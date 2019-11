Resultado del Racing de Santander - Real Sociedad de Copa del Rey

21:33 Muchas gracias por su seguimiento en esta histórica jornada. Iremos actualizando si pasan cosas importantes y no olvidéis entrar en VAVEL para encontrar todo lo relacionado con el encuentro y con toda la actualidad deportivo. ¡Un saludo y hasta la próxima!

21:32 Y hasta aquí llega nuestro directo. La Real Sociedad está en las semifinales de la Copa del Rey y el Racing se queda fuera por incomparecencia. El partido se suspendió en el minuto 1 en un acto histórico para el conjunto cántabro.

21:29 Suena la Fuente de Cacho en El Sardinero (vía @Mabel_Cohe)

21:26 Nueva piña en el centro del campo, mientras el público sigue animando.

21:25 Regresan los jugadores racinguistas al campo. Ovación atronador. La plantilla situada en el círculo central.

21:23 Recordamos que la Real Sociedad pasa a las semifinales de la Copa del Rey y se enfrentará al FC Barcelona el próximo miércoles en la ida.

21:20 Así ha sido el momento. Jugadores y técnicos abrazados en el campo y en el banquillo. Después, Mario le dice al árbitro que no jugarán (vía @thelitteljug):

21:18 Declaraciones de Mariano: "Hemos renunciado a unos Cuartos de Copa, pero no vamos a dejar que nos pisen nuestros derechos"

21:13 Pitada máxima contra la directiva en el teórico minuto 13 de partido.

21:10 Siguen las protestas del público local. No se ha movido nadie del estadio.

21:09 Ejemplar comportamiento de TODOS, desde los jugadores verdiblancos, los realistas, los cuerpos técnicos y, por supuesto, las aficiones, a pesar que de San Sebastián apenas vinieron seguidores.

21:07 Foto de la vuelta de honor racinguista (vía @humor_Perico)

21:05 Vuelta de honor en El Sardinero. Tal como si el Racing hubiera ganado un campeonato.

21:04 Bonito gesto de los jugadores de la Real Sociedad que no atacaron primero, y se unieron a la piña después.

21:02 ¡Se acabó el partido! Suspendido el partido tras la negativa a jugar de los jugadores. Mario habló con el colegiado y le comunicó la decisión. La Real Sociedad está en las semifinales de Copa del Rey.

1´ Los jugadores se abrazan en el centro del campo mientras los realistas tocan el balón.

21:00 ¡Arranca el partido en El Sardinero!

20:58 ¡Sorteo de capitanes! Incertidumbre máxima!

20:56 ¡Saltan los equipos al terreno de juego!

20:55 Así está en estos momento el fondo sur de los Campos de Sport de El Sardinero. Incertidumbre máxima aunque el público apoyando a los suyos.

20:52 Se retira también la Real Sociedad a los vestuarios.

20:49 Se retiran los jugadores racinguistas a los vestuarios.

20:48 Calientan ambos equipos sobre el terreno de juego de los Campos de Sport.

20:45 Y este es el once de la Real Sociedad: Zubikarai, Martínez, Mikel, Zaldua, José Ángel, Ros, Gaztañaga, Zurutuza, Prieto, Seferović y Castro.

20:43 Aunque probablemente no haya partido, esta es la alineación del Racing: Mario, Francis, Saúl, P.Orfila, J.Barrio, Andreu, Ayina, Javi Soria, B.Granero, Miguélez y Rubén Durán. Veremos si es Durán o Ayina quien se coloca de falso nueve.

20:41 Según Gerardo Sisniega (Cadena Cope), los jugadores formarán un circulo en el centro del campo abrazados y al minuto de juego Mario dirá al árbitro q se retiran.

20:37 Así estaban los aledaños de El Sardinero hace unos minutos (vía @torinacantabria)

20:34 Saltan también el resto de jugadores a calentar. Todos los jugadores verdiblancos en el campo recibidos como héroes por la grada.

20:15 Saltó a calentar Mario Fernández y Oumar, el portero del filial que está viviendo en las Instalaciones de La Albericia ante la falta de ingresos. De momento todo normal.

20:04 Según Radio Marca Cantabria, las fichas han sido entregadas al árbitro. Veremos si aumentan las esperanzas de que haya partido.

19:54 Recordamos que en la ida se dio un resultado de 3-1. Los goles donostiarras fueron obra de Mikel González (2) y Seferovic. El tanto final de Koné mantiene las esperanzas cántabras en caso de que se juegue el encuentro.

19:53 A esta hora están reunidos los capitanes, Mario Fernández y Francis, junto con el técnico Paco Fernández con el colegiado del encuentro, Gil Manzano. A esta hora el partido no se disputa. Recordamos que sobre las 20h el delegado de campo racinguista debe presentar las fichas de los jugadores al cuerpo arbitral.

19:47 Ángel Lavín está presente en el palco de los Campos de Sport de El Sardinero. Ha llegado casi una hora y media antes con el fin de evitar la presencia de demasiados aficionados, aunque no se ha librado de los insultos.

19:37 Por su parte, la Real Sociedad llega con las bajas de Carlos Martínez, por decisión técnica, y de Bergara y Vela por lesión y Jagoba Arrasate podría rotar. Esta es la convocatoria de la Real Sociedad: Bravo, Zubikarai, Zaldua, Mikel, Ansotegui, Íñigo, José Ángel, Ros, Gaztañaga, pardo, Zurutuza, Xabi Prieto, Seferovic, Agiretxe, Griezmann y Chory Castro.

19:32 De momento, no hay más noticias sobre la posible dimisión del Consejo por lo que vamos con el apartado deportivo. El Racing llega con las bajas de Oriol y Mariano, ambos lesionados en el partido ante el Zamora. Esta es la convocatoria de Paco Fernández: Mario, Sergio Pérez, Francis, Orfila, Barrio, Soria, Iñaki, Saúl, Granero, Andreu, Miguélez, Durán, Lafuente, Koné, Concha, Fede y Montiel.

19:11 Según www.euroracing.es Berdejo y Broseta, abogados del Consejo de Administración del Racing le piden a Ángel Lavín que dimita. De momento no es oficial.

19:00 De momento preferimos informaros sobre la actualidad extradeportiva ya que de ella depende la disputa del encuentro. Más adelante repasaremos los aspectos deportivos.

18:50 En la tarde de hoy, el administrador judicial de WGA, Onur Arslan se ha reunido con el juez Goñi para tratar la dimisión de "Harry".

18:45 Ha habido varios rumores sobre la dimisión de Ángel Lavín aunque de momento no hay nada confirmado ni oficial.

18:40 En la tarde de hoy, el presidente de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), Jose Luis Rubiales, se ha reunido con los jugadores verdiblancos para informarles sobre las consecuencias que puede acarrear su actitud. Aún así, los jugadores se han reafirmado en su intención de no disputar el encuentro tal y como ha reconocido el propio Rubiales: "Si a las 20.00 hora el Consejo del Racing es el mismo que ahora, no jugarán".

18:35 En el caso de que todo lo anterior proceda de la forma correcta y se de el pitido inicial, el árbitro podrá valorar la disposición de los jugadores a disputar el partido (en caso de protesta o pasividad). El colegiado tiene que preguntar al capitán del equipo sobre la disposición a jugar y podrá suspender el encuentro cuando el árbitro valore que la actitud de pasividad no es solo de un jugador sino del equipo al completo. Esto deberá hacerlo siempre que el balón esté en poder racinguista.

18:30 En caso de que las fichas sean presentadas correctamente, los equipos saltarán a calentar y el partido se iniciará. En caso de que el Racing no se presentara sobre el terreno de juego al inicio del encuentro el árbitro puede esperar hasta 30 minutos antes de declarar la incomparecencia. Antes de declarar tal cosa, deberá consultar al delegado sobre la disposición de los futbolistas.

18:27 Las posibilidades son varias: la plantilla, de la mano de su delegado, tiene hasta las 20:00 para presentar las fichas. De lo contrario, el colegiado Gil Manzano, se verá obligado a suspender el encuentro.

18:24 Además, durante la semana se produjo la noticia de la destitución de Ashan Ali Syed como administrador único de WGA por lo que el empresario indio dejaba de ser el dueño del Racing. Algo que da un poco más de vida al conjunto cántabro con vistas a la Junta de Accionistas de mañana viernes.

18:21 La respuesta del consejo, de la mano de Ángel Lavín fue clara: "Respecto a mi dimisión, está sobre la mesa desde mayo de 2013 esperando que los abonados y accionistas del Racing se hicieran con la mayoría accionarial, tras la puesta a cero de contador al reducir, y por lo tanto regalar, al Real Racing Club los cerca de 5.000.000 de € que invirtió en el club Ali Syed. No fue así y solamente se recogieron 33.500 €". Por lo tanto, tampoco dimitirá, por el momento.

18:18 La plantilla racinguista anunciaba al comienzo de la semana que "la plantilla profesional ha adoptado la decisión de solicitar la inmediata dimisión del presidente y del resto del consejo de administración. En el caso de que dicha dimisión no se lleve a cabo en las próximas horas, la plantilla anuncia su voluntad irrevocable de no disputar el próximo encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey". 'Harry' no ha dimitido y los jugadores siguen en sus trece y se plantarán. Aún así, hay varias posibilidades a la hora de no jugar el partido.

18:15 ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de este Racing - Real Sociedad en VAVEl.com! El partido de vuelta de los cuartos de final de Copa del Rey corre peligro de no disputarse ya que los jugadores verdiblancos anunciaron que no iban a jugar si el máximo mandatario verdiblanco, Ángel Lavín, y el Consejo actual no dimitía. De momento, el presidente racinguista no ha dimitido y los jugadores mantienen su postura de no jugar. Veremos que ocurre finalmente. ¡Empezamos!