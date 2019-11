Racing - Real Sociedad: ganar sin bajarse del autobús

A falta de tan solo unas horas para que el colegiado Gil Manzano pite el inicio del encuentro de vuelta del último enfrentamiento de cuartos de final de la Copa, la incertidumbre planea sobre si el partido finalmente se jugará o no. Los jugadores del Racing de Santander no quisieron reunirse ayer con el presidente de la entidad cántabra dado que no iba a trasladarles la respuesta que ellos han estado reclamando los últimos días, la dimisión en bloque de toda la directiva, y se mantienen en que el partido no se va a disputar.



A estas horas lo de menos es el resultado y la clasificación de la Real Sociedad para semifinales de la Copa, lo importante es que los jugadores verdiblancos, gracias a su juego, han podido llegar a los cuartos de final de la competición del K.O. y han logrado un altavoz para lanzar a los cuatro vientos la lamentable situación que viven, desgraciadamente cada día más común en el fútbol español.

El propio técnico del conjunto cántabro, Francisco Fernández, aseguró que la decisión continuaba firme y que no tenían decidido cómo la ejecutarían, si saltando o no al terreno de juego o presentando las fichas.

A esperar acontecimientos

La Real Sociedad, como no podía ser de otra forma, viajó a Santander a la espera de la evolución de los acontecimientos y con la esperanza de conseguir el pase a la siguiente ronda de la forma más digna y profesional posible. Jagoba Arrasate ya se refirió a la situación que viven sus adversarios en la rueda de prensa previa al viaje a Santander y, además de solidarizarse con los jugadores y cuerpo técnico racinguistas, expreso su intención de viajar, competir y ganarse el pase a semifinales en el terreno de juego.

Sea como fuere, el técnico de la Real Sociedad ha desplazado a Santander a dieciséis jugadores entre los que no se encuentran ni Carlos Vela ni Markel Bergara, quienes se retiraron del último encuentro frente al Elche con un golpe en el muslo y una sobrecarga respectivamente. Sí son de la partida los dos jóvenes canteranos que cada día toman mayor protagonismo en el conjunto txuri-urdin: Gaztañaga y Zaldua.

La Real Sociedad dejó bien encarrilada la eliminatoria en Anoeta (3-1) pese a que el tanto de Koné dio esperanzas a los racinguistas, por lo que su objetivo será el de evitar cualquier tipo de susto inicial e intentar marcar un gol para acabar con cualquier tipo de sorpresas. De jugarse el encuentro, los donostiarras saben que la afición acudirá en masa no solo a ver el encuentro, sino también a apoyar a sus jugadores y que, en consecuencia, El Sardinero será una olla a presión, algo negativo para los intereses de los blanquiazules.

El Racing, con profesionales o juveniles

Vistas las consecuencias que puede acarrear al Racing de Santander la no comparecencia en el césped esta noche, Paco Fernández puede que en vez de utilizar a los hombres de su actual plantilla utilice a jóvenes jugadores de las categorías inferiores y no profesionales para conformar el once inicial. Puede ser una medida para mantener las protestas de sus jugadores y no crear mayores problemas de los que actualmente tiene el club cántabro.

Por lo tanto, parece aventurado pronosticar no ya solo el once inicial que saltará, si es que lo hace, al césped de El sardinero, sino la misma convocatoria de los verdiblancos. Habrá que esperar a lo que ocurra esta noche pero esperemos que no se den las acciones violentas que se vieron en anteriores eliminatorias con la invasión del palco por parte de los aficionados. La actitud de la actual directiva no parece de recibo pero estas acciones tampoco ayudan mucho a solucionar los graves problemas de un histórico del fútbol español.