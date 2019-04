Entrevista. Carlitos: "Es inevitable cuando estás arriba no pensar en los playoffs"

En el pasado mercado de verano llegaba al CF Fuenlabrada procedente del CD Tenerife un tal Carlos Portero. Por entonces, nadie le conocía y la sensación era de que llegaba a la entidad fuenlabreña un jugador más que no sería capaz de suplir las importantes bajas del equipo. Error. La realidad está mostrando que ese pensamiento general era erróneo. El Carlos Portero de antes, o mejor, el Carlitos de ahora, es el jugador referencia del Fuenlabrada de Josip Visnjic.

Un jugador diferente, con desborde, velocidad y chispa a raudales, que está siendo todo un ''desatascador'' de partidos para los azulones. Un futbolista de los que subrayan en rojo todos los entrenadores rivales cuando han de enfrentarse al CF Fuenlabrada. Un extremo puro, de los de antes, que nos ha dedicado unos minutos de su tiempo para hablar con VAVEL.com de lo que está sucediendo en este primer y gran tramo de temporada en el 'Fuenla' y de su inicio en una futura etapa en ACADEF.



Carlitos en su debut en el Fernando Torres ante el Puerta Bonita | Foto: Dani Mullor-VAVEL.

Pregunta: Antes de nada, empecemos por el principio del futbolista. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol? ¿Te marcabas el objetivo de llegar a cotas tan altas o era solo un ‘hobby’?

Respuesta: Empecé con mis amigos jugando por todas las calles de mi pueblo, y la verdad que todos los niños de pequeños siempre sueñan poder dedicarse al fútbol, aunque como mínimo sea en Segunda B. Siempre se tiene esa ilusión.

P: A pesar de tu juventud, has pasado ya por varios equipos, ¿qué te quedas con cada uno de los clubes por dónde has pasado?

R: Lo que tengo claro es que por mucho que pase el tiempo y te queden buenos recuerdos como la ciudad, la afición y demás, lo que más me llena, sin duda, son los compañeros y amigos que voy dejando.

P: Esta temporada has llegado al CF Fuenlabrada, tras un breve paso por el CD Tenerife con el que conseguiste el ascenso, ¿hay unas diferencias abismales entre tu anterior club y el actual no? ¿Con qué te quedarías del Fuenlabrada? ¿Qué te ha sorprendido más?

R: El Tenerife, por infraestructuras y afición, era y es un equipo de superior categoría y allí viví muy buenos momentos. En cambio, el Fuenlabrada es un equipo más humilde y más familiar, quizá lo que más me ha sorprendido es la unión que hay en el vestuario, somos un grupo muy cohesionado.



Carlitos en su etapa en el CD Tenerife | Foto: laopinion.es

P: Quizás, uno de los aspectos más positivos es el jugar al lado de jugadores tan experimentados como Pachón o Antonio López, claros ejemplos a seguir…

R: Por supuesto, y no solo dentro del campo, sino también fuera donde hacen igualmente un trabajo muy bueno para el equipo. Todos nos debemos fijar en ellos tanto sobre el césped como fuera.

"Me están saliendo muy bien las cosas, me siento importante y eso me ayuda"

P: Tras esta primera vuelta de campeonato, te estás postulando como uno de los favoritos de la afición y como uno de los importantes del equipo de Visnjic, ¿cómo valoras tu temporada hasta ahora?

R: La verdad es que muy buena, las cosas me están saliendo bien y estoy pudiendo ayudar al equipo, me siento importante y eso me ayuda a la hora de tener confianza, que para un jugador es lo mejor que puede sentir.

P: Un CF Fuenlabrada que está arriba, luchando por los playoffs, ¿cuáles crees que son las aspiraciones reales de este equipo? ¿Se puede soñar con los playoffs?

R: Es inevitable cuando estás ahí arriba no pensar en ello, las cosas están muy igualadas y puedes ganar o que te gane cualquier equipo, pero cuanto antes lleguemos a las 45 puntos mejor que es el verdadero objetivo marcado en el club.

P: Una de las claves del éxito, sin duda, el equilibrio que ha aportado Visnjic al equipo. ¿Qué te parece el serbio? ¿Qué destacarías en él como entrenador?

R: Ha sabido adaptarse bien al grupo, y esto era algo que no era fácil, ya que venir a un equipo que el año pasado hizo muy buena temporada e igualar o incluso, de momento, mejorar el año que se hizo, es algo digno de admirar.

"Es algo digno de admirar que estemos mejorando lo del año pasado"

P: ¿Es tan fiero como parece Josip Visnjic?

R: A la hora del trabajo es muy disciplinado y exigente, pero después en el vestuario y en el trato personal es bastante más cercano de lo que la gente se cree.

P: ¿Qué entrenador te ha sorprendido más a lo largo de tu carrera futbolística y qué te han aportado cada uno como jugador y persona?

R: Bueno de todos te intentas quedar con lo mejor, pero personalmente yo me quedo con Manolo Alfaro, porque hoy en día los entrenadores tienen que ser psicólogos y entender al jugador, creo que es algo fundamental.

P: Hablando ahora de entrenadores, estás empezando a iniciar una nueva etapa en tu vida futbolística, la de entrenador, ya que estás cursando el título de entrenador en ACADEF. ¿Cómo valoras esta nueva experiencia? ¿En qué aspectos te estás enriqueciendo que no pudieras haber ganado o no puedas ganar como jugador?

R: La verdad que estoy aprendiendo mucho, al ser el Nivel 1 se centran más en las etapas iniciales y te enseñan a cómo tratar a los niños y no tenía ni idea de cómo se comportan, es algo que parece fácil pero es una edad muy difícil y hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Está resultando muy enriquecedor.

P: ¿Has entrenador ya a algún equipo? ¿Qué tipo de entrenador te gustaría llegar a ser? ¿Tienes algún objetivo a largo plazo en los banquillos?

R: Todavía no he tenido la oportunidad de entrenar y no es una cosas que ahora mismo me urja demasiado ya que quiero ir paso a paso, primero voy a disfrutar como jugador y ya habrá tiempo en el futuro para poder entrenar, que seguro que llegará la ocasión.



Carlitos en un encuentro ante la Peña Sport en la primera vuelta | Foto: Apo Caballero-VAVEL.

P: ¿En qué entrenadores te fijas o a cuál te gustaría parecerte?

R: No tengo ningún entrenador tipo, de cada uno de los entrenadores que tenga creo que intentaría coger lo mejor. Yo pienso que haber sido jugador es una ventaja a la hora de entrenar, ya que entiendes mucho más a futbolista, que es algo vital.

P: También acude a ACADEF otro compañero de equipo, Raúl Aguilar. ¿Cómo compagináis los entrenamientos con las clases?

R: La verdad es que él fue el que me animó a sacarme el título de entrenador. Y bueno, dentro de las clases estamos siempre juntos, aparte de compañero, es un muy buen amigo. En cuanto al compaginarlo, no hay problema, nos estamos administrando muy bien, y estamos asistiendo mucho ya que es algo muy interesante para ambos.

"El equipo lo va a dar todo por seguir en su línea actual"

P: ¿Qué es lo que destacarías de esas clases en ACADEF? ¿Qué te parece el nivel del profesorado? Ahí coincides con Quique Estebaranz, un ex atlético y ex tinerfeño como tú, ¿cómo le ves en su faceta de profesor?

R: Hemos tenido la suerte de tener unos muy buenos compañeros, donde aparte de estudiar y formarnos, podemos echar unas risas con todos. Con Quique Estebaranz fue una de las mejores clases que hemos tenido, nos ganó desde el primer minuto con su forma de impartir la clase y sus anécdotas, fue muy divertido además.

P: Háblanos un poco de ACADEF, ¿qué destacarías de esa escuela de entrenadores?

R: La verdad es que estoy muy a gusto tanto con profesores como con los compañeros, las clases son muy divertidas y eso hace que sea todo mucho más ameno. A la gente que le gusta el fútbol se lo recomiendo porque es una forma muy bonita de estar ligado a ello y cuanto más y mejor formado estés mejor.

P: Por último, y ya dejando a un lado tu camino hacia los banquillos, ¿qué mensaje le mandarías a la afición fuenlabreña?

R: Que nos sigan apoyando como hasta ahora porque el equipo lo va a dar todo por seguir en la línea que llevamos desde el principio, si estamos todos juntos será mucho más fácil.

Conoce a... Carlitos

-Un equipo: Atlético De Madrid.

-Un estadio: Heliodoro Rodríguez López.

-Una comida: paella.

-Un lugar: Toledo.

-Un sueño: jugar playoffs con el Fuenlabrada.

-Tu peor pesadilla: una grave lesión.

-Un objetivo futbolístico:seguir disfrutando como hasta ahora.

-El partido soñado: último partido de playoffs con el Fuenlabrada para el ascenso.

-Una manía: no tengo ninguna.

-Un vicio: el café de antes de los partidos.

-Un hobby: estar con mis amigos y mi novia.

Dentro de la actual plantilla del CF Fuenlabrada, un...

Amigo: Raul Aguilar.

Ejemplo a seguir: Guti.

Jugador con gran proyección: Edu Payá.

Gracioso: es difícil porque hay muchos pero me quedo con Josue.