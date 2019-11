Entrevista. Diego Rico: "He llegado hasta aquí, pero ahora lo difícil es mantenerse. Por eso trabajo duro cada día"

Diego Rico Salguero (Burgos, 1993) es uno de esos jóvenes futbolistas que confirman la regla de que, con constancia y talento, se puede llegar hasta donde uno se proponga. El camino nunca fue fácil, e incluso pensó en abandonar el mundo del fútbol en más de una ocasión, pero en tan solo unos meses, su lucha se ha visto recompensada. El joven lateral ha pasado de disputar pocos minutos con el filial zaragocista a ser un fijo en los onces semanales de Paco Herrera en el Real Zaragoza, e incluso ha llegado a firmar su primer contrato como jugador profesional.

Pregunta: ¿Cómo empieza Diego Rico a jugar al fútbol?

Respuesta: Desde muy pequeño me gustaba y el ambiente que he tenido en casa siempre me ayudó. Estuve en el Burgos Promesas hasta juvenil de segundo año, jugué siempre con los mismos compañeros y somos como una gran familia, estamos muy unidos y nos llevamos muy bien, y eso se notó siempre en el campo. Ayudaba el ambiente y cada vez me fue picando más el gusanillo.

Lo cierto es que empezó jugando como delantero, pero años después pasó a ser lateral izquierdo. ¿A qué se debió ese cambio?

Sí, empecé siendo delantero porque en Burgos el fútbol base es fútbol 7. Cuando ya pasé a fútbol 11, me pusieron de extremo. Más tarde, por algunas bajas de compañeros, me pasaron al lateral izquierdo, y hasta ahora.

Una de las mejores experiencias que recuerde será, sin duda, su paso por la Selección de Castilla y León Sub-18. ¿Qué recuerdo guarda con más cariño de esa etapa? ¿Qué podría decir que le enseñó?

Guardo muy buena experiencia, porque te ves como uno de los mejores jugadores de Castilla y León, y reconforta. Encima, empecé jugando de suplente y las últimas fases, las más importantes, las jugué de titular. Fue una buena etapa también por la gente que conocí. La única pena fue perder en la final (1-0) frente al País Vasco. Además, a raíz de eso, me subieron al primer equipo, porque la Liga de Preferente seguía, y terminamos por subir a Tercera. Jugué de titular los cinco partidos que quedaban y fue muy bonito.

Su gran progresión no pasó desapercibida para muchos clubes. Real Zaragoza, Atlético de Madrid, Valldolid, Racing de Santander… Todos ellos quisieron hacerse con sus servicios. ¿Qué le hizo venir finalmente al Real Zaragoza?

Decidí venir al Real Zaragoza por el interés que puso Ander Garitano en mí desde el primer momento. El Atlético de Madrid, Valladolid y Racing me llamaron cuando acabó aquella temporada, pero Ander, desde que fui con la selección de Castilla y León, me venía a ver a todos los partidos y mostró mucho interés en mí. Llegar a un grande como el Real Zaragoza fue la recompensa a todo el esfuerzo y todo lo que has sufrido tantos años en el fútbol.

Llegó para formar parte del División de Honor Juvenil, pero pasó pronto a estar bajo las órdenes del cuerpo técnico del filial. ¿Se lo esperaba?

Sí, llegué para jugar en el Juvenil de tercer año, pero Ander Garitano me llamó tres días antes de empezar la pretemporada y me dijo que la iba a hacer con el filial. Al cuarto día de pretemporada, me lesioné, pero fueron unos días bonitos.

Tras eso, y pese a la inoportuna lesión, pasó a participar ya con el filial en algunas ocasiones. Pero estos dos últimos años no han sido fáciles, ya que apenas contó con minutos por la fuerte competencia en el lateral izquierdo con Litry y Forniés. ¿Pensó en salir del club aragonés? ¿Cómo vivieron la pasada temporada que terminó con el descenso a Tercera División?

A nivel individual, sobre todo el año pasado, no fue el mejor. Al ser titular Litry, pensé que jugaría la Copa, pero al principio no jugaba ni eso. Luego jugué por alguna lesión o expulsión, si no, seguía sin jugar nada. Lo pasé bastante mal y comenté la situación con mis padres. Pensé en marcharme, porque no fue plato de buen gusto. Pero el ambiente era bueno, me llevo muy bien con todos mis compañeros del año pasado y sigo hablando con ellos, y eso ayudó.

A nivel grupal también fue difícil por el descenso. Si hubiéramos ganado el partido de Irún, que en el minuto 80 íbamos 1-3 y terminamos 3-3, nos hubiéramos salvado seguro, pero nos empataron en los últimos minutos con un gol en fuera de juego, que no pitó el árbitro. Luego tuvimos la mala suerte de enfrentarnos a un rival directo, el Teruel, y empatar.

Quizás por eso mismo, resultó muy curioso su salto tan repentino al primer equipo, más todavía si se tiene en cuenta que no había realizado la pretemporada con ellos. ¿Cómo se dio?

Me llamaron para ir a Brea, al partido de las Peñas, y jugué. Le gusté al míster y cuando volvimos a Zaragoza me dijo que iba a empezar a entrenar con ellos todos los días. A partir de ahí, me dio la oportunidad de debutar en la Copa del Rey con el Alavés justo esa misma semana, lo hice bien y hasta ahora.

Una semana ideal la que tuvo oportunidad de vivir. En solo unos días, de estar jugando con el filial en Tercera a debutar en Copa del Rey. ¿De qué se acuerda uno en esos momentos? ¿Qué apoyo recibió desde dentro del vestuario?

Lo primero en lo que piensas es en hacerlo bien, lo mejor posible, e intentar no estar nervioso. Luego ya piensas en la familia, que vino a verme. También en ayudar a los compañeros, que te hacen estar seguro en el campo. El apoyo de ellos fue vital, porque entre todos los compañeros me ayudaron bastante, aunque Tarsi y Suárez, al estar con ellos ya en el filial anteriormente, sí que me ayudaron mucho. También el míster me daba mucha confianza, para hacerlo mejor. Paco Herrera es muy cercano en el aspecto de estar encima de los más jóvenes, y eso se agradece.

¿Llegó a pensar que haber podido debutar iba a ser hecho puntual y que tardaría en volver a tener la oportunidad, pese a estar entrenando con el primer equipo?

No me esperaba asentarme tan pronto, fue una sorpresa. Pienso que Abraham es un gran jugador y no me esperaba estar por delante de él. Creo que hacerlo bien en Copa me dio la oportunidad, y eso, unido a los consejos de los compañeros para mejorar, hizo que siguiera trabajando, pero no pensé nunca que me asentaría tan rápido. Fue una semana en la que todo pasó muy rápido, y después de haberlo pasado mal el año anterior, no me esperaba nada de eso, entonces lo cogí aún con más ganas. Gracias a eso, y a la confianza que me han dado, estoy aquí.

A partir de ahí, la confianza que le dio Paco Herrera fue brutal. Se convirtió en un fijo en las alineaciones. Un partido y unos cuantos entrenamientos le valieron para ello. ¿Qué se siente al ver que se ha hecho fuerte y va a ser difícil moverle de allí?

Yo intento hacerlo siempre lo mejor posible. Hay días que te salen mejor las cosas, pero hay que luchar hasta el final siempre y seguir con la cabeza arriba. Aprendes de las críticas que te hacen, de los fallos que has tenido y trabajas para corregirlos cuanto antes.

Sin embargo, de repente, una semana Diego Rico pasó a no estar ni en las lista de convocados de Paco Herrera. Ese hecho se repitió jornadas después. Fue una sorpresa para la afición, ¿para usted también?

En esos momentos, no pensé nada de que no se iba a contar más conmigo. Yo soy todavía jugador del filial y, si Paco me desconvoca, será porque otro está mejor. En ese caso, lo único que debo hacer es seguir yendo a más en cada entrenamiento, además de aprovechar las oportunidades también que se me den en el filial. Y creo que en aquel momento es lo que hice.

Tan de repente como salió de la lista, volvió a entrar de nuevo para ser fijo en el esquema. Tanto es así, que a estas alturas de la temporada ya suma un total de 14 partidos de Liga a sus espaldas y un gol. ¿Qué sintió en ese momento?

Cuando marqué, no sabía ni qué hacer (ríe). ¡Me volví loco! Encima estábamos en una situación en la que el partido iba mal para nuestros intereses, y justo metí. No me esperaba hacerlo en una falta que estaba tan lejos.

Ahora que juegan Luis García y Barkero, ¿le van a dejar tirar alguna falta?

(Ríe) Eso es cosa de ellos. La veteranía es la veteranía, y los galones son los galones. Si me dejan alguna, perfecto, pero sino yo callado y que las tiren ellos. Ellos tienen más recorrido y veteranía. Yo pregunto a veces, y si no me dejan, les apoyo para intentar que la metan y ya está.

Unas buenas semanas, en las que demostró estar al nivel que se le exige a un Real Zaragoza que lucha por volver a Primera, le sirvieron para firmar su primer contrato como profesional en Noviembre. ¿Qué sensaciones tuvo? Imagino que es con lo que uno sueña toda la vida. ¿Cómo lo vivió su familia?

Eso significó subir un peldaño más por el que has estado trabajando tantos años. Tener contrato profesional es un gran paso, pero solo sirve para decir “he llegado hasta aquí, pero ahora lo difícil es mantenerse”. Así que la intención es ir día a día haciéndolo lo mejor posible.Yo me lo tomo de la manera más calmada posible. Mis padres sí que se pusieron muy contentos, se emocionaron, sobre todo porque lo hemos pasado mal con todo el tema de mi hermano. Todo esto es por él. Me fijo en el sufrimiento que ha pasado, y eso me da fuerza para seguir adelante siempre.

¿Le costó adaptarse al estilo de juego que proponía Paco Herrera? ¿Fue mucho cambio saltar del filial al primer equipo tan rápido?

A la hora de dar el salto, lo único que cambia más son los entrenamientos, porque hay mucha más intensidad y hay que estar concentrado en todo momento para no bajar el nivel y estar siempre ayudando al equipo.

¿Y sus funciones dentro del equipo, pese a jugar en la misma posición, han cambiado algo?

No. En ambos equipos yo soy uno más del grupo, y si me ponen para jugar, tanto Paco como Emilio, estoy para ayudar y aprovechar al máximo las oportunidades que me den. Las funciones son las mismas.

En cuanto a su posición y el esquema, ¿le resulta mejor tener por delante a un jugador como Abraham, que quizás puede ayudarle más en labores defensivas?

A veces sí que ayuda tener a un jugador como Abraham por delante, pero en estos últimos partidos, tanto Luis García como Barkero ayudan a los laterales, porque hacen algún dos contra uno, y eso en defensa se nota. Este sistema nuevo de juego (4-1-3-2) va bien tanto en ataque como en defensa.

Precisamente el tema del esquema táctico ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza para el técnico. Parece que por fin han terminado de encontrar lo que él buscaba, tanto en eso como en el juego.

Estos últimos partidos hemos tenido más posesión, hemos sabido tener paciencia y hay que seguir en esta línea. Contra el Hércules no entraron las ocasiones, pero este es el camino, y lo estamos demostrando. Tener intensidad, presionar arriba, mover bien el balón… Eso nos dará alegrías. Este juego es el que Paco estaba buscando siempre, y parece que por fin lo hemos encontrado. Encima, está sirviendo para conseguir victorias importantes.

Antes del parón navideño, la situación del equipo distaba mucho de lo que se pensaba haber conseguido a esas alturas. ¿Qué les hizo cambiar de manera tan radical a la vuelta de Navidad?

Simplemente, hay rachas buenas y otras peores. La clave quizás sea que hay partidos que se nos atascaron y no nos salían las cosas, pero nos dimos cuenta de que con la intensidad y la paciencia todo llega. El sistema de juego de ahora también ayuda, porque nos hace presionar más arriba y se nota mucho la ayuda del centro del campo. Además, no haber perdido la confianza y creer en que llegaría lo que ahora ha llegado ha favorecido mucho al equipo.

En el plano de lo extradeportivo, se ha vivido un mes algo complicado con la noticia de que el club quería prescindir de los servicios de Paredes, Movilla y José Mari. ¿Cómo se vive eso dentro de un vestuario?

Todo eso ha influido para que nos hayamos unido más en el vestuario. Son situaciones de mal gusto que nadie quiere tener, pero el equipo ha estado unido apoyando a los compañeros que lo han sufrido y seguiremos estando así, para que lo extradeportivo influya lo menos posible.

A nivel personal, usted también vivió dos-tres partidos en los que su nivel bajó. ¿Influyó mucho en ello que el equipo no encontrara el camino?

Es cierto que tuve algunos partidos malos, pero Paco estuvo muy encima de mí, corrigiéndome personalmente, y no dejó de confiar en mí. Creo que he vuelto a estar mejor, pero si vuelve a poner a Abraham, seguiré igual: intentando aportar lo máximo al equipo y apoyando a los que jueguen.

Pese a que no se terminaba de cuajar buenos partidos, se consiguieron bastantes resultados positivos, y en campos como el del Deportivo, Mallorca o Las Palmas el equipo parecía haber encontrado por fin el camino que se pretendía. Sin embargo, después se volvía a lo de siempre. ¿Cómo se explica eso?

Como ya he dicho, son rachas. Contra equipos grandes o llamados a estar arriba se nos ha dado bien, y otros partidos de rivales de abajo se nos han atragantado, pero en todo momento hemos seguido trabajando para que solo se diera lo bueno. Parece que por fin estamos consiguiéndolo.

Imagino que siempre habrán sido conscientes de la importancia que tienen los partidos en casa en una Liga tan competida como es la Segunda División. Pero, ¿quizás ahora que la afición se ha vuelto a enganchar al equipo, lo tienen todavía más claro?

Siempre le hemos dado importancia, pero el apoyo de la afición en estos últimos partidos nos ha ayudado mucho dentro del campo. En los momentos difíciles en los que las cosas no salen, se agradece el impulso que te da la gente desde la grada. Entendíamos que antes, cuando las cosas no marchaban bien, la gente estuviera molesta y pitara, también por la situación general que vive el club, pero lo aceptábamos e intentábamos salir al partido siguiente con más ganas para demostrarles cosas y que entendieran que necesitábamos su apoyo.

Ahora que enero ha terminado, y parece que puede ser el punto de inflexión definitivo por el buen juego, la unión equipo-afición y los buenos resultados, ¿afrontan de otra manera la Liga?

Siempre se ha mirado el ir hacia arriba y se ha confiado, pero ahora que lo tenemos más cerca, aún tenemos más ganas de seguir adelante y que no se nos escape el ascenso. En cada semana que empieza solo nos centramos en el partido de ese fin de semana, que es lo realmente importante.

Además, las salidas más difíciles ya están hechas, ¿puede eso ser también un punto a favor para sus intereses?

Puede ser. Son equipos de Primera, donde además la afición aprieta cuando juegan en casa, y tener que recibirlos ahora, después de haber conseguido buenos resultados allí, puede ser beneficioso para nosotros.

La última victoria ante el Mirandés, después de haber empatado en casa frente al Hércules en un gran partido, fue realmente importante, también por los resultados que han tenido los rivales directos esta jornada. Pese a ello, quizás costó más de la cuenta conseguir la victoria. ¿Esperaban encontrarse a un rival que les iba a jugar así?

Sí, sabíamos a qué campo íbamos y cómo nos iban a jugar. Pero no bajamos los brazos y se consiguió ganar.

¿Se esperaban tanta presencia de aficionados en las gradas de Anduva? ¿Su apoyo les ayudó en los tramos del partido en los que el Mirandés se venía más arriba?

No, la verdad que no esperábamos un viaje tan masivo. Gracias a su apoyo sacamos el partido adelante.

Para finalizar, es obligado preguntarle sobre la situación de la cantera en el Real Zaragoza. ¿Paco Herrera es el que más ha apostado por la cantera? ¿Cree que éste es el momento definitivo para dar la oportunidad?

No sé si es el que más ha confiado, pero sí que nos ha dado la confianza y nos ha demostrado que, si tiene que poner a cualquiera del filial, no se corta un pelo. Si tenemos algún fallo, nos lo dice y nos ayuda, y eso se agradece en un entrenador. Es muy cercano y muy buen entrenador. Respecto a que si es el momento clave para contar con nosotros, creo que nunca es mal momento, pero subir a la gente es cuestión del entrenador que esté en ese momento.