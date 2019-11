Granada - Celta: a templar el termómetro

Calor. Mucho calor. La cosa está que arde no muy lejos de Granada y Celta. Ambos equipos se enfrentan hoy, a partir de las 21:00, con el objetivo de alcanzar zonas templadas, con temperaturas más agradables.

Aunque por posiciones en la tabla (undécimo y decimotercero) pudiera parecer lo contrario, Granada y Celta tienen los puestos de descenso a tiro de piedra. Los nazaríes, con 24 puntos, tienen a cinco la zona roja. Si bien llevan un buen trecho transitando por posiciones cómodas, los de Alcaraz empiezan a ver por el retrovisor los puestos peligrosos de la tabla. Tras quedarse apeados de la Copa por el Alcorcón, los rojiblancos cayeron contra Real Sociedad y Almería de manera consecutiva. Problemas. Sin embargo, una balsámica goleada al Valladolid devolvía la calma al cauce del río granadinista. Pero un empate contra Osasuna y una derrota en el Bernabéu, han puesto de nuevo las orejas tiesas a Alcaraz y sus futbolistas.

Los celestes, por su parte, llegan con la eterna tarea pendiente de conseguir dos victorias consecutivas. Ese golpe de confianza que Luis Enrique reclama con insistencia y que, en su opinión, serviría para dar alas a la joven plantilla viguesa. Si en la primera parte del campeonato, el Celta conseguía la mayoría de sus puntos a domicilio, en este tramo parece haberse revertido esa tendencia. El Celta no ha ganado dos partidos seguidos en Liga Desde que los célticos lograran su primera victoria en casa, el 30 de noviembre contra el Almería, no han vuelto a perder en el Estadio Municipal de Balaídos. Victorias contra el Athletic en Copa y contra el Valencia en Liga, junto a un empate contra Osasuna en la última jornada del año. En el debe, está que no han conseguido puntuar fuera, sumando derrotas contra Valladolid, Real Madrid y Espanyol en Liga y Athletic en Copa. Los de Luis Enrique no consiguen sumar a domicilio desde el 2 de noviembre, cuando ganaron 0-1 en el Pizjuán.

Consolidación a los pies de Sierra Nevada

El Granada CF cumple su tercera temporada consecutiva en Primera División. Y lo hace con la pretensión de lograr una permanencia tranquila. Sin agobios. Con Lucas Alcaraz al frente, el equipo ha ganado en solidez y en empaque. La llegada de Iturra ha dado mucho equilibrio a una zona ancha en la que es el eje. Flanqueando al chileno, Recio y Fran Rico, para dinamizar los ataques. En la zona ofensiva, Piti pone la pausa, Brahimi la electricidad y El Arabi el gol. Una terna realmente peligrosa para la defensa celeste.

Piti es el jugador de más calidad del Granada. (Foto:Marca).

En el capítulo de bajas destaca Hassan Yebda. El franco-argelino ha abandonado esta semana la disciplina granadinista rumbo al calcio. El centrocampista no estaba gozando de continuidad por parte de Alcaraz, debido a sus continuas lesiones. En el Udinese buscará los minutos que necesita para estar en el Mundial de Brasil con Argelia. Todo parecía hecho para que Diakhaté le acompañase a Udine, sin embargo la operación se ha congelado. Matías Campos Toro también ha salido en este mercado de invierno rumbo al Unión Española de Chile, aunque en este caso su papel en el Granada ha sido meramente testimonial.

Alcaraz recupera para este partido a Dani Benítez y al recién incorporado Tiago Ilori. El Granada nunca ha perdido como local contra el Celta en Primera Ambos se perdieron el choque del Bernabéu por problemas musculares y gastroenteritis respectivamente, pero estarán en plenas condiciones para recibir al Celta. No es el caso de Ighalo y Riki, que siguen recuperándose de sus lesiones. Por este motivo, no sé producirá el siempre controvertido enfrentamiento entre el ex del Deportivo y el Celta.

Entre salidas, aprovisionamiento y reencuentros

Con un ojo puesto en el mercado ha preparado el cuerpo técnico y la plantilla celeste el encuentro del viernes. Los últimos días han sido muy intensos en Casa Celta. El pasado viernes, Samuel Llorca salió cedido al Alavés hasta final de temporada, a la vez que llegaba Íñigo López, en idénticas condiciones. Las últimas horas se vivieron con incertidumbre alrededor de Omer Damari, delantero israelí que parecía tener hecho su pase al Celta, pero que finalmente no se ha producido. En cambio sí que se han dado dos bajas más. Bellvís y David Rodríguez rescindieron sus contratos, que expiraban a final de temporada. Si nada cambia y no se produce la llegada del deseado delantero, el bagaje del mercado invernal será negativo para el equipo vigués: cuatro bajas (Vila, Samuel, Bellvís y David) por un solo alta (Íñigo López).

El partido de Granada es muy importante para el Celta. Lo es por varios motivos. El primero y más importante es que la zona de descenso está a tres puntos. Una distancia demasiado corta como para recrearse en las mieles de la victoria al Betis el pasado viernes. El segundo también tiene que ver con la tabla, pero sobre todo por el calendario. Los celestes necesitan aprovisionarse de puntos ya que los siguientes compromisos son contra el Athletic Club y contra el Villarreal, dos equipos metidos de lleno en la lucha por la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones. Nadie podrá extrañarse si los de Luis Enrique no suman esas dos jornadas, por lo que la consecución de puntos en Los Cármenes es fundamental. El tercero tiene que ver con la moral de la plantilla. El Celta no ha conseguido ganar dos partidos consecutivos en esta liga. Lograrlo sería fundamental para que los futbolistas tengan una mayor seguridad en lo que hacen y la confianza necesaria para seguir creciendo. Cuestión de inercias.

Iñigo López podría debutar con la celeste contra el equipo al que pertenece. (Foto: Marta Grande | RCCV).

El encuentro de Los Cármenes será especial para tres futbolistas célticos. Iñigo López, Orellana y Nolito regresarán a la que un día fue su casa. En el caso del central riojano se podría decir "a la que sigue siendo su casa", ya que pertenece en propiedad al club nazarí. El destino ha querido que el debut del defensor pueda producirse ante su equipo de origen. No será titular, pero Luis Enrique no ha descartado que pueda “jugar unos minutos”. Nolito volverá al estadio que le vio brillar en la segunda vuelta pasada, cuando estuvo cedido en el equipo granadinista por el Benfica y colaboró activamente en su holgada permanencia. A buen seguro será bien recibido. Algo distinto es el caso de Orellana. El chileno nunca se encontró a gusto en Granada. Incomprendido por el vestuario y la grada regresó a Vigo hace justamente un año en busca de un cariño que, a base de esfuerzo, se ha ganado con creces. El Poeta está de dulce e intentará dar un disgusto a su ex equipo.

Vila, Samuel, Bellvís y David han dejado el Celta; solo Iñigo López ha llegado

Luis Enrique se lleva 19 futbolistas a la ciudad de la Alhambra, por lo que tendrá que hacer un descarte antes del partido. El recién llegado, Iñigo López podría ser el elegido. Augusto Fernández vuelve de su sanción directo al once inicial del asturiano. Fontàs podrá jugar al no revestir gravedad su esguince en el hombro. El resto del equipo será el habitual de las últimas semanas, con Jonny y Orellana en la banda izquierda y con Rafinha definitivamente asentado en el costado derecho. Las únicas dudas residen en el central derecho, Costas o Cabral y en el tercer centrocampista que acompañará a Oubiña y a Augusto. Krohn-Dehli y Álex López, las opciones del asturiano.

El penalti de Michu en el recuerdo

Los antecedentes de este encuentro en Los Cármenes no son nada halagüeños para los vigueses. El Celta nunca ha ganado al Granada en su campo en Primera División. Doce enfrentamientos saldados con diez victorias locales y tan solo dos empates. El último partido, la temporada pasada, se saldó con un 2-1 favorable a los rojiblancos. Siqueira y Torje fueron los goleadores, pero el héroe fue Toño que repelió la inmensa cantidad de remates celestes durante todo el choque. Solo Aspas pudo batirle.

Pero sin duda el partido más recordado tuvo lugar el 11 de junio de 2011. La primera eliminatoria de los play-off de ascenso a la Liga BBVA llegaba a Granada con ventaja celeste (1-0 en la ida). El choque fue de alto voltaje y, tras dos expulsiones, balones al palo y dos penas máximas falladas por Dani Benítez, se llegó una tanda de penaltis de infausto recuerdo para los celestes. Michu falló el penalti definitivo y el Granada avanzó hacia Primera, no sin antes eliminar al Elche en otra eliminatoria de mucha tensión. Aquel partido generó una gran rivalidad entre ambas aficiones que el tiempo se ha encargado de ir diluyendo.

Orellana marcó en el playoff al que más tarde se convertiría en su equipo. (Foto: cosasdefutbol.es).

El encuentro de la primera vuelta se saldó con empate a uno. Un choque dominado de principio a fin por el Celta, que no supo rematar la faena. En el único disparo a puerta del Granada en el partido, Piti igualó el gol inicial de Rafinha.

Convocatorias

Granada: Roberto, Karnezis; Nyom, Foulquier, Mainz, Murillo, Brayan Angulo, Coeff; Iturra, Recio, Fran RIco, Vrahimi, Fatau, Buonanotte, Pereira, Piti; El Arabi y Wilson Cuero.

Celta: Yoel, Sergio; Hugo Mallo, Cabral, Fontàs, Íñigo López, David Costas, Aurtenetxe, Jonny; Borja Oubiña, Álex López, Krohn-Dehli, Augusto Fernández, Rafinha; Charles, Bermejo, Nolito, Orellana y Santi Mina.

Alineaciones probables