El Real Madrid protagoniza un arranque de año perfecto

Ocho partidos consecutivos ganando, los mismos sin encajar un solo tanto. La llegada de 2014 trae para el Real Madrid un inicio tan esperanzador como positivo. El parón navideño parece haber sentado bien a los hombres de Carlo Ancelotti, que poco a poco empiezan a sentar el esquema de juego que el técnico italiano pretende inculcarles y aunque aún quedan varios aspectos por mejorar, el camino de los resultados parece de momento bien encarado. Atrás y muy lejos quedan ya las dudas que el equipo suscitaba en el arranque de la campaña, unas dudas que se acentuaban de forma especial en la línea defensiva. Con Sergio Ramos y Pepe lejos de su mejor estado de forma y con Varane lesionado, las alarmas parecían disparadas en la zaga 'merengue'. Así las cosas, los blancos cerraban el primer tramo de la temporada situados en la tercera plaza de la clasificación en Liga con 41 puntos, 5 menos que Barcelona y Atlético, que compartían -y comparten- liderato.

No obstante si algo preocupaba en ese momento eran los 21 goles encajados por un equipo que saldaba sus partidos con victoria a base de una delantera demoledora, encargada de marcar más goles de los que encajaba, un desafío mayúsculo a tenor de la debilidad existente en la zaga. Ante el Sevilla, el Madrid encajó tres goles y aun así se hizo con el triunfo Y es que alcanzada la jornada 17, la última antes del parón navideño, el Madrid había encajado gol de 13 de los 17 equipos con los que había jugado, no habiéndolo logrado únicamente el Granada, el Málaga, el Almería y el Valladolid. Por contra, uno de los partidos que bien hubiera podido reflejar lo que estaba siendo la situación del conjunto blanco en ese momento de la temporada fue el disputado en el Santiago Bernabéu ante el Sevilla. En plena polémica suscitada por las declaraciones del presidente de la FIFA, Joseph Blatter sobre Cristiano Ronaldo y su preferencia por Leo Messi para hacerse con el Balón de Oro 2013, los blancos trataban de apabullar a un Sevilla que a punto estaría de dar el susto a pesar de los tres goles de ventaja que había adquirido el equipo 'merengue' por mediación de Gareth Bale (2) y Cristiano Ronaldo.

Los hispalenses recortaban y cerraban la primera mitad con un 3-2 en contra. Iniciado el segundo tiempo, los blancos sentenciarían con su demoledora ofensiva y dejarían a los sevillistas preguntándose cómo es posible marcarle tres goles al Real Madrid y salir derrotado de su feudo por cuatro goles de diferencia. Triunfo abultado de los blancos, que sin embargo encajaban la nada desdeñable cifra de tres tantos. Una situación similar a la que se viviría una jornada después en el estadio de Vallecas: de nuevo una ventaja de tres goles para los de Ancelotti y de nuevo un susto de botas esta vez de Jonathan Viera, que recortaba distancias para el 3-2 definitivo. Los blancos lograban sumar 13 triunfos en 17 partidos pero nada que lograse enmascarar que la zaga hacía aguas.

2014: el punto de inflexión

Como ya ocurriese la pasada temporada, el Real Madrid hizo del cambio de año su particular punto de partida para solventar una situación que no podía estar eternamente en manos de la delantera. Los Cristiano, Benzema, Bale e incluso los canteranos cumplían con la misión de marcar pero sin la seguridad que exige la línea defensiva, los partidos para el Madrid se convertían en armas de doble filo. La llegada del nuevo año suponía también la del sexto mes de Carlo Ancelotti al frente del proyecto, tiempo que no sobra en Chamartín pero que se antoja necesario para asentar piezas e ideas. El retorno de Xabi Alonso al 'once', tras superar su lesión había dado un soplo de aire fresco a un equipo que vio taponados sus huecos y reconstruida la particular muralla de su defensa. El Celta de Vigo sería el primero en poner a prueba al Madrid 2014 y dar buena muestra de su consistencia defensiva. Y tras los celestes, Espanyol, Betis y Granada en Liga, así como Osasuna y Espanyol en Copa. Todos ellos han sucumbido ante un conjunto equilibrado, ordenado y serio que no sólo ha contado por victorias sus enfrentamientos en el nuevo año, sino que además lo ha hecho sin encajar ni un solo gol y sin sufrír apenas ocasiones.

Son ahora mismo ocho partidos seguidos venciendo, cuatro de ellos en Liga y en precisamente en el torneo doméstico, la mayor racha que los blancos han sumado con triunfos, traslada al aficionado en el tiempo hasta la temporada 60/61, en la que el Real Madrid lograba encadenar 15 jornadas consecutivas ganando, desde la 11 hasta la 25: Oviedo (7-0), Barcelona (3-5), Valladolid (2-1), Betis (0-5), Racing (4-0), Atlético de Madrid (3-1), Real Sociedad (0-4), Elche (8-0), Espanyol (1-2), Valencia (2-0), Sevilla (0-2), Granada (5-0), Athletic (0-2), Zaragoza (2-3) y Mallorca (3-0). En esta ocasión sería el Oviedo el que pondría punto y final a la mejor racha liguera de triunfos consecutivos con un empate a 0 en el Carlos Tartiere.



Segundas partes no siempre fueron malas

2014 le ha traído al Real Madrid renovadas esperanzas. Si bien los 'merengues' cerraron el pasado año como terceros en la tabla de clasificación liguera, a 5 puntos de Barça y Atleti, ahora ocupan la misma plaza pero a solo un punto de diferencia. Las sensaciones son eneste momento muy distintas y a la mejor versión de Sergio Ramos y Pepe se le suma también el pronto regreso de Raphäel Varane, así como la solvencia mostrada por Nacho en el eje de la zaga. Un conjunto de circunstancias que han catapultado al equipo hacia una inercia de buenas sensaciones donde la cautela y la euforia comedida han de ser claves, puesto que los blancos no han hecho más que retomar el terreno que nunca debieron perder en el tramo inicial de la temporada.

Sensaciones parecidas a las que se captasen el pasado año, donde una primera vueltra desastrosa condenó a los hombres que por aquel entonces entrenaba José Mourinho a dar por perdido el campeonato liguero demasiado pronto. En 2012, el Real Madrid cerraba la primera vuelta antes del parón navideño con 33 puntos, siete menos que el Atlético de Madrid -segundo- y 16 menos que el FC Barcelona. A pesar de este hecho y a pesar de que muchos de los partidos 'importantes' del año se jugaron con un equipo 'secundario', en pos de reservar a los jugadores frescos para las que eran las grandes esperanzas del equipo en la pasada campaña -Champions y Copa-, los 'merengues' no pudieron protagonizar un mejor arranque de año, si bien nada que ver con la imbatibilidad añadida en la presente campaña, ni tampoco con la sucesión de triunfos: El 4-3 ante la Real Sociedad; el 0-0 frente a Osasuna en El Sadar; el 0-5 ante el Valencia y el 4-0 ante el Getafe se converitirían en el principio de una recta final de temporada magnífica. El Granada puso freno momentáneo a la evolución con una derrota que no permitiría a los blancos recortar distancias con el liderato en ese momento pero sí más adelante. En la jornada 27 los de Mourinho rebasaban al Atlético de Madrid en la tabla, colocándose en una segunda posición de la que ya no se moverían. El Barça, sin embargo, continuaba a una estratosférica distancia de 13 puntos.

Casillas y Diego López, las últimas barricadas de la defensa

La ventaja que los azulgrana habían adquirido era demasiado grande como para que la gran segunda vuelta de los blancos fuese a servirles para enmendar errores, algo de lo que los de Ancelotti han de haber aprendido de cara a esta temporada, donde aún se está a tiempo. Casillas acumula 682 minutos sin encajar un gol En la misma línea que temporadas anteriores, el Madrid hace malo eso de que "segundas partes nunca fueron buenas" y a buen seguro tratará de conquistar en esta segunda vuelta lo que no pudo dar de sí en la primera. El equipo está más rodado; los jugadores alcanzan su mejor estado de forma; los objetivos adquieren urgencias y lo que es más importante, la titánica historia del Real Madrid se convierte en aliada cuando emerge para recordar que un nuevo récord se ha tumbado en su perpetuo crecimiento.

Y es que retomando el camino del récord y añadiéndole a esto la solidez defensiva de la que se ha hablado, emerge un nombre propio: Iker Casillas. El meta madridista batía esta pasada semana el récord de imbatibilidad bajo palos que ostentaba hasta la fecha Paco Buyo y que estaba establecido en 658 minutos sin encajar un gol. Sólo juega en Copa y Champions pero eso es impedimento alguno para que el capitán siga escribiendo su nombre con letras de oro en la particular historia 'merengue'. El último tanto que encajase el de Móstoles data del 27 de noviembre ante el Galatasaray y fue Umut Bulut el que tendría el honor de anotarle el último gol. El capitán blanco ha disputado 12 encuentros en lo que va de temporada y en 9 de ellos culminó con la portería a 0.