdoba. Se quedaba solo el jugador espanyolista ante Casillas, que llegó a desbaratar el disparo antes de que el colegiado señalase la posición antireglamentaria del jugador visitante.

54' ¡OCASIÓN DE CRISTIANO! Llegó bien el luso, de nuevo con Jesé pero disparó el portugués desviado.

52' Muy buena la jugada entre Cristiano y Jesé pero ninguno de los dos pudo culminarla con remate.



Foto: Ángel Martínez

51' Gran intensidad en esta fase del partido. Llegó Sergio García, hombre peligroso en la ida y en la vuelta pero Illarramendi acabó robándole la cartera en el área blanca.

49' Saque de banda para el Espanyol, que no renuncia a sus oportunidades.

47' Buena jugada de Coentrao, que tenía carril por delante; envió el balón al corazón del área, donde no llegó Isco pero sí Cristiano Ronaldo. Su disparo lo sacó de forma milagrosa Casilla. Le sonreía Ronaldo al meta espanyolista.

46' Cayó Illrramendi en el centro del campo y condujo la jugada Sergio Sánchez. El balón le llegó a Córdoba, que remató enviando el balón por encima del travesaño de Iker Casillas. Primer acción del jugador espanyolista, primera ocasión de esta segunda mitad.

22:01 ¡EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE!

21:59 Vuelven los protagonistas al terreno de juego. Hay cambios en las filas del Espanyol: se marcha Torje y entra en su lugar Córdoba.

21:58 Apenas dos minutos para que arranque el segundo tiempo. Veremos si el Madrid es capaz de certificar partido y eliminatoria o si por el contrario, el Espanyol será capaz de dar el susto en el Bernabéu.

21:54 Nacho Fernández, en la defensa; Alex Fernández, en el centro del campo y Jesé Rodríguez en la delantera; otra de las piezas de oro de ese Castilla mágico y autor del único gol del partido hasta el momento. El canario suma dos tantos con el de hoy e iguala a Karim Benzema en la competición del K.O. Llevan dos goles cada uno. Cristiano sigue pugnando por marcarle un gol al Espanyol, algo que no ha conseguido ni en el encuentro de Liga ni tampoco en la ida de la Copa.

21:51 Cabe recordar, también, que en este duelo se están viendo las caras dos hermanos, 'criados' en la cantera del Real Madrid: Nacho Fernández y Álex Fernández, dos de las piezas importantes del Castilla que ascendió hace ya dos campañas. Llegaron a jugar juntos con el primer equipo y ahora se enfrentan como rivales por una plaza en las semifinales de la Copa del Rey. Ambos han sido titulares en la noche de hoy.



Foto: marca.com

21:48 Dominó el Madrid en la mayor parte del tiempo, algo que le ha servido al conjunto blanco para adelantarse en el marcador cumplido el minuto 7 y para gozar de otras tantas ocasiones que no se han visto finalmente culminadas. No obstante, la relajación en los minutos finales le ha dado alas a un Espanyol que no se rinde y al que un gol le metería en el partido de nuevo y en la eliminatoria.

21:46 Sigue valiendo el tanto de Jesé Rodríguez, tempranero gol marcado en el minuto 7 y que le sirve al Madrid para ratificar la ventaja con la que ya se marchó de Cornellà-El Prat.

45' FINAL DEL PRIMER TIEMPO. REAL MADRID 1 - 0 ESPANYOL.

44' ¡CASI! Ocasión de Pizzi, que cazó al vuelo una volea para enviar el balón por encima del travesaño madridista. Excesivamente relajado el conjunto de Carlo Ancelotti, que parece que espera ya el descanso.

43' Remató Pizzi buscando el empate pero el balón acabó en córner. Nueva oportunidad para los visitantes. Sin consecuencias tampoco; despejó Illarramendi.

42' Saque de banda para el Espanyol.

41' Fuera de juego de Ángel Di María. Dudosa la posición del argentino pero así lo señaló Teixeira Vitienes.

41' Sin conscuencias el lanzamiento de la falta para el Espanyol.

40' Amarilla a Nacho. Llegó con contundencia el defensa madridista, que tocó balón y luego barrió a Sergio García.

39' Fuera de juego de Capdevila, que rozó el 1-1 en el saque de una falta. Estaba adelantado el jugador espanyolista.

38' Trataba de llegar Isco a la jugada de contragolpe pero la veloz salida de Casilla, fuera del área, acabó propiciando que el meta espanyolista se anticipase y destruyera la ocasión.

38' Falta de Xabi Alonso. Pedía la amarilla Sergio García pero no lo entiende así el colegiado.

36' No llegó Crisitano Ronaldo a ese pase en largo, al que se anticipó Casilla con una rápida salida.

35' Tarjeta amarilla para Víctor Sánchez.

34' Muy tranquilo el Real Madrid, que sin embargo no debe confiarse. Un gol del Espanyol modificaría el panorama de la eliminatoria. Toca el conjunto catalán tratando de quemar los últimos cartuchos de esta primera parte.

32' Lo intentaba Di María con un disparo picado, que desvió Casilla. Busca el Madrid el segundo.

31' Llegó Coentrao hasta la línea de fondo y envió un buen pase al corazón del área pequeña pero Capdevila, atento, envió el balón a córner.

29' Saque de esquina para el Espanyol. Nacho despejó con contundencia el balón cuando Sergio García trataba de revolverse ya en el interior del área pequeña.

28' Saque de banda para el Espanyol. Gran velocidad la que toma la ofensiva madridista pero la defensa visitante está bien situada. A punto de cumplirse la primera media hora de este Real Madrid - Espanyol.

26' Fuera de juego de Cristiano Ronaldo.

24' Sigue controlando la posesión el Madrid, aunque el Espanyol sigue luchando. No se da por vencido el conjunto catalán



Foto: Ángel Martínez

22' ¡REMATE DE CRISTIANO! Optó por disparar con fuerza esta vez el portugués pero su remate se topó de nuevo con Casilla.

21' Llegaba Jesé solo hasta el área espanyolista pero el férreo marcaje de su defensa acabó desbaratando la ocasión.

18' Centro de Sánchez por la banda izquierda, que despejó la zaga 'merengue'. El balón se fue a córner. Remató Sergio García, enviando el balón fuera. Saque de portería.

17' ¡CASI! Ocasión de Cristiano Ronaldo, que quiso picarla y acabó enviando el balón a las manos del portero Casilla.

16' Sergio García llegaba hasta el área madridista pero el balón salió trompicado y finalmente acabó desbaratando la ocasión para el conjunto catalán.

14' Córner para el conjunto blanco. No llegó a evitar la salida del balón Cristiano Ronaldo. Sin consecuencias para la meta espanyolista.

14' Saque de banda para el Espanyol de nuevo. No pudo controlar Arbeloa un pase demasiado fuerte.

12' Saque de banda para el Espanyol. De momento, bastante superior el Real Madrid.

10' Gran internada de Crisitano por la zurda -muy activa esa banda- pero el pase del luso no le llegó a Isco. El malagueño no acertó a rematar el que hubiera sido el 2-0.

9' Falta de Di María.

7' ¡¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRIIIIIIIIIIIIIIIID!!!!!!!! ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOL DE JESÉ RODRÍGUEZ!!!! Fabuloso el pase de Xabi Alonso y fabuloso también el control con el pecho del delantero canario, que encaró, disparó cruzado y batió a Casilla antes de verse cumplidos los 10 minutos de partido. Jesé complica la hazaña para el Espanyol y allana más el camino a los suyos.

6' Recuperó Torje pero su pase, en el intento de montar el contragolpe, no encontró destino.

5' Buena internada de Crisitano Ronaldo, que despejó la zaga visitante.

4' Toca el Madrid, que trata de hacerse con el control del partido.

3' Se perdió por alto el lanzamiento del portugués, que estaba bastante lejos.

2' Falta sobre Cristiano Ronaldo, algo escorado a la banda zurda. Chutará la falta el propio Cristiano.

1' Cayó Isco en el área y aunque el malagueño reclamó, cuanto menos un córner, el árbitro concede saque de portería.

1' Intensa la presión con la que empieza el Espanyol. El Madrid trata de hacer gala de su verticalidad pero la buena colocación de los locales obliga al toque.

21:00 ¡EMPIEZA EL PARTIDO ENTRE EL REAL MADRID VS ESPANYOL!

20:58 Se sortearon ya los campos. Esto está a punto de empezar.

20:57 Suena el himno del conjunto blanco mientras los dos equipos se saludan sobre el terreno de juego.

20:56 Cuatro minutos para que empiece el encuentro. Aguardan los jugadores ya en el túnel de vestuarios.

20:50 Toman ya el túnel de vestuarios los jugadores, que van a prepararse para que dé inicio el partido. Quedan apenas 10 minutos.

20:46 Calientan ya los dos equipos sobre el césped.

20:44 Empiezan a poblarse poco a poco las gradas del Santiago Bernabéu.

20:34 Menos de media hora para que arranque el Real Madrid - Espanyol. Todo está listo ya en el Santiago Bernabéu para que las semifinales de Copa tengan a uno de sus contendientes.

20:26 Conocemos también el 'once' del RCD Espanyol en el acometido de la remontada. Es este: Casilla, Raúl Rodríguez, Sidnel, Moreno, Capdevilla, Abraham, Victor Sánchez, Álex, Pizzi, Torje y Sergio García

20:18 Y de la lista de convocados al 'once' inicial. Este será el del conjunto blanco: Casillas, Ramos, Coentrão, Ronaldo, Alonso, Arbeloa, Nacho, Jesé, Di María, Isco e Illarra.

20:16 Ancelotti, por su parte, hacía pública la lista de convocados ayer lunes, donde la ausencia ya citada anteriormente de Gareth Bale es la nota llamativa. Aquí, la convocatoria al completo: Casillas, Diego López y Jesús, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Carvajal, Arbeloa, Nacho y Coentrão, Xabi Alonso, Modric, Illarra, Casemiro, Isco y Di María, Cristiano Ronaldo, Benzema, Morata y Jesé.

20:12 El RCD Espanyol daba a conocer hoy mismo la lista de 18 convocados, en la que la novedad más destacada ha sido, finalmente, la presencia de David López. Esta es la convocatoria completa: Germán, Raúl R, Víctor Sánchez, Sidnei, Stuani, Sergio García, Pizzi, Capdevila, Kiko Casilla, David López, H. Moreno, Javi López, Víctor Álvarez, Colotto, Álex, Abraham, Torje y Córdoba.

19:56 El Real Madrid se concentró en el día de hoy en la 'ciudad' de entrenamiento y partió hacia el estadio Santiago Bernabéu, donde dirimirá su pase a semifinales ante un Espanyol que no se da por vencido. Los catalanes necesitan dos goles.

19:54 La faceta anotadora se convierte hoy en un desafío para Crisitano Ronaldo, que en los dos encuentros ante el Espanyol no ha logrado ver puerta. El portugués lleva un gol en Copa del Rey, una cifra que tratará de aumentar en la noche de hoy ante los de Javier Aguirre.

19:52 Recordamos de forma más detallada los enfrentamientos entre ambos equipos en la competición del K.O, desde el primer duelo que cruzó sus caminos, allá por 1903 hasta el que les enfrentó la pasada semana en Cornellà-El Prat. Equilibrio total en los encuentros entre 'vikingos' y 'pericos'.

19:43 El árbitro de la contienda será Teixeira Vitienes, del Comité Cántabro.

19:30 También Javier Aguirre se ha acordado, durante los días anteriores, del partido Real Madrid - Espanyol de Copa del Rey 2013 / 2014 que determinará la suerte de su equipo en la Copa del Rey. el mexicano se mostró concienciado por la complejidad de lo que se les exige pero también sereno y tranquilo con sus posibilidades: "Estamos obligados a hacer dos goles para pasar, pero es difícil. Podemos pasar si vamos con la moral alta, eso es cierto. Tengo gente fresca que habrá que poner en el Bernabéu”.



Foto: pericos.com

19:25 A pesar de la ventaja con la que parte el Real Madrid, Carlo Ancelotti no quiere excesos de confianza y se ha encargado de repetir, por activa y por pasiva, que la eliminatoria no está cerrada y que sentenciarla requerirá, no sólo del mejor equipo posible, sino también, del mejor fútbol posible por parte de su equipo: “La eliminatoria sigue abierta pese a la pequeña ventaja que tenemos. Necesitamos jugar un buen partido y con el mejor equipo posible”.

19:20 En el Espanyol, una de las notas llamativas es la reintegración de David López al resto de la plantilla. El centrocampista ha dejado atrás ya la lesión que sufriera en el partido de vuelta de Copa ante el Alcorcón y que le producía una dolencia en el bíceps femoral de su pierna izquierda. No obstante, aunque ha venido trabajando con el grupo durante la semana, no estará en el Santiago Bernabéu, puesto que Aguirre no quiere forzar su regreso.



Foto: I. Paredes - Sport

19:15 Carlo Ancelotti hablaba en la habitual rueda de prensa previa al encuentro, en la que ofreció algunas pistas respecto al 'once' que puede poner en liza hoy martes. Gareth Bale no estará en esa alineación, puesto que el galés se cae de nuevo de la convocatoria. El pasado sábado, Bale se retiraba en la media parte del encuentro que midió a los suyos con el Granada al recibir un fuerte golpe. El técnico madridista ya ha confirmado quién será su sustituto en el equipo: Jesé Rodríguez. El joven canterano sigue acumulando minutos y disfrutando de oportunidades después de demostrar en cada una de ellas que está más que a la altura de un hueco en el equipo.

El gran ausente



Su sustituto



19:10 En el partido de ida, el RCD Espanyol exhibió una gran seriedad y solidez, que impidió a los blancos materializar la gran cantidad de ocasiones de las que dispusieron pero en contra de los catalanes estará la condición de fortín que los madridistas le han conferido esta temporada a su estadio, un feudo del que no escapan victorias locales desde que el Atlético de Madrid asestase su particular mazazo en Liga.

19:00 Previsiblemente ambos equipos llegarán en un buen estado de forma, tras los resultados cosechados en la última jornada de Liga. Mientras los madridistas llegaron a ser líderes por unas horas, hasta que Barcelona y Atlético disputaron sus correspondientes encuentros, recuperando después la cima de la clasificación, los de Javier Aguirre cosecharon un trabajado empate en Mestalla, un campo siempre difícil y de muy cara puntuación. Así las cosas, los blancos siguen ocupando la tercera plaza a un solo punto de la cabeza, mientras que los espanyolistas se instalan en la novena posición con 26 puntos y relativamente lejos de los puestos de peligro.

18:55 El máximo goleador del equipo rival, el Espanyol, en este torneo del K.O es Simao, con dos tantos. Junto al portugués, han sumado también Víctor Álvarez, Pizzi, Stuani, Sergio García, David López y Sidnei. Un tanto cada uno de ellos.



Foto: Deporteyocio

18:50 Karim Benzema fue el autor del solitario gol que pone en ventaja a los hombres de Carlo Ancelotti en esta eliminatoria. El francés es, de momento, el máximo goleador del equipo en Copa, junto a Ángel Di María. Cristiano Ronaldo, por su parte, se estrenó ante Osasuna en los octavos de final y suma un tanto, al igual que Jesé Rodríguez e Illarramendi.

18:45 Real Madrid y Espanyol se han medido en un total de 21 ocasiones en Copa del Rey con un saldo muy equilibrado: nueve victorias blancas, tres empates y nueve victorias 'pericas'. En tres ocasiones se han medido en una final y esta será la segunda vez que lo hagan en cuartos. La primera vez sucedió en la temporada 71/72 y en aquellas ocasión vencieron los blancos, que cayeron por 3-1 en la ida y se impusieron por 3-0 en la vuelta. Duelos de victorias ajustadas, que vierten un total de 29 goles 'merengues' por 27 'pericos'. El triunfo de la pasada semana suponía la primera vez que el Real Madrid se imponía como visitante al Espanyol en Copa, que por su parte, lo ha conseguido en dos ocasiones: en la 47/48 vencía por 0-1 en el Bernabéu, mientras que en la final de 1940, disputada en la capital española, también vencía por 3-2. Además, han tenido que jugar dos partidos de desempate a lo largo de la historia y la primera semifinal que les midió lo hizo a partido único.

18:40 Recordemos ahora qué dio de sí el choque de ida entre Espanyol y Real Madrid, disputado hace una semana en el estadio Cornellà-El Prat. Allí, los blancos lograron arrancar un importante triunfo por la mínima (0-1) con dos factores importantes: marcar fuera de casa y no encajar ningún gol. El tanto de la victoria lo anotaría Karim Benzema en el minuto 25 de partido.

18:35 Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de Copa del Rey, aquí en VAVEL.COM. Ocho son los equipos que quedan aún con vida en estos cuartos de final del torneo del K.O, y cuatro serán los que sobrevivan para dejar sellar su pase a las semifinales. Levante, Barcelona, Real Sociedad, Racing de Santander, Atlético de Madrid, Athetlic Club, Espanyol y Real Madrid luchan por certificar su clasificación a la siguiente ronda, aquella que les pondrá a un paso de la final. Y en este último choque nos detendremos en este directo, cuya previa empieza ya.



Foto: sportyou